Audeze Maxwell

Lyd er en stor del af oplevelsen, når du spiller eller nyder musik på din PC eller konsol. Derfor kan et godt headset gøre en verden til forskel for oplevelsen. I dag ser vi på Audeze Maxwell.

1 nov. 2024 kl. 10:26 Af Kenneth Johansen DEL:

Centrale Specifikationer

Style: Over-ear (circumaural), closed-back

Over-ear (circumaural), closed-back Transducer type: Planar Magnetic

Planar Magnetic Magnetic structure: Fluxor™ magnet array

Fluxor™ magnet array Phase management: Fazor™

Fazor™ Magnet type: Neodymium N50

Neodymium N50 Diaphragm type: Ultra-Thin Uniforce™

Ultra-Thin Uniforce™ Transducer size: 90 mm

90 mm Spatial Audio:

Dolby Atmos® (Xbox Version)

Tempest 3D (PlayStation Version)

Boom Microphone: Detachable, Hypercardioid

Maxwell headsettet fås i to versioner, alt efter om du ønsker kompatibilitet med Xbox eller PlayStation. Det skyldes den måde som PlayStation og Xbox konsollerne håndterer trådløs lyd. Begge dele understøtter dog fortsat PC og Bluetooth 5.3. Så hvis du ikke spiller på konsol, er det ikke så vigtigt, hvilken version du vælger.

Vi har fået besøg af PlayStation versionen.





En tur rundt om Audeze Maxwell Wireless

Designet på Maxwell Wireless er holdt i en meget klassisk afdæmpet stil med store runde ørekopper. Det er uden flashy lir eller andre detaljer, og det eneste der skiller sig ud fra den sorte/gunmetal grå farve er et lille Audeze logo i blåt på hovedbøjlen. Logoet er grønt på Xbox versionen.

Materialerne er en kombination af plast og metal og det hele føles behageligt og solidt. Hovedbåndet kan ikke justeres, på samme måde som de fleste headsets. I stedet er der et mindre hovedbånd i bøjlen, der kan justeres i tre trin på hver side.

Det er en lidt besværlig proces, så hvis man er flere der deler headsettet, kan det hurtigt blive irriterende. Når man kun bruger det selv, så betyder det ikke det store, da det jo så i de fleste tilfælde er “set and forget” med størrelsen.

Begge ørekopper er runde og store og kan drejes så de kan ligge fladt, hvis du har sættet om nakken eller ligger det på et bord.

Ørepuderne er bløde og forsynet med fake læder og memory foam. Ørepuderne kan tages af, så de er lette at rengøre, hvis der bliver behov.

Alle kontroller er placeret på venstre ørekop. På ydersiden er der en powerknap og en mute slider.

Fordels på kanten af ørekoppen er der et volumen hjul, et andet til at justere chat balancen, et 3,5 mm jack stik, USB C til opladning, stik til den aftagelige boom mikrofon og så endeligt en knap til at skifte graden af Audeze støjreduktionen på mikrofonen.

Den aftagelige mikrofon er let at sætte på eller tage af headsettet og tilsluttes med et 3,5 mm jack stik. Den fleksible boom arm er let at justere så man kan få den placeret lige hvor man vil.

Der er et dual mikrofon setup i Maxwell Wireless. Ud over den aftagelige, og noget bedre Hypercardioid boom mikrofon, er der også en mindre indbygget direkte i sættet. Det er meget praktisk, hvis man fx bruger headsettet uden for hjemmet, tilsluttet din telefon.

Den medfølgende USB dongle til Maxwell Wireless er USB C og den har en lille kontakt man skal justere, alt efter om man bruger den med PC eller PlayStation. Der følger også et lille USB A til USB C adapter kabel med i kassen, sammen med USB C kabel til opladning og endeligt et 3,5 mm jack kabel, hvis man vil tilslutte enheder af den type.

I det hele taget er der mange tilslutningsmuligheder med Maxwell Wireless.

Rent hardwaremæssigt skiller Maxwell Wireless sig også ud. Dels sker den trådløse forbindelse via den inkluderede USB dongle ikke via en 2,4 GHz forbindelse, som de fleste andre trådløse enheder. I stedet for har Audeze valgt at bruge en en Ultra-Low Latency Wireless forbindelse.

Det betyder, at rækkevidden er op til tre gange så lang som med 2,4 GHz. Audeze reklamerer også med lav latency på omkring 20 millisekunder, men det er også muligt på gode 2,4 GHz løsninger.

Et andet område hvor Maxwell Wireless stiller sig ud er med deres store 90 mm Planar magnetic drivers.

Det er en helt anden form for driver end de dynamic drivers, som bruges i langt de fleste headsets. Fordelene ved Planar magnetic drivers er, at de har en hurtigere respons, er mindre modtagelige for forvrængning og at de i mange tilfælde er bedre til at repræsentere det fulde lydspektrum.

Ulempen er at de typisk er dyre at lave og så er de større, hvilket også kan ses i den her med et sæt 90 mm drivers. Normalt kommer store over-ear headsets typisk med 40-50mm drivers.

