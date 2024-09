Fractal Design Refine

Fractal Design er klar med deres første bud på en gaming stol. Helt i stil med deres øvrige produkter, bryder de med det traditionelle gaming design. I stedet er det et mere klassisk design med nordiske rødder.

18 sep. 2024 kl. 06:00 Af Kenneth Johansen DEL:

Centrale features

Frame: Glass Fiber reinforced

Seat: Mesh and cured foam

Wheelbase: Aluminum

Casters: hubless 65 mm with soft PU wheels

Vi har modtaget Fractal Design Refine til test i den mørke Mesh version. Den findes dog også i en stof og en Alcantara version. Mesh- og stof versionerne kan fås i lys og mørk mens Alcantara versionen kun fås i den mørke version.





En tur rundt om Fractal Design Refine

Som alle stole af denne slags kommer Fractal Design naturligvis delvist adskilt i en kasse. Fractal Design inkluderer en gigantisk Quick Start guide, der tager dig trin for trin igennem samlingen af stolen.

Det er en proces som er ret hurtigt overstået, og alt hvad man behøver til samlingen er med i kassen. Hvis man har samlet en gaming/kontorstol før, vil processen være velkendt.

Det tog mig omkring 15 minutter at samle stolen.

Selv om Fractal Design kalder Refine en gaming stol, er der ikke ret mange design ligheder med størstedelen af gaming stole på markedet. Der er ikke skyggen af racerstol elementer med Fractal Design Refine.

Vi har som sagt fået Mesh version på besøg. Det betyder at sæde og ryglæn er lavet af et mesh materiale. Det er selvfølgelig en del mere åndbart, men heller ikke helt så blødt, som hvis det havde været stof.

I sidste ende er det spørgsmål om personlig præference. Jeg kan personligt godt lide mesh looket og nyder den mere åndbare oplevelse. Rammen omkring mesh materialet er lavet i et mørkegråt stof, som også føles behageligt.

Hjulbasen på stolen er lavet af aluminium og føles robust og solid med et matsort finish. Hjulene er lavet med blødt PU materiale og glider rigtigt godt på hårde gulve.

Fractal Design har rystet posen lidt i forhold til betjeningen af stolen. Hvor stort set alle stole jeg har prøvet, har et udvalg af vippepinde og mekanismer under stolen til at indstille højde osv, har Fractal Design valgt en anden løsning.

Her er der tre vippegreb, som via wiretræk styrer de forskellige indstillingsmuligheder. Jeg synes det giver et mere rent og afrundet design, at de er bygget ind som en del af sædet i stedet for at stikke ud i bunden. Samtidigt er de også lettere at komme til, end at skulle ned under sædet.

De tre muligheder for justering er siddehøjden, sædedybde og så en lås til vippefunktionen på stolen.

Refine stolen kan justeres med en siddehøjde på mellem 490 og 610 mm og er rated til at bære op til 125 kilo.

Vippefunktionen er også en smule anderledes, men ikke unik. Fractal Design kalder det Synchro-Tilt og kort fortalt betyder det at vinklen mellem sæde og ryglæn ikke er låst. Så når du læner dig tilbage, lænes ryglænet længere tilbage end sædet vippes. Det gøres i en 2:1 ratio og skulle være en mere naturlig og behagelig oplevelse.

Graden er modstand i vippefunktionen kan justeres ved at skrue på en drejeknap under sædet. Det er muligt at vippe op til 45 grader bagud.

Der er armlæn på Fractal Design Refine, men de kan let undlades, hvis man foretrækker sin stol uden. De kan justeres både i forbindelse med monteringen og efterfølgende.

Det er “4D armlæn”, hvilket betyder at de kan justeres i højden, frem og tilbage, til siderne og i vinkel. Alle funktionerne, på nær justeringen frem og tilbage, er låse og kræver at man trykker på en knap, før de kan justeres.

Refine kommer også med en justerbar lændestøtte. Den kan justeres op og ned og ind og ud, så der er gode muligheder for at finde den optimale indstilling.

Endeligt er der også en nakkestøtte i memory foam. Den kan også justeres op og ned eller helt fjernes, hvis man hellere vil have det. Det klares med et tryk på knappen øverst på ryglænet. Så altså ikke noget roderi med en nakkestøtte, der bare er en pude spændt fast med elastikker.

Materialerne og byggekvaliteten føles behagelig og gennemført hele vejen rundt på stolen. Fractal Design underbygger også dette med 5 års garanti på selve stolen og 3 år på stof og mesh materialer.





