Corsair GLAIVE RGB Gaming Mus

Når du spiller computer er komforten mindst lige så vigtigt, som et præcist aim i FPS spil. Gutterne hos Corsair har taget dette til sig, og skabt en ny gamermus til FPS spillere, som også har formidabel komfort. Navnet af Glaive RGB, og som navnet antyder er RGB lys naturligvis til stede. Med mulighed for at skifte venstre side af musen ud, for at optimere komforten, og en voldsom 16.000 DPI sensor er der lagt i kakkelovnen til en high-end gamermus.

Hvis du også er træt af gaming mus der ikke ligger godt i hånden, har Corsair måske svarene på dine bønner med deres nye Glaive RGB gamer mus. Vi har fået et eksemplar ind på redaktionen, og vil i denne test give den den nye Corsair mus et nærmere kig. Der er tale om en gamer mus der henvender sig til FPS gaming, og har en meget ergonomisk form. Oven i hatten, har du mulighed for at udskifte den venstre side, med en af de tre inkluderede emner. På den måde kan du få den bedst mulige komfort. Hvordan dette virker, og om den voldsomme sensor med hele 16.000 DPI kan blæse benene væk under os, finder vi nu ud af.

Lad os få taget hul på test af Corsair GLAIVE RGB Gaming Mouse.

Specifikationer og features på GLAIVE RGB Gaming Musen

Jeg har været en tur forbi Corsairs hjemmeside og fundet en række specifikationer og features på Glaive RGB musen. På den måde slipper du for turen der ind, og kan bruge mere tid her på side win win right? Specifikationerne er listet op herunder:

Hastighed: 100 – 16.000 DPI (1 DPI intervaller)

Sensor type: Optisk

RGB lys: Ja, tre zoner

Programmerbare knapper: 6

Report rate: 125 / 250 / 500 / 1000 Hz

Indbygget hukommelse: Ja

Vægt uden kabel: 122 gram

Musefødder: PTFE

Software: Corsair CUE

Tilslutning: 1.8 meter USB kabel

Optimeret for: FPS gaming

Dimensioner: 125,8 x 91,5 x 44,6 mm

Unboxing af Glaive RGB

Inden vi kan tage det første rigtige kig på computer musen og hvad man får med, skal vi lige en tur forbi kassen først. Sort og gul er efterhånden blevet et kendetegn ved stort set alle Corsairs gaming produkter, og Glaive RGB er ingen undtagelse. På fronten af kassen, som også kan åbnes op som en bog, finder vi et billede af selve musen, samt et par features listet op.



Inder – og bagsiden af kassen byder på en masse beskrivende tekst og billeder, men vi er mere interesserede i hvad der er inde i kassen. Lad os få åbnet den op og se hvad man får med.

Med det hele ude af kassen, kan vi nu danne os et overblik over hvad man får med. Vi finder følgende:

Corsair Glaive RGB gamer mus

Diverse papirer

To ekstra magnetiske sider

Pose til opbevaring af tilbehør

Et nærmere kig på GLAIVE RGB Gaming Musen

Som du nok bemærkede på de to billeder herover, er Glaive RGB ikke en helt normal mus. Den kan nemlig skifte form, i hvert fald på den venstre side. Det er fedt at se Corsair inkludere en lille pose/taske til disse når de ikke bruges. Vi vender tilbage til disse sidder lige om lidt, men først et kig på hvordan musen ser ud out-of-the-box.

Farven er naturligvis sort, med sort på mens at Corsair logoet i bagenden er hvidt – så længe computer-musen er slukket. Dette er nemlig en af de i alt tre RGB lys zoner på musen. Lad os tage en mere detaljeret tur rundt om musen nu…

Vi starter ud i fronten hvor vi finder zone to af RGB lyset. Det er naturligvis også her at ledningen løber ind i gamer-musen. Hjulet har en god størrelse, og virker umiddelbart til at være i rigtig god kvalitet, ligesom resten af musen. Som på mange af Corsairs tidligere mus, er basen på Glaive RGB også fremstillet i aluminium, hvor vi har fået den sorte udgave – der er også en med grå aluminium.

