AUTHOR : Jan Blaszkevizc

PUBLISHED : 2017-08-22 08:43:00

Cooler Master MasterMouse MM530

NDA lampen lyser grøn, og vi kan præsentere nyeste skud på stammen fra Cooler Master i form af MasterMouse MM530. Der bydes op til dans med RGB lys, AVAGO optisk sensor og Omron kontakter, og den er rent visuelt en fornøjelse at kigge på. Men hvordan er komforten og ikke mindst performance? Klik ind på testen og find svarende på det hele!

Der er efterhånden ikke det produkt som Cooler Master ikke har i deres line-up. I denne test skal vi se nærmere på en af deres helt nye mus, som har fået navnet MasterMouse MM530. Vi har med en forholdsvis let mus at gøre på kun 99 gram uden kabel, som er fremstillet til brugere, der benytter claw og palm greb på deres mus.

Hjernen i computermusen, er en ARM Cortex M0 processor, parret med 512 KB hukommelse og en Avago PMW-3360 optisk sensor. Dette burde på papiret give en solid mus med høj præcision og fart. Læs med når vi finder ud af netop dette, og meget mere om MasterMouse MM530 musen.

Specifikationer og features

Jeg har været en tur i min reviewers guide og fundet lidt specifikationer og features til jer, som jeg har listet op herunder. Først specifikationerne, og dernæst features, enjoy:

Navn: MasterMouse MM530

Greb type: Claw / Palm

Materialer: Platik / Gummi

Farve: M14 sort

LED farver: 16,7 millioner RGB

Sensor: Avago PMW-3360 optisk

CPI/DPI: 100 – 12.000 (4 niveauer)

Polling rate: 1000 Hz

Antal profiler: 5

Processor: 32 bit ARM Cortex M0

Indbygget hukommelse: 512 KB

Kontakter: Omron, 20 millioner klik

Programmerbare knapper: 7

Kabellængde: 1.8 meter

Dimensioner: 60.4 x 40.2 x 124.8 mm

Vægt: 132.5 gram med kabel / 99 gram uden

Coolermaster beskriver kort musens features herunder.

Pixart PMW-3360 Infrared sensor with adjustable DPI up to 12000 and zero negative accelaration or prediction for true 1-1 input which gamers prefer!

Ergonomic Righthanded design inspired by classics and successor of CM Storm Mizar and Alcor perfectly contoured for comfort.

On-the-Fly DPI Adjustments with 4 levels and 4 profiles to be set.

7 Buttons that can be programmed for alternate functions or macro’s.

Brilliant RGB Illumination in Three Zones to customize the look and match your Gaming System and other peripherals.

Reinforced Rubber Pads on both sides to ensure better grip and quick swipe controls

Fully Programmable with user friendly software interface to customize lighting, buttons assignments, macro’s and more.

High Grade Quality with PBT Material on the Left and Right mouse buttons and on the side and middle covers for increased durability and touch feeling, 20M rated OMRON switches and ALPS scrollwheel encoder to make sure no scroll action is missed.

Unboxing – hvad får man med?

Lad os få pakket musen ud, så vi kan se hvad man får med i kassen. På forsiden finder vi et stort billede af selve musen, og bliver gjort opmærksom på at der naturligvis også er indbygget RGB lys – det er vel 2017 right? Cooler Master fremhæver også at musen er fremstillet primært til Palm greb, på forsiden af kassen, mens at bagsiden er en masse tekst på forskellige sprog, hvis man måtte have lyst til at bruge tid på at læse det. Vi pakker ud i stedet for!

Inde i kassen finder vi naturligvis selve musen, og det er mere eller mindre også det. Ud over MM530 musen er der nemlig ikke andet end en manual inkluderet i kassen – men har man virkelig behov for mere? Det skulle da lige være et sæt ekstra fødder, som enkelte producenter nogle gange inkluderer med deres mus.

Et kig på selve MM530 musen

Med kassen af vejen, kan vi nu tage et kig rundt om selve musen og se hvad det er for en størrelse. Nedenfor ser vi musen med alle 1.8 meter kabel rullet sammen. I modsætning til mange andre mus, som har stof betrukket ledninger, benytter MM530 en ledning, som udelukkende er fremstillet i gummi. Dette kan både ses som en positivt og negativ ting. Positivt da stof ofte slides og bliver grimt, og negativt da det føles en anelse mere billigt. USB stikket har Cooler Master valgt at gøre lilla på indersiden, hvilket er en ret spøjs detalje, men why not forandring fryder.

Forrest på musen sker der ikke ret meget. Designet er meget anonymt og neutralt at se på. Venstre og højre klik knapperne er lavet i det samme PBT materiale som Cooler Master også bruger på nogle af deres tastaturer. Denne type plastik har utrolig høj holdbarhed sammenlignet med normale typer. I bagenden finder vi et Cooler Master logo, hvis kant er en af de tre zoner med indbygget RGB lys – mere om dette senere.

