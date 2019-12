AUTHOR : Lasse Kristensen

Razer Raiju controller til PlayStation 4

Det er ikke lang tid siden at vi havde Razer nyeste eSport controller, Wolverine inde til test, og den skuffede i den grad ikke. I dag skal vi se på deres pendant til PlayStation 4 konsollen, Razer Raiju, som på mange måder minder om Wolverine, men alligevel adskiller sig herfra. Læs med og find ud af vores dom over Razer Raiju controlleren.

Controlleren vi skal se på i dag er lavet af Razer, og er designet til PlayStation 4 platformen, og har fået navnet Raiju. Det er en controller der minder meget om sidste års Wildcat, og årets bedste controller, Razer Wolverine, som vi anmeldte for et par uger siden.

Razer er særligt kendt for deres headsets, keyboards og mus, men de en plads i mit konsolhjerte, med de controllers de har lanceret de seneste par år. Den vi skal se på i dag er som sagt designet til PlayStation 4, med alt der til hører.

Og grunden til at jeg ikke kan lade være med at klappe i hænderne af glæde er ikke at DualShock 4 controlleren er dårlig, tvært imod, så er jeg meget glad for den, det er nemlig det at Razer producerer controllere der er mindst lige så gode som dem vi kan finde hos Sony og Microsoft.

Raiju er Razers svar på en forbedret version af DualShock 4 controlleren fra PlayStation, og den kommer i de klassiske PlayStation farver i sort og blå. Smukt ser det ud. På forsiden er der et lækkert billede af Razer Raiju controlleren, og på bagsiden finder vi information om controlleren på forskellige sprog.

Når man åbner kassen, er det første man finder, en beholder med Raiju controlleren indeni, som man kan bruge til at transportere sin controller, når man skal for eksempel skal til et LAN.



Beholderen er udstyret med memory foam, så du kan bringe den sikkert frem og tilbage under transport. Beholderen er af høj kvalitet, både indeni og uden på. Det er en lækker detalje som man sætter pris på, når man køber udstyr.

Med i kassen medfølger der et kabel betrukket med kraftig stof, en Raiju controller. Og selvfølgelig er Raiju controlleren lavet med touchpad, præcis som DualShock 4 controlleren.

Tjek Razers egen præsentation af controlleren her:

Specifikationer:

Pro-Gaming Controller til PlayStation 4

Fire programmerbare knapper

Ergonomisk form

To hyperesponsive multi-funktions skulderknapper

Fire multi-funktions triggers

Fire taktile ABXY aktionknapper

Quick Control Panel

Multi-color Razer Chroma lys

Valgfrie trigger stops for rapid-fire

3.5 mm audio port til stereo audio output og mikrofon input

Quick-release kabel

Bærekasse

3 m braided fiber kabel

Størrelse: 105 mm x 168 mm x 65 mm

Vægt: 350 g

PlayStation 4 eller PC

Design:

Controlleren har fået sin inspiration fra sidste års store succes, Razer Wildcat. Razer har videreudviklet og tilpasset Raiju controlleren, så den passer perfekt itl PlayStation 4. Det betyder blandt andet at man har bibeholdt touchpladen fra DualShock 4 controlleren, som er en superfed feature andre kunne tage ved lære af.

Præcis ligesom sidste års Wildcat, har Raiju en række extra triggers, der skal hjælpe med at forbedre dit gameplay. M1, M2, M3 og M4 er de så mundret blevet navngivet, og de er placeret henholdsvis på ryggen af controlleren, tæt på L1 og R1, samt under controlleren, hvor de er meget let tilgængelige. De er lavet i aluminium og ligger godt placeret. De to triggers under controlleren kan afmonteres hvis man ønsker det, og der er triggerstops til de to ved rygknapperne, så man kan aktivere quickfire mode, hvor knapperne ikke skal trykkes ret meget ind, før de bliver aktiveret.

På toppen af Raiju controlleren finder vi de fire klassiske PlayStation actionknapper, der er lavet i plastik med meget lav aktuation. Man skal ikke trykke ret hårdt for at aktivere tasterne. Det er en fed feature, som jeg personligt er glad for at se at de har bibeholdt. I første omgang føles de fire taster ret billige, men det spiller bare med den hurtige aktivering af tasterne, når de skal bruges, og de er ret lækre at bruge i længden, fordi de er så lave.

Controlleren minder på mange måder om en Xbox controller, eller Razers egne Wildcat og Wolverine controllere, og det er bestemt ikke en dårlig ting. Den er lavet ergonomisk og ligger rigtig godt i hånden, dog har den en lidt højere kampvægt end sine søskende, og kommer helt op på omkring 350 gram.

Test:

Installationen af controlleren er super enkel, for der er nemlig ingen. I modsætning til Wolverine Ultimate controlleren som vi har testet for nylig, er der nemlig ikke RGB lys i Raiju controlleren. Den skal blot tilsluttes via kabel til enten PC eller PlayStation 4, så er du i gang. Og selvfølgelig er det endnu engang en kablet version vi ser fra Razers side, da der er tale om controllere designet til den lidt mere seriøse gamer, som skal have de hurtigst mulige reaktioner når man spiller kompetetivt.

