AUTHOR : Jan Blaszkevizc

PUBLISHED : 2018-04-26 17:04:00

Razer Goliathus Chroma og Abyssus Essential

Ikke bare et, men hele to produkter fra Razer har vi kigget på i denne test. Goliathus Chroma musemåtten og Abyssus Essential musen har været en tur igennem maskineriet her på Tweak, og vi har klar med vores vurdering og dom. Klik ind på testen for at få alle de sprøde detaljer!

I denne test skal vi ikke bare kigge på et, men hele to produkter fra velkendte Razer. Vi har modtaget en af deres nyeste mus samt dertilhørende måtte. Som altid er navnene ret specielle, hvilket betyder at musens navn er Abyssus Essential, mens at Razer har valgt at kalde måtten for Goliathus Chroma. Som du nok allerede havde regnet ud, har vi med gaming grej at gøre, som naturligvis er udstyret med Razer Chroma RGB lys.

Det spændende er dog at vi har at gøre med en stof musemåtte med indbygget lys – noget jeg personligt aldrig selv har set før. Hvordan Razer har implementeret dette, og ikke mindst hvordan ydelsen og ikke mindst komforten er på både mus os måtte, vil vi se meget nærmere på i denne test. Nedenfor starter vi ud med at kigge på måtten, og dernæst musen.

Først et kig på Goliathus Chroma måtten

Selvom vi blot har med en musemåtte at gøre, er der alligevel en lille række specifikationer listet op på Razers side, som vi naturligvis har været inde og låne. Du finder disse listet op nedenfor, efterfulgt at to beskrivende billeder:

Support for Razer Chroma RGB lys med 16.8 millioner farver

Micro-textured overflade for god balance mellem fort og kontrol

Kontrol vi Razer Synapse 3

Anti-slip underside i gummi

Kabelførings klips indbygget

Dimensioner: 255 x 355 mm

Vægt uden kabel: 230 gram

Kabellængde: 2.1 meter med USB-stik

Da vi nu har styr på de tekniske detaljer på måtten, er det blevet tid til at pakke herligheden ud. Som stort set alle andre Razer produkter, kommer Goliathus Chroma måtten naturligvis også i en kasse præget af sorte og grønne farver. På fronten af kassen finder vi et stort billede af selve måtten, samt et hul der gør det muligt at stikke fingeren ind og mærke overfladen. Bagsiden af kassen byder på et mere detaljeret kig, rundet omkring måtten.

Inde i kassen finder vi ud over selve musemåtten, kun en quickstart guide og et par Razer klistermærke, det er det hele man får med.

Med sine 255 x 355 mm er Goliathus Chroma en mellemstor musemåtte, som burde kunne klare de flestes behov. På nær den store klump oppe i venstre hjørne og det 2.1 meter lange USB-kabel, liger den umiddelbart enhver anden stof musemåtte.

Ud over at huse elektronikken der gør det muligt for Goliathus Chroma at have indbygget lys, fingerer klumpen oppe i hjørnet også som en kabelholder for din mus. Der er naturligvis også placeret et diskret Razer logo her oppe, som bidrager positivt til designet uden at tage alt opmærksomheden.

Hele vejen rundt om kanten på Goliathus Chroma måtten, løber der en hvid plastikslange der mest af alt minder om et forvokset fiberoptisk kabel. Det er faktisk også lidt på den måde at det indbyggede RGB lys i måtten fungerer. Der sidder et par RGB dioder inde i klumpen som sender lys ind i enderne på plastikslangen, som derved lyser op. Super simpelt men smart tænkt af Razer.

Hvad der dog måske er knap så smart, er måden hvorpå de har valgt at fastgøre denne plastikslange. Hele vejen rundt om måtten er denne syet fast til resten af måtten, med meget tynde tråde. Nu har vi ikke mulighed for at teste måtten i længere tid end vi normalt gør. Personligt ville jeg dog gerne se kanten på Goliathus Chroma måtten efter for eksempel 3-4 måneder, for at se om de stadig holder.

På bunden af måtten finder vi en underside som er belagt med gummi. Dette er naturligvis for at sikre at måtten ligger fast på et hvert underlag så det kun er musen der flytter sig – og ikke måtten. Eftersom at produktet kan tilsluttes til strøm, finder vi naturligvis også lidt oplysninger omkring input, serienummer og lidt andre ting på et klistermærke under klumpen.

