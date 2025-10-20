Logitech G321 Lightspeed

Logitech G321 LIGHTSPEED er et trådløst gamingheadset, der sigter efter at levere høj lydkvalitet, lav vægt og maksimal frihed uden kabler. Med støtte for både LIGHTSPEED og Bluetooth byder det på fleksibilitet til både PC, konsol og mobil, mens det slanke design og de bløde ørepuder lover komfort under lange spilsessioner. I denne test ser vi nærmere på, om G321 kan leve op til Logitechs ry for kvalitet – og om det faktisk leverer den lyd og komfort, som gamere forventer i 2025.

20 oct. 2025 kl. 10:46 Af Berger

Inden vi kaster os ud i selve testen skal vi have kigget på specifikationerne, som nemt kan findes på Logitech’s hjemmeside.

Specifikationer på G321 Lightspeed

Type: Over-ear gamer headset

Over-ear gamer headset Frekvensgang: 20 – 20.000 Hz

20 – 20.000 Hz Volume control: On Ear Cup

On Ear Cup Drivers: 40mm

40mm Lydkontrol på headset: Lydstyrke

Lydstyrke Stik: 1x USB-C

1x USB-C Kanaler: Stereo

Stereo Batteri: - mAh

- mAh Batteritid: Op til 20 timer

Op til 20 timer Vægt: 210 gram

210 gram Support for følgende: PC, Mac, Playstation 4 og 5, Nintendo Switch, Steam deck, Android og iOS

Rundt om G321

Logitech G321 LIGHTSPEED er et trådløst gamingheadset designet til alsidig brug på både PC, konsol og mobile enheder. Det benytter Logitechs hurtige LIGHTSPEED 2,4 GHz-forbindelse samt Bluetooth 5.2, hvilket giver fleksibilitet og lav latenstid. Headsettet er udstyret med 40 mm drivere for klar og balanceret lyd, en flip-to-mute mikrofon, samt en batterilevetid på op til 20 timer. Med sin letvægtskonstruktion på kun 210gram og bløde memory-foam ørepuder er komforten i fokus, og designet er enkelt, moderne og holdbart i klassisk Logitech-stil.

Når man åbner æsken til Logitech G321 LIGHTSPEED, bliver man mødt af en enkel, men velorganiseret præsentation. Selve headsettet ligger beskyttet i formstøbt emballage, og under det finder man tilbehøret pænt arrangeret. Med i kassen følger en USB-A LIGHTSPEED-dongle til den trådløse forbindelse, et USB-C til USB-A opladerkabel til opladning, samt en kort brugervejledning og garantiinformation. Logitech har holdt indholdet minimalistisk, men alt det nødvendige er til stede for at komme i gang med det samme – uanset om man vil bruge headsettet via LIGHTSPEED eller Bluetooth.

Logitech G321 LIGHTSPEED er bygget med fokus på lav vægt og holdbarhed, hvor materialerne afspejler Logitechs velkendte balance mellem komfort og funktionalitet. Hovedbøjlen er fremstillet af fleksibel plast med indvendig metalforstærkning, hvilket giver både styrke og let fleksibilitet under brug. Ørekopperne består af mat, hårdfør plast, som modstår fingeraftryk og ridser, mens hængslerne føles solide uden at give sig unødigt.

Ørepuderne er beklædt med blød memory foam omsluttet af syntetisk læder, som giver en tæt, men behagelig pasform og bidrager til en vis passiv støjreduktion. Indvendigt anvendes stofmesh omkring driverne for at beskytte enhederne uden at dæmpe lyden. Samlet set giver materialevalget et headset, der føles både let og robust – perfekt afbalanceret mellem komfort og daglig slidstyrke.

Den højre ørekop på Logitech G321 LIGHTSPEED er holdt helt ren og minimalistisk i sit udtryk. Her finder man ingen knapper, porte eller kontakter – kun det glatte, matte ydre, som bidrager til headsettets enkle og moderne design. Denne bevidste designbeslutning gør headsettet symmetrisk og behageligt at have på, uden risiko for at komme til at trykke på noget ved et uheld. Al betjening og tilslutning foregår i stedet via venstre ørekop, hvilket giver et ryddeligt og overskueligt layout.

