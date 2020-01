AUTHOR : Uber

Gamer stol 2019: Guide

Er du interesseret i at købe en gamer stol, men ikke ved, hvor du skal starte? Bare rolig, alt hvad du skal gøre er at læse denne omfattende køber guide til valg af gaming stole, så leder vi dig gennem alt hvad du har brug for at vide.



I denne ultimative købsguide til gamerstole, dækker vi, hvad dine muligheder er, hvilke funktioner du har brug for at kigge efter, lidt af de forskellige mærker du kan vælge imellem og mange andre tips til stole designet til gaming. vi giver dig også en tjekliste, du kan bruge til at evaluere gaming stolen, før du køber den.

Hvad en gaming stol, og hvem har brug for dem?

Gamingstole er specielt designet stole designet til gamers behov og komfort. Designerne af disse stole har blandt tænkt på, hvordan gamerne sidder, hvordan de bevæger sig, og hvad de har brug for stolen tilbyder, og herefter udviklet til at opfylde disse behov og krav.

På trods af navnet er det ikke kun gamers, der bruger gamer stole. Du kan drage fordel af en, hvis du:

- Arbejder på et kontor og vil øge din produktivitet

- Arbejde hjemmefra og bruger en masse tid på at sidde ned

- Lider af rygsmerter

- Har mobilitetsproblemer og har brug for ekstra støtte, når du sidder

- Brug meget tid på at spille spil (tydeligvis)

- Eller bare ønsker at sidde behageligt, når du sidder ned!

Forskellige typer gaming stole

Vi kan kategorisere disse i forskellige typer. De fire brede kategorier, du skal vide om, er:

- PC gaming stole

- Konsol gaming stole

- Racing simulator sæder

- Bean Bag stole

Chancerne for, at du allerede har en idé om, hvilken af disse fire typer stole, du vil købe, afhænger af, hvad du planlægger at bruge den til.

PC gamer-stole er i høj grad den model de fleste mennesker tænker på, når de hører begrebet gaming stol.

Disse stole er designet til at sidde bag skriveborde, hvilket gør dem til et godt valg, hvis du spiller de fleste af dine spil på din pc, eller vil have en stol, der fungerer som en kontorstol til en arbejdsstation.

De består typisk af en mobil 5 stjernet hjulfod med et sokkelsæde monteret på toppen. De har også normalt drejelige egenskaber, så du kan bevæge dig frit ved dit skrivebord, høje armlæn til håndledsstøtte, når du bruger din mus og tastatur, og en høj ryg til at støtte din nakke og forhindre dig i at anstrenge dig, mens du ser på din skærm. Næsten alle pc gamingstole er monteret i en lodret position som standard, men mange kan vippe bagud og låse i forskellige tilbagelagte positioner.

Forvirrende betegnes disse typer stole undertiden som ”racing gaming chairs” på grund af det faktum, at de er modelleret ud som bilsæder. De skal dog ikke forveksles med racing simulator sæder, som jeg kommer ind på senere.

Konsol gaming stole





Konsol gaming stole er - ja, du gættede rigtig - designet til konsolspillere. De er meget mere alsidige end pc-versionen og har en tendens til at komme i en meget bredere vifte af forskellige former og størrelser.

Når det er sagt, er den mest populære type konsol gaming stol en ”Rocker” I modsætning til pc gaming stolen har Rocker versionen ikke piedestalsæder eller hjul. I stedet har de L-formede sæder, der sidder direkte på dit gulv. Navnet ”rocker” stammer fra det faktum, at ryglænet ofte kan vippe frem og tilbage, når du bevæger dig.

De er mindre ergonomiske end gamer stole til computer, og er ikke beregnet til at blive brugt ved et skrivebord, men mange mennesker finder dem meget mere behagelige til konsoller, da de understøtter mere komfortable og afslappede positioner, da mange konsol krigere benytter kontroller pads til at spille fra. Her kommer en Rocker ind som en kærkommen ven.

De har også ofte ekstra teknologi med i bagagen, der integrerer dem tættere din konsol, såsom surround sound højttalere og USB porte til opladning med videre.

Racersimulator sæder





Racing simulator sæder er avancerede high-end gaming stole designet specielt til racerspil. De er typisk knyttet til en ramme eller ”cockpit”, hvorpå du kan montere racerspiltilbehør som et hjul, gearsticks, pedaler og mere.

Nogle racersimulator sæder er velegnede til casual gamers, og nogle avancerede modeller bruges endda til professionel racer træning. Disse teknologisk avancerede setups kan være ekstremt dyre alt efter model, ønsker og krav. På vores Facebook side, har vi flere gange set billeder af private, der har disse installeret i hjemme eller deres mancave.

