AUTHOR : Jan Blaszkevizc

PUBLISHED : 2019-01-23 07:49:00

Corsair Ironclaw RGB FPS/MOBA Gamermus

Det er ikke længe siden vi første gang hilste på Corsairs nye optiske sensor til mus, i form af deres PMW3391 lavet i samarbejde med PixArt. Nu er vi klar med endnu en test af en mus som benytter denne sensor, og naturligvis også kommer fra Corsair. Navnet er Ironclaw RGB, og vi har haft den en tur forbi testbænken og er klar med vores vurdering og dom.

Det er ikke lang tid siden vi sidst hilste på en af de nye mus som Corsair lancerede til CES, og nu er turen kommet til endnu en af slagsen. Hvor vi sidst gang så på deres opdaterede udgave af M65 musen kaldet M65 RGB Elite, er der denne gang tale om en helt ny model som ikke er set tidligere. Navnet på musen vi skal se på i dag lyder Ironclaw RGB, som gemmer på en fysisk stor mus som henvender sig til FPS og MOBA gaming.

Vi finder den samme nyudviklede PixArt PMW3391 sensor som vi så i M65 RGB Elite, så standarden er mere eller mindre lagt på forhånd, da denne sensor viste sig at være en sand fornøjelse at arbejde med da vi hilste på den sidst. Hvordan det forholder sig med Ironclaw RGB musen, sammen med de mange andre spændende features den kommer med, finder vi ud af i denne test. Lad os starte med at få styr på det tekniske, og dernæst få pakket musen ud.

Specifkationer og features

Efter en hurtig tur forbi Corsairs hjemmeside, fandt jeg nogle specifikationer og et billede til jer. Nedenfor har jeg listet disse op, efterfulgt af et billede der kort fortæller lidt om sensoren og de kontakter der er brugt i musen:

Type: FPS/MOBA Gamermus

Sensor: Custom optisk PMW3391 (PixArt)

DPI-hastighed: 100-18.000 (intervaller af 1 DPI)

RGB-lys: Ja, to zoner

Knapper: 7 stk.

USB Report Rate: 1000 Hz / 1 ms

Maksimal acceleration: 50G

Farve: Sort

Indbygget hukommelse til profiler og indstillinger

Tilslutning: 1.8 meter USB-kabel

Dimensioner: 130 x 80 x 45 mm (LxBxH)

Unboxing og en tur rundt om Corsair Ironclaw RGB

Lad os få pakket Ironclaw RGB musen ud af kassen og give det et kig. Inden vi helt når der til skal den sorte/gule kasse dog lige ses på først. På fronten finder vi et stort billede af selve musen, mens bagsiden byder på yderligere to billeder samt en række features og detaljer på musen listet op.

Med det hele ude af kassen, kan vi danne os et hurtigt overblik over hvad man får med, selvom det faktisk ikke er alverden. Ud over selve Ironclaw RGB musen, finder vi nemlig kun en stak papirer i form af en manual og nogle garanti oplysninger.

Lad os ligge disse ting til siden for nu, og tage et nærmere kig på selve musen. Ironclaw RGB fås udelukkende i den sorte farve som vi har modtaget. Kablet er 1.8 meter langt, betrukket med stof og har et USB 2.0 stik monteret i enden.

Tager vi et kig på Ironclaw RGB musen forfra, kan vi se at kablet naturligvis går ind her, og et hjulet har en god størrelse samt mønster som gør det muligt at rulle på det med selv svedige fingre. Vender vi blikket mod bagenden, finder vi her omme et Corsair logo som er den anden af de i alt to RGB-zoner som Ironclaw RGB er udstyret med. Den første zone er faktisk gemt inde i hjulet som vi lige kiggede på.

Vender vi blikket mod den højre side, finder vi her to knapper hvis standard funktion naturligvis er frem/tilbage når du surfer på nettet. Der er også tre indikatordioder foran den rugoverflade som skal sikre et godt greb på Ironclaw RGB musen. Vi finder desuden den samme rug overflade på den modsatte side, mens at der også gemmer sig to knapper bagved hjulet til at styre DPI-hastighederne. Alle knapperne kan naturligvis tilpasses og ændres i iCUE softwaren, som vi skal se på efter endnu et billede under disse.

