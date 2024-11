Logitech G Powerplay

Logitech G Powerplay er en revolutionerende musemåtte, der kombinerer trådløs opladning med en højt ydende gaming-oplevelse. Designet til at eliminere behovet for kabler og sikre uafbrudt strøm til kompatible trådløse mus, præsenterer Powerplay et gennembrud inden for gamingudstyr. I denne test vil vi undersøge, hvordan Logitech G Powerplay lever op til sit løfte om at give en trådløs oplevelse uden kompromis med ydeevne, samt evaluere brugervenlighed, opladningsfunktionalitet og kompatibilitet med forskellige mus og spilscenarier.

8 nov. 2024 kl. 08:39 Af Berger DEL:

Inden vi går videre i testen, har jeg fundet specifikationer frem igennem Logitech’s hjemmeside.

Specifikationer og features Logitech G Powerplay

Type : Musemåtte

: Musemåtte Hård musemåtte tykkelse : 2 mm

: 2 mm Blød musemåtte tykkelse : 2 mm

: 2 mm Overflade tykkelse : 2 mm

: 2 mm Kontrolmodulhøjde : 10 mm

: 10 mm Kabellængde : 1,83 m

: 1,83 m Dimensioner : L321x B344 x H43 mm

: L321x B344 x H43 mm OS support : Windows

: Windows Software: G HUB

Rundt om Logitech G Powerplay

Logitech G Powerplay er en innovativ musemåtte, der tilbyder trådløs opladning til kompatible Logitech G trådløse mus, som f.eks. G502 Lightspeed og Pro X Superlight 2, samt andre udvalgte. Den sikrer kontinuerlig opladning under brug, hvilket eliminerer behovet for at sætte musen til opladning separat. Powerplay bruger en integreret trådløs teknologi til at levere stabil og forsinkelsesfri forbindelse, samtidig med at den giver brugeren fri bevægelighed uden kabler. Musemåtten har også en udskiftelig overflade, hvor man kan vælge mellem en stof- eller hård overflade, alt efter præference. ¨

I æsken med Logitech G Powerplay finder man selve Powerplay-basestationen, som består af en trådløs opladningsplade. Der medfølger også to forskellige overflader: en blød stofmåtte og en hård plastikmåtte, så man kan vælge den, der passer bedst til ens spillebehov. Derudover indeholder pakken en Powercore-modul, som installeres i en kompatibel mus for at aktivere trådløs opladning, samt et micro-USB-kabel til tilslutning af basen til computeren. Manualer og dokumentation med vejledning til opsætning er også inkluderet.

Logitech G Powerplay musemåtten har et stilrent og funktionelt design, der passer ind i enhver gaming-opsætning. Basestationen er slank og diskret med en minimalistisk sort farve, der ikke fylder meget på skrivebordet. Måttens overflader er udskiftelige, så man kan vælge mellem en blød stofoverflade for mere friktion eller en hård overflade for hurtigere bevægelser, alt efter præference. Med målene 321 mm x 344 mm giver Powerplay rigelig plads til musens bevægelser, samtidig med at den integrerede trådløse opladningsteknologi er elegant skjult i designet, hvilket gør den både praktisk og æstetisk tiltalende.

Det indbyggede LIGHTSPEED-modul i Logitech G Powerplay sikrer en ultrahurtig og stabil trådløs forbindelse til kompatible Logitech G-mus. LIGHTSPEED-teknologien leverer en ydeevne, der matcher en kablet forbindelse, men med friheden ved trådløs brug. Modulet er integreret i basen og sørger for konstant, forsinkelsesfri kommunikation med musen, hvilket er afgørende for konkurrencedygtige gamere. Sammen med den trådløse opladningsfunktion giver det en fuldstændig kabelfri og problemfri gaming-oplevelse.

