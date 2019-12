AUTHOR : Jan Blaszkevizc

PUBLISHED : 2018-07-13 07:25:00

Cooler Master CM310 Budget Gamermus

Har du brugt alle pengene på din nye lækre gamer computer, men glemt tilbehøret? Så frygt ej, Cooler Master er klar med en ny budget gamermus som ikke vælter budgettet, men stadig leverer topydelse - i hvertfald på papiret. Hvordan det forholder sig i virkeligheden har vi set nærmere på.

Cooler Master laver produkter i stort set alle kategorier og prisklasser. Vi har for eksempel set på strømforsyninger til over 8000,- DKK, og helt billige kabinetter til omkring 350,- DKK – kort sagt har de noget for enhver. I denne test har vi modtaget en af deres helt nye budgetvenlige mus, som skal en tur igennem maskineriet her på siden.

Navnet er CM310, som byder på en gamermus som ikke vælter budgettet, og på papiret også stadig leverer lækker ydelse og alle de features vi forventer her i 2018 – såsom indbygget RGB-lys naturligvis. Er det lykkedes Cooler Master at skabe den perfekte gamermus til personer der ikke har råd til at kaste +500 DKK efter en? Dette og meget mere får vi svar på i denne test. Lad os ikke spilde tiden, men med det samme komme i gang og starte ud med de tekniske detaljer, i form af specifikationerne nedenfor.

Specifikationer og features

Jeg har været en tur forbi Cooler Masters hjemmeside og fundet lidt oplysninger på CM310 musen til jer, i form af specifikationer og et par billeder der viser nogle af de features der tilbydes. Disse er listet op her, efterfulgt af billederne:

Produktnavn: CM310

Type: Gamermus

Grebstype: Claw og Palm

Materialer: ABS plastik og gummi

Tilgængelige farver: Sort

Indbygget lys: Ja, RGB med 16.7 millioner farver

Sensor: Pixart A3328 (max 10.000 DPI)

CPI/DPI niveauer: 7 (500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10.000)

Tracking hastighed: 60 ips

Polling rate: 1000 Hz / 1 ms

Acceleration: 20g

Knapper: 8

Tilslutning: USB 2.0

Kabel: 1.8 meter gummi

Dimensioner: 127 x 71.5 x 39.5 mm

Vægt: 135 gram

Unboxing og en tur rundt om Cooler Master CM310

Med introduktionen overstået, og det tekniske overblik på plads kan vi nu tage det første kig på selve musen eller rettere kassen den kommer i. Som stort set alle andre Cooler Master produkter finder vi CM310 pakket ned i en kasse med sorte/grå og lilla farver. På fronten er der et billede af selve musen, modelnavn og naturligvis Cooler Masters logo og slogan ”Make It Yours”.

Bagsiden af kassen byder på en masse features listet op på forskellige sprog, samt et billede med nogle af de highlights vi allerede har set på ovenfor under specifikationer og features.

Med kassen åbnet op finder vi musen placeret i midten omringet af skum, for at sikre den mod stød under transport. På låget står der ”Make Your Gaming Experience” – Cooler Master er blevet voldsomt glade for at lave/skabe ting, spøg til side. Med alt, eller skulle man rettere side de to ting ude af kassen, kan vi danne os et overblik over hvad man får med. Det er ganske simpelt, da der kun er selve musen samt en qucikstart guide/manual – det er det hele.

Lad os tage en tur rundt om CM310 musen og se hvad Cooler Master har gjort for at sikre god komfort og en lækker oplevelse når den bruges. Vi starter ud med et billede af musen som helhed med kabel og det hele herunder. Vi finder et 1.8 meter langt gummikabel monteret på musen, med et lilla USB 2.0 stik i enden. Hvor mange budgetmus ofte har stive ledninger der ikke er til at arbejde med, er ledningen på CM310 meget blød og bøjelig hvilket er et stort plus i bogen – især for en budgetmus!

