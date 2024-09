Logitech Pro X Superlight 2 DEX

Logitech Pro X Superlight 2 er den seneste tilføjelse til Logitechs linje af gamingmus, designet specielt til e-sportsudøvere og gamere, der kræver præcision, hastighed og pålidelighed. Denne opdaterede version bygger videre på succesen fra den originale Pro X Superlight og introducerer forbedringer som en endnu lavere vægt, forbedret sensor og en længere batterilevetid. Med fokus på minimal vægt uden at gå på kompromis med ydeevnen, lover Pro X Superlight 2 at give gamere et afgørende forspring i intense konkurrencer. I denne test vil vi dykke ned i musens funktioner, ydeevne og ergonomi for at vurdere, om den lever op til forventningerne og sit "Superlight"-navn.

Inden vi går videre i testen, har jeg fundet specifikationer frem igennem Logitech’s hjemmeside.

Specifikationer og features Logitech Pro X Superlight 2 Dex

Type: Trådløs gamermus

Materialer: ABS plastik

Sensor: HERO 2

Max DPI: 44.000

IPS: 888 IPS

Maksimal acceleration: 88G

Polling rate: 8000 Hz

Forbindelse: 2.4GHz og Bluetooth.

Grip Style: Claw, Fingertip

Antal knapper: 5

Kontakt type: LIGHTFORCE taster

RGB-lys: Nej

Vægt: 60 gram

Dimensioner: L125,8 x B67,7 x H43,9 mm

OS support: Windows

Software: G HUB

Rundt om Logitech Pro X Superlight 2 Dex

Logitech Pro X Superlight 2 er en high-end gamingmus med en Hero 2-sensor, der giver op til 44.000 DPI for maksimal præcision. Den har Lightforce-kontakter, der er rene optiske, men designet til at give følelsen af mekaniske klik for hurtigere og mere præcise reaktioner. Musen har 5 programmerbare knapper og en batterilevetid på op til 95 timer. Selvom det ikke nævnes på Logitechs hjemmeside, er den kompatibel med Powerplay, så den kan oplades trådløst under brug. Letvægtsdesign og præcision gør den ideel til seriøse gamere.

I æsken med Logitech Pro X Superlight 2 finder du selve musen, en USB-C til USB-A-kabel til opladning og tilslutning, og en trådløs LIGHTSPEED-modtager for hurtig og stabil forbindelse. Der medfølger også en adapter til USB-A, en ekstra PTFE-glidefod, der kan monteres på undersiden af musen for bedre glideevne, og en klæbende grip-tape til siderne for ekstra kontrol. Manualer og en klud til rengøring er også inkluderet.

Logitech Pro X Superlight 2 har et minimalistisk og strømlinet design med en ultralet konstruktion på omkring 60 gram, hvilket gør den ideel til hurtige bevægelser og præcis kontrol. Den matte overflade giver et godt greb, og de bløde, afrundede former sikrer komfort ved langvarig brug. Musens symmetriske form er optimeret til højrehåndede brugere, med to sideknapper, der er let tilgængelige for tommelfingeren. Med sin lette vægt og ergonomiske design passer den til både claw og fingertip greb, hvilket giver alsidig komfort for gamere.

Højresiden af Logitech Pro X Superlight 2 er helt glat og fri for knapper, hvilket bidrager til det ergonomiske og minimalistiske design. Den buede form giver et naturligt greb og gør det nemt at hvile fingrene komfortabelt, uden at de ved et uheld trykker på nogen knapper. Dette designvalg er ideelt til højrehåndede brugere, der ønsker et simpelt og præcist greb under intense gaming-sessioner.

Logitech Pro X Superlight 2 vejer omkring 60 gram, hvilket gør den ekstremt let og ideel til hurtige, præcise bevægelser. Den oplades via det medfølgende USB-C-kabel og har en imponerende batterilevetid på op til 95 timer på en fuld opladning. Musen er også kompatibel med Logitechs Powerplay-system, så den kan oplades trådløst under brug, hvilket eliminerer behovet for at bekymre sig om batteriniveauet under lange gaming-sessioner.

