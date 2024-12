Glorious Model D 2 Pro

Glorious er klar med en opdateret version af deres Model D mus som meget praktisk bare har fået navnet Model D 2.

Centrale Features

Ultralight 60-gram weight

Right-handed ergonomic shape

Optical switches rated for 100M clicks

BAMF 2.0 26K Sensor

Compatible with OS: Windows, MacOS, Linux

En tur rundt om Glorious Model D 2 Pro

Designet på Model D 2 Pro har fået en opdatering i forhold til den tidligere Model D. Det er primært skiftet til en fast skal uden de huller som var en del af den tidligere version. Glorious er blevet bedre til at lave mus og materialerne er også blevet bedre. Så selv om der nu ikke er huller i musens skal har Glorious klaret at at komme med en mus, der kun vejer 60 gram. Det er syv gram mindre end den tidligere version med hullerne.

Bortset fra det så er formen stort set den samme som på Model D. Der er tale om en ergonomisk udformet mus til højrehåndede brugere. Så altså ikke noget ambidextrous her, så venstrehåndede må lede efter en anden mus.

Materialet er mat sort plast så Glorious er heldigvis gået væk fra det blanke finish som nogen af tidligere Model D versioner havde. Pro-versionen af musen som vi ser på i dag kommer heller ikke med RGB belysning.

Der findes også en 4k/8KHz version af Model D2 Pro som fås i både sort og hvid.

Layoutet er klassisk med to primære knapper, et tekstureret scroll hjul, to sideknapper og en ekstra på toppen der som standard er indstillet til at skifte DPI.

Alle knapper kan dog tilpasses som man vil via softwaren som vi ser på senere. Kontakterne er Glorious Optiske kontakter, der er rated til 100 millioner klik og kommer med en latency på 0.2 ms.

I fronten af musen er der et USB C stik til kablet forbindelse af musen eller opladning. Der medfølger et meget smidigt kabel med en stofoverflade. Af en eller anden grund som jeg virkeligt ikke forstår har Glorious dog valgt at lave et specielt USB C kabel med “tænder” på siden af stikket.

Det betyder at stikket skal vende på en bestemt måde for at komme på plads i musen. Så Glorious har altså taget en af de bedste ting ved USB C standarden og gjort det ubrugeligt.

Glorious angiver batteritiden til 60 timer.

Ser vi i bunden af musen kan vi se den BAMF 2.0 26K sensor der driver musen. Den har selskab af en power knap og så en lille LED diode der med farver angiver hvilken DPI indstilling du bruger. Man kan spørge sig selv hvor brugbar en status LED er i bunden af musen, men her kan den ihvertfald ikke distrahere.

Software

Helt som med alt anden hardware fra Glorious skal vi forbi deres Glorious Core software hvis vi vil tilpasse indstillingerne for Model D 2 Pro.

Her er der mulighed for at få en status over musens batteri og tjekke om der er firmware opdateringer, hvilket der var i mit tilfælde.

Der er mulighed for at oprette tre profiler for musens indstillinger så der kan skiftes hvis der er behov.

I softwaren har du også mulighed for at tilpasse indstillinger som Debounce Time, Polling Rate og Lift Distance.

Endeligt er der naturligvis også mulighed for at indstille DPI trin. De kan indstilles her og man kan skifte imellem dem via knappen på toppen af musen.

Test

Jeg har brugt Glorious Model D 2 Pro i en lille uges tid sammen med min primære PC. Her har det været en blanding af arbejde, almindeligt desktop brug og gaming.

Glorious Model D 2 Pro er en super let mus og den kan nærmest ikke mærkes i hånden. Personligt kan jeg rigtigt godt lide formen på musen der passer fint til min håndstørrelse og mit claw greb på musen.

Scrollhjulet har en dejlig behagelig tekstur og et rigtigt fint klikkende feedback under brug. Alle knapperne har en ret tydelig og skarp klik lyd som måske er lige til den høje side. Fornemmelsen når man bruger dem synes jeg dog er dejlig taktil.

Siderne på musen er ret glatte og jeg havde gerne set at der var inkluderet et sæt sidegreb man kunne montere. Glorious sælger dem dog separat hvis man som mig er glad for den slags.

Under både desktop brug og specielt under gaming har jeg nydt tiden med Glorious Model D 2 Pro. Det er en super let, hurtig og responsiv mus.

Den trådløse forbindelse har fungeret upåklageligt under hele min test og fungeret rigtigt fint til alt hvad jeg har kastet efter den.

Pris

I skrivende stund kan jeg finde Glorious Model D 2 Pro med en online pris på 840 kroner. Det er i den dyre ende for en mus men lander meget godt i tråd med andre mus der sigter efter “pro” segmentet som fx Logitech Pro X serien.





Konklusion

Glorious har med deres Model D 2 Pro Wireless lavet en super solid trådløs gaming mus. Den er både super let og super hurtigt og har en dejlig responsiv og taktil fornemmelse under brug og specielt i gaming kommer den til sin ret.

Der er små ting jeg undrer mig over som fx det mærkelige valg med at gøre USB C stikket mere besværligt end det behøver. De lidt begrænsede muligheder for tilpasning af knapperne i Glorious Cores softwaren undrer mig også lidt.

Det er dog i småtingsafdelingen så ikke noget der trækker ret meget ned på den samlede oplevelse af musen.

Featurelisten og ikke mindst prisen betyder dog nok at det er en mus der henvender sig til det lidt mere krævende publikum.

Fordele

Super let konstruktion

God sensor

Ulemper