Software

Logitech G HUB-software er en kraftfuld og brugervenlig platform til at tilpasse og optimere din Logitech-udstyr. Med G HUB kan du finjustere DPI-indstillinger, programmere knapper, tilpasse lysprofiler og oprette makroer for at forbedre din gamingoplevelse. Softwaren giver også mulighed for at administrere flere Logitech-enheder fra ét sted, hvilket gør det nemt at holde alt dit udstyr synkroniseret og optimeret.

På venstre side er der en menu, hvor brugeren kan justere belysningen via LIGHTSYNC-indstillingerne. Her kan man vælge forskellige effekter og farver for at tilpasse LED-belysningen på Powerplay-basen. I dette tilfælde er effekten sat til "Fast," hvilket betyder, at en enkelt farve vil være konstant, og farven er indstillet til en cyan-lignende nuance.

Derudover kan brugeren klikke på knappen "Synkroniser belysningsmuligheder" for at tilpasse belysningen på Powerplay-basen i forhold til andre kompatible Logitech-enheder. Dette gør det muligt at skabe en sammenhængende visuel stil, hvis man har flere LIGHTSYNC-kompatible enheder.

Det er muligt at forbinde en mus direkte til musemåttens lightspeed modul, hvilket gør det muligt kun at bruge én USB indgang til at have mus og musemåtte forbundet til computeren. I menuen gives en vejledning til opsætningen, hvor brugeren instrueres i at sikre, at LIGHTSPEED-nanomodtageren, der følger med musen, ikke er tilsluttet, før musen genstartes og forbindes til Powerplay-systemet.

I dette interface kan brugeren se og administrere trådløse mus, der er forbundet til Powerplay-måtten, og har muligheden for at afbryde forbindelsen ved at klikke på "Afbrud forbindelse". Justeringsmulighederne er primært relateret til at sikre, at musen tilsluttes korrekt til LIGHTSPEED-modtageren indbygget i Powerplay-måtten, hvilket giver optimal ydeevne uden behov for separate modtagere.

Testen – Brugen og komfort

Det er selvfølgelig blevet tid til at teste musemåtten. Jeg gør brug af den tidligere testet mus Logitech Pro X Superlight 2, som er kompatible med Powerplay systeme. Den bliver brugt i en periode, hvor den bliver kastet igennem lidt forskelligt, fra almindelig computerbrug og gaming. Inden jeg startede med at teste musen, ville jeg tilføje den til musemåttens lightspeed modul. Jeg konkluderede hurtigt, at det satte en begrænsning for musen som normalt kunne justere sin polling rate til 8000 Hz, pludselig kun havde 1000 Hz tilgængelig. Jeg har derfor valgt at gå tilbage til musens egen USB adapter.



Husk, dette er ikke professionelt udstyr, men sammenlignet med mus i fremtiden, kan det stadig give en indikation af selve polling rate på musen.

Jeg gør brug af en hjemmeside, som tester polling rate på musen, ved at køre den rundt på hjemmesiden. Under testen fik jeg resultatet på 3279Hz i gennemsnit og 4320 Hz i maksimum.

Personligt er jeg til en stof musemåtte, og det er også den jeg primært brugte under testen. Til at starte med, havde jeg en vis skepsis omkring opladning af musen, den gik utrolig langsom og jeg frygtede den ville bruge mere strøm end den opladte. Jeg fandt også ud af for at kunne bruge opladningsfunktionen, er det vigtigt musen bliver forbundet til musemåtten først, for derefter at kunne blive forbundet til dongle igen efterfølgende, hvis man ønsker at udnytte højere polling rate.

Dette resulterer dog i, musemåtten konstant blinker i logoet. Hvilket selvfølgelig kan skabe en smule irritation.



Jeg kunne dog allerede konstatere at den gjorde noget rigtigt. Selvom jeg havde brugt computeren i noget tid, og også efter et par dage, holder den strømmen oppe.

