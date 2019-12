AUTHOR : Jan Blaszkevizc

Razer Lancehead Tournament Edition

På jagt efter en ny gamermus? Så stop engang og skynd dig at klikke ind på denne test. Vi skal i dag kigge på en ny gamermus fra velkendte Razer, og navnet lyder Lancehead Tournament Edition. Razer praler blandt andet med at denne gamer mus er udstyret med verdens mest avancerede optiske 5G sensor. Læs testen af Razer Lancehead Tournament Edition

Hvis du har søgt efter gaming tilbehør til din computer, har du nok ikke kunne undgå at støde på et eller flere produkter fra Razer. De er nemlig en af de store drenge på markedet når det kommer til gamer tastaturer, gamer headsets og gamer mus.

Sidst nævnte er hvad vi skal kigge nærmere på i denne test. Vi har modtaget deres for nyligt annonceret Lancehead Tournament Edition gamer mus. Der er tale om en high-end gaming mus med hurtig og præcis optisk sensor, RGB lys naturligvis, samt et design der gør det muligt både at bruge den til venstre og højre hånd. Lad os starte med at få de tekniske detaljer på plads.

Specifikationer og features

Jeg har været en tur forbi Razers hjemmeside og fundet en række oplysninger på Lancehead Tournament Edition musen, både i tekst og billede form. Oplysningerne har jeg listet op herunder.

Sensor: 16.000 DPI 5G optisk

Op til 450 IPS / 50 G acceleration

Justering af hastigheder on-the-fly

Razer mekaniske kontakter i samarbejde med Omron

Gaming optimeret hjul

Designet med support for både venstre og højrehåndede

Chroma RGB lys med 16,8 millioner farver

Ni 100% programmerbare knapper

1000 Hz polling rate

Software: Razer Synapse

Tilslutning: 2.1 meter USB kabel

Dimensioner: 117 x 71 x 38 mm (LxBxH)

Vægt: 104 gram uden kabel

Unboxing – hvad får man med i kassen?

Lad os få pakket Lancehead Tournament Edition computermusen ud af kassen og se hvad man får med. Kassen har Razers karakteristiske sorte og grønne farver. På fronten finder vi et stort billede af selve gamermusen samt modelnavnet. Razer gør også opmærksom på at musen er udstyret med verdens mest avancerede optiske 5G sensor – noget af en udmelding. Bagsiden af kassen byder på et billede mere af Razer Lancehead Tournament Edition, samt de tre primære features listet op – lad os få produktet ud af kassen.

Ud over selve Lancehead Tournament Edition musen, er det eneste andet i kassen en række papirer og et par Razer klistermærker, det er det. Med det prisskilt der følger med, havde jeg måske forventet lidt mere, eventuelt en transporttaske eller lignende.

Et nærmere kig på Lancehead Tournament Edition

Det er blevet tid til at tage en tur rundt om musen og kigge på de forskellige detaljer. Nedenfor ser vi først og fremmest musen som helhed, med kabel. Farven er naturligvis sort med sort på, som vi efterhånden er vandt til med Razers gamer produkter. Lancehead Tournament Edition tilsluttes naturligvis computeren med et normalt USB 2.0 kabel. Razer har udstyret musen med hele 2.1 meter kabel som er betrukket i stof. På mange mus er kablet ofte ret stift og kræver en del ”slid” før det er til at have med at gøre – ikke her. Hvad end Razer har gjort ved kablet, er det dejlig blødt og til at have med at gøre fra dag et, awesomeness!

Forrest på musen finder vi naturligvis USB kablet som løber til computeren. Razer har lavet en række riller som faktisk giver et meget fedt design på Lancehead Tournament Edition, og minder lidt om indsugningen på en bil eller lignende. Byggekvaliteten på musen er solid hele vejen rundt, på trods af at være fremstillet i udelukkende plastik. I bagenden kan vi tydeligt se at designet er identisk på begge sider, hvilket betyder support for begge hænder. Razer logoet, kan desuden lyse op, når musen tilsluttes.

På trods af at de to billeder nedenfor stort set er identiske, er de taget på hver side af Lancehead Tournament Edition gamer musen. På hver side finder vi en gummi belægning, som skal sikre bedre greb på musen. Der er også frem/tilbage knapper placeret på begge sider. Det er meget sjældent at vi ser mus med support for begge hænder. Razer har placeret knapperne på siderne godt, men de er for langt inde i musen. Dette gør dem svære at trykke på, men samtidig rammer man dem heller ikke ved en fejl. Jeg tygger lidt over denne, og kommentere lidt mere på disse knapper i test delen.