En tur rundt om Abyssus Essential musen

Det blev de sidste ord for Goliathus Chroma måtten, og vi springer med det samme videre til Abyssus Essential musen i stedet for. Vi starter igen ud med nogle specifikationer efterfulgt af endnu en unboxing. Ganske som måtten, kommer musen også i en kasse med sorte og grønne farver hvor vi her også finder et billede af produktet på forsiden og masser af informationer på bagsiden:

True 7,200 DPI Optical Sensors

Up to 220 IPS / 30 G Acceleration

Left and right hand universal ergonomic design

Game-level touch wheel

3 independently programmable Hyperesponse high-speed response buttons

Razer ChromaTM Illumination Lighting System with 16.8 Million Customizable Color Options

Support Razer Synapse Thundercloud

1000 Hz ultra-fast polling rate

Fly sensitivity adjustment

7-foot lightweight cable

Approximate dimensions: Length: 114.7 mm Width: 63 mm Height: 37.3 mm

Does not include cable Weight: 78 g

Approximate weight: 109 grams

Ligesom til måtten, er det eneste vi finder inkluderet til Abyssus Essential musen en quickstart guide samt et enkelt klistermærke – det er alt man får med i kassen. Det er fedt at se at Razer konsekvent bruger deres karakteristiske grønne USB-stik lige meget hvilken prisklasse vi har med at gøre. Dog må Abyssus Essential musen nøjes med et gummikabel, hvor de lidt dyrere modeller har et i stof.

Eftersom at Abyssus Essential er en mellemstor mus, betyder det også at hjulet er det samme. Det har gode klik når der rulles, samt presses på det. Personligt ville jeg gerne have haft en smule mere modstand både ved klik og rul, men det er mere end godkendt. Venstre og højreklik knapperne benytter naturligvis Razers egne mekaniske kontakter, som er fremstillet i samarbejde med velkendte Omron. I bagenden finder vi et Razer logo, som er en del af det indbyggede Chroma RGB lys.

Abyssus Essential er en mus som kan bruges til både venstre og højre hånd, hvilket mange sikkert vil sidde pris på. Det kan især ses, hvis vi kigger på musen direkte forfra eller bagfra – formen er fuldstændig identisk på de to sider.

Apropos sider, så lad os tage et kig på disse to som det næste. Som jeg netop sagde, er disse 100% identiske, hvilket desværre også betyder at der ikke er nogle frem/tilbage knapper at finde på nogen af siderne. Dette er et stort turn-off for mig personligt, da jeg benytter disse knapper hele tiden hver eneste dag. Men har du endnu ikke ejet en mus med disse, er der absolut intet i vejen med Abyssus Essential. Selvom formen er idenstik på begge sider, ligger den stadig godt i hånden og er ideel til claw grebet.

Inden vi springer videre til softwaren, runder vi lige turen rundt om de to produkter af med undersiden af Abyssus Essential musen. Hernede finder vi naturligvis den optiske sensor, sammen med to store teflon fødder. Bemærk desuden den hvide/grå kant der løber stort set hele vejen rundt på undersiden af musen. Denne er også en del af det indbyggede Chroma RGB lys, som vi kigger lidt nærmere på nu i softwaren, og senere i test delen.

Softwaren – Razer Synapse 3

Ligesom stort set alle andre Razer produkter, kan Abyssus Essential musen og Goliathus Chroma måtten styres i Razers software kaldet Synapse. Vi har at gøre med den tredje udgave af softwaren som ifølge Razer stadig er i beta, selvom det ikke fremgår nogen steder i softwaren. Der er sket meget siden start med Synapse 3, og det er efterhånden et stykke software man faktisk kan bruge til noget.

Når en Razer enhed tilsluttes computeren, får man med det samme en pop-up besked, der spørger om man ønsker at installere Razer Synapse. Med andre ord skal du ikke ind på deres hjemmeside, men blot trykke OK for at komme i gang. Når softwaren er installeret og du har logget ind med din Razer konto, mødes du af synet fra det første billede herunder som er en oversigt over de tilsluttede enheder.

Herfra kan du trykke ind på enhederne for at rette på de forskellige aspekter. På billede to nedenfor, har vi trykket på Goliathus Chroma måtten, som jo også har nogle indstillinger – RGB lyset. Det er muligt at styre lysstyrken, vælge forskellige effekter eller gå direkte til Chroma Studiet og synkronisere de tilsluttede enheder og det er sådan set det man kan med måtten. Hvis vi går tilbage til startsiden, og i stedet for trykker på musen mødes vi af tredje billede nedenfor. Her kan du tilpasse alle de forskelle knapper på musen. Du kan også aktivere HyperShift som gør det muligt at give hver knap på musen to funktioner – smart!

