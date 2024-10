Logitech Pro 2 Lightspeed

Logitech PRO 2 Lightspeed er den nyeste generation af gamingmus i Logitech G-serien, designet til at imødekomme kravene fra seriøse og professionelle gamere. Denne mus kombinerer avanceret teknologi med et letvægtsdesign, og den testede model kommer i en unik lyserød farve, men serien fås også i klassisk sort og hvid. Med den forbedrede HERO-sensor, Lightspeed trådløs teknologi og en optimeret ergonomi er PRO 2 Lightspeed skabt til præcision og hurtige reaktioner. I denne test vil vi undersøge, hvordan denne lyserøde udgave klarer sig i praksis, og om den kan leve op til forventningerne i både ydeevne og æstetik.

Inden vi går videre i testen, har jeg fundet specifikationer frem igennem Logitech’s hjemmeside.

Specifikationer og features Logitech Pro 2 Lightspeed

Type: Trådløs gamermus

Materialer: ABS plastik

Sensor: HERO 2

Max DPI: 32.000

IPS: 500 IPS

Maksimal acceleration: 40G

Polling rate: 1000 Hz

Forbindelse: 2.4GHz, kabel.

Grip Style: Palm, Claw, Fingertip

Antal knapper: 4-8

Kontakt type: LIGHTFORCE knapper

RGB-lys: Ja

Vægt: 80 gram

Dimensioner: L125 x B63,5 x H40 mm

OS support: Windows

Software: G HUB

Rundt om Logitech Pro 2 Lightspeed

Logitech PRO 2 Lightspeed er en avanceret trådløs gamingmus, der er udstyret med den præcise HERO 2-sensor, som leverer op til 32.000 DPI for optimal nøjagtighed. Musen tilbyder fleksibilitet med muligheden for at tilføje knapper på både højre og venstre side, hvilket gør den velegnet til både højre- og venstrehåndede brugere. Med en imponerende batterilevetid på 95 timer uden lys ved konstant brug, er PRO 2 Lightspeed skabt til lange gaming-sessioner. Dens kombination af præcision, fleksibilitet og langvarig ydeevne gør den til et oplagt valg for seriøse gamere.

Når du køber Logitech PRO 2 Lightspeed, indeholder pakken flere vigtige komponenter. Du får selve musen samt en USB-modtagerdongle, der sikrer en stabil og hurtig trådløs Lightspeed-forbindelse. Der følger også en forlængeradapter til USB, så du kan placere modtageren tættere på musen for optimal signalstyrke, samt et USB-C opladningskabel til opladning eller brug af musen i kablet tilstand. Desuden medfølger der ekstra knapper, som kan monteres på både højre og venstre side af musen for tilpasning. Pakken inkluderer også brugermanualer for at hjælpe med opsætning og brug.

Logitech PRO 2 Lightspeed har en ambidekstral form med et symmetrisk design, der gør den velegnet til både højre- og venstrehåndede brugere. Dette symmetriske design sikrer, at musen føles naturlig i hånden uanset håndpræference, samtidig med at den giver en god balance og komfort under lange gaming-sessioner. På venstre side af musen er der mulighed for at tilføje eller fjerne knapper efter behov, hvilket giver ekstra tilpasning og funktionalitet, uden at gå på kompromis med det ergonomiske design. Musens flade sider og glatte kurver giver en behagelig støtte til hånden, uanset hvilken hånd du bruger.

På højre side af Logitech PRO 2 Lightspeed finder du de flade, magnetiske kontakter, der gør det muligt at tilpasse musen efter dine præferencer. Disse kontakter er designet til nemt at kunne skiftes ud, så du kan tilføje eller fjerne knapper efter behov. Denne funktionalitet gør det muligt at tilpasse musen til både højre- og venstrehåndede brugere, da knapperne kan skiftes hurtigt uden brug af værktøj. Den flade form på højre side sikrer samtidig, at hånden hviler naturligt, uanset om du vælger at bruge knapperne eller ej, hvilket øger både komfort og fleksibilitet under brug.

