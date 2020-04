AUTHOR : Jan Blaszkevizc

PUBLISHED : 2019-09-26 15:00

Corsair Virtuoso SE - Highend Trådløst Headset

De sidste par år har vi for alvor set lækre materialer i computer produkter. Såsom aluminium og hærdet glas, har for alvor fundet deres vej ind på markedet. Mens at sidstnævnte måske er lidt svært i et headset, er aluminium i den grad muligt. Dette har Corsair taget meget seriøst med lanceringen af deres nye Virtuoso RGB Wireless SE headset, som vi skal se på i dag. Jeg kan godt røbe allerede nu at kvaliteten er på et helt andet niveau end jeg nogensinde har set fra Corsair før – og det siger ikke så lidt!





Specifikationer og features

Eftersom at Virtuoso SE headsettet endnu ikke findes på Corsairs hjemmeside, da denne test skrives under NDA. Har jeg været en tur i min reviewersguide og fundet lidt talguf til jer. Nedenfor har jeg listet specifikationerne op, efterfulgt af et par billeder der viser nogle af de unikke features som dette headset tilbyder:

- Type: Trådløst overear headset

- Materialer: Aluminium, plastik og kunstlæder

- Kompatibelt med: PC og PlayStation

- Højttalerenheder: Ø50 mm neodym (matchet par)

- Frekvensgang: 20 – 40.000 Hz

- Impedance: 32 Ohm @ 2.5kHz

- Sensitivitet: 109 dB

- Tilslutning: Kabel, USB-dongle (SlipStream) eller Bluetooth

- Batterilevetid: Op til 20 timer

- Trådløs rækkevidde: Op til 12 meter

- Software: Ja, Corsair iCUE

- Headset vægt: 360 gram

- Indbygget RGB-lys: Ja, Corsair logoer

- Dimensioner: 70 x 100 x 195 mm

- Mikrofon type: Omni-directional

- Frekvensgang mikrofon: 100 – 10.000 Hz

- Tilbehør: Kabler, transporttaske og mikrofon





Unboxing og en tur rundt om Corsair Virtuoso RGB Wireless SE

Det er nu blevet tid til at få pakket Virtuoso SE headsettet fra Corsair ud af kassen, så vi kan tage et kig på hvad man får med, og naturligvis også selve headsettet. Modsat stort set alle andre nye tilbehørs produkter fra Corsair, er der ikke et spor af gule farver på kassen – umiddelbart. Denne er i stedet holdt i sorte/grå farver, hvor vi på fronten finder et billede af selve headsettet, samt model navn og en tekst der fortæller at det også kan bruges til PlayStation.

På bagsiden af kassen, finder vi et andet billede af selve headsettet, samt noget tekst omkring features på forskellige sprog. Her omme bliver vi også gjort opmærksom på at Virtuoso SE headsettet både har support for Corsairs iCUE software, trådløse SlipStream teknologi og er Discord certificeret.

Med låget fra kassen afmonteret, kommer den velkendte gule farve til syne, og det samme gør sig gældende for selve Virtuoso SE headsettet, som er pænt præsenteret øverst i kassen – lad os få alle sagerne ud, så vi kan danne os et overblik over hvad man får med.

Med det hele ude af kassen, kan vi danne os et hurtigt overblik over hvad man får med til dette headset, hvilket faktisk er en hel del. Jeg har listet det op for jer herunder, for at gøre det lidt mere overskueligt, kassen byder på følgende:

- Corsair Virtuoso RGB Wireless SE headset

- Transporttaske med magnetisk luk

- Diverse papirer

- USB Type-C kabel til opladning/kablet brug

- Trådløs USB-dongle med SlipStream teknologi

- 3.5 mm jack-stik til PlayStation/Smartphone brug

- Aftagelig mikrofon i aluminium

Nedenfor ser vi selve tilbehøret lagt ud på bordet for sig selv. Hvor vi normalt ser kabler i plastik, som ikke er noget specielt. Har Corsair gjort det ekstra lækkert til Virtuoso SE headsettet, og implementeret aluminium over det hele. Det betyder at stikkene på kablerne har aluminium, de grå detaljer på USB-donglen er aluminium, mikrofonen er aluminium, og sidst men ikke mindst er Corsair logoet på den medfølgende transporttaske også i aluminium – dette løfter det hele til et højere niveau.