De store drivers sammen med hardwaren og batteriet til at drive det hele betyder, at vi ender med et ret tungt headset. Maxwell Wireless kommer ind med en vægt på 490 gram.





Sofftware

Audeze har software til både PC og smartphone. Begge steder har du mulighed for at tjekke status på dit headset i forhold til fx batteri. Der er også adgang til EQ indstillinger, hvis man vil tilpasse tingene der. Man kan vælge mellem et udvalg af prædefinerede indstillinger eller man kan tilpasse sin helt egen via et 10 Band EQ.

På PC er det også muligt at importere andres profiler, hvis man vil det.

Jeg oplevede ikke nogen problemer med softwaren under min test, på hverken PC eller telefon.





Test

Jeg har brugt Maxwell Wireless i over en måned nu fordelt mellem PC via den inkluderede USB Dongle og telefon via Bluetooth.

I begge tilfælde har jeg ikke haft nogen problemer med tilslutning og forbindelse. Begge dele har fungeret fint og stabilt.

I forhold til Ultra-Low Latency Wireless forbindelsen på PC, så er der ikke i normalt brug nogen mærkbar forskel imellem den og de 2,4 GHz forbindelser man normalt ser. Jeg oplevede dog, at den levede fint op til den længere rækkevidde. Med Maxwell Wireless kunne jeg let bevæge mig rundt i hele huset uden at miste forbindelsen. Først da jeg begyndte at bevæge mig udenfor, og der kom tykkere ydervægge imellem mig og min pc, opstod der problemer.

Det er ikke fordi jeg typisk oplever rækkevidde på et gaming headset som et problem, men det er da rart at kunne gå i køkkenet efter noget at drikke uden at miste forbindelsen.

Det er muligt at være tilsluttet både dongle og bluetooth på samme tid. Så du kan havde forbindelse til din PC og fx spille og stadig modtage opkald på din telefon. Det er dog kun muligt at høre lyden fra en enhed af gangen.

Lydoplevelsen på Maxwell Wireless har været en sand fornøjelse, og er helt klart en af de bedste jeg har oplevet på et trådløst headset. Her kommer det helt sikkert sættet til gode, at Audeze har valgt at satse på de store Planar magnetic drivers.

Bredden og dybden i lydbilledet er fantastisk og der er en knivskarp separation, der betyder at man får selv de små detaljer og variationer med i lyd og musik.

Det har været en lækker oplevelse både i forhold til musik og gaming, hvor man får fuld valuta for det arbejde lyddesignerne har lagt i deres projekter.

Jeg synes dog desværre headsettet er til den tunge side. Længere tids brug kunne godt blive lidt presset. Det er klart den største svaghed ved sættet, for lyden er så god at jeg har lyst til at blive ved med at have det på.

Audeze oplyser selv en batteritid på op til 80 timer. Det stemmer meget overens med mine oplevelser under testen. Du kan oplade sættet fuldt på omkring to timer, mens du kan komme op på 25% på ca. 20 minutter.

Lydkvaliteten på den aftagelige Hypercardioid mikrofon er rigtig fin og min oplevelse er at jeg er gået klart og tydeligt igennem i de omgang af online Space Marine 2 jeg har spillet.

Kvaliteten af den mindre indbyggede mikrofon direkte i sættet er tydeligt dårligere, men er bestemt brugbar til fx telefonopkald osv.





Pris

Jeg kan i skrivende stund finde Audeze Maxwell Wireless i PlayStation versionen med en online pris på lige under 2600 kroner.

Så vi er helt klart i high-end segmentet for trådløse gaming headsets. Det ligger i samme prissegment Astro A50, som kommer med anden funktionalitet i form af tilslutning til flere enheder osv.

For et audiofilt headset er det dog en meget konkurrencedygtig pris.





Konklusion

Audeze har med Maxwell Wireless lavet et headset, som sætter lyden i centrum. Alt deres energi er blevet brugt på at levere det bedst mulige lydbillede til os.

Hvor andre producenter har arbejdet på at tilføje andre features, som tilslutning til flere enheder, trådløs opladning osv, så er det her lyden man betaler for.

Maxwell Wireless har leveret et af de bedste lydbilleder jeg har oplevet med et trådløst headset.

Er man på jagt efter et headset med lyden i centrum og kan man leve uden mange af de bekvemmeligheder som andre gaming headsets i dette prissegment tilbyder, så har jeg ikke oplevet nogen der slår Maxwell Wireless på den front.

Den gode hardware betyder dog også, at det er et tungt headset og her ville med ønske, at Audeze havde gjort lidt mere ud af komforten i sættet. Mere padding på hovedbåndet kunne måske have afhjulpet problemet for mig.

Vi lander med en endelig karakter på 9 og en Great Products Award, for et fantastisk og gennemført headset, som dog er tungt og mangler lidt på komforten.

Den eneste grund til, at vi ikke lander med en topkarakter på 10 er komforten. Jeg er dog også godt klar over, at det er en meget personlig ting. Hvis man tidligere ikke har haft problemer med tungere headsets, så får man nok ikke trådløs lyd der er bedre end Audeze klarer med Maxwell Wireless.





Fordele

Fantastisk lyd!

Stærkt stabil forbindelse

Lang batteritid





Ulemper