Forrest på musen finder vi naturligvis kablet fastgjort. Her fra er det også tydeligt at se at CM310 er en symmetrisk mus, som har en identisk form på begge sider. Mønstret i fronten har ingen funktion, andet end at tilføje lidt detaljer til det ellers anonyme design. I bagenden kan vi se hvor den øverste skal, skiller sig fra basen på musen. I den rille der er mellem de to dele, er der indbygget RGB-lys som vi ser nærmere på lidt senere. Det er også her vi møder den første indikation på at vi har med en budgetmus at gøre, hvilket er lidt limrester fra samlingen, som dog let kan skrabes af.

Byggekvaliteten er der ikke rigtig en finger at sætte på, da den overall er virkelig solid og endda over hvad man kan forvente for en mus i denne prisklasse. Som nævnt er CM310 en symmetrisk mus, hvilket i princippet betyder at den kan bruges til begge hænder. Dog er der kun placeret frem/tilbage knapper på den venstre side, mens den højre er blank. Der er desuden også blødt gummi på begge sider for at sikre maksimal greb lige meget hvordan man måtte holde på musen. Som i bagenden er der også en tydelig streg mellem den øverste skal og basen i siderne, hvilket også er en del af det indbyggede RGB-lys. Som nævnt viser vi billeder af lyset lidt senere under test delen.

Hjulet i fronten af CM310 har en rigtig god størrelse, og virker umiddelbart til at have god rulle og klikmodstand også – mere om dette lige om lidt. Der er desuden også tre knapper placeret bagved hjulet. De to aflange knapper er til at skifte mellem de syv forskellige DPI-hastigheder, mens at den runde i midten kan bruges til at vælge blandt forskellige lyseffekter. I stedet for at skrive ”Cooler Master” på bagenden af musen, finder vi blot rammen fra deres logo, hvilket giver et mere anonymt og stilrent udseende – godt tænkt Cooler Master.

Inden vi går videre til test delen og ser på hvordan CM310 musen rent faktisk er at bruge, slutter vi lige med et billede af bunden. Hernede finder vi to store teflon fødder, som skal sikre at musen glider ubesværet på ethvert underlag. I midten af det hele er Pixart A3328 sensoren placeret, som jeg personligt ikke har stiftet bekendtskab med tidligere, så det skal blive spændende at se hvad eden kan præstere. Lad os derfor ikke spilde tiden, men hoppe videre til testen som det næste!

Testen – Brugen og Komfort

Vi har ramt sidste stop inden konklusionen i vores test af CM310 musen fra Cooler Master. Det er nu vi skal se hvordan musen rent faktisk er et bruge, og om den er pengene værd. Jeg vil både snakke om komforten og ikke mindst sensor performance, så vi for et overordnet billede af hvordan musen er at bruge – lad os starte med at sidde nogle ord på hvordan musen ligger i hånden.

Når vi har at gøre med en mus der har en symmetrisk form, ved jeg aldrig rigtig hvordan jeg skal forholde mig, da sådanne mus ofte ikke har samme komfort niveau som andre der er tilpasset til højre hånd. Jeg kan dog melde at formen som Cooler Master har valgt til CM310 er spot on, selvom den i princippet kan bruges til begge hænder er formen stadig virkelig ergonomisk. Gummipuderne på begge sider gør at man har et rigtig godt greb på musen, hvad end man bruger claw eller palm grebsmetoden – klasse!

Selvom Cooler Master ikke nævner noget om hvilke mekaniske kontakter der er brugt inde i musen, kunne jeg tænke mig at vi har med velkendte Omron at gøre, sådan føles det i hvert fald. Både venstre/højreklik knapperne har tilfredsstillende modstand og støjniveau, og det samme gør sig gældende for knapperne på siden og toppen. Hjulet er også værd at nævne, da dette har en fin balance mellem modstand og præcision – det bedste fra begge verdener. Rul er præcise og med tilpas modstand og det samme gør sig gældende for klik. Alt i alt er der ikke rigtig noget negativt at sige på komfort siden, men hvordan med performance?

