AUTHOR : Jan Blaszkevizc

PUBLISHED : 2018-04-24 07:04:00

Razer Mamba & Firefly HyperFlux

En highend trådsløs gamermus uden batterier? - Det lyder nærmest som noget fra fremtiden, men Razer har skabt netop dette her i 2018. Vi har set nærmere på Mamba + Firefly HyperFlux sættet som består af en mus og en måtte, som sammen kan noget helt unikt som intet andet på markedet.

Razer havde mange spændende produkter med på CES i år, hvor Tweak.dk naturligvis også var at finde. En af disse produkter er nu at finde i færdig form, og vi er klar til at give det et grundigt eftersyn her på redaktionen.

Der er efterhånden et par producenter som er kommet med deres bud på trådløse gamermus, som oplader via musemåtterne. Fælles for dem alle er at deres mus er udstyret med batterier, som tilføjer vægt til musen – en ting som Razer mener kan løses på en anden måde.

Vi har modtaget deres spritnye Mamba og Firefly HyperFlux sæt, som består af en mus og en måtte som er ret unikke. Vi har nemlig at gøre med en trådløs mus, som ikke har noget batteri, hvor tosset det end lyder. Der er naturligvis også masser af RGB lys at finde, med integrationen af Razer Chroma – hvad ellers? Hvad der adskiller Razers trådløse mus fra konkurrenterne, og hvordan den er at bruge er ting vi vil kigge meget nærmere på i denne test!

Specifikationer og features

Jeg har været en tur forbi Razers hjemmeside, og fundet lidt oplysninger til både computermus og musemåtte til jer. Nedenfor finder i først og fremmest specifikationerne listet op, efterfulgt af et par beskrivende billeder samt en video.

Mamba HyperFlux:

Razer HyperFlux Wireless power teknologi

Adaptiv frekvens teknologi

Inkluderet USB kabel, til brug på andre måtter

Razer 5G optisk sensor med 16.000 DPI

Op til 450 IPS / 50 G acceleration

Ni fuldt programmerbare knapper

Razer Mekaniske musekontakter

Ergonomisk designet til højre hånd

Razer Chroma RGB lys indbygget

1000 Hz ultrapolling

Razer Synapse software understøttet

Dimensioner: 124.7 x 70.1 x 43.2 mm (LxBxH)

Vægt uden kabel: 96 gram

Inkluderet kabel: 2.1 meter (samme som til måtten)

Firefly HyperFlux:

Razer HyperFlux Wireless power teknologi

Dobbelt overflade – hård plastik og blødt stof

Razer Chroma RGB lys indbygget

Anti-slip gummi på bunden

Razer Synapse software understøttet

Dimensioner: 355 x 282.5 x 12.9 mm (LxBxH)

Vægt uden kabel: 643 gram

Inkluderet kabel: 2.1 meter (samme som til musen)

Unboxing og HyperFlux teknologien beskrevet

Lad os få pakket Mamba + Firefly HyperFlux sættet ud af kassen, så vi kan tage et nærmere kig på hvad man får med. Som et hvert andet produkt fra Razer, kommer dette også i en sort og grøn kasse. På fronten finder vi et stort billede af selve musen og måtten, samt navn og Razer Chroma support. Der er dog også en fed lille detalje oppe i det venstre hjørne. Som nævnt fremviste Razer nemlig Mamba + Firefly HyperFlux på CES 2018, hvor de faktisk vandt hele seks priser.

Når kassen åbnes, bliver man budt velkommen af teksten: HyperFlux Wireless Power. Det er holdt helt simpelt med musen inkluderet øverst i kassen, sammen med quickstart guiden og et kabel, mens at selve måtten befinder sig i bunden af kassen.

Med det hele ude af kassen kan vi danne os et overblik hvad man alt får med i kassen, som er følgende:

Razer Mamba HyperFlux mus

Razer Firefly HyperFlux måtte

2.1 meter USB-kabel

Quickstart guide/manual og klistermærke

Inden vi går videre og kigger på selve musen og måtten, vil jeg godt lige knytte nogle ord til det sidste billede ovenfor, og fortælle lidt om hvordan HyperFlux teknologien rent faktisk virker. Hvis vi starter med advarselsklistermærket som er sat på kablet står der blandt andet at man ikke må bruge HyperFlux produkterne på metaloverflader. Lige ledes må man ikke ligge sin telefon, trådløse opladere, eller andre metal produkter på musemåtten da de kan kortslutte. Sidst men ikke mindst skal måtten også placeres væk fra trådløse routere, da det ellers kan skabe problemer – men hvorfor er det så at det kan det?