Vi fortsætter med musen og går videre til undermenuen der hedder Performance. Her er det muligt at tilpasse hastigheden på musen i op til fem niveauer. Jeg plejer at benytte to hastigheder på min mus, en til gaming og en til alt andet, så det var dette jeg indstillede Abyssus Essential musen til. I undermenuen Lighting er det ligesom ved måtten også muligt at indstille lysstyrken, samt vælge mellem en række effekter eller gå til Chroma Studiet. Sidste normale undermenu, så at side er Calibration. Her kan du fortælle sensoren hvilken Razer måtte den kører på, eller få den til at skanne overfladen hvis du ikke benytter en Razer måtte.

Der er også en række menupunkter i toppen af Synapse softwaren, hvor den ene kaldes Profiles. Her kan du gå ind i opkoble dine tilsluttede og understøttede Razer enheder, således at de tilpasser sig spillet du spiller med lys etc. Chroma er stedet hvor du kan få alle dine understøttede Razer enheder til at snakke sammen når det kommer til RGB lyset. Du kan naturligvis også tilpasse dem uafhængigt af hinanden, hvis det skulle være mere dig. Det sidste menupunkt giver sig selv, da dette har navnet Macro. Her kan du optage, slette og redigere macroer som kan programmeres til en eller flere af knapperne på musen. Med de ord kom vi turen rundt om begge produkter og fik kigget på softwaren. Næste skridt er at se hvordan de rent faktisk er at bruge – det er blevet tid til at snakke performance og komfort!

Testen samlet – Brugen og Komfort

Sidste etape inden konklusionen er nået, det er blevet tid til at snakke om hvordan disse to spændende produkter fra Razer rent faktisk er at bruge. Jeg vil starte med at knytte nogle ord til komforten på måtten. Ved normale stofmåtter er der stort set aldrig noget at komme efter på dette punkt, men der er et par ting jeg nødt til at nævne omkring Goliathus Chroma måtten. Hvor normale musemåtter er syet hele vejen rundt i kanten, har Razer her i stedet placeret den før omtalte plastikslange som gør det indbyggede RGB lys muligt. Der er brugt en meget tynd tråd til at fastholde denne, som faktisk viste sig at kunne mærkes når man brugte måtten. Når du bevæger musen fra side til side på måtten, kan du mærke de små tråde på dit håndled, hvilket faktisk var lidt irriterende når man sad ved computeren i længere tid ad gangen. Ud over at bidrage negativt til komforten på måtten, har jeg også min tvivl om hvorvidt disse små tråde holder på sigt. Som jeg nævnte tidligere, ville jeg gerne se måtten efter 3-4 måneders brug, for at se om de stadig var intakte.

Hvad angår musen, var dette en lidt mere positiv oplevelse – så længe du bruger claw grebet til din mus. Abyssus Essential er en mellemstor mus, ment på den måde at den hverken er stor nok til palm greb, men heller ikke helt lille som andre modeller vi har kigget på. Det kan ofte godt gå lidt ud over komforten, når vi har at gøre med en mus som kan bruges til begge hænder. Jeg vil dog sige at Razer har ramt plet, med formen på Abyssus Essential musen, som stadig ligger naturligt i hånden, selvom den kan bruges til begge hænder. Det betyder dog at der ikke er nogle frem/tilbage knapper på nogen af siderne, hvilket gjorde det meget frustrerende at bruge musen. Personligt ville jeg aldrig kunne undvære en disse to knapper på nogen af mine mus, da det er knapper jeg bruger hele tiden hver eneste dag. De gør tingene meget lettere, og speeder produktiviteten op.

Hvis du kan leve uden disse knapper på siderne, er jeg dog glad for at kunne melde at Abyssus Essential ellers er rigtig lækker at bruge. Højre og venstre klik knapperne benytter Razers egne mekaniske kontakter, hvilket er lækkert at se. De har tilpas med modstand og støjer ikke unødigt. Selvom Razer ikke har nogle konkrete model navne på deres sensorer, er det en lækker en af slagsen der er monteret i denne mus. Vi har dog ikke at gøre med deres highend sensor, som kan køre med op til 16.000 DPI. Den der er monteret i Abyssus Essential kan køre med op til 7200 DPI, hvilket dog stadig bør være mere end rigeligt for mere eller mindre alles behov.