Men festen stopper ikke her – langt fra. Nu er det nemlig blevet tid til at vi skal tage turen rundt om Virtuoso SE headsettet og se hvad det er for en størrelse, og hvad det har at byde på. Dette er som resten af tilbehøret også proppet med aluminium som ud over at se hammer lækkert ud, også giver en solid byggekvalitet og oser af kvalitet.

Ved første øjekast, skulle man ikke tro at Virtuoso SE er et headset fra velkendte Corsair. Det ligner ganske enkelt ikke noget af det de tidligere har fremstillet, hverken på design eller byggekvalitet. Selvom Corsairs headset og produkter plejer at være i fornuftig kvalitet bringer dette headset dem alle til skamme. Det er virkelig bygget som en tank, og ser forfærdelig lækkert ud, og føles ligeså i hænderne.

Vi finder to store ørebøffer som har memoryskum gemt inde bag kunstlæder puderne som gør at headsettet slutter tæt om ørerne. Ørebøfferne er dybe og har en rigtig god og stor størrelse, således at mere eller mindre alle bør kunne bruge dette headset uden ubehag i form at trykken på ørerne.

På hovedstøtten finder vi den samme type lækre kunstlæder og memoryskum, som gør at Virtuoso SE headsettet også er behageligt her oppe. Disse to nævnte ting er mere eller mindre alt hvad der er blødt på dette headset – resten er i aluminium.

I hver side finder vi naturligvis mulighed for at justere størrelsen, således at headsettet kan passe enhver størrelse hoved uden videre problemer. Der er solide ”klik” når man justerer her, således at det kræver tilpas med kræfter at justere, så justeringen ikke hopper ud af sig selv – igen et sted hvor Virtuoso SE headsettet stråler af kvalitet.

I den venstre ørebøf, er stedet hvor vi finder diverse tilslutninger på headsettet. For god ordens skyld skal jeg lige sige at vi selv har sat teksten på billedet – dette er altså IKKE på selve headsettet. Ude til venstre finder vi en mini-USB port, som har et lille hak i området omkring sig. Dette er hvor den aftagelige mikrofon monteres, og denne passer altså kun i på én måde. 3.5 mm jack-stikket er hvad du kan bruge, hvis du ønsker at tilslutte headsettet til din PlayStation eller måske endda smartphone. Den sidste og nyeste slags port, er USB Type-C porten til højre. Denne bruges til at oplade headsettet, eller sågar overføre lyd. Det er lækkert at se at Corsair er hoppet med på Type-C bølgen med dette nye headset, dette gør tingene så meget lettere og holdbart på sigt.

På den anden ørebøf finder vi et integreret volumehjul i metal, samt en lille kontakt som gør det muligt at stille Virtuoso SE headset til enten kablet eller trådløst brug. Med knappen sat til trådløs skal man bruge den medfølgende USB-dongle med SlipStream teknologien, hvor du med knappen sat til USB/kabel, kan bruge enten USB eller 3.5 mm jack-tilslutning. Headsettets ”off” indstilling, er desuden også når knappen er sat til USB/kabel. Volumehjulet har tilpas med modstand, til at det ikke kan blive justeret ved en fejl, ved at bumse til det med hånden – der er tjek på de små detaljer fra Corsairs side, hvilket er lækkert at se.

Vi nærmer os så småt tidspunktet hvor vi skal have tilsluttet headsettet, og se nærmere på softwaren inden testen for alvor går i gang. Der findes faktisk tre udgaver af Virtuoso headsettet. To ”normale” udgaver hvor den ene er sort og den anden er hvid. Her er der en del flere plastikdele, og mikrofonen er ikke den samme lækre sag som på SE udgaven som vi her har fået tilsendt. Hvor RGB-lyset i de andre modeller skinner igennem plastik, har Corsair på SE udgaven fået lavet en masse små huller i aluminiummet, som gør at lyset kan komme igennem, som vi kan se nedenfor. Dette giver en utrolig fed og unik dæmpet effekt – jeg er fan af dette headset på alle måder ind til videre. Byggekvaliteten er uden sammenligning den bedste jeg har set på et gamerheadset til dato.