Inden vi springer videre til en gennemgang af Corsairs iCUE software, skal vi først lige en tur ned i bunden af Ironclaw RGB musen. Her finder vi fire teflon fødder, som skal sikre at musen glider ubesværet og præcist på enhver overflade. I midten af det hele finder vi naturligvis den optiske PMW3391 sensor, som Corsair har special udviklet sammen med PixArt. Normalt vil der naturligvis være et klistermærke med serienummer og andre oplysninger hernede, men da vi har med en tidlig udgave af Ironclaw RGB at gøre, er dette ikke at finde på vores eksemplar.

Softwaren – Corsair iCUE

Efter som at softwaren mere eller mindre er identisk for M65 RGB Elite og Ironclaw RGB, bliver dette mere eller mindre repetition. Efter en hurtig tur forbi Corsair hjemmeside, er softwaren nede, installeret er vi klar til at give den et kig. Når denne åbnes op, mødes vi af synet på det første billede her under, kaldet ”Home”. Har man mere end et understøttet produkt tilsluttet, vil de komme frem her – vi vælger naturligvis Ironclaw RGB musen.

Det første menupunkt er kaldet ”Actions” og er stedet hvor du kan optage og ændre på dine macroer, samt funktionerne på musens knapper. Du kan mere eller mindre få tingene som du vil have det. iCUE er meget innovativt og let at arbejde med. Under den næste menu ”Lightings” kan du som navnet antyder, ændre på det indbyggede lys i Ironclaw RGB musen. Der er to zoner som kan indstilles uafhængigt af hinanden, og der er en masse forskellige farver og effekter at vælge imellem.

Menu siden ”DPI” er stedet hvor hastigheden på de op til tre hastighedsniveauer kan justeres. Ønsker du ikke så mange hastigheder kan du slukke for dem i venstre side. I modsætning til M65 RGB Elite, er der indikator dioder på den venstre side, som viser hvilket DPI-niveau man er på. Med mulighed for DPI helt nede fra 100 og op til 18.000 er der uden tvivl nok for alle og enhver, og så kan du endda indstille med intervaller på en! Performance menuen gør det muligt at ændre hastigheden på musemarkøren, samt vælge om ekstra præcision og angle snapping skal være tændt eller ej. Til gaming, vil jeg personligt ikke anbefale nogen af delene aktiveret.

Den sidste officielle menu er kaldet ”Surface Calibration” og giver ligesom lys menuen mere eller mindre sig selv. Ved at klikke på Corsair logoet på måtten, holde inde og bevæge musen i cirkulere bevægelser. Skanner sensoren overfalden og justerer sig til denne efter bedste evne, hvilket er super smart selvom det ikke er noget nyt. Hvis vi vender blikket mod toppen og trykker på ”Settings” får vi her også et par muligheder for justering af Ironclaw RGB musen. Der kan her justeres polling rate, du kan opdatere firmwaren, samt ændre indstillinger i selve softwaren. Overall er iCUE super enkelt at finde ud af, og tilbyder en god portion indstillinger til Ironclaw RGB musen. Med musen justeret efter mine ønsker, er vi nu klar til selve testen!

Testen – Brugen og Komfort

Det er er blevet tid til at se på hvordan Ironclaw RGB musen er at bruge. Eftersom vi allerede har testet M65 RGB Elite musen, som er udstyret med præcis den samme sensor, ved jeg allerede nu at der er noget lækkert i vente, men mere om det lidt længere ned. Ligesom i vores M65 RGB Elite test, har jeg valgt at bruge Corsairs nye MM350 musemåtte som de sendte med sammen med de nye mus. Der er tale om en storebror til MM300 som blev lanceret i 2018. Designet og materialet på de to måtter er identiske, den nye MM350 er blot endnu større end sin forgænger og måler hele 930x400 mm. Jeg brugte naturligvis den indbyggede overflade kalibrering i iCUE softwaren, for at få Ironclaw RGB til at tilpasse sig måttens overflade og derved få det bedste og mest retvisende resultat i mine tests.