I bagenden af musen, finder vi det før nævnte Corsair logo som er hvidt når gaming musen er slukket, men vil lyse så snart den er tilsluttet.

For tilslutning af GLAIVE RGB Gaming Mousefinder vi et 1,8 meter langt stof USB kabel med det efterhånden velkendte Corsair USB stik. Det er dog sjovt at se flere og flere producenter gå væk fra guldbelagte USB stik da det burde give en bedre holdbarhed på sigt – måske de ved noget vi andre ikke ved?

Vi nærmer os nu også en af musens primære features, nemlig muligheden for at skifte den venstre side ud ganske simpelt. Dog tager vi lige et kig på den non-modulære side herunder først. Denne har en rug plastik overflade som sikrer godt greb på musen. Området hvor det skiller fra rug plastik, til soft touch, er desuden endnu en lys zone i musen – mere om dette senere.

Vi vender blikket mod den venstre side af musen. Jeg har stillet billederne op et efter et, således at det er let for dig derude bag skærmen og se forskellen på de tre forskellige sider der er inkluderet. Den første er glat, den anden er samme størrelse men rug, og den sidste har en kæmpe tommelfinger støtte.

Men hvordan fungerer de modulære sider tænker du? Det er faktisk super simpelt og godt implementeret fra Corsairs side. Det er en blanding af ret stærke magneter og nogle huller/pinde der skal matche. På denne måde er man sikker på at siderne ikke falder af i kampens hede, samt at det er umuligt at montere dem forkert. Ovenover de modulære stykker, finder vi desuden frem/tilbage knapperne som benytter Omron kontakter – det samme gør sig gældende for venstre/højre klik. De er gode for 50 millioner tryk, så burde holde musens levetid ud, uden problemer!

Jeg har ladet den største af de tre sider være monteret på de næste par billeder. Med denne monteret er Glaive RGB en ret stor mus, og støtten har sågar sin egen teflon fod på undersiden. Dette giver en total på hele fem fødder, sammen med de fire andre på selve musen. Dette burde sikre ubesværet glid på enhver overflade – om dette holder stik finder vi ud af om lidt, men først skal vi lige hurtigt kigge nærmere på softwaren. Hvis du ikke havde regnet det ud, er det lille hul i bunden af musen naturligvis den voldsomme optiske sensor, der er i stand til at køre med imponerende 16.000 DPI!

Softwaren – Corsair CUE

Hvis du i forvejen ejer et nyere Corsair produkt, kan du nu blot rulle videre til test delen. Corsairs CUE software, ligner nemlig sig selv og giver de muligheder vi er vandt til at se. Hvis du ikke er bekendt med softwaren løber vi lige hurtigt igennem denne.

Det første billede du mødes af efter installationen, ser vi herunder. Her finder vi et overblik over hvilke understøttede Corsair enheder der er tilsluttet. I vores tilfælde er det kun Glaive RGB musen der lyser op. Det første menupunkt vi finder når musen er valgt, er actions. Her kan du optage macroer og tilpasse funktionerne på alle knapper på musen – smart. Lighting effects er stedet hvor du kan tilpasse lyset og effekterne i de tre zoner, uafhængigt af hinanden, hvis ikke du vil have de skal gøre det samme – smart!

I DPI menuen, kan du tilpasse hastigheden på de forskellige niveauer – der er fem, plus sniper. Disse kan let skiftes iblandt via knappen bag hjulet på musen. Performance menuen gør det muligt at tilpasse markør hastigheden, samt løftehøjden.

Det sidste menupunkt vi giver et kig er surface calibration, hvilket næsten giver sig selv. Ved at holde venstre klik ned og køre musen i cirkler, tilpasser sensoren sig hurtigt til overfladen den kører på. Dette er super smart og lige til. Med softwaren hurtigt gennemgået, og med en frisk kalibreret mus er det nu blevet tid til at springe videre til næste og sidste punkt i testen – nemlig brugen og komforten på Glaive RGB.

