AUTHOR : Jan Blaszkevizc

PUBLISHED : 2019-01-16 07:33:00

Cougar 700M Superior Gamermus

Ikke alle mus behøver at være kedelige og ligne hinanden, det er 700M Superior fra Cougar et bevis på. Vi har haft den noget specielle mus en tur på testbænken og er klar med vores vurdering. Kan denne mus skilde sig ud på andre måder end udseendet? Klik ind på testen og få svaret!

Vi sluttede 2018 af med en række produkter fra Cougar, og fortsætter starten af 2019 med det samme. Vi har både kigget på mus, tastatur og headset, men det stopper på ingen måde her. Vi er nemlig klar med endnu en test af en yderst spændende og anderledes mus med navnet 700M Superior. Af features kan jeg kort nævne ting som 12.000 DPI, 30G acceleration 32-bit ARM processor og meget mere – alt sammen samlet i en yderst unik skal som ikke ligner noget andet på markedet.

Lad os ikke spilde tiden, men med det samme gå i gang med et kig på denne mus. Vi starter som altid ud med en lækker præsentationsvideo nedenfor, efterfulgt af en hurtig gennemgang af specifikationerne på 700M Superior fra Cougar.

Specifikationer og features

Jeg har været en tur forbi Cougars hjemmeside og fundet en række oplysninger på 700M Superior musen til jer. Nedenfor har jeg listet specifikationerne op, efterfulgt af tre billeder som alle viser nogle af de features som der tilbydes:

Produkt navn 700M Superior

Sensor type: Ukendt laser

Processor: 32-bit ARM Cortex-M0

Dimensioner: 127 x 83 x 38 mm

Materialer: Aluminium og plastik

Vægt: 110 gram

Justerbar vægt: 4x4.5 gram

Polling Rate: 1000 Hz / 1 ms responstid

Indbygget hukommelse: 512KB

Software: Ja, Cougar UIX System

Programmerbare knapper: 8

Kontakter monteret: Omron

RGB-lys: Ja, 16.8 millioner farver

Frame Rate: 12000 FPS

Maksimal tracking hastighed: 150 IPS

Maksimal acceleration: 30G

Tilslutning: USB-stik med 1.8 meter kabel

Unboxing og en tur rundt om Cougar 700M Superior

Vi har nu styr på både introduktionen og den tekniske del på musen, og det er blevet tid til at få den pakket ud af kassen. Som de andre Cougar produkter vi har kigget på, kommer 700M Superior musen i en sort og orange kasse, hvor vi på fronten finder et stort vindue således at det er muligt at kaste et blik på selve musen inden man får den pakket ud.

Både på fronten og bagsiden af kassen, finder vi en masse beskrivende tekst og features listet op. Måden hvorpå kassen åbnes op er også ret unik, da man faktisk trækker toppen og bunden fra hinanden, for at få adgang til den indre boks som indeholder selve musen og tilbehøret. Tommel op for unboxing oplevelsen.

Med alt indholdet fra kassen lagt ud på bordet, kan vi nu danne os et overblik over hvad man får med i kassen – vi finder følgende:

Cougar 700M Superior mus

Diverse papirer

Fire justerbare vægte

Ekstra bagende i anden størrelse

Lad os få lagt tilbehøret til side og tage en tur rundt om musen og se hvad den er for en størrelse. Ved første øjekast ligner 700M Superior umiddelbart ikke nogen andre mus på markedet, og det gør den bestemt heller ikke når vi kommer tættere på. Som på de andre Cougar produkter vi har set på, er farverne primært sorte og orange, ganske som kassen musen kommer i.

Forrest på 700M Superior finder vi naturligvis hjulet monteret mellem højde og venstre knapperne. Ledningen går ind i musen under den venstre knap, som vi også har set på andre mus med lignende design. Selve kernen af musen er fremstillet i ét enkelt stykke aluminium, som er bukket i de bestemte former der gør at det passer ind i musen og dernæst malt orange. Bagenden er åben ligesom resten af musen, og har også en skrue til justering – mere om dette senere.

På den venstre side af 700M Superior musen, finder vi ikke blot de to normale frem/tilbage knapper som på de fleste andre mus. Cougar har nemlig også monteret både en sniper knap, samt en fjerde over og foran frem/tilbage knapperne, hvis funktion kan tilpasses i softwaren, ligesom alle de andre knapper på musen naturligvis. På begge sider finder vi gummibelægning som skal sikre et godt greb på musen, selv med svedige fingre. Bemærk desuden også DPI-knappen placeret bag hjulet, hvis funktion vidst giver sig selv.

