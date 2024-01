MSI tager kampen op med Steam Deck

Lanceringen af Valve Steam Deck viste at der var et marked for PC gaming på farten og nu er MSI gået ind på det marked med deres Claw som de har præsenteret på CES i Las Vegas.

9 jan. 2024 kl. 09:52 Af Kenneth Johansen DEL:

MSI har på CES løftet sløret for deres nye håndholdte gaming enhed, ”The Claw”, der, med ny hardware vil være med til at skubbe grænserne for håndholdt gaming. The Claw er drevet af en Intel Core Ultra processor, der i kombination med brugen af Intels XeSS-teknologi.

Det er derfor den første mainstream håndholdte gaming enhed af denne type, der vælger at gå med Intel baseret hardware. Både Valve Steam Deck og ASUS ROG Ally er AMD baserede. Om Intels grafiske løsning kan bære opgaven vil tiden vise, men det er typisk ikke et område hvor Intel brillierer. Udviklingen af Intels Arc grafikløsninger kunne dog ende med at gøre hele forskellen.

The Claw er udstyret med MSI’s Cooler Boost Hyperflow-teknologi, der mere effektivt leder den kølende luft ind til de indre komponenter, hvilket skulle resulterer i bedre afkøling og højere ydeevne.

Med klassens største batteri, der har en kapacitet på 53Whr, er der potentiale for at man kan få mere gaming tid ud af Claw end de andre bud på markedet. Selv ved fuld belastning vil der i følge MSI være batteri nok til to timers brug.

MSI har dog ikke kun tænkt på hardwaren og det fysiske design af Claw, men har også tænkt software-implementeringen ind som del af det samlede design. Derfor gøres der brug af MSI Center M, et spritnyt UI-design designet fra bunden til at være brugervenligt, nemt at manøvrere rundt i og generelt fungerer som den nemmest mulige tilgang til spil og funktioner.

Styresystemet er samtidigt designet så installering og opdatering af nye såvel som gamle spil, foregår gnidningsfrit, samtidigt med at opstart af installerede spil foregår på kortest mulig tid. De enheder der er vist frem på CES kører Windows 11, hvilket betyder at man burde have adgang til sit normale bibliotek af spil fra de forskellige tjenester man måtte bruge.

Claw understøtter også MSI APP Player, så brugeren frit kan vælge mellem spil fra Windows og Android-mobilspil.

Uanset hvilke spil man måtte ønske at nyde på farten, præsenteres de på en 7” skærm med fuld HD-opløsning og understøttelse af 120 Hz refresh rate.