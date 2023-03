Logitech G Fits

Vi ser flere og flere trådløse in ear lydløsninger rettet imod gaming. I dag er turen kommet til et bud fra Logitech, der skiller sig ud på et par områder. Vi har set på Logitech G Fits.

6 mar. 2023 kl. 08:29 Af Kenneth Johansen

Specifikationer

Vægt: 7,2 g hver

7,2 g hver Mål: 35,0 × 22,8 × 24,5 mm

35,0 × 22,8 × 24,5 mm Højtalerenhed: 10 mm

10 mm TEKNISKE SPECIFIKATIONER

ØRETELEFONER

Frekvensgang: 20Hz-20KHz

20Hz-20KHz Impedans: 16 ohm

16 ohm Følsomhed: 106 +/- 3 dB SPL/mW

106 +/- 3 dB SPL/mW Retningskarakteristik for mikrofon: Dobbelte mikrofoner med stråleformning

Dobbelte mikrofoner med stråleformning Frekvensgang: 100Hz-8KHz

100Hz-8KHz TRÅDLØS TEKNOLOG I

I LIGHTSPEED: via USB-A-modtager + USB-A-til-USB-C-adapter

via USB-A-modtager + USB-A-til-USB-C-adapter Bluetooth: Gamingtilstand med reduceret forsinkelse

Gamingtilstand med reduceret forsinkelse Bluetooth Classic: 5.2

5.2 BATTERI (GENOPLADELIGT)

LIGHTSPEED-forbindelse

7 timers afspilning + 8 timer med opladningsetui

4,5 timers opkald + 5 timer med opladningsetui

BLUETOOTH-FORBINDELSE

10 timers afspilning + 12 timer i opladningsetui

6,5 timers opkald + 7 timer med opladningsetui

OPLADNINGSETUI

USB-C port til opladning

Specifikationer som er værd at hæfte sig ved her, er muligheden for trådløs forbindelse både via bluetooth og Logitechs Lightspeed med USB dongle.





En tur rundt om Logitech G Fits

Helt som stilen byder det for tiden med True Wireless in ear sæt, så kommer Logitech G Fits med en opbevarings og ladeetui. Sættet kan fås i to farver, en sort med gule detaljer og en hvid med pastel lilla detaljer. Det er den hvide version, som vi har fået til test

Ladeetuiet har en behagelig mat softtouch overflade og fine afrundede former der betyder, at den er rar at have i lommen. Låget holdes magnetisk lukket og materialerne og byggekvaliteten føles gode og solide.

På bagsiden er der et USB C stik til opladning af etui og ear buds, men ellers er der ingen lir at finde, ud over det lille Logítech G logo på låget.

Åbner man etuiet er der lidt mere spræl, i form af farven, som på vores hvide version er en sart lilla farve.

De to ear buds holdess magnetisk fast i etuiet, og er lette at få ud og sat tilbage igen. Der er en lille status LED i toppen til venstre, mens der til højre er en knap, der kan bruges til parring af sættet.

Ser vi på de to ear buds, så har de et design der skiller sig betydeligt ud, fra de fleste true wireless ear buds, jeg har set på det seneste.

Ydersiden er en lodret pind, i mangel af bedre ord. Her er et Logitech G logo sammen med en lille LED diode. Der er også et touch felt, på hver af de to ear buds, der kan bruges til betjening af forskellige funktioner.

Selve øre delen ser noget anderledes ud, for Logitech er ikke gået med den ellers meget normale løsning med silikone spidser. I stedet for ligner den mest af alt en formstøbt øreprop, hvilket faktisk ikke er helt ved siden af.

Logitech bruger nemlig, hvad de kalder Lightform teknologi, som betyder, at spidsen kan tilpasses brugerens øre. På den måde får man en tætsluttende løsning, som sidder godt. Den del kommer jeg mere ind på under selve testen.

Logitech G Fits kan bruges både via Bluetooth 5.2, eller via en inkluderet Lightspeed USB dongle. På den måde kan man let bruge dem til både sin smartphone på farten, og til sit gaming setup derhjemme.

Ud over Lightspeed donglen, som er USB A, følger der også en USB A til C adapter med i kassen, så man har maksimal fleksibilitet.





Software

Hvis man vil have mest ud af sine Logitech G Fits, så kommer man ikke udenom G Fits app’en til din smartphone. Den skal bruges til den indledende opsætning, og det er også igennem dem, at man gennemgår Lightform processen.