Bean Bag Stole

Bean bags, Fat boys, sækkestole. Der er mange navne for noget nær samme type produkt. Bean bag estole er store sække, der normalt er fyldt med jævnt skum og polstret i ruskind eller mikrofiber. De er ikke specielt designet til spil, men mange gamers vælger dem på grund af hvor bløde og behagelige de er, og den måde, de tillpasser til din krop, når korpusset smækkes ned i dem.

Selvom de ikke er særlig ergonomiske eller støttende, er en fordel ved denne type stol, at de kan rumme et stort udvalg af stillinger og positioner. De største stole af Bean bag stole kan endda give dig mulighed for at lægge dig fladt med masser af plads til følge. En anden grund til, at mange gamers vælger dem, er, at de har tendens til at være billigere end andre muligheder. Det skal dog siges der også findes ret dyre modellen inden for denne verden.

De bedste stole på markedet er…

..næsten umulige at definere 100 procent, da det ofte er personlige krops-præferencer. Dog ikke alligevel, da der er MARKANT forskel på billige og dyre gaming stole. Mange hardware producenter som Cougar Gaming, Corsair, Cooler Master, MSI, ja, listen er lang, er også begyndt at producere deres egne versioner af gamer stole – nogle bedre end andre, og her afspejles den generelle kvalitet også i prisen. Modsat findes der også konkrete producenter af stole til gaming, og her kan kvaliteten også svinge meget.





Blandt de mest kendte producenter af gaming stole finder vi:

DXRacer

DXRacer er et af de førende mærker inden for gaming stole, og de er meget populære i spil og eSport communities. Deres stole bruges af alle grupper fra Youtubers og Streamers til eSportens tophold. De laver et udvalg af lækre stole, der er velegnet til enhver gaming setup.

DXRacer er ikke de mest budgetvenlige brands på markedet, men stolene er af gennemsnitlig pris og høj kvalitet, hvilket gør dem til et godt valg for gamers, der leder efter en stol, der vil vare mere end en enkelt sæson.

Alle DXRacers stole ser meget ens ud, men stolene adskiller sig på områder ved at inkorporere ting som specielt udviklet lændestøtte, højere ryg til højere spillere og bredere sæder og stærke fundament til computer gamers i den tungere vægtklasser.

SecretLab





SecretLab er en af de store spillere i branchen og blandt vores klare favorit, når det kommer til gaming stols brand. De tilbyder ikke et stort udvalg af stole, men hvad de mangler i modelvarianter, udgør de til fulde i kvalitet.

Vi har tidligere gennemgået TITAN SoftWeave Gaming Stol og sendt en Editors Choice award efter den på grund af den overlegne byggekvalitet.

SecretLab tilbyder deres stole i et udvalg af stoffer, hvilket betyder, at de kan være rimelige på prisen eller temmelig dyre, afhængigt af hvilken type polstring du vælger. Uanset om du vælger PU læder eller Napa læder, er en ting dog helt sikkert - SecretLab levere komfort, holdbarhed og ergonomisk support i absolut topklasse.

X Rocker





Kigger vi på X Rocker, er de det dominerende brand inden for konsolspils arenaen og gør laver nogle af de bedste kvalitets konsol rocker stole, som du finder. I modsætning til andre muligheder for konsolspilsstole, er X Rocker stole lavet med konsolafspillerens behov i tankerne, hvilket gør dem til et perfekt valg for passionerede PS4- og Xbox-spillere.

De har en række forskellige designs, der passer til behovene hos alle forskellige typer gamere og game setups, fra sammenklappelige stole, der let kan opbevares, til piedestalstole til gamere, der kan lide lidt ekstra plads til benene.

Herman Miller

Vi skal ikke udlade Herman Miller, som undertegnede selv har bagdelen placeret i med fuld tilfredsstillelse.

Herman Miller er et amerikansk mærke, der er førende når det kommer til kontorsæder og ergonomisk teknologi. Selvom de ikke strengt taget er et gaming stol brand, fremstiller Herman Miller en masse fantastiske ergonomiske stole, der er perfekte til spil.

Som vi omtalte tidligt i artiklen, er ergonomisk design en vigtig funktion, når det kommer til gamer stole, især hvis du er den type person, der planlægger at tilbringe lange perioder siddende hvor end det er i arbejdsregi eller ren gaming mode.

