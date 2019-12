AUTHOR : Lasse Kristensen

PUBLISHED : 2017-05-07 07:30:00

Turtle Beach Drift musemåtte

Vi skal i dag se på en gammel kending indenfor gaming, nemlig Turtle Beach. Vi skal i dag se på deres nyeste bud på en musemåtte, med det meget mundrette navn Drift. Turtle Beach Drift er lavet i microfiber, og er beregnet til gamere der søger stor præcision. Læs med i testen for at se hvad vi synes om Turtle Beach og deres nyeste serie af musemåtter.

Turtle Beach er et af de mest kendte og udbredte gaming brands i Danmark, og behøver som sådan ikke en videre introduktion. De specialiserer sig i primært i lyd og keyboards til PC og lyd til konsoller, men i dag skal vi se på noget helt tredje.

Spiludviklere af de store franchises bruger hvert år millioner af kroner på at udvikle store AAA titler, og Turtle Beach mener at sådanne spil fortjener udstyr der kan matche kvaliteten af spillet, hvorfor de konstant fornyer og videreudvikler deres serier inden for headsets, mikrofoner og keyboards, så forbrugerne kan få de største og bedste spiloplevelser, uden at gå ned på udstyret.

Det vi skal teste i dag, er deres nyeste bud på en musemåtte til PC gamere. Musemåtten vi har testet hedder Turtle beach Drift, og er en musemåtte i kraftig stof, der er superlet at have med sig på farten.

Lad os starte med at tage et kig på kassen, som er aflang, og har Turtle Beachs guld/sort tema på forsiden, et billede af musemåtten, samt et stiliseret Drift henover fronten. På bagsiden finder vi kort introduktionstekst til selve musemåtten.

Hvad finder vi i kassen:

Turtle Beach Drift musemåtte

Der medfølger hverken manual eller ekstraudstyr, men det er også forventeligt når det handler om en musemåtte. Selv den tungeste politiker burde være i stand til at ”installere” en musemåtte.

Drift er lavet i mikrofiber, og bliver markedsført som en hurtig musemåtte til PC og MAC gamers, som har en super glat og friktionsfri overflade, for de mest præcise bevægelser af musen, så vi har den største chance for at opnå succes i vores foretrukne onlinespil.

Måtten er konstrueret til at blive hvor man placerer den på skrivebordsalteret, med en anti-slip gummi bund, og har anti-flosse-kanter. Drift musemåtten bør derfor sikre den bedste præstation når du spiller computer. Det bliver spændende at se om det holder. Drift er lavet i to størrelser, hvor vi i dag har mulighed for at teste den mindste af de to.

Udseendet er der som såden ikke meget at kommentere på. Vi har at gøre med en standard musemåtte i 25*35 cm, lavet i sort mikrofiber, med et stort Turtle beach logo i rødt, trykt i midten af måtten. Kanterne har anti-flosse-syninger hele vejen rundt, og vender vi måtten på hovedet, kan man se at der er en gummi bund, med anti-slip egenskaber. Alt sammen meget standard for en musemåtte.

Testen af musemåtten er i sig selv forholdsvis enkel. Den kræver ikke den store plads eller setup, hvorfor vi bare placerede den på vores foretrukne plads på skrivebordet, og gik i gang med at spille, skrive, arbejde og så videre, over et par uger, for at se om musemåtten leverer på alle parametre.

Vi har først og fremmest testen musemåttens performance i spil, hvor vi har været omkring alt tænkeligt fra FPS, til MOBA og strategispil. Musemåtten er testet med min trofaste følgesvend, Roccat Kone XTD, i samarbejde med Overwatch, League of Legends, Hearthstone og Warhammer.

Jeg har selvfølgelig sammenlignet med andre musemåtter vi har testet på det seneste, heriblandt Sandbergs aluminiumsplade, som vi testede i vinteren 2016.

Lad mig starte med det indledende indtryk af musemåtten. Jeg fik åbnet for pakken og lagt den ud på mit skrivebord, men uanset hvad jeg gjorde, buede den i den ene side. Jeg endte med at lægge den i pres i 5 dage, før jeg begyndte at tage den i brug. Det er nok ikke nødvendigt med 5 dages pres, men det var hvor lang tid den fik lov til at ligge, inden jeg fandt den frem igen.

Herefter har jeg brugt den i et par uger, hvor jeg både har spillet og arbejdet ved computeren. Overfladen er særdeles lækker, og musen kører nærmest friktionsfrit henover måtten. Den er blød og behagelig at hvile håndleddet på, og samler ikke meget støv. Jeg oplevede at Drift musemåtten gav en god kontrol, uanset hvad jeg spillede, og den leverer en fin performance og præcision i FPS spil. Der er ingen ko på isen, så at sige. Jeg vil dog også påpege, at jeg ikke mærkede nogen ændring i performance i forhold til Sandbergs aluminiumsmuseplade eller andre musemåtter jeg tidligere har testet. Turtle Beach Drift måtten gør hvad den skal, uden slinger i valsen.

Pris:

Som altid, har vi været et smut forbi PriceRunner.dk. Her har vi fundet den dagsaktuelle pris på Turtle Beach Driftr musemåtten i large. Man kan erhverve musemåtten for 149,00.- DKK inkl. fragt. Det er en pris i den høje ende for en musemåtte der ikke gør noget exceptionelt.



Vil du læse mere om musemåtten eller andre produkter som Turtle Beach laver, kan du klikke på logoet herunder, der leder dig videre til producentens hjemmeside.

Konklusion:

Hvad kan man sige om en musemåtte som gør præcis det den skal? Turtle Beach har med deres Drift lanceret en musemåtte i mikrofiber, der har flossefrie kanter. Måtten har et almindeligt design og ligger godt på overfladen af skrivebordet. Ydelsen af musemåtten er som den skal være, hvor man oplever en god præcision uanset forhold og spil. Jeg vil dog i samme ombæring understrege, at jeg personligt ikke kan mærke nogen performanceforskel i forhold til de andre musemåtter jeg har prøvet i min tid. Musemåtten kan erhverves for 149,00.- DKK inkl fragt, hvorfor den kan være et rigtig godt bud på din næste musemåtte.

Jeg slutter af med at give den en karakter på 8. Den leverer, men formår ikke at adskille sig fra de tusindvis andre musemåtter der findes på markedet.

Godt:

Materialevalg

Står godt fast på bordet

God præcision

Mindre godt:

Pris

English summary:

What can you say about a mouse pad which does exactly what it should? Turtle Beach has launched a mouse pad in micro fiber that performs solidly. The mat has a conventional design and sits well on the surface of the desk. The performance of the mouse pad is as it should be, and you experience a good precision regardless of the games you play. However, I want to stress that I personally do not notice any performance difference compared to the other mouse pads I've tried in my time. The mouse pad can be acquired for 149,00.- DKK including freight, so it could be an excellent choice for your next mousepad.

I conclude by giving it a score of 8. It delivers, but fails to distinguish itself from the thousands of other mouse mats available on the market.

Good:

Nice materials

Sits well on table

Good precision

Less good:

Price