Den første gang med tilslutter sine Logitech G Fits, bliver man guidet igennem opsætningen. Her er det blot at følge de trin, som præsenteres på skærmen. Lightform processen tager et par minutter, og i løbet af den process skal man klemme begge ear buds på plads i ørerne, og holde dem der.

Præcis hvordan processen egentligt fungerer afslører Logitech ikke helt, men det er en kombination af lys og varme, der får de bløde gelørepuder til at forme og tilpasse sig efter netop dit øre.

Det er første gang jeg har prøvet noget i den stil, men resultatet var meget godt. Det gav en rigtig god pasform, der føles rar og som giver en rigtigt god grad af passiv støjreduktion.

Ud over Lightform delen af app’en, som kun fylder noget ved første opsætning, så er der naturligvis også andre muligheder i G Fits app’en.

Der er mulighed for at tilpasse indstillinger på sættet, som hvad de forskellige touch funktioner skal gøre. Der er to muligheder på hver ear bud ,og der kan vælges imellem ting, som forskellige mediestyringsfunktioner eller stemmeassistent.

Der vil være lidt forskellige funktioner, alt efter om man er forbundet via Bluetooth eller den inkluderede Lightspeed dongle.

Der er også Equalizer muligheder, hvor der er fem prædefinerede opsætninger fra Logitechs side. Der er dog mulighed for at tilpasse disse, eller lave sine helt egne, hvis man vil.

Her er flere EQ indstillinger, som er tunet specielt imod gaming.

Generelt er Logitech G Fits app’en godt udført og lækker at bruge, selvom man måske ikke har brug for den så ofte.

Den har dog desværre også været lidt ustabil, i den forstand, at den med jævne mellemrum ikke registrerede at G Fits sættet var tilsluttet. Så selv om jeg sad med dem i ørene og hørte musik via telefonen, dukkede de ikke op i app’en.

En hurtig genstart af app’en rettede dog altid op på problemet.

Bruger du G Fits til din PC, kan du igennem Logitechs G Hub software, også få adgang til et udvalg af indstillinger. Der er ingen adgang til EQ indstillinger, så de skal klares via app’en på din smartphone.

Der er dog mulighed for at tilpasse lydstyrken, tjekke batteristatus og ændre, hvilke funktioner du har på touch felterne.





Testen

Jeg har testet Logitech G Fits over et par uger. Det har været en god blanding af musik og medieforbrug, på både PC og smartphone og naturligvis også noget gaming på PC. Det er helt klart gaming, som er i fokus i markedsføringen fra Logitechs side, så det kunne jeg naturligvis ikke se bort fra.

Den indledende opsætning via Fits app’en gik hurtigt og uden de store problemer. Jeg oplevede, at måtte genstarte app’en en enkelt gang i den process, for at få tingene til at gå op, men eller gik det fint.

Processen med at få Lightform delen på plads var lidt specielt, men mest fordi jeg ikke have prøvet noget lignende før. Resultatet var, som jeg var inde på tidligere, super godt og pasformen var herefter super god.

Der er ingen aktiv støjreduktion i G Fits, men efter Lightform tilpasningen synes jeg, at de ydede en passiv støjreduktion, på højde med visse billigere ANC sæt. Så på den front tager jeg hatten af for Logitech med deres arbejde der. Lightform tilpasningen giver en god kombination af pasform og passiv støjreduktion.

De første tests jeg lavede jeg med min smartphone, og her var der primært tale om musik. G Fits sættet leverer en solid lyd, med en god profil, der virker tilpas åben, på trods af at være en in ear headset, som typisk kan lyde mere lukkede, alene på grund af deres design begrænsninger.

Lyden leveres af 10 mm drivers og de klarer opgaven med en solid lydprofil. Den har en god bund af bas, suppleret af gode og tydelige høj og mellemtoner.

Der er en rigtigt god grad af detaljer, og selv de mere tilbagetrukne elementer i musikken går klart igennem, når der lyttes til musik.

Lydbilledet kan tilpasses en del igennem G Fits app’en, og de EQ muligheder der er der. De tilpassede EQ indstillinger, der er i app’en allerede kan bruges til forskellige gaming typer, hvis man foretrækker det. Der er dog også mulighed for lave dine egne helt tilpassede EQ indstillinger.