Da vi så på indholdet i kassen, stødte vi også på fire små vægte. Ved at afmontere pladen i bagenden af 700M Superior musen, har man adgang til en lille skuffe som kan tages ud. Her kan de op til fire vægte ligges i, for at tilføje vægt til musen, såfremt man ønsker den tungere. Allerede uden vægte monteret, vejer musen 110 gram, så den er bestemt ikke nogen letvægter i forvejen.

Nu da vi alligevel har bagenden af, kan vi passende vise de to forskellige størrelser der medfølger. Det er nemlig muligt ikke blot at skifte mellem de to inkluderede plader. Du kan faktisk også justere højden/vinklen som vist på de to sidste billeder herunder. Det er blot den lille sølvtommelskrue der skal justeres, og går tilpas stramt således at dine justeringer bliver ”gemt”. Selvom dette er en super fed ide, og faktisk virker fint i praksis også. Så virker hele dette system en smule skrøbeligt, hvilket man lige skal være opmærksom på. Byggekvaliteten på resten af musen, er hvor den skal være, der er blot dette modulære system der halter lidt efter.

Inden vi aspringer videre til et kig på softwaren til 700M Superior musen, tager vi en hurtig tur forbi bunden. Hernede kan vi rigtig se den føromtalte kerne af aluminium, og hvordan den er bukket for at passe ind i musen. I midten af det hele finder vi naturligvis laser sensoren, som er i stand til at køre med op til 12.000 DPI, og har en acceleration på 30G – alt som det skal være her, selvom der ikke nævnes nogen steder hvilken sensor der er tale om.

Softwaren – Cougar UIX System

Efter en hurtig tur forbi Cougars hjemmeside, blev deres UIX software hentet. Med dette åbnet, har man adgang til en masse spændende ting på 700M Superior musen. Det første syn man mødes af, ser vi på billede et herunder. Her er det muligt at ændre på hvordan sensoren i musen skal opføre sig. Der er fire DPI niveauer, som kan justeres uafhængigt af hinanden, Sniper sensitiviteten, løftehøjde og mere.

Går vi videre til fanen ”Key Assignment” ude i venstre side, har vi her mulighed for at vælge en hvilken som helt knap på musen, og ændre dens funktion. Der er en basic udgave, men du kan også vælge at trykke advance og få endnu flere muligheder og funktioner at vælge imellem.

Det er naturligvis også muligt at programmere macroer til knapperne på musen. Du vælger ganske enkelt blot at lave en ny en af slagsen, og dernæst gå i gang med at optage den. Takket være den indbyggede hukommelse på ikke mindre end 512KB (meget for en mus), har du plads til et ton af macroer og indstillinger, man kan naturligvis også sortere i dem. Bemærk desuden de tre profiler/modes som følger med oppe i venstre hjørne af softwaren. På denne måde kan du altid let skifte mellem hvilken profil du arbejder med, uden at skulle tilbage og starte forfra.

Det tredje og sidste menupunkt ude i venstre side, er naturligvis stedet hvor du kan lege med det indbyggede RGB-lys i 700M Superior musen. I forhold til 450M musen som havde to lys-zoner og mere eller mindre identisk software layout, er der kun en enkelt lys-zone på 700M Superior musen. Der er kun to effekter at vælge imellem, hvilket er lidt tyndt og kedeligt i forhold til mange andre mus i samme prisklasse.

Testen – Brugen og Komfort

Det er nu blevet tid til at vi skal til at bruge 700M Superior musen fra Cougar! Normalt plejer producenter ikke at være blege for at nævne hvilken sensor der bruges i deres mus. Dette så vi så sent som da vi sidst testede en mus fra Cougar, i form af deres 450M, som var udstyret med en PMW3310 sensor. Med 700M Superior er snakken dog en anden, da der ikke nogen steder på Cougars hjemmeside, står noget om hvilken sensor vi har med at gøre, men blot hvad den har af specifikationer såsom op til 12.000 DPI og 30G acceleration. Det betød derfor at jeg ikke helt vidste hvad jeg kunne forvente, i samme grad som ved 450M musen med den velkendte sensor.

Ligesom til vores test af 450M musen, var Cougar så venlig at sende et par af deres musemåtter med, som vi også kunne bruge i vores test af 700M Superior. Derfor brugte jeg naturligvis deres Control 2 og Arena Black i mine tests nedenfor – ganske som i 450M testen. Disse måtter er begge af stoftypen med gummibelægning, og samme bløde og glatte overflade som stort set alle andre på markedet, så intet nyt under solen her. Med musen justeret i hastighed via UIX-softwaren, var vi klar til at komme i gang med at teste. Det betød 400 DPI til gaming, og 1000 DPI når jeg befandt mig på skrivebordet som altid er de hastigheder jeg bruger når jeg tester mus, samt til dagligt.