Lad os få tilsluttet nogle kabler så headsettet kan lade op, og mikrofonen så vi er klar til testen. Nedenfor ser vi Virtuoso SE klar til kamp/test! Men inden vi helt når dertil, tager vi lige en hurtig tur forbi softwaren til headsettet først, som giver et par ekstra muligheder.

Softwaren – Corsair iCUE

For dem der er bekendte med Corsairs iCUE software i forvejen, er der her ikke noget nyt under solen. Vi finder stadig en oversigt over de tilsluttede produkter under fanen ”Home”. Når man har valgt det produkt man ønsker at konfigurere, i vores tilfælde Virtuoso SE, mødes man af billedet nedenfor. Her er der faktisk ikke mulighed for at lave det store, ud over at styre lydstyrken på mikrofonen og sidetonen ude i højre side, samt at vælge i mellem normal stereo og 7.1 virtuel surround.

Menuen ude i venstre side kaldet ”Lighting Effects” er stedet hvor du kan tilpasse lyset i de Corsair logoer der er på hver ørekop. Der er en række forskellige effekter at vælge imellem og du kan både styre hastighed og lysstyrke. Eftersom at vi har med et trådløst headset at gøre, vil du kunne opnå bedre batterilevetid ved at skrue ned for RGB-lyset eller endda helt slukke det. Corsair lover batteritider på op til 20 timer med Virtuoso SE headsettet.

Der er også en indbygget equalizer i iCUE softwaren, som vi finder under fanen ”EQ Presets”. Her er der fem forskellige prækonfigurerede profiler, eller du kan vælge at lave din egen, eller sågar rette i dem der er lavet. Bemærk dog at alle ændringer du måtte foretage i softwaren IKKE gemmes direkte på headsettet, men kræver at softwaren kører i baggrunden. En ting jeg dog savner i Corsairs iCUE software, er en mere præcis måde at se batteriniveauet på headsettet på. Under settings i toppen af softwaren, kan man se om batteriniveauet er: kritisk, middel, højt eller fuldt opladet. Du kan endda også få denne information nede i din proceslinje. Jeg håber dog at Corsair kan give os en mere præcis aflæsning med procent – måske med en software og firmware opdatering i fremtiden?

Testen – Brugen, Komfort og Lyden

Vi er nu nået til det punkt i vores test, hvor det er blevet tid til at få sat nogle ord på hvordan det rent faktisk var at bruge Virtuoso SE headsettet. Til testen brugte jeg min stationære computer med iCUE softwaren installeret og den medfølgende USB-dongle med SlipStream. Jeg antager at langt de fleste der vælger at købe dette headset, ønsker at bruge det trådløst – så dette var hvad jeg tog udgangspunkt i. Såfremt du vælger at bruge Virtuoso SE med 3.5 mm jack-stik spiller dit interne lydkort i computeren også en stor rolle, så derfor holder vi os til USB-donglen og den trådløse test uden at pille ved equalizerindstillingerne.

Inden jeg knytter nogle ord til lyden i headsettet, vil jeg gerne starte ud med komforten. Når man løfter Virtuoso headsettet op første gang, kan det godt føles en anelse tungt. Men sammenlignet med mange andre headsets, er det faktisk slet ikke så slemt med sine 360 gram. Grunden til dette, kan skyldes de mange dele i aluminium, som også gør at det som sagt føles rigtig lækkert – tilbage til komfortsnakken dog. Ørebøfferne på Virtuoso SE har en super lækker størrelse, som betyder at mere eller mindre alle, kan få dette headset på hovedet og få det til at sidde korrekt. Nu har jeg selv et forholdsvis stort hoved, og skulle have indstillet sidejusteringen til 8/10 – men derefter sad det også spot on! Med Virtuoso SE headsettet korrekt indstillet, sidder det virkelig lækkert på hovedet. Puderne er bløde, og behagelige takket være memory skummet og den bløde overflade i kunstlæder. På grund af den store størrelse på ørebøfferne, bemærkede jeg heller ikke at mine ører blev så varme som de ellers plejer ved headsets med kunstlæder.

Der var dog en enkelt ting, som jeg bemærkede et par gange i den tid jeg brugte Virtuoso SE headsettet. Når lade-kablet er monteret, og man kommer til at dreje hovedet og komme imod for eksempel sin skulder. Går alt denne lyd direkte op i headsettet, så man kan høre kablet gnide imod sin trøje. Dette er ikke særlig fedt, men trods alt kun et problem når headsettet oplades. Corsair kunne have mindsket denne fejl, ved at inkludere et USB Type-C kabel med et lidt mindre stik i den ene der skal ind i headsettet – dette er nemlig ret langt. Du kan selvfølgelig blot lade dit headset op natten over, således at det altid er klar til brug, så undgår du dette problem.

