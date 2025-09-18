Kingston XS2000

Hvis man ofte er på farten eller skifter mellem flere systemer på forskellige lokationer, så kan et transportabel lager være et must. I dag ser vi på den nye XS2000 fra Kingston der står klar til at opfylde netop den rolle.

18 sep. 2025 kl. 09:15 Af Kenneth Johansen

Centrale Features:

USB 3.2 Gen 2x2

Up to 2000MB/s read, 2000MB/s write

Includes rubber sleeve and USB-C cable

For et produkt af den her slags er der ikke en lang liste af spændende features. Mest relevant er nok, at der er tale om et USB 3.2 Gen 2x2 produkt, så altså ikke et der sigter efter at slå de nyeste hastighedsrekorder.

XS2000 er tilgængelig i kapaciteter fra 500GB op til 4TB. Vi har fået besøg af 2TB versionen.





En tur rundt om Kingston XS2000

Vi har tidligere taget et kig på Kingstons XS1000 og designet går helt igen her, med den nye generation. Den eneste forskel er, at der i kassen til XS2000 er et lille silikone sleeve med, som kan sætte omkring for at beskytte den lille plast- og aluminiumskasse, som udgør XS2000.

Der er ingen nødig lir eller andet på den lille kompakte enhed, der måler 69.54 x 32.58 x 13.5mm eller en anelse større min tommelfinger.

Der er et USB-C stik i den ene ende til det korte medfølgende USB-C til USB-C kabel, der følger med og enheden bruger et USB 3.2 Gen 2x2 interface.





Test

Testen er i dette tilfælde let og ligetil. Det er en samlet enhed med indbygget lager, så man skal ikke selv gøre andet end tage XS2000 ud af pakken og måske sætte det medfølgende Silikone cover på, hvis man vil bruge det.

Den er ikke lavet til at kunne åbnes af slutbrugeren, så man kan udskifte det interne lager, som vi fx har set på nogen af de tidligere eksterne SSD løsninger, som vi har set på.

Alle tests er foregået på vores AMD baserede test bench med følgende hardware:

Bundkort: ASUS ROG Crosshair X670E Hero

ASUS ROG Crosshair X670E Hero CPU: AMD Ryzen 9 7900

AMD Ryzen 9 7900 RAM: 32 GB Kingston Fury DDR5 @6000 MHz

32 GB Kingston Fury DDR5 @6000 MHz PSU: Seasonic Vertex GX-1000

Som altid benytter vi CrystalDiskMark til vores tests af SSD lager, hvad enten det er interne eller eksterne enheder.

En vigtig lille detalje, som jeg dog lige vil omkring inden vi ser på resultaterne, er at man skal vælge det rigtige USB-C stik når man bruger Kingston XS2000. I hvert fald hvis man gerne vil opnå de annoncerede hastigheder.

For USB-C er efterhånden en ret spredt størrelse og kan dække over en del forskellige underliggende teknologier som USB 3.2 Gen 2x2, der bruges her i XS2000, men også USB4 og Thunderbolt.

Både USB 4 og Thunderbolt er betydeligt hurtigere end USB 3.2 Gen 2x2, men det dumme ved dem er, at de ikke direkte er bagudkompatible med USB 3.2 Gen 2x2. Så hvis man tilslutter en enhed som XS2000 i en USB 4 eller Thunderbolt port, som jeg gjorde til at starte med, så downgrader den til en USB 3.2 Gen 2 forbindelse, som kun er halvt så hurtigt som USB 3.2 Gen 2x2.

Så ved at vælge det hurtigste USB-C interface på sin PC, kan man altså ende med at få langsommere datahastigheder, uanset hvor dumt det virker.

Med det i mente så kan vi nu se på resultaterne, lavet i den rigtige type USB-C stik. Her kan vi se, at Kingston XS2000 på læsehastighederne kommer fint ind over det lovede, mens skrivehastighederne lander en del under.

Hvis vi tager med, at de resultater som Kingston præsenterer ofte vil være under optimale forhold i deres eget testlaboratorie, så synes jeg ydelsen rammer meget forventeligt.

Springer vi til Atto Disk benchmarks, så rammer resultaterne også her indenfor hvad jeg vil kalde forventeligt. Det er meget typisk at vi ser Atto resultaterne være en smule langsommere end CrystalDiskMark.

Her kan vi dog faktisk se, at Atto resultaterne er en anelse hurtigere på skrivehastighederne.

Samlet set et fornuftigt resultat, der i real world tests rammer nogenlunde inden for skiven, i forhold til hvad Kingston lover.





Pris

Jeg kan i skrivende stund finde Kingston XS2000 med en online pris på lige under 1200 kroner for 2 TB versionen, som jeg har haft på besøg. 1TB versionen kan fås til omkring 700 kroner.

Til sammenligning kan Kingston XS1000 findes til omkring 900 kroner for 2TB versionen med hastigheder på omkring det halve.

Sammenligner vi med andre brands, så leverer Kingston en solid pris på XS2000. Jeg kan se andre USB 3.2 Gens2x2 enheder med 2TB kapacitet fra fx Samsung eller SanDisk ligger med priser fra 1500 kroner op til 2100 kroner.





Konklusion

Kingston har med XS2000 lavet en lille og kompakt enhed, som er let at have med på farten, og som giver fornuftige hastigheder.

Den er lige til at have i lommen og tilføjelsen af det lille silikone sleeve betyder, at den burde kunne klare sig bedre, mens man er på farten.

Ydelsen rammer meget fint i forhold til hvad Kingston lover, og da de samtidigt kan levere det til en pris der ligger under hvad andre lign. enheder kan findes til, er det svært at brokke sig.

Det eneste klagepunkt er udfordringen omkring USB-C stik og muligheden for downgradering til USB 3.2 Gen 2 med halverede hastigheder. Det er dog ikke noget Kingston kan klandres for, men bare en svaghed ved USB standarden.

Vi lander med en endelig karakter på 9, for en solid og velfungerende ekstern SSD som leverer.





Fordele

Lille og kompakt formfaktor

Solidt bygget

Medfølgende silikone sleeve

God pris





Ulemper