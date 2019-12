AUTHOR : Dennis

PUBLISHED : 2018-09-13

Logitech MX Vertical

Logitechs nyeste bud på en ergonomisk korrekt mus, rammer testbænken. Er der tale om en ny gimmick som Logitech Trackman Marble, eller har Logi fat i noget af det rigtige, som får flere til at overveje en ergonomisk mus? Læs med og få svaret!

Når det kommer til mus, så kender vi vidst allesammen Logitech. Gennem tiden har vi her på Tweak haft en del Logitech mus gennem testmaskineriet, og denne gang er det blevet til en nytænkning fra dem. Nemlig, MX Vertical, som er en avanceret ergonomisk mus, der skal mindske belastning ved arbejde med mus i mange timer.

I kassen finder vi:

MX Vertical

Unifying-modtager

USB-C Ladekabel (USB-A til USB-C)

Manual

Når vi siger en ergonomisk mus, så er der sikkert mange af jer der i ren og skær panik kommer til at tænke på en næsten ikonisk mus, ihvertfald for sit design - funktion er en anden snak. Nemlig Logitech Trackman Marble Mouse. Ja, nu kommer den røde kugle op for nethinden, ikke?

Men bare rolig. MX Vertical har gjort op med fortiden, og allerede ved indpakningen er vi her på redaktionen utroligt fortrøstningsfulde, og kan fornemme der ikke er tale om en genganger fra svundne tider.

Specifikationer

Mål (H x B x D): 78,5mm x 79mm x 120mm

Vægt: 135g

Ladeport: USB-A til USB-C

Sensor: 400 - 4000 dpi (indstilles i trin på 50 dpi)

Knapper: 4 der kan tilpasses (frem/tilbage, DPI og midterklik på hjul)

Scroll: Præcisionshjul

Batteri: 240mAh

Rækkevidde: 10m

Software: Logitech Options

Platforme: Windows & Mac OS

Funktioner og design

Logitech MX Vertical, Advanced Ergonomic Mouse - det alt andet end mundrette navn gemmer på en helt ny mus, hvor Logitech forsøger at skabe så naturlig en ergonomi som muligt, i anvendelsen af en computermus.

Musen virker med Windows 10, 8 og 7 samt macOS 10.13.6 eller senere.

Der er tre oplagte muligheder til forbindelse på begge platforme:

USB (som tilsluttes i "fronten" af musen, hvorigennem ladning også foregår)

Wireless Unifying (flere enheder fra Logi på samme dongle)

Bluetooth

MX Vertical er udstyret med intet mindre end fem knapper på selve brugerfladen samt et scrollhjul. Dertil kommer en selektor knap i bunden (til at vælge hvilken af op til tre parrede enheder den skal anvendes på) samt en on/off slider. I den sammenhæng bør det også nævnes, at denne kun er relevant i forbindelse med transport, da musen selv går i dvale under almindelig kontorbrug.

Når vi ser på designet har Logitech helt gentænkt, hvordan man bør sidde med en mus. MX Vertical er nærmest vendt på højkant - et 57 graders twist. Denne vinkel giver ifølge Logitech en optimal ergonomisk position og performance med musen i kontinuerlig daglig brug.

Hele tricket med at vende knapperne 57 grader er, at man bringer underarmen over i en naturlig position, a la når man giver et håndtryk. Dette sikrer at vi ikke oplever vrid i underarmen og ifølge Logitech giver MX Vertical minimum en 10% aflastning af muskulære anstrengelser i arbejdet med musen.

Ergonomien er gennemtestet af brugere, og udviklet med øje for en lang række kriterier, som er fastsat af førende ergoterapeuter. Som efterfølgende har godkendt arbejdet med musen. Blandt kriterierne er naturlig håndstilling, mindskelse af muskelbelastning og aflastning af håndleddet - som det fleste der arbejder meget med mus, kan nikke genkendende til, kan blive belastet.

Ifølge Logitech kan man forvente op mod 4 gange mindre håndbevægelser med MX Vertical, grundet en avanceret optisk registrering kombineret med en særlig hastighedsomskifter. Det skulle veksle direkte til mindre muskel- og håndtræthed.

I daglig brug

Ifølge Logitech holder MX Vertical strøm i op til 4 måneder på en fuld opladning - noget vi endnu ikke har haft mulighed for at efterprøve.

Vi har dog haft mulighed for at efterprøve er den hurtige opladning, som findes i musen - et minuts opladning giver nemlig strøm til hele tre timers aktiv brug med musen. En funktion der er super praktisk.