Med det sagt, syntes jeg at det nu er blevet tid til at få knyttet nogle ord til hvordan Virtuoso SE headsettet rent faktisk er at lytte til. Som sagt testede jeg udelukkende headsettet som trådløst, da det nok er dette folk primært bruger hvis de køber dette headset. Testen gik i alt sin enkelthed ud på at lytte til en række forskelligt musik, og selvfølgelig spille lidt FPS-spil også. Hvis vi starter med musiklytningen, så har jeg her en bred musiksmag, så der blev sat alt fra rock, pop, dance, house og elektronisk musik på playlisten. Lyd er meget individuelt, og det kan være svært at definere god lyd. Dog stod det klokkeklart, at Virtuoso SE spillede godt… rigtig godt endda! Lige meget hvilken genre der blev kastet efter headsettet, blev det gengivet til perfektion. Jeg vil endda gå så langt som at sige at Virtuoso SE slår de fleste af de tidligere KABLEDE headsets jeg har lyttet til, og jeg har altså testet en del. Dette siger lidt om hvor godt dette headset egentlig lyder.

Corsair har også sørget for at få en Hi-Res certificering på dette headset, hvilket betyder at det er i stand til at spille med højere bit-rate og frekvenser end mange andre normale headsets – og det kan i den grad høres til musik. Lige meget genren, er lyden velopløst, klar og detaljeret. Der er godt sammenspil mellem de forskellige områder i frekvensspektret, hvor både diskant, mellemtone og bas spiller i perfekt harmoni. Skulle man ønske at farve lyden, kan dette let klares i Corsairs iCUE software.

Men en ting er at lyde godt til musik, men hvad med spil? Nu er det trods alt et gaming headset vi har med at gøre jo. Jeg kan glædeligt meddele at den gode tone her fortsætter, bogstaveligt talt. Jeg spiller selv en del PUBG, og det var derfor oplagt at kaste Virtuoso SE headsettet efter dette spil også – nu ved jeg efterhånden hvordan tingene skal lyde der i. Der var absolut ingen tvivl om hvor fjenderne befandt sig og hvor de kom fra. Eksplosioner og lydene fra ens våben lød også fedt og meget overbevisende. Som med alle andre headsets der tilbyder virtuel surround, var dette en ting der blev tændt, men hurtigt slukket igen. Jeg er stadig og bliver nok altid, ved med at være en fan af stereo når jeg spiller mine FPS-spil.

Vi har nu fået konstateret at Viruoso SE headsettet fra Corsair, sidder godt på hovedet, lyder hammer godt til både spil og musik – men hvad med mikrofonen og batterilevetiden, for ikke at tale om den trådløse performance. Hvis vi starter med sidst nævnte, så benytter dette headset jo Corsairs SlipStream teknologi, som for alvor er ved at blive rullet ud i deres produkter nu. Det betød i praksis at jeg på intet tidspunkt oplevede fejl eller underlige ting, på den trådløse forbindelse, det virkede bare. Når man løfter headsettet op og det er sat til trådløs, tænder det automatisk og forbinder til USB-donglen, så er du good to go. Batterilevetiden som Corsair hævder er op til 20 timer, vil jeg til dels give dem ret i. Det kommer meget an på om man har RGB-lyset tændt, og ikke mindst hvor højt man spiller. Men jeg oplevede ikke at Virtuoso SE headsettet skulle lades oftere op end mit SteelSeries Arctis PRO Wireless headset.

Sidst men ikke mindst er der jo den aftagelige mikrofon som Corsair kalder for ”Broadcast-grade”. Hvor vidt den er helt oppe på dette niveau, skal jeg lade være usagt. Dog kan jeg bekræfte at den lyder rigtig godt, og med masser af detaljer og ikke mindst bund som er en ting mange mikrofoner ofte mangler. Med Discord certificeringen, er du også sikker på at du altid lyder bedst muligt, når du snakker med dine venner igennem denne tjeneste. Dette blev alle ordene for test afsnittet, selvom jeg sagtens kunne blive ved med at tale omkring dette lækre headset, som overraskede mig på alle måder. For at det dog ikke skal stikke helt af, runder vi af her og springer videre til et hurtigt kig på prisen, for til sidst at runde af med konklusionen.