Testen – Performance og Komfort på GLAIVE RGB Gaming Mouse

Vi er nu nået til det punkt i reviewet som jeg har glædet mig mest til, nemlig at teste musen og se hvad den er i stand til. Testen gik i alt sin enkelthed ud på at jeg lagde min trofaste MX Master mus fra Logitech på hylden i en uges tid, og gik all in med at bruge Glaive RGB. Jeg fandt frem til at den lille støtte med rug overflade var den der bedst passede til min hånd og måden jeg holder på – på trods af at resten af billederne har den store monteret, se bort fra dette.

Nedenfor starter vi hurtigt ud med to billeder hvor der nu er liv i musen. Som vi kan se er der nu også lys i det lange blanke plastik der løber på venstre side. Dette er en del af zone tre, som også er på den højre side af musen. Uanset hvilken farve man vælger i de tre zoner, vil DPI indikator lysene dog altid være blå hvilket er lidt en skam i min optik. Det havde lige gjort det sidste hvis disse også kunne skifte farve.

Lad mig starte med at sidde nogle ord på komforten som Glaive RGB tilbyder. Som sagt benytter jeg til dagligt en Logitech MX Master mus, som må siges at være en af de mest ergonomiske mus på markedet. Med andre ord havde Glaive RGB en hel del at leve op til når det kom til komforten. Jeg blev faktisk også positivt overrasket, og efter at have leget lidt med de tre forskellige venstre-side stykker fandt jeg som nævnt frem til at den lille rug passede mig bedst. Grebet var en smule bredere end hvad jeg var vandt til på MX Master musen, men det gjorde faktisk ikke noget. Det betød at min tommelfinger kom lidt længere ud, hvilket faktisk føltes bedre... Dog faldt min ringfinger ikke lige så naturligt ned på Glaive RGB som på Logitech musen. Men alt i alt er der ikke rigtig noget negativt at sige om komforten – den er lækker, punktum.

Dog vil personer med små/mindre hænder måske få problemer med størrelsen. Glaive RGB er nemlig ikke en lille mus, tværtimod. Den fylder godt i hånden, men har alligevel en god middel vægt på 122 gram uden kabel. Nu sagde jeg at komforten var lækker, men jeg bemærkede dog alligevel en ting der irriterede mig. Dette har dog ikke så meget med komforten at gøre, men nærmere byggekvaliteten. Venstre-klik var nemlig betydeligt løsere at røre ved, og længere at trykke ned end højre. Dette var en ting jeg aldrig rigtig helt vænnede mig til i testperioden, og stadig er lidt forvirret over. Jeg skal ikke kunne sige om det er meningen at knapperne skal være forskellige på denne måde, eller om det blot er vores eksemplar der måske har en mindre fejl.

Nok snak om komforten og det dertilhørende, lad os nu snakke performance. Corsair har udstyret Glaive RGB med en optisk sensor, der er i stand til at køre med intet mindre end 16.000 DPI. Dette er i sig selv ret imponerende. Men hvad der er lige så imponerende er at det er muligt at indstille hastighederne med 1 DPI’s intervaller! Dette betyder 100% kontrol og at du kan finde den helt perfekte hastighed til lige netop dit behov. Dette var også hvad jeg fandt frem til efter lidt tweaking i softwaren og nogle testspil. Efter at have fundet de perfekte hastigheder til mit behov, var Glaive RGB en sand fornøjelse at arbejde med. Oven i den lækre komfort, leverede den optiske sensor nemlig sværene præstationer.

Hvad end jeg benyttede min hårde Corsair MM600 metal musemåtte, eller bløde MM300 stofmåtte tyggede sensoren sig igennem det hele, og leverede uhyre høj præcision og høj hastighed når det var nødvendigt. Glaive RGB kan uden problemer bruges til både præcist arbejde med for eksempel billedredigering, og gaming på højt/professionelt plan ved siden af – så god er sensoren der er monteret!