Eftersom at 700M Superior er en dyrere mus end 450M som vi tidligere har testet, forventede jeg som minimum samme performance – men fik jeg indfriet mine forventninger? Kort sagt ja. Hvad end det er for en sensor der gemmer sig i 700M Superior, var den præcis og behagelig at arbejde med, lige meget om man skulle redigerede billeder, eller flække skaller i onlinespil. Som 450M musen, var accelerationen på op til 30G var også on point, og sørgede for at musen reagerede som den skulle når det gik stærkt for sig. Brugen af mekaniske Omron kontakter, kombineret med et godt hjul gjorde det lækkert at betjene musen til alle opgaver. Kliklydende var også et godt sted i midten, så alt var også OK her.

Sensor og knap performance var som det skulle være, mens at komforten var lidt en anden sag – lad mig prøve at forklare. Formen og designet på 700M Superior ligner ikke meget andet på markedet, og har mange skarpe kanter. Det betyder at man skal holde helt korrekt og på én bestemt måde for at musen er komfortabel. Du kan ganske vidst justere højden på bagenden af musen, og skifte støtten ud, men det ændrer ikke på formen som resten af musen har. Dermed ikke sagt at komforten er direkte dårlig, du skal blot holde korrekt på musen så at sige. De mange knapper omkring tommelfingeren, var alle forholdsvis lette at betjene, selvom jeg aldrig helt har forstået de såkaldte ”sniper” knapper – heldigvis kan samtlige knapper programmeres om i softwaren.

Overall leverede 700M Superior musen en fin performance over hele linjen. Så længe du formår at placere din hånd korrekt, vil du være mere end tilfreds med både komforten og den ydelse som den kraftige 12.000 DPI noname sensor leverer. Lad os samle tankerne og snakke lidt om prisen og konkludere nedenfor.

Pris

I skrivende stund d. 10/01 2019 kan 700M Superior musen fra Cougar findes på nettet lidt lige under 600,- DKK inklusiv fragt. Dette placerer den lige op og ned af andre highend gamer mus med lignende features. Hvis du er hooked på designet på denne lidt specielle mus og kan leve med at det er musen der bestemmer hvordan du skal holde på den, og ikke omvendt, så er 700M Superior klart pengene værd. Dog er der mange andre alternativer der kan det samme, og tilbyder bedre komfort og et mere anonymt design i min optik. Du kan klikke HER og komme direkte til prisoversigten med alle forhandlerne af 700M Superior.

Alle detaljerne på musen kan naturligvis også findes direkte hos Cougar selv. Klik blot på banneret med deres logo herunder, og bliv sendt direkte til deres hjemmeside i en ny fane.

Konklusion

Vi skal have samlet tankerne og rundet vores test af 700M Superior musen fra Cougar af. Jeg har testet et utal af mus i min tid på Tweak, men det er de færreste der har haft et design som denne. 700M Superior minder ikke om nogen anden mus jeg har testet, når vi kigger på designet som er lavet ud af et enkelt stykke aluminium. Designet er meget åbent, men der er i den grad ikke sparet på features. Ud over et indbygget vægtsystem, er der også en indbygget justerbar bagende, med udskiftelig plade til inde i hånden. Dette er en fed og unik feature, selvom det virker en smule skrøbeligt når vægten fra ens hånd hviler på den.

Komforten på 700M Superior er også ret så speciel, da der faktisk kun er én måde at holde på musen på. Det meget specielle design og de mange skarpe kanter, gør at det på forhånd er bestemt hvordan dine fingre skal falde ned og rundt om musen – dette skal man være opmærksom på. Hvad angår performance, så leverer 700M Superior hvad den skal her. Selvom jeg stadig den dag i dag, ikke ved hvilken sensor der er monteret i denne mus, gjorde den et godt stykke arbejde både til arbejde og gaming. UIX System softwaren, gør det muligt at ændre på de mest basale indstillinger på musen, selvom at RGB-delen er ret så mangelfuld, med kun to effekter.

Overall lander vi på en samlet score på 8/10 for en solid og meget anderledes mus som reelt gør det som den skal, men halter lidt på enkelte punkter. Med et prisskilt på omkring 600,- DKK er det bestemt ikke nogen billig mus, og der er mange andre spændende modeller man bør kigge nærmere på og overveje, inden man trykker på aftrækkeren her.

Godt

Unikt design (for nogen)

Indbygget vægtsystem

Justerbar bagende

God, hurtig og præcis sensor

UIX software med fine muligheder

Godt hjul og kontakter

Indbygget RGB-lys

Komforten er okay…

Knap så godt

Kræver man holder korrekt på musen

Unikt design (for nogen)

Bagenden virker lidt skrøbelig

Score: 8