Xbox controlleren har altid ligget supergodt i hånden, og det gør Razer Raiju controlleren også. Der er en grund til at Xbox controlleren ikke har ændret sig helt vildt meget over de sidste 10 år. Raiju ligger som den skal, og det blå gummigrib på bagsiden af controlleren, gør at den ikke glider ud af hånden, heller ikke hvis du har tendens til at svede meget i hænderne når du spiller.



Den måske mest undervurderede feature på Razer controllerne, og det gælder også for Raiju, er de superfølsomme knapper og triggers de har bygget i den. Præcis ligesom hos Razer Wildcat og Wolverine Ultimate, er længden der skal trykkes ind på henholdsvis de fire actionknapper og skulderknapperne før at de reagerer, er drastisk reduceret. Reaktionerne er ikke mærkbart hurtigere end en DualShock 4 controller, men jeg kan se på mine stats i spil, at de bliver en my bedre. Var jeg er seriøs eSports gamer, ville det absolut være et must for mig med den lille fordel det giver. Den lave aktuation af knapperne virker efter hensigten, og det er bare lidt sjovere at spille Rocket League CoD eller andre kompetetive spil, og være overbevist om at man er forberedt så meget som muligt.

Mellem de to palmgrips, er der indbygget et kontrolpanel med fire knapper, der kan bruges til at konfigurere og justere Raiju controlleren, samt mulighed for at tilslutte et headset via 3.5 mm indgangen. Der er tale om fire følgende knapper;

Remap buttons

Profil skifter

Mute mikrofon

Volumen og game chat audio kontrol

Med den første knap, kan man omprogrammere knapperne på controlleren. Den næste knap kan man bruge til at skifte mellem to profiler. Den tredje knap er en quick mute til headsettet, og den sidste knap er til at styre voice audio og in game volume. Det er enkelt og intuitivt at gå til efter fem minutter med controlleren i hånden.

Efter et par ugers brug, har jeg svært ved ikke at anbefale den i forhold til en normal DualShock 4 controller. Det skulle da lige være hvis trådløs frihed er et must for dig. Ellers er det præcis lige så god som PlayStations egen version af en controller efter min mening. Det eneste jeg savner, og noget som Razers Wolverine Ultimate controller har, er de to sidste triggers M5 og M6, som bare sidder meget bedre placeret hvis man kan lide FPS spil. Razer Raiju har mange fede features indbygget, og de eneste mangler vi savner, er dem vi så i Wolverine Ultimate controlleren.

Razer Raiju en rigtig god controller, som tangerer DualShock 4 controlleren, og i nogle henseender er bedre. Den er dog ikke perfekt, specielt ikke hvis man sammenligner den med Wolverine Ultimate controlleren, som er blevet min personlige favorit.

Pris:

Dagens testobjekt, Razer Raiju til PlayStation 4, kan erhverves for den nette sum af cirke 1112,00.- DKK inklusiv fragt. Personligt synes jeg at det er en meget fair pris, for en controller der kan præcis det samme som DualShock 4, men med et par forbedringer.

Konklusion:

Razer har gjort det igen i år, og bedrevet en controller til PC og PlayStation 4, som er mindst lige så god som DualShock 4 controlleren. Razer gør mange ting rigtigt med Raiju controlleren, dog med det store minus, at jeg personligt mener at de skulle være gået hele vejen, og have tilføjet de samme funktioner som deres Wolverine Ultimate controller som vi testede for et par uger siden. Den kan bare lidt mere, og virker som en konfigurerbar Scuf controller..

Controlleren kan købes til 1112,00.- DKK inklusiv fragt, hvilket er en fair pris for en controller med Raijus muligheder. Men man får hvad man betaler for, og man betaler for en controller i topklasse, der har fokus på kvalitet og brugervenlighed. Om det kan forsvares i forhold til prisen på en DualShock 4 eller Xbox One Elite controller, er op til den enkelte. For undertegnede, er svaret et ja, dog med forbehold for at jeg sagtens kan finde på at skifte til den trådløse frihed som den originale DualShock 4 controller giver, når jeg ikke spiller kompetetivt online.



Komforten er et punkt der vejer utroligt højt, og her har Razer endnu engang gjort et godt stykke arbejde. Sidst, men ikke mindst, så er det vigtigt at nævne at controlleren skal være kablet for at fungere, og det udelukker garanteret en gruppe af spillere. Det kan være en dealbreaker, men det er en eSports controller, og derfor handler det selvfølgelig om at minimere input lag.

Det har været en fornøjelse at teste Razer Raiju controlleren, og sammenligne den med min normale og trofaste DualShock 4 controller. Det er en all-round gennemført controller sammenlignet med DualShock 4, men den falder lidt til kort, hvis man sammenligner den med Razers egen Wolverine Ultimate. Personligt vil jeg gerne se Razers eget bud på en trådløs eSports controller næste gang. Vi slutter af med at give et 9 tal for et gennemført produkt, med få mangler.



Pros:

God komfort

Fantastiske knapper og trigger

Plug'n'play

Flere konfigurationsmuligheder

Kablet for minimal latency

Cons:

Pris

Ingen RGB

Mangler M5 og M6 triggers i forhold til Wolverine Ultimate