Selvom man kan bruge musen med kabel, og komforten hermed er ganske glimrende, så er det jo altid at foretrække en mus uden kabel - i særdeleshed til kontorbrug.

Indledningsvis oplevede vi at man skulle vænne sig lidt til den nye position med hånden. Men indlæringskurven er alt andet end stejl, og efter blot et par timers brug, så virker MX Vertical helt naturlig i brug. I testen har MX Vertical været anvendt i det daglige kontorbrug med ganske mus-intensivt arbejde.

Efter tilvænningen, så tør vi godt sige at der er mærkbar forskel mellem en almindelig mus og denne ergonomiske frækkert. Ifølge Logitech skulle vi kunne mærke forskel i både underarm og skulder.

I løbet af testen, fornemmes en klar aflastning i underarmen, men effekten i skulderen må jeg som tester, erkende jeg ikke fornemmer. Dermed ikke sagt at andre ikke kan mærke det, men jeg føler i særdeleshed en aflastning i underarmen, som ikke er til at tage fejl af.

Der kan ikke herske nogen form for tvivl om, at opgaverne med musen forekommer langt mere afslappede i muskulaturen og efter en rum tid også langt mere naturlige bevægelser, end med en normal mus.

Scroll-hjulet har en behagelig og næsten lydløs operation, med næsten inaudible små klik undervejs. De små klik fornemmes i fingrene til et punkt hvor man mærker dem, men stadig let kan scrolle langt og hurtigt, hvilket er særdeles behageligt. I et større kontorlandskab kunne man dog godt have ønsket sig et helt lydløst scroll-hjul.

Højre- og venstreklik knapperne er "drejet" omkring spidsen af musen. På den måde føles de nærmest støbt ind i musen, hvilket er utrolig lækkert i brug.

Musen har en, for mig, fornuftig størrelse. I den sammenhæng skal det dog siges, at min hånd ikke er en plade på størrelse med en klejnsmed. Netop folk med store hænder, forestiller jeg mig kan opleve denne mus som en anelse klejn og let.

MX Verticals overflade er let skridsikker, og behagelig i hånden. Normalt har vi tidligere oplevet at sådanne overflader også nærmest "avler" sved i håndfladen. Dette er dog bestemt ikke tilfældet på MX Vertical. Selv ved lang tids brug i kontorlandskabet forholder musens overflade sig behagelig, uden at blive "svedig" og glat. Umiddelbart kunne vi forestille os, at "rillerne" i designet hjælper med at ventilere håndfladen og dermed holde musen kølig i hånden, selv under forlænget brug.

Den avancerede optiske sensor, med adaptiv dpi giver i daglig brug en behagelig operation med musen, og betyder at den er nem at tilpasse til alverdens opgaver man måtte have i løbet af dagen. Lige fra de helt små korrektioner til mere gængs daglig brug.

Konklusion

Logitech MX Vertical er en særdeles behagelig mus til kontorbrug. Det mærkes tydeligt at der er tænkt over ergonomien, og i modsætning til tidligere tiders ergonomiske mus, er der ingen tvivl om at alle vil kunne finde glæden i at bruge MX Vertical.

Ved at holde 'logikken' i samme reference-ramme som en almindelig mus, har Logitech formået at skabe en mus der forbedrer ergonomien, uden at fremmedgøre den almindelige PC bruger.

Her på redaktionen er der ingen tvivl om, at ethvert "musetungt" kontorlandskab vil kunne få glæde af MX Vertical, og vil formentlig kunne reducere antallet af gener ved repetitive opgaver med mus betragteligt.

Da vi jo er hardware og gaming nørder, skal det selvfølgelig medgives at dette på ingen vis er en gaming mus. Men som kontor redskab er MX Vertical i en klasse for sig, og klart at foretrække over en alminde "musefanger".

Vi lander på en solid score på 8,5, da Logitech har formået at bygge en glimrende ergonomisk mus, med et fornuftigt antal knapper og som er let at konvertere til fra en traditionel mus. Ligeledes giver vi pluspoint for at tilføje en USB-C lader. Dejligt at se der er tænkt på fremtiden!

Den anden vej trækker det, at scroll-hjulet ikke er helt lydløst, og vi kunne også godt have tænkt os en mere tilpasselig mus, til forskellige håndstørrelser.

PRO

Afslappende i brug

Klar ergonomisk aflastning

Nem at konvertere til

USB-C

Fornuftig følsomhed

CON

Scroll kunne have været helt lydløs

Problemer med forskellige størrelser hænder / fingerlængder ifm ergonomien

Pænt krydret pris for en kontormus