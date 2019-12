AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-01-08 10:51:16

CES2019: Corsair klar med lag-free trådløs gaming mus, Ironclaw og M65 Elite

Vi elsker at hade det, lag i spil. Kombinerer man dette med trådløs gaming, så har vi en sikker vinder af prisen ”Lag of the Year”

Vi elsker at hade det, lag i spil. Kombinerer man dette med trådløs gaming, så har vi en sikker vinder af prisen ”Lag of the Year” Det har Corsair tænkt sig at ændre med koncept om lag-free gamer mus, Harpoon RGB Wireless.



Deres nye Harpoon RGB Wireless, bygges op omkring en 2.4GHz Slipstream Wireless forbindelse, som ifølge Corsair, kan byde på mindre end 1ms latency. Så rammer du ved siden af i kampens hede, skal skyldes måske ikke placeres hos Corsair.



Harpoon RGB Wireless lanceres også i en Bluetooth version.



Corsair Harpoon RGB Wireless designes med en 10,000DPI optisk sensor, seks programbare knapper og som ventet med skuffen fuld af tilpasselig RGB lighting. Harpoon RGB Wireless kan klare op imod 60 timers brug før du skal genoplade, og prisen på Harpoon RGB Wireless sættes til sølle $50, som meget vel kan blive en væsentlig faktor om eSportens gunst.

Tweaks dækning af CES 2019 er blevet mulig med støtte fra Plantronics. Besøg Plantronics og se deres brede udvalg af headsets til både professionelt brug og gaming.



Er du på jagt efter alternativer, og ikke bare ønske om at droppe musens hale, har Corsaor også annonceret Ironclaw RGB. Her får du en 18,000DPI sensor, syv programmerbare knapper samt RGB. Ironclaw RGB er fysisk ret stor sammenlignet med ”normale mus”



M65 Elite (nederste billede) sender sensoren fra Ironclaw til en opgraderet version af Corsairs M65 – bare lettere, og med re-designet knapper på siden.



Disse er prissat til $60 og allerede sendt i butikkerne.



Billeder & Kilde

Corsair