Logitech Pro X Superlight 2 benytter den trådløse LIGHTSPEED-teknologi, som sikrer en hurtig, stabil og forsinkelsesfri forbindelse. Den medfølgende USB-A LIGHTSPEED-modtager tilsluttes nemt til din pc for øjeblikkelig forbindelse. Musen kan også oplades og bruges kablet via det medfølgende USB-C til USB-A-kabel.

Bunden af Logitech Pro X Superlight 2 er designet med fokus på ydeevne og glid. Den har en centralt placeret Hero 2-sensor, som kan indstilles op til 44.000 DPI for ekstrem præcision og hurtig respons. Rundt om sensoren er store, glatte PTFE-fødder, der sikrer et jævnt og friktionsfrit glid på forskellige overflader. Der medfølger også en ekstra PTFE-glidefod til tilpasning af musens glid. Denne kombination af sensor og fødder gør musen ideel til hurtige og præcise bevægelser i spil.

Software

Logitech G HUB-software er en kraftfuld og brugervenlig platform til at tilpasse og optimere din Logitech-udstyr. Med G HUB kan du finjustere DPI-indstillinger, programmere knapper, tilpasse lysprofiler og oprette makroer for at forbedre din gamingoplevelse. Softwaren giver også mulighed for at administrere flere Logitech-enheder fra ét sted, hvilket gør det nemt at holde alt dit udstyr synkroniseret og optimeret.

Softwaren giver mulighed for at vælge og tilpasse forskellige forudindstillinger, såsom "First Person," "MMORPG," "MOBA," med flere. I højre side kan man se, hvordan man kan justere op til 5 forskellige DPI-niveauer individuelt, og angive et minimum og maksimum DPI-område fra 100 til 44.000. Brugeren kan også tilpasse musens trådløse rapporteringsfrekvens, hvilket påvirker musens reaktionstid.

I næste fane kan man trække forskellige kommandoer fra listen til venstre og tildele dem til musens knapper, som er illustreret til højre. Alle knapper, inklusive primært klik, sekundært klik, fremad og bagud, kan tilpasses. Der er også en G-Shift-funktion for ekstra tilpasning.

Testen – Brugen og komfort

Vi skal selvfølgelig have testet musen igennem. Derfor jeg har jeg sat min normale mus til side, og erstattet den med Logitech Pro X Superlight 2. Den bliver brugt i en periode, hvor den bliver kastet igennem lidt forskelligt, fra almindelig computerbrug og gaming.

Husk, dette er ikke professionelt udstyr, men sammenlignet med mus i fremtiden, kan det stadig give en indikation af selve polling rate på musen.

Jeg gør brug af en hjemmeside, som tester polling rate på musen, ved at køre den rundt på hjemmesiden. Under testen fik jeg resultatet på 3139 Hz i gennemsnit og 4025 Hz i maksimum.

Jeg ser Pro X Superlight 2 som en normal størrelse gamermus, hvilket også giver mulighed for at bruge flere forskellige greb på den. Jeg har ikke haft mulighed for at teste med Powerplay, om det i praksis ville virke, men siden det står på selve æsken vil jeg antage den kan bruges med det. Musen har en vægt på 60 gram, hvor jeg normalt sidder med næsten det dobbelte, og har været glad for det. Så endte jeg dog hurtigt at blive forelsket i Pro X Superlight 2. Dens lethed og præcision skabte en utrolig god oplevelse, og jeg vænnede mig utrolig hurtigt til musens bevægelser og hvordan det hele fungere upåklageligt.

Selvom kontakterne er optiske, har de lidt mere ”støj” end hvad jeg normalt er van til. Heldigvis er det ikke noget som adskiller sig markant fra andre modeller eller mærker. Selve drejehjulet havde ingen støj, og den havde en blødhed over sig, når man scrollede.

Under spil fik Pro X Superlight 2 virkelig lov til at brilliere. Jeg tvivler stærkt på jeg ville kunne mærke den store forskel fra 4000 Hz til 8000 Hz. Det kan også sagtens være at den hjemmeside som bruges, ikke kan opnå det præcise antal. Men jeg oplevede uden tvivl en mus, med hurtig præcision og en vægt som gjorde den let blev flyttet rundt, selvom det skulle gå hurtigt.