Den venstre ørekop på Logitech G321 LIGHTSPEED rummer alle de vigtigste funktioner og tilslutninger, samlet på en intuitiv og lettilgængelig måde. Her finder man det trinvist roterende lydstyrkehjul, som giver præcis kontrol over volumen, samt en tænd/sluk-knap, der også bruges til at aktivere LIGHTSPEED-forbindelsen. Ved siden af sidder en dedikeret Bluetooth-knap, som gør det nemt at skifte mellem enheder eller parre headsettet med mobil eller tablet.

Den indbyggede mikrofon er placeret på en fleksibel arm, der automatisk slår lyden fra, når den vippes op – en praktisk detalje, der fungerer uden behov for ekstra knapper. Nederst på ørekoppen finder man en USB-C-port, som bruges til opladning og eventuelle opdateringer. Alt i alt er opsætningen logisk og brugervenlig, hvor hver funktion er placeret, så den kan betjenes hurtigt og uden forstyrrelse under spillet.

Testen – Lyden, brugen og komfort

Når man starter med at lytte til musik på Logitech G321 LIGHTSPEED, mærker man hurtigt, at headsettet leverer en lyd, der er velafbalanceret og behagelig over længere tid. Tonen er neutral med en let varme i mellemtonen, som gør vokaler og akustiske instrumenter rare at lytte til. Bassen er til stede uden at dominere, og diskanten er tilpas afdæmpet til, at lyden aldrig bliver skarp. Det er et headset, der egner sig godt til casual lytning, men som ikke formår at løfte musikken op på det niveau, hvor man bliver imponeret over detaljer eller dybde – det er solidt, men ikke spektakulært.

Når man går over til spil, bliver billedet nogenlunde det samme. I et spil som Rainbow Six Siege, hvor præcision i lydaflæsningen er altafgørende, leverer G321 et fornuftigt lydbillede, men uden den ekstra skarphed, som afslører præcis hvor modstanderen bevæger sig. Eksplosioner, våbenlyde og stemmer gengives klart, men fodtrin og små bevægelser drukner let i mixet. Det betyder, at man får en stabil og brugbar oplevelse, men ikke den konkurrence fordel, som mere præcist afstemte headsets kan give i denne genre.

Der, hvor Logitech G321 til gengæld vinder point, er på komfort og byggekvalitet. Den lave vægt gør en markant forskel, især under længere sessions, hvor man næsten glemmer, at man har det på. De bløde memory-foam puder omslutter ørerne uden at skabe tryk, og hovedbøjlen fordeler vægten jævnt. Materialerne føles robuste trods det lette design, og intet knirker eller føles skrøbeligt. Den flip-to-mute mikrofon fungerer gnidningsfrit og er en af de praktiske features, der bidrager til en god brugeroplevelse.

Samlet set leverer Logitech G321 LIGHTSPEED en solid helhedsoplevelse, hvor komfort og brugervenlighed er de største styrker. Lydkvaliteten er acceptabel og velafbalanceret, men uden de nuancer og detaljer, der adskiller et rigtig godt headset fra et middelmådigt. Det er et headset, der gør det meste rigtigt – men sjældent noget exceptionelt.

Pris

G321 fra Logitech har en pris på 599,- DKK.

Konklusion

Når man ser på Logitech G321 LIGHTSPEED som helhed, står det hurtigt klart, at Logitech her har skabt et headset, der fokuserer på brugervenlighed, komfort og stabil trådløs ydeevne frem for at jagte ekstrem lydnøjagtighed eller audiofil kvalitet. Det er et headset, der først og fremmest skal fungere i hverdagen – og det gør det faktisk rigtig godt. Prisen på omkring 599 kroner placerer det i den absolut fornuftige ende af markedet, og for de penge får man et produkt, der føles gennemtænkt og solidt, men uden de helt store overraskelser.