Selve musemåtten fungerer utrolig godt, den har en god bevægelse og giver musen masser af bevægelsesfrihed. Normalt har jeg brugt en aflang musemåtte, for at have rigelig plads, men Logitech har fundet et godt punkt, hvor man stadig får masser af plads, uden det skal være en måtte som både kan dække mus og tastatur.

Pris

Jeg har fundet en pris på PowerPlay fra Logitech på 809,- DKK.

Ønsker du at finde flere oplysninger omkring PowerPlay fra Logitech, kan du klikke på banneret ovenover.

Konklusion

Logitech G Powerplay musemåtten tilbyder en unik kombination af trådløs opladning og LIGHTSPEED-teknologi, der gør den til et spændende valg for gamere, som ønsker frihed fra kabler uden at gå på kompromis med ydeevnen. Under testen med Logitech Pro X Superlight 2 var der en række fordele ved systemet, men også nogle ulemper, der kan være afgørende for brugernes oplevelse.

En af de største fordele ved Powerplay er den kontinuerlige opladning. Selvom jeg først var skeptisk over, om musemåtten kunne holde musens batteri opladet under intensiv brug, viste det sig, at den efter flere dages brug formåede at holde strømmen oppe uden problemer. Det fjerner bekymringen om, hvornår musen skal oplades, hvilket er en stor fordel, især for gamere, der ikke vil afbrydes midt i en session. Den tilpas store overflade giver også god bevægelsesfrihed, selvom den ikke er lige så stor som nogle af de aflange musemåtter, der kan dække både mus og tastatur.

Designet er simpelt og funktionelt, og med muligheden for at vælge mellem en hård eller blød overflade kan man tilpasse det til sin præference. Jeg brugte personligt stofmåtten, som gav en god balance mellem friktion og hastighed. Der er ingen tvivl om, at Logitech har fokuseret på at skabe en ergonomisk og praktisk løsning.

Der er dog også ulemper, som kan have betydning for den endelige vurdering. Den største skuffelse er begrænsningen i polling rate. LIGHTSPEED-modulet understøtter kun op til 1000 Hz, hvilket er fint for de fleste brugere, men hvis man har en mus, som kan nå 8000 Hz, bliver man nødt til at bruge musens egen USB-dongle for at få fuldt udbytte. Dette er en klar begrænsning for dem, der ønsker den højeste ydeevne. Et andet irritationsmoment er det blinkende logo på musemåtten, hvis musen ikke er korrekt tilsluttet Powerplay-systemet, hvilket kan blive en visuel distraktion.

Kompatibiliteten er også noget begrænset, da Powerplay kun fungerer med Logitechs egne mus. Hvis du har en mus fra et andet mærke, vil du ikke kunne udnytte musemåttens trådløse opladningsfunktion, hvilket gør Powerplay-systemet mindre fleksibelt. Endelig er prisen på 809 DKK relativt høj for en musemåtte, selvom den tilbyder unikke funktioner, hvilket kan afskrække nogle brugere.

I sidste ende er Logitech G Powerplay et innovativt produkt, der giver en trådløs, problemfri oplevelse med kontinuerlig opladning. Det er ideelt for dem, der allerede bruger kompatible Logitech-mus og ønsker en opsætning uden kabler. Men begrænsningerne i polling rate og kompatibilitet, samt den relativt høje pris, kan være ulemper, som potentielle købere skal overveje. For dem, der prioriterer bekvemmelighed og trådløs opladning, er det dog et solidt valg.

Powerplay gør mange ting rigtigt, men det falder lidt på begrænsningerne i ydeevnen og den høje pris. Hvilket gør vi ender med en score på 8 ud af 10.

Fordele

Mulighed for hård og blød overflade

Simpelt design

Tilpas størrelse

Konstant strøm

Nem opsætning

Kompatibel med flere mus

Ulemper

Kan ikke udnytte lightspeed fuldt ud, på de muse som går over 1000 Hz Polling rate

Kan kun bruges med logitech

Pris

Logo blinker, vis musen ikke er tilknyttet

Score: 8