Pris

Jeg har fundet en pris på Pro X Superlight 2fra Logitech på 1.299,- DKK.

Konklusion

Logitech Pro X Superlight 2 har gennem testen vist sig som en fremragende gamingmus, der virkelig lever op til sit navn. Dens ultralette vægt på 60 gram gør en stor forskel i brugen, især for dem der ønsker præcise og hurtige bevægelser i spil. Som en allround-mus i normal størrelse er den tilpasningsdygtig til forskellige grebstyper, hvilket gør den behagelig for en bred vifte af brugere. I min testperiode, hvor jeg skiftede min egen, noget tungere mus ud med denne, blev jeg hurtigt overbevist om fordelene ved dens lette og præcise konstruktion. Den reagerer lynhurtigt og giver en mærkbart bedre spiloplevelse, især i spil, hvor hver millisekund tæller.

HERO 2-sensoren med op til 44.000 DPI er imponerende og sørger for præcis tracking. Sammen med LIGHTSPEED-teknologien opnår man en stabil trådløs forbindelse med høj ydeevne, hvilket kan ses i polling rate-testen, hvor musen opnåede et gennemsnit på 3139 Hz og et maksimum på 4025 Hz. Dette er imponerende, selvom der muligvis er et spørgsmålstegn ved nøjagtigheden af testværktøjet. I praksis oplevede jeg dog ingen problemer, hverken ved almindelig computerbrug eller i intense gaming-sessioner. Dertil kommer musens optiske kontakter, der selvom de er lidt mere "støjende" end andre kontakter, stadig leverer en pålidelig og hurtig klikoplevelse.

Et andet stort plus er musens batterilevetid. Med op til 95 timers brug på en fuld opladning kan man spille i timevis uden at bekymre sig om batteriniveauet. Desuden er muligheden for trådløs opladning via Powerplay et stort plus, selvom jeg i denne test ikke har haft mulighed for at afprøve det. Powerplay-kompatibiliteten står dog på selve æsken, hvilket giver en god indikation af, at denne funktion er tilgængelig for dem, der investerer i det ekstra tilbehør. Med USB-C-kabel kan musen desuden let oplades og bruges kablet, hvis det foretrækkes.

Musens design er simpelt og minimalistisk, hvilket vil tiltale dem, der ønsker en gamingmus uden unødvendig udsmykning. PTFE-fødderne på bunden sikrer et glidende og jævnt bevægelsesmønster på musemåtten, hvilket yderligere forbedrer den samlede præcision og kontrol under spil.

Dog har Pro X Superlight 2 også et par ulemper. Det mest bemærkelsesværdige er det begrænsede antal knapper – kun fem. For nogle gamere, især MMO- og MOBA-spillere, der er afhængige af mange programmerbare knapper, kan dette være en begrænsning. Derudover er prisen på 1.299,- DKK i den høje ende, hvilket gør den til en investering, der måske ikke passer til alle budgetter. Men for dem, der leder efter en let, præcis og pålidelig gamingmus, vil denne pris sandsynligvis føles retfærdig for den høje kvalitet og de avancerede funktioner, som Logitech har inkluderet.

Logitech Pro X Superlight 2 er en suveræn gamingmus, der imponerer med sin lette vægt, præcision og fremragende batterilevetid. På trods af det begrænsede antal knapper og den høje pris leverer den en førsteklasses oplevelse, der især vil appellere til seriøse gamere. Efter min test giver jeg Logitech Pro X Superlight 2 en score på 9 ud af 10, samt Great Product award.

Fordele

Lav vægt

Lang batteritid

Simpelt design

Gode PTFE-fødderne

Avanceret HERO 2 sensor med mulighed for 44.000 DPI

Mulighed for Lightspeed og Kablet forbindelse

Mulighed for Powerplay

Ulemper

”Kun” 5 knapper

(Pris)

Score: 9 + Great Product