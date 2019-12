AUTHOR : Michael Hermansen

PUBLISHED : 2019-01-02 10:27:00

Product of the Year Mus: Steelseries Rival 650 Wireless Modular

Vi skal selvfølgelig også have udnævnt årets fedeste mus blandt de mange testede på Tweak.dk, og Jan har haft hovedet i blød. Vinderen er: Steelseries!

For mange er musen bare et pegeredskab, som man kan bruge til at styre markøren på sin skærm, men for den ægte hardwarenørd er der bare så meget forskel på de enkelte muse. Derfor har vores dygtige tester Jan også været ude med riven og vælge årets bedste mus, og valget er faldet på Steelseries Rival 650 Wireless Modular!

Læs vores test af Steelseries Rival 650 Wireless Modular mus HER

Specifiktaioner og features Type: FPS Gamermus

Materialer: Fiberforstærket og softtouch plastik

Grebstyper: Palm og claw

Antal knapper: 7

Quantum Wireless trådløs teknologi

Batteritid: Over 24 timer på en opladning

Opladning: 10 timers brug på 15 minutters opladning

Mekaniske kontakter: SteelSeries Split-trigger (over 60 millioner klik)

Indbygget RGB.lys: Ja, i otte zoner (kan styres uafhængigt af hinanden)

Vægt: 121 – 153 gram – 256 forskellige vægtkombinationer

Dimensioner: 131 x 62/62/69 x 27/43 mm (LxBxH)

Justerbar løftehøjde: 0.5 – 2 mm

Sensortype: SteelSeries TrueMove3 + Dybdesensor/løftehøjde (optisk)

DPI/CPI: 100-12.000 (justeres i steps af 100)

IPS: 350+ på SteelSereis Qck overflader

Acceleration: 50 G

Polling rate: 1ms

Hardware acceleration: Ingen – ægte 1:1

Inkluderet kabel: 2 meter micro-USB til opladning

OS support: Windows, Mac eller Linux – kræver USB port

Software: Ja, SteelSeries Engine 3.11.10 eller højere

"Med ikke bare én men hele to sensorer – kan du selv bestemme i hvilken grad musen skal registrere når du løfter den og ligger den på et andet sted på måtten. Dette åbner helt nye muligheder for finjustering, som de mest hardcore gamere helt sikkert vil sidde stor pris på. Det virkede imponerende på den kablede Rival 600 mus, så jeg forventer intet mindre med Rival 650 Wireless."

"Vi kan med fordel drage vores observationer og tekst ind fra Rival 600 testen, da formen på de to mus er fuldstændig identisk. I den test skrev jeg følgende: Selvom formen på Rival 600 ikke er helt så ergonomisk som på sin lillebror 310, er den faktisk stadig rigtig behagelig at holde på – overraskende behagelig faktisk. I min test af Rival 310 musenskrev jeg at den var en af de mest komfortable mus jeg havde lagt min hånd på i 2018 ind til videre."

"Alt i alt er der ikke rigtig nogle fingre at pege efter den ydelse og komfort som Rival 650 Wireless tilbyder. SteelSeries har taget alt det gode ved Rival 600 og gjort det trådløst, samt forbedret hjulet som jeg syntes var en anelse for blødt at trykke på i Rival 600 musen."

Godt TrueMove 3+ sensor systemet imponerer endnu engang!

God til både palm og claw greb

Quantum Wireless trådløs sender/modtager

Over 24 timers brug på én opladning

Vægtsystem med 256 forskellige muligheder (121-153 gram)

SteelSeries PRISM RGB-lys i 8 zoner!

Lækre mekaniske Split-trigger kontakter

Godt scrollhjul med tilpas modstand (rul/klik)

Hurtig opladning: 10 timers brug på 15 minutter Score: 9 + Editors Choice award

Under testen blev Steelseries belønnet med en score på 9 ud af 10 mulige samt en Editors Choice Award. I denne årets Product of the Year test mellem de mange forskellige muse vinder Rival 650 Wireless Modular et klart 10-tal og en Product of the Year Award.

I dag kan Steelseries Rival 650 Wireless Modular musen købes for cirka 850,00 kroner og op til 1.200,00 kroner.

Tilbage er der vist kun at ønske Steelseries et stort tillykke med årets Product of the Year award!