På begge sider af MM530 musen finder vi gummi, som skal sikre det bedst mulige greb på musen, selv med svedige fingre. Mens at vi på den venstre side finder frem/tilbage knapper er den højre helt blank - meget normalt. Alle knapperne på musen kan desuden om-programmeres, som man måtte have lyst til i softwaren. Den kigger vi på lige om lidt.

Inden vi når dertil, vender vi dog først blikket tilbage mod fronten af musen. Hjulet her er fremstillet i gummi, og under denne gemmer der sig to knapper. Standard funktionen på disse er at justere op/ned for DPI hastigheden på musen on the fly. På den måde slipper man for at skulle ind i softwaren i kampens hede.

Undersiden af MM530 består af to store teflon fødder, en i hver ende. I midten finder vi AVAGO PMW-3360 sensoren som er en optisk en af slagsen. Det er muligt at indstille hastigheden på musen helt nede fra 100 DPI og hele vejen op til 12.000! Dette sker i softwaren, som er det næste vi skal kigge på…

Softwaren

Vi skal nu en tur igennem softwaren og se hvad den har at tilbyde af funktioner. Eftersom at vi har fået softwaren og musen inden officiel lancering, kan der ske ændringer inden lancering. Vi tager udgangspunkt i hvad vi har nu og her. På det første billede nedenfor, ser vi det første billede man mødes af når softwaren åbnes. På denne side er det muligt at tilpasse hvad hver enkelt knap skal bruges til. Aktivers TactiX knappen her, man det næste menupunkt også bruges.

TactiX giver faktisk en endnu et lag af knapper, således at alle knapper på musen får to funktioner. Dette er en ret fed feature, men jeg ser brugen af den ret begrænset. Lige meget hvilken menu man bevæger sig ind i, i toppen har man altid sine fem profiler med i bunden. På denne måde er det super enkelt at lave ændringer i alle sine profiler på en og samme tid.

LED menuen giver sig selv, så denne vil jeg ikke kommentere mere på. Der er forskellige funktioner at vælge iblandt, sammen med de såkaldte 16,7 millioner farver som RGB dioderne tilbyder. RGB hvid bliver dog aldrig korrekt hvid – heller ikke i MM530 musen. Sensor hastighederne kan ændres under menupunktet ”Sensor”.

Under OS Sensitivity kan du som navnet lyder ændre musens følsomhed. Du kan desuden også ændre dobbeltklik hastigheden og hvor følsomme knapperne skal være. Springer vi til nummer to af de tre hovedmenuer i toppen, lander vi på Macro siden. Her kan du legende let optage macroer og bestemme hvilke knapper på musen der skal gøre de forskellige funktioner.

Sidste menupunkt er stedet hvor du kan gemme dine profiler og ændringer direkte på musens indbyggede 512 KB hukommelse. Selvom dette ikke lyder af meget plads, er det mere end rigeligt til at gemme profiler og indstillinger på musen. Dette var samtidig også det sidste menupunkt i softwaren til MM530 musen, hvilket betyder at det er blevet tid til at sidde nogle ord på performance og komforten!

Testen – Performance og komfort

Jeg har i min tid som anmelder kigget på et utal af forskellige mus, men mange af dem har faktisk haft ting tilfælles. AVAGO PWM-3360 sensoren som MM530 er udstyret med er nemlig en meget udbredt sensor, på grund af sin gode performance. Så allerede da jeg fandt ud af at det var denne sensor der var monteret, røg forventningerne i vejret – men blev de indfriet? Kort sagt ja. Efter lidt justering i softwaren, fik jeg tilpasset MM530 musen efter mine behov og kunne gå i gang med at spille og redigere billeder, som er de primære opgaver jeg bruger min computer til.

Hvis vi starter med at sætte nogle ord på hvordan musen er at spille med, så var der absolut ingen ko på isen her. I øjeblikket spiller jeg utrolig meget Playerunknowns Battlegrounds, også kendt som PUBG. Dette er et spil hvor det gælder om at overleve, lave rigtige beslutninger og ikke mindst dræbe de andre. Høj præcision og tilpas hastigheds justering på sin mus er et must i et spil som dette. AVAGO sensoren leverede lige hvad den skulle, og sammen med de velkendte Omron kontakter som stort set enhver gamermus benytter i dag – var oplevelsen lige i skabet. Hvad end der skulle sprayes folk ned på klods hold, eller foretages sniper skud, var musen lige hvor den skulle være.

Det samme gjorde sig gældende til billedredigering og normale opgaver i Windows. MM530 var en fornøjelse at arbejde med, og kombinationen af høj præcision og hastighed var perfekt. Der var dog et par ting som gerne måtte forbedres i en eventuel anden udgave. For det første er gummi ledningen som musen er udstyret med, utrolig hård og stiv hvilket faktisk godt kan give problemer hvis der skal laves et hurtigt flick skud eller lignende. Dernæst syntes jeg også at hjulet er lækkert at trykke på og har en god størrelse, men er en tand for løst når der skal rulles hvilket jo er dets primære opgave. Her måtte Cooler Master gerne have strammet tingene en smule op, så der var lidt mere modstand i hvert rul. Men dette er naturligvis en personlig holdning, måske du syntes hjulet er lige i skabet.