Testen

Jeg har haft Fractal Design Refine, som min primære stol ved arbejds- og gaming PC’en i omkring en måned nu og det har generelt været et behageligt bekendtskab.

Jeg er rigtigt glad for designet på stolen, som er mere klassiske end hovedparten af gaming stole på markedet. Jeg er blevet ret træt af “racer stol” stilen og endnu mere træt af den ofte ikke specielt gode ergonomi i den slags stole.

Så det er rart at se en producent som Fractal Design bryde med den trend, og komme med noget andet. Det er selvfølgelig ikke forbi Fractal Design har opfundet den dybe tallerken, og det er mere almindeligt nu at se “Gaming Stole” med dette mere klassiske Herman Miller inspirerede look.

Udførelsen fra Fractal Design er dog gennemført, og de har tilføjet små detaljer, som de anderledes justeringsgreb på siden af stolen.

Generelt vil jeg sige, at siddekomforten i stolen er rigtigt fin og med de forskellige justeringsmuligheder er det let at finde en stilling som er behagelig, selv i længere tid. Specielt Synchro-Tilt funktionen er rar, da virker som Fractal Design beskriver det, og giver en mere naturlig tilbagelænet siddestilling, hvor dine ben ikke nødvendigvis løftes op.

Der er dog et par detaljer, som jeg ved vores testmodel irriterede mig over.

Dels knirker plastmaterialerne i ryglænet ret meget, når jeg læner mig tilbage. Jeg har umiddelbart ikke kunne afhjælpe det problem. Samtidigt irriterer det også mig, at frem og tilbage justeringen af armlænene ikke er låst med en knap, som de øvrige.

Jeg justerer ofte min siddestilling og trækker et ben op under mig, når jeg sidder længe, eller bare løfter mig en smule i sædet, for at justere min siddestilling. Når jeg gør det, er jeg vant til at støtte mig på armlænene på min stol.

På Fractal Design Refine resulterer det oftest i at armlænene skubbes helt frem i et ryk, hvis ikke jeg lige tænker over at placerer mine hænder helt rigtigt. En mindre detalje måske, men i hvert fald en der irriterede mig en smule.

Nakkestøtten på Refine er dog stort set den eneste nakkestøtte på en gaming/kontorstol, som jeg har synes var både praktisk og behagelig. Formen på den betyder, at den matcher min hovedplacering stort set perfekt. Det kombineret med det behagelige memory foam og justeringsmulighederne giver topkarakter på den funktion hos mig.





Pris

Jeg kan i skrivende stund finde Fractal Design Refine i den mørke mesh version, som vi har fået på besøg, med en online pris på lige under 4300 kroner.

Det er bestemt ikke en billig pris for en stol i dette segment, men er heller ikke i nærheden af de dyreste. Det er dog en ret høj pris, når man fx sammenligner med den seneste stol af samme type, som jeg har testet. ThunderX3 XTC, som kommer med et meget lignende design og en matchende featureliste, kan fx findes til 2500 kroner.





Konklusion

Personligt er jeg, som en ældre og måske lidt gnaven gamer, glad for at der findes et brand, som Fractal Design, der har valgt en mere voksen designstil på deres produkter.

Deres Refine stol passer fint både sammen med gaming PC’en, men også fint i et ryddeligt og stilrent kontor.

Overordnet set synes jeg, at Fractal Design har lavet en lækker udseende stol med fornuftige materialer og en solid featureliste.

Der er dog lidt skår i glæden efter mine uger med Fractal Design Refine. Dels synes jeg at prisen er høj når jeg sammenligner med fx ThunderX3 XTC, som jeg også har testet. Der er omkring 2000 kroners forskel og det er bestemt ikke ubetydeligt.

Hvis der var et stort spring i kvalitet og features, der kunne retfærdiggøre den højere pris, er det fint, men det synes jeg ikke der er i dette tilfælde.

Designet, stilen og nakkestøtten på Refine er bedre, men der stopper det også. Refine stolen, ihvertfald den jeg har haft på besøg, knirker en del, hvilket bare får tingene til at føles billigere end prisskiltet retfærdiggøre. Her skal det naturligvis bemærkes, at det kan være et problem med den specifikke stol, jeg har haft på besøg.

De ting taget i betragtning, så er det svært at være helt så glad for Fractal Design Refine, som jeg ellers gerne ville være det.

Vi lander med en endelig karakter på 8, for en smuk stol med gode features, men også med skår i glæden.





Fordele:

Smukt design

Gode features

Fantastisk nakkestøtte

Godt nyt bud på justeringsgrebene





Ulemper:

Prisen er høj sammenlignet med lignende konkurrenter

Stolen knirker meget