Inden vi kaster os over en snak om performance, starter vi ud med komforten. Ironclaw RGB er som nævnt en hel ny serie/model fra Corsair som vi ikke har set tidligere. I forhold til M65 RGB Elite er formen meget mere ergonomisk og lækker at holde på. Hånden falder naturligt ned over musens form som faktisk er ret stor fysisk med sine 130 x 80 x 45 mm. Formen gør at Ironclaw RGB udelukkende egner sig til palm greb, hvorfor at personer der benytter claw grebet må kigge andre veje. Størrelsen alene gør også Ironclaw RGB er perfekt til personer med større hænder. Selvom musen er ret stor, har Corsair alligevel formået at holde vægten nede på 105 gram, hvilket er ret imponerende. Der findes ganske vidst betydeligt lettere mus på markedet, men ingen af dem er så fysisk store som denne.

Når det kommer til knapperne på Ironclaw RGB, er der her god feedback når disse presses. Placeringen af frem/tilbage knapperne på siden er gode, og lige over hvor tommelfingeren hviler. DPI-justeringen kan nås bagved hjulet uden at grebet på musen skal ændres for meget, hvilket også er et plus. Højre/venstre klik knapperne som er udstyret med Omron blå kontakter, har god feedback og er ikke for støjende. Derudover har de en levetid på over 50 millioner tryk, hvilket betyder mange års tro tjeneste og headshots i FPS spil.

Så vidt så godt får man næsten lydt til at sige, men vi er langt fra færdig endnu. Det næste jeg gerne vil knytte en kommentar til er hjulet som Ironclaw RGB er udstyret med. Hvor hjulet i M65 RGB Elite var tæt på perfekt, er det desværre en anden snap med det som vi finder monteret i musen her. Størrelsen er cirka den samme, hvilket er en god ting, men det samme kan desværre ikke siges om følelsen som hjulet giver. Når der trykkes på hjulet er modstand og klik faktisk OK, men den går galt når der skal rulles – hvilket jo er hjulets primære funktion.

Hjulet er ganske enkelt ALT for løst sammenlignet med andre mus jeg tidligere har testet. Når man surfer rundt på nettet er dette ikke det store problem, men det bliver det når man for eksempel spiller FPS spil, hvor man kan skifte våben ved at rulle på hjulet. Her oplevede jeg flere gange at jeg ved en fejl skiftede våben, blot ved at komme til at røre lidt ved hjulet, hvilket kostede mig livet. Dette er ikke særlig fedt, og direkte irriterende faktisk. Jeg skal ikke kunne sige om det kun er et problem på vores tidlige udgave af Ironclaw RGB uden serienummer eller noget, eller om det er fikset på de færdige modeller. Ikke desto mindre er jeg nødt til at nævne dette, og tage det med i min vurdering senere.

I min test af M65 RGB Elite fik vi slået fast at sensoren den var udstyret med, som jo er den samme i Ironclaw RGB, var virkelig lækker og godt udviklet. Derfor vidste jeg også mere eller mindre hvad jeg gik ind til da jeg smed Ironclaw RGB på bordet, fik den indstillet og gik i gang. Corsair gik sammen med PixArt for at skabe en helt ny og avanceret optisk sensor kaldet PMW3391. Med hastigheder fra 100-18.000 DPI er der noget for enhver smag, kombineret med uhyre fine indstillingsmuligheder med intervaller på én. Ganske som M65 RGB Elite, leverede Ironclaw RGB den ydelse som jeg forventede, og som en highend mus skal. Det betød uhyre høj præcision og hastigheder der gør både arbejde og gaming til en leg. Jeg sagde det også i min M65 RGB Elite test men gør det lige igen: ”Det er svært at beskrive god ydelse på mus, da det ikke kan benchmarkes på samme måde som et grafikkort”. Ud over det lidt skuffende hjul (i hvert fald på vores eksempler), leverede Ironclaw RGB en formidabel ydelse og var en sand fornøjelse at bruge, med uhyre lækker komfort.

