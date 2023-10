Denon PerL Pro

Denon, som de fleste måske kender som producent af forstærkere, er også på markedet for True Wireless In-Ear Earbuds. Det er et sæt af dem som vi ser på i dag, med Denon PearL Pro.

4 oct. 2023 kl. 08:40 Af Kenneth Johansen DEL:

Specifikationer

Masimo Adaptive Acoustic Technology: Yes

Yes Noise Cancelling: Adaptive active noise cancelling

Adaptive active noise cancelling Transparency: Yes, Social Mode

Yes, Social Mode Driver Size: 10 mm

10 mm Driver Type: Ultralow-distortion triple-layer titanium diaphragm dynamic driver

Ultralow-distortion triple-layer titanium diaphragm dynamic driver Frequency Range: 20 Hz–40 kHz

20 Hz–40 kHz Qualcomm aptX Lossless Codec: Yes

Yes Spatial Audio: Yes, Dirac Virtuo

Yes, Dirac Virtuo Head Tracking (for Spatial Audio): No

No Adjustable Bass: Yes, Immersion Mode

Yes, Immersion Mode Bluetooth Version: 5.3

5.3 Bluetooth Codecs: aptX Lossless, aptX Adaptive, aptX Classic, AAC, SBC

aptX Lossless, aptX Adaptive, aptX Classic, AAC, SBC Bluetooth Quick Switch: Yes

Yes Multipoint: Yes

Yes Battery Life–Buds: 8 hrs

8 hrs Battery Life with Case : 32 hrs

: 32 hrs Charging Cable Type: USB-A to USB-C

USB-A to USB-C Wireless Charging (Case): Yes

Yes Quick Charge: 5 min for 1 hr playback

5 min for 1 hr playback Case Charge Time: 1 hr

1 hr Water Resistance: IPX4

IPX4 Earbud Weight: 8.6 g

8.6 g Case Dimensions: 72.4 x 30.2 x 35 mm

72.4 x 30.2 x 35 mm Case Weight: 55.5 g

Features som er værd at slå ned på her er naturligvis, at vi får både ANC og Transparency modes i PerL Pro. Det er dog også værd at slå ned på Masimo Adaptive Acoustic Technology, som jeg kommer ind på senere i anmeldelsen, da det er en af de ting som virkeligt skiller PerL Pro ud fra mange andre sæt.





En tur rundt som Denon PerL Pro

Som stort set alle andre True Wireless Earbuds af denne type, kommer Denon PerL Pro naturligvis også med et opbevarings og ladeetui. Det er i dette tilfælde en diskret sort sag i mat sort plast.

Der er et meget diskret Denon logo på toppen, og i fronten er der tre lige så diskrete LED lys, som indikerer ladestatus, når man lader etuiet og de to earbuds. Det kan klares enten via det USB C stik man finder på bagsiden, eller trådløst via QI standarden.

Inden i etuiet holdes de to earbuds magnetisk på plads og oplader via pogo pins.

Ser vi på de to earbuds, så skiller designet sig en anelse ud fra mange andre. Dels er de ret store, med en rimeligt stor rundt “plade” med et Denon logo som fronten. Det felt fungerer også som touch interface, til afslutning og besvarelse af opkald, mediestyring osv. Det er muligt via Denons app at tilpasse disse funktioner, hvilket vi ser nærmere på senere.

Feltet er omkring 2,5 cm på tværs og fylder altså en del. Størrelsen betyder også, at Denon PerL Pro kommer ind med en vægt på 8,6 gram pr. Earbud. Selv om det ikke lyder af meget, er det tæt på dobbelt så meget, som de fleste andre True Wireless Earbuds jeg har testet.

Denon PerL Pro holdes fast i øret af en silikone ørespids. Det suppleres en smule af, at designet er lavet, så en del af indersiden af hver earbud, også støtter sig til selve øret.

Der er udskiftelige silikone spidser med i pakken. Medium størrelsen er på som standard, men der er også en stor og en lille med.

Der følger også en alternativ silikonedel mere med. Den kan bruges til at udskifte den inderste silikone del på hver earbud. Den alternative er lavet, så den kan bruges til at give en bedre sikring i øret.

Ud over det så er der endeligt et kort USB C kabel til opladning.





Software

Hvis man vil tilpasse indstillinger eller tjekke op på firmware og generel status på sit Denon PerL sæt, skal man have fat i Denon Headphones app’en.

Som et ret irriterende punkt, skal man oprette en profil for at få adgang til app’en. Den slags “tvang” irriterer mig altid! Denon kræver samtidig accept af dataindsamling via app’en.

Herfra kan man tilpasse detaljer som indstillinger for volumen, EQ, ANC osv. Der er et godt udvalg af funktioner og det er fx let at styre hvilke enheder man vil bruge via Multipoint forbindelse eller tilpasse funktionerne på touch interfacet på de to earbuds.

Det er muligt med fire forskellige funktioner på hver side, med et godt udvalg af muligheder for funktioner, som mediestyring, stemmeassistent og lydprofiler.