Hvad end du spiller, eller laver præcisions arbejde kører sensoren rigtig lækkert på Goliathus Chroma måtten – både med og uden kalibreringen. Der er ikke rigtig noget negativt at sige omkring sensorydelsen, da den ganske enkelt bare fungerer. Alt i alt vil jeg sige at de to produkter vi har kigget på i dag, er et rigtig godt makkerpar. Du vil dog uden tvivl også kunne blande dem med andre produkter fra Razer, eller andre mærker for den sags skyld. Inden vi går videre til konklusionen og får sat nogle priser på tingene, er der dog endnu en lille ting der måske er værd at nævne. På vores eksemplar af Goliathus Chroma måtte, bemærkede jeg at klumpen oppe i venstre hjørne faktisk blev små lun/varm efter at have været tændt i nogle timer. Jeg skal ikke kunne sige om dette kun er på vores eksemplar, eller om det er meningen fra Razers side. Ikke desto mindre, bør det nævnes som vi her har gjort – lad os konkludere…

Priser

I skrivende stund d. 25/04 2018 er Abyssus Essential musen stadig under NDA, hvilket betyder at vi endnu ikke har nogle informationer omkring priserne. Vi forventer dog at den lander et sted mellem 3-400 DKK. Hvad angår Goliathus Chroma måtten, kan denne findes hos enkelte udenlandske forhandlere hvor prisen lyder på omkring 300,- DKK direkte omregnet. Priserne er faktisk ganske fornuftige hvis man ser på hvad man får med. Især Goliathus Chroma måtten er godt prissat, da dette er hvad normale stofmåtter normalt koster – her får man altså bare indbygger RGB belysning.

For flere informationer kan du klikke på Razer banneret herunder, som sender dig direkte til Razers hjemmeside, med oversigten over alle deres mus og måtter.

Konklusion

Hvad end du er på udkig efter en ny musemåtte, mus eller måske endda begge dele, så er de to produkter vi har set på i dag værd at se nærmere på. Lad mig starte ud med at konkludere og samle tankerne omkring Goliathus Chroma måtten. Med en mellemklasse størrelse som bør tilfredsstille de fleste, har Razer skabt en god mellemting her – der er dog informationer om en version der dækker hele bordet i den nærmeste fremtid, hvilket er meget spændende! Vi kommer dog ikke ud om de småfejl, jeg mener at måtten har. Selvom det er en super fed feature med det indbyggede Chroma RGB lys, er jeg ikke helt fan af måden hvorpå det er fastgjort. Ud over at være lettere irriterende under brug og gnide på håndleddet, er jeg også i tvivl om hvordan det vil holde på sigt. Klumpen som indeholder elektronikken til lyset blev også ret varm efter blot et par timers brug, hvilket jeg ikke ved om er meningen, eller blot vores eksemplar. Til prisen på omkring 300,- DKK vil jeg dog mene at Goliathus Chroma måtten er super skarpt prissat!

Abyssus Essential musen er en mindre mus som tilbyder nogle af de gode ting som vi forventer fra Razer. Mekaniske Razer kontakter, fremstillet i samarbejde med Omron. Et ganske fint hjul som dog gerne måtte være lidt større og have lidt mere rul og klik modstand. Sensoren er super fin og tracker både hvad angår præcision og hastighed med mulighed for overflade kalibrering. Jeg savende dog frem/tilbage knapper på siderne, og mener at dette er at must i 2018 lige meget hvilken prisklasse mus vi snakker om. Grunden til at Razer har droppet knapperne, er uden tvivl for at holde prisen nede, men også tilbyde support for både venstre og højre hånds betjening. Vi lander på en samlet score der hedder 7,5/10 hvor jeg vil sige at begge produkter er lige gode om det. Havde jeg anmeldt dem hver for sig, var det den samme score vi havde landet på hver især. Razer har skabt nogle fine lavpris gamer produkter, som dog har et par fejl og mangler som kunne gøres bedre.

Godt

Stof musemåtte med Chroma RGB lys

Indbygget kabelholder i måtten

Musen har gode knapper og et fint hjul

Sensoren er præcis og hurtig

Fuld kontrol via Razer Synapse softwaren

Gode til prisen

Musen kan bruges både til højre og venstre hånd

Knap så godt

Ingen frem/tilbage knapper på musen

Kanterne på måtten kan mærkes

Holdbarhed på sigt? (måtten)

Klumpen på måtten bliver lun/varm

Samlet score: 7,5