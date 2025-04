Thunder X3 FLEX Pro LOFT

Der er en kraftig bevægelse i landskabet af “gaming” stole væk fra det velkendte Racing design. I dag tager vi et kig på endnu et alternativ i form af Thunder X3 Flex Pro. En stol som Thunder X3 selv kalder en ergonomisk kontorstol, og hvor der generelt stort set ikke er noget gaming fokus i deres markedsføring.

16 apr. 2025 kl. 06:00 Af Kenneth Johansen

Centrale Specifikationer

Model: FLEX Pro

FLEX Pro Total adjustability: 19D (8D self-adjusting + 11D adjustable)

19D (8D self-adjusting + 11D adjustable) Headrest: 2D self-adjusting & 2D adjustable

2D self-adjusting & 2D adjustable Frame type: Aluminum, nylon

Aluminum, nylon Surface material: Loft fabric

Loft fabric Backrest: 3D self-adjusting, synchronous tilt - 1D adjustable

3D self-adjusting, synchronous tilt - 1D adjustable Lumbar support: 3D self-adjusting

3D self-adjusting Armrests: 5D X 360 adjustable

5D X 360 adjustable Mechanism type: SYNC6, multi-adjustable

SYNC6, multi-adjustable Seat: 3D adjustable, up & down, front & back, forward tilt

3D adjustable, up & down, front & back, forward tilt Recline type: Synchronous tilt

Synchronous tilt Lock: Multi-angle lock

Multi-angle lock Backrest Resistance: Four-level adjustment

Four-level adjustment Gas lift : BIFMA tested, class 4

: BIFMA tested, class 4 Base size & type: 350mm aluminum base

350mm aluminum base Caster: TX3 75mm silent caster

Centralt for FLEX Pro er super brede muligheder til tilpasning af stolen med Thunder X3s SYNC6 system.





En tur rundt om Thunder X3 FLEX Pro

FLEX Pro stolen kommer i to varianter, en sort version med et mesh materiale og en grå variant med Thunder X3s Loft stofmateriale. Det er Loft versionen, som vi har fået på besøg til denne test.

Stolen kommer, som alle andre af denne type, adskilt og kræver, at man selv samler den. Den proces er meget velkendt, hvis man før har samlet en kontorstol. Det drejer sig om at samle bunden, hvor hjulene skal monteres sammen med gaspatronen.

Toppen skal samles så sæde, ryglæn og armlæn monteres, hvorefter det hele monteres på bunden. Hele processen tog mig omkring 15 minutter og Thunder X3 havde sørget for at man havde alt hvad man skulle bruge til samlingen inkl. værktøj.

Materialerne på FLEX Pro består af en kombination af aluminium og nylon i selve rammen, og så naturligvis det mørkegrå stof, som sæde og ryglæn er beklædt med. Der er også en Mesh version med et mere åbent mesh materiale på sæde og ryglæn.

Materialerne føles hele vejen lækre og af høj kvalitet, med gode detaljer og afslutninger alle steder.

Man kan med det samme se at FLEX Pro adskiller sig fra flertallet af kontorstole i sit design. Det er mest tydeligt i ryglænet, som er opdelt i flere sektioner, lidt i samme stil, som vi også så på deres Thunder X3 Core Loft stol.

Med FLEX Pro er der dog udbygget en tand mere med en todelt lændestøtte, som er adskilt fra resten af ryglænet og som automatisk tilpasser sig, når du sætter dig i stolen eller kan fastlåses i en bestemt position, hvis man foretrækker.

Sædet kan også justeres i både dybde og vinkel, så det sammen med ryglænets muligheder giver super brede muligheder for at finde en position, der passer lige netop dig.

Oven på det kommer resten af ryglænet og så endeligt nakkestøtten. Hele ryglænet kan justeres i højden i fire trin. Nakkestøtten kan også justeres i flere trin i både højde og dybde for at få den optimale indstilling.

De to armlæn kan naturligvis også tilpasses og tilmed lidt mere end de fleste andre lignende armlæn. Thunder X3 kalder det selv et 5D 360° armlæn. Der er mulighed for at justere højde, dybde, bredde og vinkel på armlænene samtidigt med at de kan roteres 360 grader. Alle de muligheder kombineret giver flere muligheder for tilpasning end jeg har set i nogen andre stole jeg har testet.

Det er dog generelt ret høje armlæn og selv i deres laveste position kan de ikke gå under mit skrivebord, som er i en standard 70 cm højde. Da de kan drejes væk, er det dog et problem som man ret let kan komme uden om.

Endelig er der naturligvis også tilt muligheder med FLEX Pro stolen. Det er hvad Thunder X3 kalder Synchronous tilt. Det betyder, at de enkelte dele som ryglæn, lændestøtte og nakkestøtte tilpasses en smule når du vipper tilbage i stolen, for at give en mere behagelig siddestilling.

Tilt funktionen kan justeres i styrke og fastlåses i fire trin.

Jeg er generelt imponeret over de utroligt mange muligheder for tilpasning af Thunder X3 FLEX Pro. Den eneste ulempe er dog, at der er SÅ mange muligheder for at det kan være svært at huske, hvor og hvordan man lige tilpasser de enkelte elementer i stolen. Det har været den stejleste læringskurve for en stol, som jeg har oplevet til dato. I sidste ende er det dog lidt af et luksusproblem.





Test

Jeg har haft Thunder X3 FLEX Pro LOFT stolen på kontoret i en måneds tid og er på den tid blevet meget glad for stolen.

Byggekvaliteten og materialerne er super gode og det meget brede udvalg af tilpasninger betyder, at man med lidt tweaking kan finde en indstilling der passer super godt.

Som jeg var inde på tidligere, tog det mig lidt tid at finde rundt i alle de mange muligheder. Jeg fandt dog frem til en indstilling jeg kunne lide og siden har jeg ikke pillet ret meget ved tingene.

Designet er måske en anelse futuristisk for nogen med fx den adskilte lændestøtte, men personligt synes jeg at designet og det generelle udtryk på stolen er tilpas afdæmpet og moderne til at passe ind de fleste steder.

Siddekomforten er rigtigt god og selv lange dage føles behagelige i FLEX Pro LOFT stolen, som let kan tilpasses til både fokuseret arbejde og tilbagelænet gaming.





Pris

Jeg kan i skrivende stund finde Thunder X3 FLEX Pro Loft med en onlinepris på 4300 kroner. Det placerer den i den høje ende, hvis vi ser på gaming stole generelt. Det er dog en fornuftig pris, hvis vi ser på det mere premium segment og falder fint i tråd med andre lignende bud, som fx ASUS ROG Destrier Core eller Fractal Design Refine Mesh, som vi også har set på.





Konklusion

Thunder X3 har over de sidste par år lavet noget af de mest interessante bud på gaming/kontorstole, som sigter efter at skille sig ud fra mængden af racing stole.

Thunder X3 FLEX lander med et væld af tilpasningsmuligheder og lækre materialer og solid byggekvalitet.

Prisen ligger måske lidt til den dyre side, men jeg synes dog at den retfærdiggøres af den komfort og kvalitet som følger med.

Den ligger i hård kamp med en stol som ASUS ROG Destrier Core om pladsen, som min favorit stol. I sidste ende vil det nok være de mindre detaljer som design og stil, der vil være afgørende for mange.

Vi lander med en endelig karakter på 9 og en Great Product Award.





Fordele:

God byggekvalitet

Gode materialer

Masser af tilpasning





Ulemper: