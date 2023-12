Secretlab holder juleudsalg

Hvis du er på udkig efter en julegave til dig selv eller gameren i dit liv så er der penge at spare hvis der står en gaming stol på ønskelisten. Secretlab holder nemlig juleudsalg.

8 dec. 2023 kl. 10:00 Af Kenneth Johansen DEL:

Inkluderet i tilbuddene fra Secretlab er:

Op til 200€ i rabat på udvalgte Secretlab stole

Op til 100€ i rabat på udvalgte Magnus bundles

Gratis forsendelse

Yderligere 80€ i rabat hvis du køber både stol og bord

Op til 20% rabat på tilbehør

Alle tilbuddene gælder frem til den 27. december, så er der lidt tid til at overveje endnu.

Så hvis du er på udkig efter et nyt bord eller en gaming stol eller måske bare noget af Secretlabs tilbehør så er der penge at spare lige nu. Se de aktuelle tilbud LIGE HER.