Hjulet på Lancehead Tournament Edition musen kalder Razer for gaming optimeret. Hvad dette lige skal betyde, skal jeg ikke gøre mig klog på. Ikke desto mindre er det et behageligt hjul med good feedback ved både rul og tryk. Overfladen med de små knopper gør det let at undgå fingeren glider uden at hjulet følger med. På trods af ikke at være det største hjul jeg har set, er det alligevel super lækkert og godt implementeret – og så kan det naturligvis lyse via det indbyggede RGB Chroma lys. Knapperne bag hjulet er til at justere DPI hastigheden op/ned, men kan også tilpasses til andre funktioner i Synapse softwaren.

I bunden af gaming-musen finder vi fire telfon fødder. To forrest, en i bagenden og endnu en rundt om den optiske sensor – en lidt sjov placering jeg ikke har set før. Lancehead Tournament Edition er udstyret med hvad Razer kalder verdens mest avancerede optiske 5G sensor. Med hastigheder på op til 16.000 DPI og 50 G acceleration er der dømt fart over feltet! Hvordan præcisionen er til forskellige opgaver, der i blandt spil finder vi ud af efter softwaren som vi nu skal kigge på.

Funktionen for knappen på undersiden er ukendt, ikke en gang Razer selv nævner den nogen steder på deres side.

Softwaren – Razer Synapse

Inden vi springer til test delen og ser hvordan Lancehead Tournament Edition musen er at arbejde med, skal vi lige hurtigt igennem Synapse softwaren først. Razer skriver på deres hjemmeside at der vil være support for deres nye Synapse 3 BETA software, men eftersom vi ikke kunne opspore denne i skrivende stund nøjes vi med at kigge på den ”gamle” udgave.

Jeg vil mere eller mindre lade billederne nedenfor tale for sig selv, da softwaren er meget enkelt bygge op – dog stadig med en masse lækre funktioner. På side et er det muligt at ændre knappernes funktioner, og lave profiler. Under performance kan alt vedrørende DPI indstillinger rettes til, profilerne følger med i venstres side. Lighting giver sig selv da dette er stedet RGB lyset kan tilpasses. Hvis standard funktionerne ikke skulle være nok for dig, kan ”Chroma Configurator” åbnes op, som giver et utal af muligheder for lyset.

Under calibration menuen, kan du tilpasse sensoren til underlaget den kører på. Der er samtlige af Razers egne måtter at vælge imellem, som er forud konfigureret, du skal blot vælge hvilken du har. Benytter du ikke en Razer musemåtte, kan du selv scanne din måtte. Dette viste sig faktisk at være ganske brugbart, og faktisk nødvendigt – mere om dette i test delen. Under hovedmenuen macros, kan du som navnet antyder optage macroer på musen. Chroma Apps, lader vi tale for sig selv, da det står beskrevet på billedet nedenfor. Sidste menupunkt er Stats, som åbner et nyt vindue. Her inde kan du se statestikker på hvilke taster du har brugt mest, samt hvor mange og i hvilke spil/programmer. Som vi kan se kan Synapse stadig huske Ornata tastaturet vi havde til test tidligere på året – find testen af dette ved at klikke HER.

Testen – brugen og komfort

Med softwaren vel overstået, er det nu blevet tid til det sidste punkt i vores review af Lancehead Tournament Edition musen fra Razer – test delen selvfølgelig. Her vil jeg fokusere og beskrive to ting ved musen. Først og fremmest komforten, både når det kommer til præcist arbejde og naturligvis også gaming. De samme områder vil jeg også kigge på når det kommer til hvilken performance der leveres fra både sensor, knapper og hjulet. Lad mig starte med at sidde nogle ord på komforten herunder.

Jeg var en smule skeptiske da jeg så formen på musen. Til dagligt bruger jeg en Logitech MX Master, som er en af de mest ergonomiske mus på markedet. På trods af at være identisk på begge sider, viste komforten sig dog hurtigt at være ganske god alligevel. Lancehead Tournament Edition musen er uden tvivl tænkt til personer der bruger klo-grebet når de holder på deres mus. Den er ganske enkelt for lille, og placeringen af knapperne på siderne er dårlige – hvis man hviler hele hånden på musen. Så længe klo-grebet benyttes, er placeringen af knapperne gode, og det føles naturligt at holde på den.