Pris

I skrivende stund d. 16/05 2017 kan Corsair Glaive RGB findes på nettet til en pris på omkring 600,- DKK uden fragt. Dette lyder måske som ret mange penge for en mus. Men set i bakspejlet har vi med en sand high-end gamer mus at gøre, som tilbyder unik komfort, fantastisk sensor og ikke mindst også komfort. Prisen vil jeg derfor mene er høj – men fair!

Ønsker du alle detaljer på Corsair Glaive RGB gamer musen, kan du besøge Corsairs hjemmeside. Klik på banneret med deres navn herunder, for at blive sendt direkte til deres side.

Konklusion

Corsair Glaive RGB er den første sande modulære mus vi har set fra Corsair, så man kan sige at de har bevæget sig ud på ukendt territorie her. Dette er dog ikke noget jeg på nogen måde kunne mærke i den tid jeg legede med denne mus. Glaive RGB udstråler ægte high-end gamer mus når man sidder med den i hånden og bruger den. Med mulighed for at skifte venstre side ud med en af de tre inkluderede stykker, tilpasser musen sig til dig – og ikke omvendt! dette er virkelig en fed feature. Kombiner dette med et super hjul og en fantastisk sensor med hjernedøde hastigheder og præcision, og du har noget nær den perfekte makker til at flække skaller i FPS spil.

Det stopper dog ikke her, for vi ville jo ikke have med et Corsair produkt at gøre hvis det ikke havde RGB lys anno 2017. Glaive er som en del af navnet ”RGB” indikerer, naturligvis også udstyret med lys. Tre forskellige zoner er der blevet plads til, som alle kan styres i det efterhånden finpudsede CUE software. På trods af de mange positive ting som Glaive RGB tilbyder, er der dog også især en ting der kunne være bedre (i hvert fald på vores eksemplar). Venstre klik knappen, var nemlig ret løs i min optik – mere end hvad jeg er vandt til og syntes er acceptabelt. Jeg skal ikke kunne sige om det kun er vores sample, eller om dette er meningen ved alle Corsair Glaive RGB mus. Ikke desto mindre, betyder dette at vi ikke trækker barometeret helt til tops i dag, men i stedet lander på et flot 9-tal og en Great Product award.

Godt

Rigtig god komfort

Hjulet er lækkert

Vanvittig sensor med op til 16.000 DPI!

Høj præcision og fart

Indbygget RGB lys i tre zoner

God middelklasse vægt

Tre forskellige sider medfølger

Forholdsvis stor (for nogen)

Knap så godt

Venstre klik sidder løst (vores eksemplar)

Forholdsvis stor (for nogen)

Conclusion

The Glaive RGB is the first true modular mouse we've seen from Corsair, so you can say that they have moved into unknown territory here. However, this is not something I noticed during the time I was playing with this mouse. The Glaive RGB indicates a true high-end product when you are sitting with it and is using it. With the option of switching the left side out with one of the three included pieces, the mouse adjusts to you - and not the other way around! This is a really an awesome feature. Combine this with a super wheel and a fantastic sensor with crazy speeds and precision, and you have something close to be the perfect mate in FPS games.

It does not stop here, because it would not have been a Corsair product if it didn’t have RGB lighting in 2017. Glaive of cause have RGB lighting, as the name "RGB" in the name indicates. Three different zones are available, all of which can be controlled in the gradually refined CUE software. Despite the many positive things that Glaive RGB offers, there is also one thing that could be better (at least on our sample). The left click button was quite loose in my opinion - more than what I'm used to and thought acceptable. I cannot say if it's only our sample, or if all the Glaive RGB mice should have it. Nevertheless, this means we do not pull the barometer to the top today, but instead land on a great score of 9/10 and our Great Product award.

Pros

Very good comfort

The wheel is nice

Crazy sensor with up to 16.000 DPI!

High precision and speed

Build in RGB lighting in three zones

Good middle class weight

Three different sites included

Quite big (for some)

Cons

Left click sits loose (on our sample at least)

Quite big (for some)

Score: 9 + Great Product award