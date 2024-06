ThunderX3 lancerer nye Flex Pro stol

ThunderX3 har på Computex 2024 annonceret deres nye Flex Pro gaming stol. Det er en stol der helt i stil med deres XTC stol bryder med det typiske design på en gaming stol. Oven i det har de også annonceret et motoriseret hæve/sænke bord.

4 jun. 2024 kl. 09:48 Af Kenneth Johansen DEL:

THUNDERX3, en af verdens top 5 gamingstolsmærker målt på salg, er stolte over at annoncere lanceringen af en premium mesh stol og et motoriseret stålbord på Pro Gamersware (PGW)'s stand i år. Denne stol følger op på den vilde succes med mærkets prisvindende CORE-serie og fortsætter mærkets udviklende designfokus på ergonomi og komfort.

Efter at THUNDERX3 blev en del af Pro Gamers Group (PGG), som i år repræsenteres af deres datterselskab PGW ved COMPUTEX, har de gradvist ændret designet af deres stolmodeller for at kombinere udseendet af en gamingstol med den funktionelle komfort fra mere premium kontorstole. Dette opnås ved at indføre maksimal justerbarhed i alle deres produkter, så brugerne får flere muligheder for at tilpasse stolen til deres særlige siddestil, arbejdsmønster og spillestil.

FLEX Pro Mesh Stol

FLEX Pro er THUNDERX3's nyeste premium stolmodel, hvor åndbarhed og selvjusterende tilpasning er i centrum for dens mesh-design. Nogle af de vigtigste funktioner i denne model inkluderer:

Justeringer ned til den mindste detalje: 19 forskellige måder at tilpasse sig din krops særlige kontur og holdning

Tre separate ryglænsstøtter, hver med selvjusterende mekanismer, der støtter dig uden at kræve endeløse justeringer

3D lændestøtte, baseret på den prisvindende lændestøtte fra CORE-modellerne

LAB-X Motor Bord





LAB-X er et kraftigt motoriseret stålbord med modulære beslag, der kan specialisere forskellige dele af dit bord til forskellige funktioner. Nogle af de vigtigste funktioner inkluderer:

Anti-kollisionsmotor, der automatisk vender om ved sammenstød

Mesh pladebeslag kan placeres under en desktop PC for bedre luftgennemstrømning

Hærdet glasplade fungerer som en indbygget musemåtte for ekstremt glat bevægelse

Fuldt økosystem af dele til at tilpasse bordets funktion

THUNDERX3 byder deltagerne velkommen til at opleve komforten ved deres nye retning og produktsortiment på første hånd.