En af de mest centrale features i Denon Headphones softwaren er dog muligheden for opsætning af en Masimo ATT (Adaptive Acoustic Technology)

Det er en feature, hvor man får opsat sin helt egen personlige lydprofil, baseret på netop dit øre. App’en foretager i forbindelse med opsætning en måling på dit øre, på en ikke helt specificeret måde, og danner herefter ud fra den indsamlede data en personlig profil.

Den profil kan du så efterfølgende bruge og tilpasse, hvis du vil. Som jeg kommer ind på om lidt, så vil jeg dog helt klart anbefale, at man om ikke andet giver den et forsøg.

Det er dog også muligt at lave sin helt egen EQ profil, hvis man hellere vil det.





Testen

Jeg har haft Denon PerL Pro på besøg i et par uger nu, og har i den periode brugt dem til en masse musik suppleret af lidt samtaler.

Generelt vil jeg sige, at materialer og byggekvalitet er i top på sættet, som emmer af kvalitet hele vejen rundt.

Design og præferencer er altid en personlig sag, så om man bryder sig om designet eller ej er op til en selv.

Personligt synes jeg dog, at sættet er lidt for stort og ikke mindst tungt i sin udformning. De kom aldrig til at føles naturlige i mine ører, og komforten var i mine ører ikke specielt god til ret meget andet end kortere perioder.

Samtidigt havde designet også en meget irriterende udformning, der betød at de var utroligt svære at få ud af etuiet, hvis ikke jeg lige kunne få en negl lirket ned for at få hver earbud ud. Ofte skulle der et par forsøg til, før jeg kunne få dem ud af etuiet, hvilket blev til lidt af et irritationsmoment.

Ser vi på lydprofilen, så indhenter Denon PerL dog meget af det tabte. Ud af æsken, uden tilpasning, var lyden ret gennemsnitlig og måske lidt skuffende, med en begrænset mængde dybde og middel separation mellem lav, mellem og høje toner.

Det var dog først efter Masimo ATT tilpasningen, at sættet kom helt til sin ret! Her blev lyden i den grad forbedret og ligger klar i blandt de bedste earbuds jeg har prøvet til dato. Lyden bliver tydeligt mere fyldig og måske lige lidt til den tunge side.

Efter at have justeret bassen en tand ned, fandt jeg dog et leje som jeg var tilfreds med. Her fik jeg et utroligt fyldigt lydbillede med en meget mere behageligt balanceret bund af gode dybe varme toner suppleret af rigtigt veldefinerede mellem og høje toner.

ANC delen virker fornuftigt. Den klarer bedst at sortere de dybere dronende lyde, som rumlen i bil eller tog fra. De højere og skarpere lyde i baggrundsstøjen har den sværere ved at lukke ude.

Denon angiver selv batteritiden til omkring 8 timer for de to earbuds, hvilket kan forlænges til omkring 32 timer ved løbende opladning via det medfølgende etui.

Der har ikke været noget under min test, der peger på at de angivelser ikke rammer meget fint..





Pris

Jeg kan i skrivende stund finde Denon PerL Pro med en online pris på 2599 kroner. Det placerer dem pt som det klart dyreste sæt True Wireless Earbuds, jeg har testet til dato.





Konklusion

Denon har med deres PerL Pro lavet et sæt Ture Wireless Earbuds, som kommer med en eminent god lyd, når først man har været igennem deres Masimo ATT opsætning og fået en personlig lydprofil der.

Jeg er personligt ikke helt glad for designet, som jeg både finder lidt for stort og tungt. Desuden så er mindre detaljer, som besværet med at få sættet ud af etuiet også et fast irritationspunkt.

Så der er et par rigtigt gode detaljer og et par rigtigt irriterende. En del af klagepunkterne er dog givetvis noget, som kan være en meget personlig sag, og som derfor ikke er et problem for andre brugere.

Jeg ville virkeligt gerne have den smukke og solide lyd, som Denon præsterer med PerL Pro, men blot i en for mig smukkere og behagelig formfaktor. Samtidigt ville jeg også virkelig ønske, at det ikke var påkrævet at jeg SKULLE registrere mig og acceptere dataindsamling via Denons App, for at få adgang til de features der gemmer sig der.

Samlet set så har jeg svært ved at retfærdiggøre prisen på 2599 kroner, på trods af fantastisk lyd, når der samtidigt er så mange ting der trækker i den anden retning.

Vi lander med en endelig karakter på 8 for et sæt True Wireless Earbuds med den bedste lyd jeg har hørt i et sæt Ture Wireless Earbuds, men som dog snubler på design detaljerne.





Godt:

Fantastisk lyd via Masimo ATT

Lækre materialer og byggekvalitet

Fornuftig ANC





Skidt:

Prisen

Stort og tungt for et sæt True Wireless

Irriterende design på etuiet gør det svært at få earbuds ud

Krævet registrering og accept af dataindsamling i app