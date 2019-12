AUTHOR : Lasse Kristensen

PUBLISHED : 2018-01-15 08:16:07

ASUS ROG Gladius II gamermus

Vi skal i dag se på en ny mus fra ASUS, deres ROG Gladius II mus. ASUS er kendt for deres Republic of gamers serie af udstyr, og vi har derfor høje forventninger til dagens test. Læs med for at se hvordan den gør sig i forhold til konkurrenterne i samme prissegment.

Navnet ASUS behøver ingen nærmere introduktion, men vi vil dog lægge ud med at understrege, at dagens test er en del af ASUS ROG serie, som er deres serie af udstyr designet til entusiasten, og ROG enhederne bærer derfor ofte et lidt højere prisskilt, end ASUS produkter i deres Cerberus gaming serie, der er mere budgetvenlig.

Musen vi skal se på i dag går under navnet ROG Gladius II. Den er kendetegnet ved et voksent udtryk i sort, med en ergonomisk form, og en meget stilfuld RGB, som ikke stjæler hele billedet.

ASUS Republic of Gamers serie af udstyr, eller ASUS ROG, som de også går under, er anset for at være udstyr med kvalitet der er helt i top. Det er udstyr til seriøse gamere, og musen som vi tester i dag, er ingen undtagelse. Når man gamer, gælder det om at have udstyr man kan stole på, og derfor er det altid en god idé at kigge efter et ROG tag, når man er på udkig. Vi ved at det står for kvalitet, og stor præcision i udstyret, sikrer en optimal præcision i spil. Hvad mere kan man ønske sig?

Asus ROG Gladius II er en mus der ikke skiller sig ud fra tidens trend, og vi har derfor at gøre med en mus med RGB, 12.000 DPI sensor, 50g acceleration og 1.000 Hz polling rate. Det er i den høje ende for specifikationerne, men der er til gengæld også ved at være mange konkurrenter i den ende af spektret.

Men inden vi kommer alt for godt i gang, starter vi med at se på kassen. Musen kommer i en klassisk sort kasse, med et billede på forsiden, og produktinformationer på bagsiden. Derudover kan man åbne kassen, og se udformningen af selve musen.

I kassen får man:

ASUS ROG Gladius II gamer mus

To x USB til mikroUSB kabel

Ekstra Omron kontakter

Brugervejledning

Bærepose

Specifikationer:

Forbindelse: kablet

OS Support: Windows 10, Windows 8.1,Windows 7

Dimensioner: 126 mm x 67 mm x 45 mm

Vægt: 110 g uden kabel

DPI: 12.000

Interface : USB

Design og test:

ASUS ROG Gladius II er en klassisk mus i sort, med et ergonomisk design, passende til en højre hånd. Man kan bruge musen med venstre hånd, men der fungerer ikke super godt. På venstre side af musen finder man tre tommelfinger knapper, og rundt langs kanten af musen finder man en LED skinne, som kan gøre brug af fuld RGB i mange millioner af farver.

Designet er på mange måder nedtonet, og skriger ikke RGB gamer mus. Og det mener jeg som en god ting, da den uden problemer er en mus jeg kan bruge på arbejdet, og den gør det ligeledes godt med RGB lir i hjemmet. Den har relativt få knapper, men de er til gengæld også nok til at man har en hvis fleksibilitet både til arbejde og gaming. De to knapper på toppen kan pilles af og udskiftes hvis det ønskes, og byttes ud med Omron kontakter, hvis man søger knapper med taktilt respons. Det er en super lækker tilføjelse, og forlænger levetiden af musen betragteligt, hvis du er en multi-klikker, som jeg. Ud over de to knapper på toppen, er der et scroll-hjul, samt en DPI switch, som giver mere kontrol over følsomheden, og kan skifte mellem flere forskellige forprogrammerede DPI niveauer.

På venstre side af musen finder vi tre knapper. Det drejer sig om en DPI skifter, så man hurtigt kan skifte følsomheden in-game, hvis man for eksempel sniper. Denne knap er en hurtig skifter som er designet til at lave et hurtigt skift til en langsom DPI, når man kigger i et scope, og almindelig DPI, når man ikke bruger et scope. På den måde skal man ifølge ASUS få en større kontrol over nøjagtigheden når man sniper. Ved siden af denne quick switch, er der to knapper man kan konfigurere individuelt til spil, præcis som man kender det fra andre almindelige mus. De giver en større fleksibilitet.

Størrelsen på musen er nok min største anke, da jeg med en stor hånd skal bruge et clawgrip på den. Jeg foretrækker et palmgrip, som jeg kan have på de største gamermus vi tester. Ser vi bort fra den personlige præference, så er det en meget veludført mus fra ASUS side, som ligger rigtig godt i hånden. Den får en god mellemplacering i vægtklassen, og glider let og problemfrit henover musemåtten når man gamer.