Logitech PRO 2 Lightspeed vejer 80 gram, hvilket giver en let og hurtig manøvrering uden at gå på kompromis med ydeevnen. Med en batterilevetid på op til 60 timer med belysning og 95 timer uden, er musen ideel til lange gaming-sessioner uden hyppig opladning. Den kombinerer lav vægt og lang batteritid for at give gamere den fleksibilitet og pålidelighed, de har brug for. Dette gør PRO 2 Lightspeed til et fremragende valg for dem, der søger høj ydeevne og langvarig komfort.

Logitech PRO 2 Lightspeed tilbyder to pålidelige tilslutningsmuligheder: Lightspeed trådløs og kablet forbindelse. Med Lightspeed trådløs teknologi får du en ultra-hurtig, stabil og forsinkelsesfri forbindelse, der sikrer, at dine bevægelser og klik bliver registreret øjeblikkeligt, som var musen kablet. Alternativt kan du tilslutte musen via det medfølgende USB-C kabel, som både oplader enheden og giver mulighed for kablet spil, hvis du foretrækker det. Disse fleksible tilslutningsmuligheder gør PRO 2 Lightspeed til en alsidig løsning for gamere, der ønsker både frihed og pålidelighed.

På bunden af Logitech PRO 2 Lightspeed sidder de PTFE-fødder, der giver en glat og friktionsfri bevægelse, hvilket sikrer hurtige og præcise bevægelser på enhver overflade. Midt på bunden finder du den kraftfulde HERO 2-sensor, som understøtter op til 32.000 DPI for ekstrem præcision og nøjagtig tracking, selv ved høje hastigheder. Kombinationen af de glatte PTFE-fødder og den avancerede sensor giver dig optimal kontrol og ydeevne til gaming på højt niveau.

Software

Logitech G HUB-software er en kraftfuld og brugervenlig platform til at tilpasse og optimere din Logitech-udstyr. Med G HUB kan du finjustere DPI-indstillinger, programmere knapper, tilpasse lysprofiler og oprette makroer for at forbedre din gamingoplevelse. Softwaren giver også mulighed for at administrere flere Logitech-enheder fra ét sted, hvilket gør det nemt at holde alt dit udstyr synkroniseret og optimeret.

Logitech G HUB-softwaren bruges til at justere indstillingerne for PRO 2 Lightspeed musen. I venstre side er der forskellige forudindstillinger tilpasset specifikke spilgenrer, såsom MMO og FPS. På højre side kan brugeren finjustere musens DPI-niveauer med præcise justeringer fra 100 op til 32.000 DPI, afhængigt af behovet for følsomhed i spil. Derudover kan du gemme og administrere flere profiler og tilpasse musens respons og følsomhed til forskellige brugsscenarier.

I næste fane kan du tildele forskellige kommandoer til musens knapper på PRO 2 Lightspeed. I venstre side kan brugeren vælge mellem kommandoer, makroer og systemhandlinger, der kan trækkes og placeres på de forskellige knapper på musen. På højre side ses en visning af musens knapper, som nemt kan tilpasses brugerens præferencer. Dette giver fuld kontrol over musens funktioner, hvilket gør den ideel til både gaming og produktivitet.

I den sidste fane er det muligt at justere LIGHTSYNC-belysningen på PRO 2 Lightspeed musen. I venstre side kan man vælge lyseffekter og farver, der passer til brugerens præferencer. På højre side vises musens aktuelle batteriniveau samt den estimerede resterende batteritid. Softwaren giver også mulighed for at synkronisere musens belysning med andre enheder for en sammenhængende RGB-oplevelse.

Testen – Brugen og komfort

Vi skal selvfølgelig have testet musen igennem. Derfor jeg har jeg sat min normale mus til side, og erstattet den med Logitech Pro 2 Lightspeed. Den bliver brugt i en periode, hvor den bliver kastet igennem lidt forskelligt, fra almindelig computerbrug og gaming.

Jeg gør brug af en hjemmeside, som tester polling rate på musen, ved at køre den rundt på hjemmesiden. Under testen fik jeg resultatet på 945 Hz i gennemsnit og 1020 Hz i maksimum.

Pro 2 Lightspeed, har en normal størrelse, hvilket gør jeg har mulighed for at bruge flere forskellige former for greb. Musen har en vægt på 80 gram, og personligt syntes jeg det giver et godt midt punkt, hvor musen giver lidt modstand, men stadig føles utrolig let. Sensoren er utrolig hurtig, og der er ingen tvivl om jeg personligt aldrig kommer op på at bruge 32.000 DPI.