Når man starter med musik, leverer G321 en lydoplevelse, der er let at holde af. Den er ikke voldsomt imponerende, men den er behagelig og neutral – hvilket i praksis betyder, at man kan høre det meste uden at føle træthed i ørerne. Detaljerne i de øverste frekvenser er tilpas afdæmpede, og mellemtonen er varm nok til, at vokaler får liv og karakter. Bassen er kontrolleret og holder sig pænt i baggrunden, uden at stjæle opmærksomheden. Det er en lyd, der fungerer fint til hverdagsbrug, men som ikke for alvor skiller sig ud – man savner lidt dynamik og dybde, især hvis man kommer fra et dyrere headset.

I spil viser G321 både styrker og svagheder. Under test i Rainbow Six Siege, hvor præcision og lydpositionering er afgørende, leverer headsettet et klart og stabilt lydbillede, men uden de helt skarpe detaljer, der kan afgøre forskellen i konkurrenceprægede situationer. Eksplosioner og miljølyde gengives troværdigt, men fodtrin og små bevægelser bliver ofte en del af baggrundslyden, i stedet for at springe tydeligt frem. Det gør, at G321 egner sig fint til casual gaming, men næppe bliver det foretrukne valg for e-sportsspillere, der jagter hver eneste lydmæssige fordel.

Komforten er derimod et af de punkter, hvor Logitech virkelig rammer plet. Med en vægt på kun 259 gram føles headsettet ekstremt let, og kombineret med de bløde memory-foam puder kan man nemt bruge det i mange timer uden gener. Den fleksible hovedbøjle fordeler trykket jævnt, og den tætte pasform gør det både stabilt og behageligt. Det er et headset, der kan bæres i lange perioder uden at blive irriterende – et klart plus i forhold til mange tungere modeller i samme prisklasse.

Kvaliteten af materialerne er fornuftig. Selvom hovedkonstruktionen primært består af plast, føles det ikke billigt, og der er ingen løse dele eller knirkende samlinger. Logitech har valgt en designstil, der både er minimalistisk og praktisk, og den flip-to-mute mikrofon fungerer præcist, hver gang den bruges. Det er et simpelt, men effektivt designvalg, der gør headsettet nemt at håndtere i praksis.

Batteritiden er endnu et plus – Logitech lover op til 60 timers brug, og i test opleves det som realistisk. Den trådløse LIGHTSPEED-forbindelse er stabil og hurtig, uden udfald eller mærkbar forsinkelse, hvilket gør det oplagt til gaming på PC og konsol. Samtidig giver Bluetooth-funktionen ekstra fleksibilitet, så man også kan bruge headsettet til musik eller film på mobilen.

Der er dog også ulemper. Lydbilledet mangler den fine detaljegrad, der virkelig får musik og spil til at åbne sig. Det er især mærkbart i spil med komplekse lydmiljøer, hvor det kan være svært at placere præcise lydkilder. Desuden føles konstruktionen – trods sin styrke – mindre eksklusiv end dyrere modeller, og fraværet af avancerede lydindstillinger eller surround-simulation gør oplevelsen mere basic.

Alt i alt er Logitech G321 LIGHTSPEED et balanceret headset, der leverer solid ydelse til prisen. Det er ikke en lydrevolution, men et pålideligt værktøj, som dækker de fleste behov uden at kræve ekstra opsætning eller software. Det er “plug and play” i sin reneste form – og for mange brugere er det præcis, hvad der skal til.

Komfort, batteritid og stabil trådløs forbindelse gør det til et oplagt valg for dem, der vil have et let og alsidigt headset til daglig brug. Men hvis man søger præcision og lydmæssig dybde på konkurrenceniveau, skal man kigge højere op i Logitechs egen portefølje eller hos konkurrenterne.

Logitech G321 LIGHTSPEED får 8 ud af 10. Et godt og komfortabelt headset, der leverer fin værdi for pengene, men som mangler det sidste pift i lydoplevelsen for at hæve sig over mængden.

Fordele

God all around lyd

God Komfort

Fornuftig vægt

Plug and play

Trådløs uden software

God batteritid

Lightspeed forbindelse

Pris

Ulemper

Begrænset detaljegrad i lyden

Score: 8