En sidste ting jeg vil kommentere på er naturligvis komforten. Cooler Master ligger ikke skjul på at MM530 er designet til primært Palm greb men også kan benyttes til Claw. Jeg bruger til dagligt en Logitech MX Master til det meste, som på grund af den ergonomiske form kun egner sig til palm grebet, hvilket jeg derfor er blevet vandt til. Selvom formen på MM530 er en noget anden end Logitech musen tilbyder de stadig den samme type greb. Min hånd faldt lige så naturligt ned over MM530 som MX master, hvilket er et klart plus. Gummisiderne gør at man ikke mister grebet på musen, selv efter lange gaming sessioner eller lignende. Også frem/tilbage knapperne har en god placering lige over tommelfingeren. Alt i alt vil jeg sige at MasterMouse MM530 fra Cooler Master er en dejlig mus at arbejde med. Lækker performance og god komfort, men med enkelte ting der kunne gøres anderledes. Det er blevet tid til at konkludere!

Pris

I skrivende stund d. 10/08 2017 er MM530 musen stadig under NDA, hvilket betyder at den endnu ikke er lanceret officielt. Dette betyder derfor også at der ikke er hverken udenlandske eller danske hjemmesider der har den til salg endnu. Vi har dog fået oplyst en pris der hedder 49.99 Euro af Cooler Master, hvilket direkte omregnet er knap 400,- DKK. Dette placerer MM530 musen lige i det prislege som alle andre gamer mus af samme kaliber er i.

Ønsker du alle informationer på MM530 musen kan du besøge Cooler Masters hjemmeside ved at klikke på banneret nedenfor.

Konklusion

Det er blevet tid til at runde vores test af MM530 musen fra Cooler Master af. Det har været en god oplevelse at have en af deres nyeste mus forbi testbænken. Der er ramt plet på rigtig mange punkter, men der er samtidig også nogle ting som kunne gøres bedre. Hvis vi starter med komforten, så har Cooler Master her ramt plet, såfremt man er til palm eller claw greb typen. Der bliver dog ikke lagt skjul på at musen er designet til disse typer greb, så man kan ikke rigtig gå forkert i byen her. RGB lys er jo efterhånden standardudstyr i et hvert gamer produkt, også i MM530.

AVAGO sensoren gør et rigtig godt stykke arbejde, og er klart en af mine yndlings sensorer i øjeblikket. Kombineret med avanceret software, der dog alligevel er simpel at finde rundt i, og man har et yderst solidt produkt. Byggekvaliteten på selve musen er lækker, men jeg er ikke fan af det stive gummikabel Cooler Master har monteret. Lige ledes er det indbyggede hjul også lækkert at trykke på, men lidt for let at rulle efter min smag. Med det sagt så har Cooler Master lavet en lækker mus med MasterMouse MM530, som uden tvivl vil gå rent ind hos mange gamere der ude. Jeg vælger at belønne dette med en score på 8/10 samt vores Safe Buy award – man går ikke helt galt i byen med en MM530 mus i sin hånd!

Godt

Lækker komfort (palm greb)

Indbygget RGB lys i tre zoner

God sensor

Software med mange muligheder

Omron kontakter

Lav vægt (99 gram uden kabel)

Byggekvaliteten er OK

Hjulet føles godt…

Knap så godt

… men ruller lidt for løst

Gummiledningen er stiv

Softwaren ”genstarter” når indstillinger gemmes

Conclusion

It is now time to wrap up our review of the MM530 mouse from the Cooler Master. It has been a pleasant experience to have one of their newest mice on the test bench. There is a lot of points where they have hit the target spot on, but at the same time there are also some things that could be done better. If we start with comfort, Cooler Master has done that right, if you're into palm or claw grip. However, there is no concealment that the mouse is designed for these types of grips, so you cannot really go wrong here. RGB light is now standard equipment in any gamer product anno 2017, also in the MM530.

The AVAGO sensor does an excellent job and is definitely one of my favorite sensors at the moment. Combined with advanced software, that is still easy to find and you have an extremely solid product. The build quality of the mouse itself is great, but I'm not a fan of the rigid rubber cable Cooler Master has mounted. Just so, the built-in wheel is also nice to press, but a little too easy to roll according to my taste. Having said that, Cooler Master has made an awesome mouse with the MasterMouse MM530, which will undoubtedly go well with many gamers out there. I have chosen to reward this with a score of 8/10 as well as our Safe Buy award - you do not go wrong with the MM530 mouse in your hand!

Pros

Great comfort (palm grib)

Build in RGB light in three zones

Nice sensor

Software with many options

Omron switches

Low weight (99 gram without cable)

The build quality is OK

Scroll wheel feels good…

Cons

… but rolls too loose

Rubber cable is to stiff

The software “reboots” when settings is applied

Score: 8 + Safe Buy award