Der er dog desværre ikke nogen muligheder for at vælge EQ indstillinger, når man skifter til PC. Her kan man ikke indstille noget igennem Logitechs G Hub software på den front, som jeg også var inde på tidligere.

Skiftet til PC er dog dejligt let, når Lightspeed donglen er sat i der. Man skifter hurtigt frem og tilbage mellem Bluetooth og Lightspeed med et triple tap på touch feltet på, hvilken som helst af de to ear buds.

Det er desværre kun muligt at være tilsluttet en af enhederne af gangen, men heldigvis går skiftet hurtigt. Jeg har ikke oplevet nogen forsinkelse på lyden hverken i forbindelsen via Bluetooth eller Lightspeed.

I forhold til gaming, så synes jeg at G Fits klarer opgaven rigtigt fint. Jeg har primært spillet Call of Duty, og her gav sættet mig en god oplevelse med en god stereo opdeling, som betød jeg have en god fornemmelse for mine omgivelser i spillet.

Desværre så kommer G Fits dog til kort på mikrofonen. Den lille in ear formfaktor begrænser tingene her, og lyden på mikrofonen er ikke noget at råbe hurra for. Den kan klare opgaven til nøds, men for et sæt i denne prisklasse, så er det en trist oplevelse.

I kan høre en test på lyden fra G Fits mikrofonen her.

Logitech har angivet batteritiden med Lightspeed forbindelse til omkring 7 timer, hvilket kan lidt mere end fordobles ved brug af opladeetuiet. Batteritiden med en Bluetooth forbindelse er angivet til omkring 10 timer, med yderligere 12 timer via opladning i etuiet. Min vurdering i løbet af testen og med løbende kontrol via softwaren, er at de vurderingen rammer meget godt i tråd, med min oplevelse i brug.





Pris

Jeg kan i skrivende stund ikke finde Logitech G Fits hos nogen online forhandlere. De står dog på Logitechs egen hjemmeside, med en pris på 1849 kroner.





Konklusion

Hvis vi skal tro på udvalget af True Wireless in ear muligheder rettet imod gaming, som vi ser komme ud på markedet for tiden, så trækker udviklingen i den retning.

Jeg er dog ikke helt overbevist. Jeg kan helt klart godt forstå, at der er nogen der hellere vil have en lille og kompakt løsning, i stedet for de store dåser til lyden. Når man så også samtidigt let kan tage dem med i lommen, og bruge dem til den trådløse lyd og musik på farten, er der jo en god bonus med.

På den front vinder Logitech G Fits helt klart gode point. Det er super fedt, let at kunne have dem med i lommen og høre musik i løbet af dagen, og så hurtigt kunne skifte over til sin gaming PC, når man kommer hjem med et par hurtige tryk.

Lyden i det lille sæt er også fornuftig, selvom de dog ikke kan måle sig helt, med et godt sæt over ear bøffer.

Hvor G Fits slet ikke kan måle sig med gode headsets er på mikrofonen. Det kompakte design betyder simpelthen af mikrofonen kommer til kort. Normalt lader jeg ikke mikrofonen veje super tungt, i tests af Ture Wireless sæt. Når det er målrettet gaming også på PC kan man dog ikke helt komme uden om det. Her vil det være en dealbreaker for en del, om man kan gå klart og tydeligt igennem til sit hold i online spil.

Hvis man ikke bruger mikrofonen til online spil betyder det måske ikke så meget, men hvis man spiller online og vil gå tydeligt igennem, så er det ikke sikkert det er godt nok for alle. Det er specielt ikke godt nok hvis man tænker på at prisen kryber op tæt på 2000 kroner!

Logitech har med G Fits lavet et interessant True Wireless headset, som rammer plet med en super god pasform, takket være Lightform processen, og som leverer super god lyd for et kompakt in ear headset.

Lyden fejler dog på mikrofonen og til en pris på 1849 kroner vil det være en svær pille at sluge for mange. Der er masser af gode ideer og specielt Lightform delen er interessant, men jeg har svært ved at sluge prisen.

Vi lander med en endelig karakter på 8 for et rigtigt god produkt med nytænkning, som dog halter på en ret central gaming feature med mikrofonen.





Godt:

Unik tilpasning via Lightform

God passiv støjreduktion

God lyd





Skidt:

Prisen!

Ingen ANC

Kvaliteten af mikrofonen halter