Den eneste mindre ulempe med Herman Miller stole er prisen. Men hvis du har et sundt budget til at investere i en ergonomisk stol i god kvalitet, er Herman Miller en brand du er nød til at tage med i dine overvejelser. Populære designs fra Herman Miller inkluderer Aeron stolen og Embody stolen.

Maxnomic/NeedForseat

Maxnomic er et andet populært valg for gamers og er leverandøren af stole til Cloud9 eSports teamet. Hvis du er en Cloud9 fan, kan du endda købe en stol med deres logo fra Maxnomic.

I lighed med DXRacer er de også populære blandt folk på YouTube og Twitch, og de fremstiller en række overkommelige og holdbare spillestole. Et af de fede modellen fra Maxnomic er NeedForSeat XL, som er en super holdbar og behagelig stol, der er perfekt til tungere spillere.

En af de gode ting ved Maxnomic er, at de har et rigtig mangfoldigt udvalg af stole at vælge imellem, hvilket gør det nemt for kunderne at finde den perfekte stol til deres behov.

Ting du skal overveje, når du køber en gaming stol

Vi har fået styr på lidt af de basale omkring stole og mærker, og vi er næsten klar til at slippe dig fri til køb af din nye gamerstol.

Før vi når dertil, skal du dog vide om de forskellige funktioner på stolene, og hvad du skal kigge efter. Dette er vigtigt, da det giver dig mulighed for korrekt at evaluere hver stol for at sikre dig, at den har de funktioner, du leder efter, og at den giver god værdi for pengene.





7 ting du skal overveje inden køb af gaming stol



1. Ergonomi

Ergonomi er sandsynligvis den vigtigste faktor at overveje, når man køber en gaming-stol, da det er grunden til, at de fleste spillere ønsker en stol i første omgang, men hvad er det egentlig?

Ergonomi henviser til den måde, hvorpå noget er designet baseret på et sæt psykologiske og fysiologiske principper, der bedst passer til brugeren. En ergonomisk gaming-stol er en, der er optimeret omkring den spiller, der sidder på den for at forbedre produktiviteten og effektiviteten.

Den tekniske definition lyder ret abstrakt og jargon-fyldt, så lad os sige det på en anden måde ...

En ergonomisk gamingstol er en, der hjælper dig med at bevare korrekt holdning, understøtter dine bevægelser, minimerer rygsmerter og forbedrer dine spilreaktionstider. Alle vigtige aspekter, right?

Så hvordan ved du, om en gaming-stol er ergonomisk designet? Der er nogle vigtige ergonomiske funktioner, man skal kigge efter. Enhver stol, der hævder at være ergonomisk, skal mindst have:

- En høj grad af justerbarhed. Du skal være i stand til at konfigurere sædehøjde, rygvinkel og armlæn, så de passer bedre til din krops dimensioner. Jo mere justering, jo bedre.

- Korsrygstøtte. De allerbedste gamer stole på markedet har justerbar lændestøtte, som kan ændres for at passe til din rygs krumning. Mindre dyre stole vil have en lændehynde, der gør jobbet ok, omend på en mere grundlæggende måde.

- Et højt, buet ryglæn med masser af øvre ryg og nakkestøtte.

- Vippelås eller spændingsmekanismer til at låse ryglænene, vippe på plads og rumme forskellige positioner.

Der er andre avancerede ergonomiske funktioner ud over disse, såsom åndbart mesh materiale, 4D armlæn (som kan justeres i alle dimensioner) og mere - men disse findes kun sandsynligvis på dyre, avancerede gaming stole. Afhængigt af dit budget skal du muligvis indgå nogle kompromiser med disse.

2. Byggekvalitet

Andet punkt, man skal overveje, når man køber en spillestol, er byggekvaliteten. Jo bedre byggekvaliteten er, jo længere vil din stol sandsynligvis holde. Du ønsker nok ikke at investere i en stol, der går i stykker eller bliver ubehagelig efter et par ugers brug.

Igen vil byggekvaliteten være tæt knyttet til prisen, så forvent ikke alverden, hvis du leder efter noget i den nedre ende af prisklassen, men prøv at få et så godt en byggekvalitet som muligt.

En god indikator for bygningskvalitet at se på er rammen. Rammer i høj kvalitet vil være lavet af metal, normalt fleksibelt stål (ja, det findes altså). Træ- eller plastikrammer er mindre tilbøjelige til at holde godt over tid.

Basen er et andet vigtigt aspekt at overveje. Kig efter brede aluminiumsunderlag. Smallere, nylonbaseret er mindre holdbare. Du ønsker ligeledes, at hjulene også skal være så brede som muligt. Jo bredere hjulet er, jo mere holdbart er det. 3” eller mere er ideel, 2” eller mindre er ikke så god.

