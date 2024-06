Apple skifter til billigere VR-headset

Apple skifter fokus fra high-end headset Vision Pro til en billigere version. Trods udfordringer, fortsætter støtten til Vision Pro, med billigere headset forventet i 2025.

19 jun. 2024 kl. 09:33 Af Maria DEL:

Apple skifter sit fokus fra udviklingen af et nyt high-end headset som Vision Pro til at skabe en mere prisvenlig version, ifølge The Information. Denne beslutning kommer i kølvandet på faldende salg for Vision Pro, som blev lanceret tidligere i år. På trods af at være et høj kvalitets virtuel reality headset, er Vision Pro blevet kritiseret for sine fejl, tunge vægt og en høj pris på $3.499.

Det nye projekt, med kodenavnet N109, sigter mod at bevare de højopløsnings skærme, som får Vision Pro til at skille sig ud, samtidig med at visse funktioner fjernes for at gøre det "mindst en tredjedel lettere", som rapporteret af The Information.

Apples mål er at prissætte dette billigere headset i tråd med en høj-end iPhone, med et prisinterval mellem $1.500 og $2.500. Dog har det vist sig udfordrende for tech-giganten at balancere omkostningsbesparelser med bevarelsen af funktioner.

Apple fortsætter supporten for Vision Pro på trods af udfordringerne På trods af udfordringerne og skiftet i fokus, fortsætter Apple supporten for Vision Pro headsettet. Virksomheden planlægger at udgive headsettet internationalt i slutningen af juni, og introducere nye faciliteter med visionOS 2 senere på året.

Det er endnu uklart, om Apple vil vende tilbage til at udvikle endnu et høj-end Vision produkt, eller om de vil fokusere på mere prisvenlige produkter på lang sigt. Det forventes, at det billigere headset vil blive afsendt inden udgangen af 2025.