Pris

I skrivende stund d. 18/01 2019 kan Ironclaw RGB fra Corsair erhverves til omkring 500,- DKK inklusiv fragt her hjemme i Danmark. Dette er faktisk en ganske fornuftig pris for en gamermus i denne kaliber. Du får uhyre lækker komfort, og en sensor der er i toppen af poppen lige meget hvad du udsætter musen for. Alle detaljerne på Ironclaw RGB kan naturligvis også findes hos Corsair selv. Klik blot på banneret nedenfor, og bliv sendt direkte til deres hjemmeside i en ny fane.

Konklusion

Vi er gået ind i den sidste fase af vores test af Ironclaw RGB musen fra Corsair, og det er nu blevet tid til at konkludere. Som jeg startede ud med at sige i denne test. Vidste jeg mere eller mindre hvad jeg gik ind til, eftersom jeg allerede havde set på en mus med Corsairs nye PMW3391 sensor, nemlig deres M65 RGB Elite. Kort sagt er der tale om en uhyre præcis og hurtig optisk sensor med hastigheder helt nede fra 100 DPI og hele vejen til 18.000! Ud over at kunne styres i intervaller af en, er der også indbygget overflade kalibrering, således at sensoren kan skanne overfladen og være så præcis som mulig – det er fedt!

Kontakterne i Ironclaw RGB er fra velkendte Omron, og giver god feedback sammen med en levetid på over 50 millioner klik. Dette kombineret med en virkelig ergonomisk form og velplacerede knapper på siden, gør Ironclaw RGB rigtig behagelig at have i hånden – så længe du altså benytter palm grebet når du holder på din mus. Ironclaw RGB er nemlig en fysisk stor mus, som derfor passer perfekt til personer med store hænder som undertegnede. Hvis du er til mindre mus og ønsker at kunne bruge claw grebet, er denne mus ikke noget for dig. På trods af den store størrelse, har Corsair alligevel formået at holde vægten nede på 105 gram, hvilket faktisk er godt gået, tommel op for det!

Corsair iCUE softwaren leverer en masse indstillingsmuligheder til Ironclaw RGB musen, og samler alle ens Corsair produkter i en og samme software, hvilket er lækkert at se. En ting der dog ikke er så lækker og faktisk formåede at irritere mig nogle gange er hjulet i Ironclaw RGB. Mens at klik på hjulet faktisk er spot on, er det ganske enkelt for let at rulle med. Det betød at jeg flere gange formåede at skifte våben uden at ville gøre det når jeg spillede. Som jeg nævnte tidligere ved jeg ikke om dette blot er en fejl på vores tidlige udgave af Ironclaw RGB, eller om det er meningen i den færdige udgave også.

Ikke desto mindre betyder dette, sammen med de mange plusser der naturligvis også er. At vi lander på en samlet score der hedder 8.5/10. Jeg ville have elsket hvis Ironclaw RGB havde haft det samme hjul som vi så i M65 RGB Elite musen, så havde denne mus været tæt på perfekt for mig. Det ville også have været lækkert med lidt mere smæk på lysstyrken i det indbyggede RGB-lys, til alle de hardcore RGB-fans jeg ved der er derude bag skærmene! Alt i alt er Ironclaw RGB en lækker mus, med mange plusser og enkelte minusser, som klart bør overvejes hvis du står og skal shoppe ny mus.

Godt

Solid byggekvalitet

Præcis og lækker PMW3391 sensor

Indbygget RGB-lys i to zoner

Omron kontakter i venstre/højreklik

Indbygget overflade kalibrering

Lav vægt kontra størrelse (105 gram)

Corsair iCUE software med mange muligheder

Rigtig lækker form/komfort

Perfekt til palm greb…

Knap så godt

… ikke egnet til claw

Hjulet ruller for løst

RGB-lyset er lidt for dæmpet

Score: 8,5