Musen hart re områder hvor RGB lyset får fuld fokus. ASUS ROG ikonet, scroll-hjulet, og i LED skinnen der løber langs kanten af musen. Det ser godt ud, og giver en effekt det ikke skriger diskotek, men en mere rolig belysning. Lyseffekterne kan konfigureres i ROG Armoury softwaren, som gør det let at lave sin egen personlige opsætning af farverne. Men ligesom i vores sidste test af et Cerberus Mech RGB keyboard, er en af vores kritikpunkter her, at man ikke kan konfigurere ASUS produkterne i en og samme software, eller synkronisere effekterne. Det er synd og skam, og virker som dobbeltarbejde, hvis man ønsker at bruge produkterne sammen.

Sensoren på 12.000 DPI leverer høj præcision i spil, og har under vores test klaret arbejdet til UG, hvad enten musen har været på arbejde I kontoret, eller til videospil. Accelerationen på 50 G sikrer en yderst responsiv mus når det går hektisk for sig. Alt i alt, har vi været meget tilfredse med musen under vores test, og den har til fulde levet op til vores forventninger.

DPI switchen ved højre tommelfinger mener jeg personligt er et virkeligt godt design, og gør det superlet at sænke følsomheden når man bruger et 4X- eller 8X-scope i PUBG, og dermed øge præcisionen. Jeg er vild med den feature, og det gør ROG Gladius II til noget nær en drøm for fans af FPS genren. Spiller du mere strategispil eller MOBAS, kommer den dog lidt til kort, da der mangler knapper på musen. Her vil du nok være bedre tjent med en dedikeret MOBA mus med flere knapper.

Afrundingsvis vil vi også nævne at der ikke er mulighed for at lege med vægten af musen, som der er i så mange moderne gamermus. Der er ingen extra lodder man kan tilføje eller fjerne, for at ændre vægten. Det er lidt en skam, da jeg personligt har præference for en tung mus, og her mangler Gladius II lidt for at være med. Det samme gør sig gældende hvis man ønsker sig en lidt lettere mus. Det er desværre ikke muligt at fjerne lodder og gøre musen lettere.

Vi runder testen af her, og går videre til prisen og konklusionen, hvor vi samler op på dagens test, og det samlede indtryk af ASUS ROG Gladius II gaming musen.

Pris:

Som altid har vi været et smut forbi PriceRunner.dk for at indhente en pris til dig. ASUS ROG Gladius II kan erhverves for den nette sum af 605,00.- DKK inklusiv fragt. Det lander musen på en fin plads i mellemsegmentet af gaming mus, til en fordelagtig pris, hvis du er FPS fanatiker.

Konklusion:

ASUS ROG Gladius II er en gamermus i høj kvalitet. Stor følsomhed med 12.000 DPI og 50G acceleration betyder, at vi i testen har været svært tilfredse med den nøjagtighed som musen tilbyder, specielt i FPS spil såsom PUBG. Hertil er der den smarte og velfungerende quick switch til at skifte til en langsommere DPI, som sidder ved tommeltotten. Det giver optimale muligheder for at oppe dit snipergame, uanset hvilken FPS du er investeret i.

RGB belysningen er udført med klasse, så det ikke skinner i øjnene, og det er let at styre gennem Armoury softwaren. Ergonomien er i orden, og Gladius II er en mus i mellemstørrelsen, som for de fleste vil resultere i en solidt palm-grip. Alt i alt, er Gladius II musen bygget med forkus på kvalitet og brugervenlighed, og det skal ASUS belønnes for, da det er et kærkomment alternativ til FPS gamere. Den gør det super godt.

Prisen lander lige omkring 600 danske kroner, hvilket er i mellemklassen når vi ser på gamermus. Det er en pris der er meget passende, når man ser på hvad man får retur. Dog mangler den nogle features hvis du primært er til strategi eller MOBAS, men det er jo sådan markedet er, og der findes ikke ”one mouse to rule them all”. ROG Gladius II force er helt klart FPS segmentet, og køber man musen med det for øje, går man ikke galt i byen!

Vi runder dagens test af med en karakter på 8, for en gamermus der specialiserer sig mod FPS, med få mangler.

Pros:

Lækkert design

Meget responsive

Flot RGB belysning

Lækker quick DPI switch ved tommelfingeren

Pris (for nogen)

Cons:

Pris (for nogen)

Ikke designet til strategi eller MOBA

Størrelse af musen (for nogen)