Selve kontakterne, har et fornuftigt støjniveau, hvor de magnetiske knapper på siden også har en utrolig behagelig og lav lyd.

Min oplevelse med spil, var utrolig god musen havde en hurtig reaktion, var nem at manøvre med og den var generelt behagelig at bruge, også i længere tid.

En lille sidenote, inde på hjemmesiden, oplyser Logitech at musen kan opnår 1000 Hz i polling rate. Dog kunne jeg se i softwaren at den understøtter 4000 Hz, dog understøttede ”modtageren” ikke den hastighed. Om der kommer en opdatering, eller tilkøb, som giver mulighed for højere forbindelse, skal jeg dog ikke kunne sige.

Pris

Jeg har fundet en pris på Pro 2 Lightspeed fra Logitech på 999,- DKK.

Konklusion

Efter at have testet Logitech Pro 2 Lightspeed over en periode, er der flere aspekter, som gør denne mus til en stærk spiller på gamingmarkedet. Først og fremmest er komforten og brugervenligheden helt i top. Med sin vægt på kun 80 gram rammer musen et fint balancepunkt, hvor den føles let nok til hurtige bevægelser, men stadig har nok modstand til at give en god føling med hver handling. Størrelsen gør også, at den passer godt til forskellige typer greb, hvad enten du foretrækker claw, fingertip eller palm grip.

En af de mest imponerende aspekter ved musen er dens HERO 2 sensor, der kan levere helt op til 32.000 DPI, selvom de færreste sandsynligvis vil have brug for så høj en følsomhed. Sensoren leverer præcis tracking, og i min oplevelse under gaming var den hurtig og responsiv, uden nogen form for forsinkelser eller problemer med tracking. Kombinationen af musens PTFE-fødder og den lette vægt giver desuden en glat og ubesværet oplevelse, som gør det nemt at lave hurtige og præcise bevægelser i spil.

Under testen opnåede jeg et polling rate gennemsnit på 945 Hz og et maksimum på 1020 Hz, hvilket er ret tæt på de lovede 1000 Hz. Logitech softwaren viser dog at den muligvis kan understøtte op til 4000 Hz, men det ser ud til, at den nuværende modtager ikke understøtter denne hastighed. Det rejser spørgsmålet om, hvorvidt der vil komme en opdatering eller en tilkøbsmulighed, der kan løfte polling raten til de 4000 Hz, som softwaren allerede viser, den understøtter.

På det praktiske niveau tilbyder Pro 2 Lightspeed både trådløs Lightspeed-tilslutning og mulighed for kablet brug, hvilket giver fleksibilitet afhængigt af præference. Batterilevetiden er et stort plus, med op til 95 timer uden belysning, hvilket gør den meget brugervenlig til lange sessioner uden konstant opladning. De magnetiske knapper på siden er også et godt element; de er både nemme at udskifte og har en behagelig, lavlydende klik-oplevelse.

Når vi kigger på prisen på 999 kroner, lander musen i den højere ende af skalaen, men med den teknologi og kvalitet, som musen tilbyder, føles det som en rimelig pris. Den avancerede HERO 2-sensor, lange batteritid, solide byggekvalitet og fleksible tilslutningsmuligheder giver god værdi for pengene, især for seriøse gamere.

Jeg giver Logitech Pro 2 Lightspeed en stærk 9 ud af 10. Den scorer højt på komfort, ydeevne og tilpasningsmuligheder, men manglen på Powerplay-understøttelse, trækker musen en smule ned. Det er dog stadig en fremragende mus til seriøse gamere, som søger kvalitet og fleksibilitet.

Fordele

Lav vægt (80 gram), perfekt balance mellem lethed og kontrol

Lang batterilevetid på op til 95 timer uden lys.

Simpelt, men stilfuldt design

Glatte PTFE-fødder for ubesværet bevægelse.

HERO 2 sensor med op til 32.000 DPI for maksimal præcision.

Fleksibel tilslutning via Lightspeed eller kabel.

Ulemper

Ingen mulighed for Powerplay-opladning, hvilket kunne have været et ekstra plus for trådløs komfort.

Score: 9