Typen af påfyldning af polstringen er også vigtig. Formbart eller koldt skum repræsenterer spektrets øverste ende, så kig efter dette, hvis du vil have en gaming stol i høj kvalitet og et stolesæde der ikke er flad som en pandekage efter nogle få måneder.

3. Polstring

De fleste gamer-stole vil være polstret i PU-læder. Ægte læder er meget dyrt, og selvom du kan få det, vil det sandsynligvis skade din tegnebog mere end godt er.

PU-læder er normalt godt nok til de fleste menneskers behov, så vi vil anbefale at holde sig til det, da det sandsynligvis er den bedste værdi for pengene. Nogle stole er også polstret med syntetisk bånd eller mikrofiber.

Når man skal tænke på polstring, er åndbarhed et andet aspekt at overveje. Nogle stole er udstyret med åndbart mesh polstring til hjælp med varmeafledning. Jo mere åndbar betræk, desto mere behagelig og mindre sved skal du døje med, så hvis dette er noget, der er vigtigt for dig, skal du kigge efter en stol med mesh materiale.

4. Armlæn

For pc gamers er armlæn vigtigt. Du har brug for god ergonomisk håndledsstøtte for at understøtte dine underarme og håndled godt, da dette giver dig mulighed for at have hurtigere reaktionstider og i sidste ende vil forbedre dine skills i spillet.

De fleste pc-spillestole leveres med armlæn, men mange konsol-spillestole gør det ikke. Det er okay, som om du leder efter en konsol-spillestol, du ikke bruger et tastatur og en mus, så armstøtte er meget mindre vigtig.

De bedste armlæn er justerbare, så du kan passe dem til din krop og højde. Du vil være i stand til at justere dem, så dine skuldre er i ro, mens din albue er i en ret vinkel, og dine arme understøttes. Obligatorisk!

Armstøtter skal som minimum være højdejusterbare. Ideelt set vil de også være breddejusterbare, så du kan frigøre mere vridningsrum, når du har brug for det. Nogle armlæn vil kunne vippe op og ud af vejen for at gøre det lettere at komme ind og ud, kringlet, yes?

5. Vægtkapacitet og anbefalet højde

Mange første gang købere af gaming stole glemmer at overveje dette punkt, men det er helt afgørende at få dit første køb på rette vej. Gaming-stole kan have meget forskellige vægtkapaciteter og anbefalede højder, og du skal sørge for at købe en der passer til din egen vægt og højde.

Gamingstole med den største vægtkapacitet markedsføres ofte som ”store og høje”. Det nøjagtige antal er forskelligt, men de mest tunge stole kan ofte understøtte op til og over 250 kg.

Hvis du er i tvivl, skal du kontrollere vægtkapaciteten og den anbefalede højde med sælgeren inden for at sikre dig, at du falder inden for det rigtige interval.

6. Kompatibilitet med konsoller

For konsol gaming stole er kompatibilitet vigtig. Mange gaming stole til konsoller - især dem fra brand X Rocker - integreres med dine konsoller på forskellige måder.

Nogle stole har USB porte, der giver dig mulighed for at oplade dine kontrollere fra f.eks. armlæn. Nogle har surround sound indbygget i nakkestøtten, der afspiller lyde fra din konsol direkte ved siden af dine ører.

Og andre stole har tilmed bevægelseskompatibilitetsfunktioner eller bedre kendt som haptic feedback der får dem til at vippe, dreje, ryste og vibrere baseret på hvad der sker i dit spil. Husk dog, at denne type funktioner normalt kommer på menuen i form af højere pris.

7. Dimensioner





En anden faktor, som du som køber ofte overser, er dimensionerne på deres stolen. Du skal kontrollere dimensionerne på forhånd for at sikre dig, at den passer både til din disponible plads og din egen kropsform. Det foretrækkes ofte du prøver stolen af inden køb selvom denne option ofte er svær at udfylde.

Nogle stole har for eksempel smallere sæder, hvilket gør dem mindre egnede til personer med større lår eller bagdel. De fleste shops vil angive dimensionerne på websiden, hvor gaming stolen sælges. Hvis ikke, skal du ikke være bange for at spørge. Glem ikke at måle din tilgængelige plads først for at sikre dig, at den passer!

Ingen stol er absolut perfekt, så du kan muligvis ikke finde en, der vinger alle krav og ønsker af. Dog vil et godt udgangspunkt mindst 5 ud af vores 7 anbefalinger.