Hvad angår knapperne på siderne, havde jeg en noget blandet følelse omkring disse. På trods at have gode placeringer, og god feedback når der blev trykket, blev jeg alligevel aldrig venner med dem. De sidder ganske enkelt for langt inde i selve musen, hvilket gør dem svære at trykke ind. Jeg forstår til dels godt hvorfor Razer har valgt at gøre dette, da man på den måde ikke kan trykke dem ind ved en fejl. Men personligt var dette et klart turn-off for mig. Det var dog en anden historie med venstre/højre klik samt hjulet som alle tre var super lækre. Razer har indgået et samarbejde med Omron, og skabt en endnu mere præcis og hurtig mekanisk muse kontakt.

Det er ikke kun et salgstrick med de nye og hurtigere specielle Omron kontakter, for de føles virkelig også hurtigere og lettere at trykke ned end andre mus jeg har testet med normale Omron kontakter. Dette viste sig at være en klar fordel til især gaming, hvor det kan være de små detaljer der gør om du overlever eller ej i FPS spil. For tiden spiller jeg den del DOOM, men også Call of Duty Black Ops II Multiplayer er og bliver et af mine yndlings online spil. Så Lancehead Tournament Edition musen skulle naturligvis igennem nogle timer med begge spil.

Jeg løb dog ret hurtigt ind i et meget frustrerende problem da jeg begyndte at spille med Lancehead Tournament Edition. Det virkede mest af alt som om at computeren laggede, men med et GTX 1080 grafikkort og en FPS tæller der sagde noget andet, kunne det ikke være tilfældet. Efter en del fejlsøgning, kom jeg i tanke om at prøve overflade kalibreringen i Synapse softwaren. Dette viste sig at gøre en KÆMPE forskel, og begge spil kunne nu køres ordentligt – og man kunne rent faktisk ramme noget. Oplevelsen var en helt anden, og på det høje niveau man kan forvente af en high end gamer mus. Jeg er dog ret overrasket over at forskellen var så stor som den var og at det direkte er en nødvendighed at kalibrere sin mus.

Oplevelsen i Windows var nemlig ganske fin, selv før kalibreringen. Med det sagt, så var det en sand fornøjelse at bruge Lancehead Tournament Edition musen, til alle daglig dagens opgaver og gaming naturligvis. Selv efter utallige timer foran skærmen var hånden hverken træt eller havde ubehag – alt i alt tommel op for performance og komfort, lad os konkludere!

Pris

I skrivende stund kan Lancehead Tournament Edition findes på PriceRunner.dk til omkring 700,- DKK hvilket er forholdsvis mange penge for en gamer mus. Der er andre alternativer på markedet til væsentligt mindre, som også tilbyder RGB lys og lækre sensorer. Om du kan retfærdiggøre den lidt høje pris, vil jeg lade være op til dig. Klik HER for at komme til prisoversigten hos PriceRunner.dk.

Konklusion

Vi har nu nået enden i vores test af Lancehead Tournament Edition musen fra Razer. Det har været en positiv oplevelse at have denne mus forbi testbænken. Der er tale om en high end gamer mus med et pænt neutralt design og en rigtig lækker optisk sensor – når den er kalibreret til underlaget. Som et hvert andet nyere Razer produkt er Chroma lighting naturligvis standard, og du kan slå dig løs i Synapse softwaren og tilpasse Lancehead Tournament Edition musen lige til dit behov. Hvad end du vil om programmere knapperne, lyset eller noget tredje kan Synapse klare det for dig.

Formen og designet tillader brug af både venstre og højre hånd, hvilket også er et plus i bogen. Især fordi at det ikke gør noget ondt for komforten som stadig er rigtig god. Det samme er hjulet og de mekaniske kontakter som Razer har fremstillet i samarbejde med Omron. En ting jeg dog ikke var fan af, var knapperne på siderne. Placeringen af disse var god nok, men de sad for langt inde i selve musen hvilket gjorde det svært at trykke på dem. I hvert fald hvis man har lidt større hænder som undertegnede. De mange positive ting, kontra de få minusser gør at vi i dag lander på en score der hedder 8,5/10, over and out for denne gang.

Godt

Neutralt og pænt design

Indbygget RGB lys

Både til højre og venstrehåndede

God optisk sensor

Rigtig godt hjul

Lækker komfort på trods af symmetrisk design

Razer kontakter i samarbejde med Omron

Kablet er ”blødt” og langt

Knap så godt

Tasterne på siderne sidder for langt inde

Prisen er i den høje ende

Score: 8,5