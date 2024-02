Thunder X3 XTC

Det er tid til at se på endnu en stol fra Thunder X3. Denne gang er turen kommet til Thunder X3 XTC. Det er ikke lang tid siden, at jeg tog et kig på Core Loft stolen fra samme producent, og den imponerede mig meget. Derfor var forventningerne naturligvis store, med den næste i rækken.

Centrale Features

SYNCHRONOUS TILT

SELF-ADJUSTING BACKREST & LUMBAR SUPPORT

PASSIVE COOLING MESH MATERIAL

En del af de features, som vi ser her, er ikke unikke for Thunder X3 XTC, men kombinationen giver et godt resultat, hvilket jeg kommer ind på senere i testen.





En tur rundt om Thunder X3 XTC

Hvis man forestiller sig en gennemsnitlig Gaming Stol, så skiller Thunder X3 XTC sig ud med det samme i sit design. Her er ikke skyggen af det efterhånden velkendte Raceing look, som for mange er fast forbundet med gaming stole.

I stedet for er designet mere i stil med reelle design kontorstole, som typen man kender fra fx Herman Miller i den dyre ende.

Thunder X3 XTC kommer i to farver. Du kan få en sort version eller den grå som vi har fået til test.

Inden man kan komme i gang med at bruge stolen, skal den samles helt som man kender det fra stort set alle andre stole af denne type. Det hele er dog en relativt let proces, og Thunder X3 har sørget for, at alt hvad man skal bruge er med i kassen og der er en fornuftig vejledning med.

Stolen er bygget over et solidt stålskele,t som på en og samme tid føles stærkt og solidt, men også ser let og luftig ud.

Meget af det hænger naturligvis sammen med, at der også er brugt et Nylon Mesh materiale på de primære overflader på stolen. Det betyder, at der ikke er nogen skumpude i stolen.

Den bløde siddeoplevelse skabes altså af Nylon Mesh materialet, der giver sig når man sidder i stolen. Mesh materialet suppleres af PU læder på hoved/nakke støtten.

Der er mulighed for at justere højden på stolen via gaspatronen. Ud over det kan man også justere selve sædet frem og tilbage, mens ryglæn og nakke/hoved støtte også kan justeres i flere højder og vinkler.

De to armlæn kan justeres i højden og skubbes frem eller tilbage. Der er altså ingen mulighed for at justere bredden, som vi så på Core Loft stolen.

Basen er af stål og kommer med fem 75mm PU caster hjul. De giver ikke det mest flydende glid jeg har oplevet, men er rigtigt fine på ihvertfald hårde gulve, som jeg tester på.

Materialer og byggekvaliteten føles solid og veludført hele vejen rundt. Kvaliteten af komponenterne og samlingerne er også af en højere kvalitet end på en gennemsnitlig gaming stol, hvilket er rart at se. Det gjorde også samlingen af stolen til en smal sag.

Thunder X3 angiver at vægtgrænsen for stolen er på 125 kilo.





Testen

Jeg har haft Thunder X3 XTC på besøg i lidt over en måned nu, og har i den periode brugt den som min primære kontorstol til både arbejde og gaming foran PC’en.

Hvis man har læst nogen af mine tidligere anmeldelser på gaming stole, er det ikke nogen hemmelighed, at jeg er mere end træt af det klassiske racing design på gaming stole. Derfor var jeg glad for at se, at Thunder X3 havde valgt en helt anden stil.

Materialevalget på Thunder X3 XTC betyder, at man får en behagelig og luftigt stol, som på intet tidspunkt har føles varm eller ubehagelig at sidde i. Selv om det har været en vintertest i denne omgang, så forestiller jeg mig at det ville have været endnu mere tydeligt om sommeren, hvor jeg ofte får det varmt i den stol af faste materialer.

Thunder X3 XTC har ikke den samme dynamiske rygstøtte, som vi så på Core Loft, men den kan dog tilpasse sig rigtigt fint. Ryggen er todelt, så der er separat støtte til den øvre og nedre ryg.

Den nederste del tilpasser sig automatisk og er ret fleksibel. Der er ikke helt så meget tilpasning i den øverste del, men trods alt flex nok til, at den tilpasser sig godt efter personen der sidder i stolen.

Nakkestøtten er også dejligt behagelig, og jeg er glad for at Thunder X3 gik med PU læder her, i stedet for Mesh materialet. Man kan tilpasse nakkestøtten både i vinkel og højde, så det burde være til at finde en stilling der passer.





En detalje som jeg er meget glad for, er det som Thunder X3 kalder Synchronous Tilt. Når du læner dig tilbage i stolen, tilpasses vinklen på ryglænet uden at selve sædet vipper. Det er meget mere behageligt og betyder, at du kan læne dig tilbage uden at skulle skubbe fra med benene.

Der er mulighed for at låse ryglænet, så det ikke kan tilte eller fastlåse det i et par forskellige trin.

På trods af, at der ikke er nogen skumpude i stolen og siddeoplevelsen håndteres udelukkende af mesh materialet, har siddekomforten været god. Trykfordelingen er ikke helt så god som jeg oplevede på Core Loft men trods alt godt.





Pris

Jeg kan i skrivende stund finde Thunder X3 XTC med en online pris på lige omkring 2600 kroner. Det er i den øvre ende i forhold til mange gaming stole man kan finde på markedet. I forhold til kvalitet, design og features, så synes jeg dog at prisen rammer meget godt.





Konklusion

Jeg er glad for at Thunder X3 har valgt at ryste posen i forhold til designet på gaming stole. Både med Core Loft og her Thunder X3 XTC synes jeg de har truffet nogen gode valg.

Både i forhold til design og siddekomfort synes jeg, at Thunder X3 XTC har været et lækkert besøg.

Valg af stole og præferencer på den front er naturligvis meget en smagssag, men personligt er jeg vild med de muligheder, som man får med Thunder X3 XTC.

Byggekvalitet og materialer føles i top og siddekomforten er også blandt de bedste jeg har prøvet for en stol i denne klasse.

Vi lander med en endelig karakter på 9, for en lækker stol til dem, som ønsker noget andet end racing stilen til deres gaming setup.





Godt:

Gode materialer

Byggekvaliteten føles god

Siddekomfort i top

God tilpasninger





Skidt:

Armlænene er stadig lidt gennemsnitlige