Pris

I skrivende stund er vi stadig under NDA, hvilket betyder at det endnu ikke er muligt at købe Virtuoso SE headsettet i nogle butikker. Dog har vi fået oplyst at prisen på headsettet, kommer til at lande på lige knap 200 Euro, hvilket direkte omregnet svarer til godt 1500,- DKK. Dette kan lyde som mange penge for et headset, men sammenlignet med andre trådløse headsets på markedet med lignende features er prisen yderst fair. Headsets som for eksempel SteelSeries Arctis PRO Wireless koster omkring det samme, og kommer ikke i nærheden af Virtuoso SE både når det kommer til bygge – og lydkvalitet.

Du kan læse mere om de forskellige headsets som Corsair tilbyder, ved at klikke lige HER og blive sendt til deres hjemmeside. Her kan Virtuoso SE også findes, når denne test er gået online og NDA er løftet.

Konklusion

Sidste etape i vores gennemgang af Virtuoso SE headsettet fra Corsair er nået, og det er blevet tid til at samle tankerne og konkludere. Som jeg startede med at skrive i dette review, er dette headset i en liga for sig selv sammenlignet med andre Corsair headsets. Både byggekvaltiet og den lyd der leveres er ulig noget andet jeg tidligere har set eller hørt fra Corsair. Hvad end du bruger headsettet til musik eller spil, bliver du forkælet med velopløst og velafbalanceret lyd som bare lyder godt – så let kan det siges. Mange trådløse headsets kæmper også med ikke at kunne spille særlig højt, men dette er heller ikke noget problem for Virtuoso SE, som kan spille ubehageligt højt, takket være de store Ø50 mm custom neodymenheder der er monteret.

Konstruktionen er i lækkert aluminium, som både ser utrolig frækt og professionelt ud, men samtidig også gør headsettet stærkt, uden at vægten stikker helt af (360 gram). Batterilevetiden er også på niveau med konkurrerende trådløse headsets, fra SteelSeries, HyperX og lignende, så alt er i den skønneste orden her også. Du får også en virkelig lækker komfort med Virtuoso SE headsettet på hovedet. Store ørebøffer med memoryskum og det samme på hovedstøtten, og du har opskriften på et headset der sidder godt på hovedet (i meget grove træk). Corsairs trådløse SlipStream teknologi har også fundet vej til dette headset, hvilket betyder trådløs overførsel uden tab, fejl eller andre underlige ting – det fungerer bare og tilslutter lynende hurtigt hver gang, sådan!

Ud over at Virtuoso SE headsettet lyder mega lækkert, og sidder godt på hovedet, er der også andre småting som gør livet og oplevelsen endnu bedre. Du får for eksempel en god bunke tilbehør med, der i blandt en transporttaske til når du er på farten, samt alle de kabler du kommer til at få brug for. Apropos kabler, så benytter Virtuoso SE også USB Type-C til opladning, hvilket er et kæmpe plus i min bog. Overall har jeg valgt at give dette fede headset fra Corsair en samlet score på 9/10 samt vores Editors Choice award. Jeg kan sige det så enkelt, at mit trofaste SteelSeries Arctis PRO Wireless nu kommer på pension og ryger på hylden, til fordel for Virtuoso SE fra Corsair. Med dette headset, har Corsair vist hvad de er i stand til, og hvad deres SlipStream teknologi kan. Hvis dette kun er starten, tør jeg slet ikke tænke på hvor vi ender. Super fedt produkt, som du i den grad bør prøve hvis du har muligheden! – Over and out.

Godt

- Lyder virkelig imponerende!

- Trådløs Corsair SlipStream teknologi

- God batterilevetid (20 timer)

- Eksklusiv byggekvaltiet i aluminium

- Lækker komfort og pasform

- Aftagelig mikrofon i god kvalitet

- Inkluderet transporttaske

- Opladning via USB Type-C

- Justeringsmuligheder i Corsair iCUE

Knap så godt

- Batteriniveau vises ikke præcist

- Oplade kablet stikker langt ud



Score: 9 + Editors Choice award