CM310 er udstyret med en Pixart A3328 sensor, som vi ikke har set så meget til tidligere. Highend mus plejer at benytte PWM3310/3325 sensorerne fra Pixart, så det var spændende at se hvad CM310 musen var i stand til. Til testen brugte jeg min Corsair MM300 stof måtte som har en behagelig blød overflade med lidt modstand i glidebevægelserne – dog ikke noget der bør have effekt på sensor performance. For at få det bedst mulige resultat, testede jeg CM310 musen på en række punkter. Først og fremmest normalt brug på skrivebordet, til websurfing og lignende, dernæst til præcisions arbejde i form af billede redigering, og sidst men ikke mindst gaming som musen jo er designet til.

Som forventet var der ingen ko på isen, når det kom til hverdagens opgaver. Som jeg allerede har nævnt var der rigtig godt komfort, hvilket sammen med en præcis sensor med hele syv forskellige hastigheder, gav en god oplevelse. Når jeg redigerer billeder og gamer, kan jeg godt lide at have min mus hastighed på omkring 1200-1400 DPI, hvilket til min overraskelse ikke var muligt med CM310 musen. På trods af at have syv forskellige hastigheder, var der ingen der helt matchede hvad jeg var vandt til med min trofaste Asus ROG Pugio mus.

Det betød også at jeg især i starten havde lidt svingene resultater når det kom til gaming og billede redigering. Da jeg enten var tvunget til at køre med en lidt højere, eller lidt lavere hastighed, end hvad jeg var vandt til. Det er dog alt sammen et spørgsmål tilvænning, og hvis vi har prisen i baghovedet, er der ikke rigtig noget vi for alvor kan brokke os over omkring CM310. Efter at have vænnet mig til 1000 DPI, var jeg på samme niveau som tidligere i spillet PUBG som jeg nyder at spille med vennerne. Høj præcision og lækker komfort er to gode ord til at beskrive CM310 musen med – lad os få konkluderet!

Pris

Eftersom at det kun er et par dage siden lanceringen af Cooler Master CM310 musen (i skrivende stund), er det også meget begrænset med forhandlere. Faktisk er det ikke lykkedes os at finde nogen endnu, så vi går i stedet for ud fra MSRP-prisen her. Cooler Master skriver at denne er på 30 Euro, hvilket direkte omregnet til DKK svarer til lige under 250. Dette er en yderst fordelagtig pris, for en mus som CM310, som både tilbyder lækker komfort, god performance og virkelig pænt indbygget RGB-lys.

Ønsker du alle detaljerne på CM310 musen fra Cooler Master selv, kan du som altid klikke på banneret nedenfor, og blive sendt direkte til deres hjemmeside i en ny fane.

Konklusion

Lad os få sat de sidste ord på vores test af CM310 musen fra Cooler Master. Når man er vandt til at kigge på betydeligt dyrere mus, er det altid sjovt at tage et dyk ned i budgetmarkedet, og se hvor meget man faktisk kan få for sine penge. Denne mus er et rigtig godt eksempel på dette, hvor der virkelig er tale om et value for money produkt. Med CM310 får du en bundsolid gamermus med god komfort, og en lækker sensor som jeg ikke troede var muligt at finde i dette prisniveau. Hvis du kan leve med at det ikke er muligt at finjustere DPI-hastighederne, er der virkelig ikke meget negativt at sige omkring denne mus.

Understøttelse for både claw og palm greb, lækkert indbygget RGB-lys i både hjul, logo og på siderne samt gode knapper med tilpas modstand og lydniveau. Vi lander på en samlet score der hedder 9/10 samt vores Safe Buy award. Hvis du er på udkig efter en af de bedste budgetmus på markedet – i hvert fald af dem vi har testet her på Tweak.dk – så er CM310 fra Cooler Master et virkelig godt bud. Du får så meget for dine penge at det kan være svært at finde ud af hvordan Cooler Master helt har formået at gøre det og stadig tjene penge på den. Job well done Cooler Master – jeg er imponeret!

Godt

Komforten er god og ergonomisk

Understøttelse for både claw og palm greb

Lækkert indbygget RGB-lys

God Pixart A3328 sensor

Gummi på siderne sikrer godt greb

Hjulet har tilpas modstand ved både rul og klik

Designet til at kunne bruges i begge hænder…

Knap så godt

… har dog kun knapper på venstre side

Ikke mulighed for finjustering af DPI-hastigheder

Score: 9 + Safe Buy award