HyperFlux teknologien virker groft sagt via et magnetfelt som musemåtten sender ud, som musen fanger og derved får sin strøm. Det kan bedst sammenlignes med trådløs opladning af smartphones, men er alligevel ikke helt det samme, eftersom at Razer siger at man IKKE må placere sådanne enheder på måtten. Eftersom at magnetfeltet/strømmen er konstant i måtten, betyder det også at musen ikke har brug for tunge batterier, men i stedet kan nøjes med meget lettere kondensatorer. En kondensator kan holde strøm i en kort periode inden at den løber tør, og bruges blandt andet også i hifi forstærkere og strømforsyninger til computere. Hvor lang tid kondensatorerne i Mamba HyperFlux kan holde strøm, kigger vi på senere når vi kommer til test delen. Jeg håber at dette gav en ide om hvordan teknologien virker, uden at vi bliver alt for tekniske. Lad os nu tage en tur rundt om både mus og måtte.

Et nærmere kig på Mamba og Firefly HyperFlux

Hvis du i forvejen er bekendt med Mamba musen fra Razer, er der ikke meget nyt på det ydre. Vi finder stadig den velkendte ergonomiske form, som ligger overraskende godt i højre hånd. Farverne, eller skulle man sige farven, er stadig sort med sort på som ser rigtig lækkert og anonymt ud.

Bagved hjulet finder vi to knapper, hvis standard funktion er et styre DPI hastighederne på musen. Der er i alt ni knapper på Mamba HyperFlux, som naturligvis alle er fuldt programmerbare via Razer Synapse. Hjulet foran disse knapper har en rigtig god størrelse, og virker umiddelbart som om at det har en rigtig god rulle og klik modstand. Vi kommer lidt mere i dybden med dette senere i test delen.

Med et billede lige forfra, kan vi se at formen på Mamba HyperFlux i den grad er optimeret for at give den bedst mulige komfort. Det betyder dog også at det kun er muligt at bruge musen i højre hånd. Bemærk desuden hullet i bunden under hjulet – her kan et kabel tilsluttes. Set fra bagenden finder vi en status LED nederst, samt et Razer logo længere oppe som naturligvis har indbygget Chroma RGB lys, som også er at finde i hjulet.

Set fra venstre side finder vi hele tre knapper. Ud over frem/tilbage knapperne, som jeg havde forventet at se er der endnu en lille knap forrest på denne side. Standardfunktionen på denne er at skifte mellem de indbyggede profiler i musen let og hurtigt. På mange tidligere Razer mus har denne knap været placeret i bunden, hvilket jeg altid har syntes var lidt underligt. Det er derfor rigtig lækkert at se at Razer nu har flyttet den til et sted hvor man rent faktisk kan trykke på den.

Ud over de tre knapper er der også et stort område med gummi, for at sikre bedre greb på musen. Vi finder det samme område med gummi på den modsatte side af musen – bemærk desuden den lækre ergonomiske form som Mamba HyperFlux har, der er nogle ingeniører der har været på arbejde.

På trods af at være fremstillet udelukkende i plastik, virker byggekvaliteten på Mamba HyperFlux faktisk rigtig god. Normalt forbinder man ofte vægt med kvalitet, men dette er ikke rigtig muligt her eftersom at musen nærmest ingen ting vejer med sine 96 gram. Det er virkelig imponerende, hvordan Razer har formået at pakke så meget teknologi ind i en så let mus. I bunden finder vi naturligvis deres high end optiske 5G sensor der er i stand til at køre med helt op til 16.000 DPI! Det før nævnte hul under hjulet gør det muligt at tilslutte et kabel til Mamba HyperFlux musen.

Hvis du er på farten og ikke ønsker at have måtten med, er du nemlig tvunget til at bruge et kabel til musen, da den KUN kan være trådløs sammen med Firefly HyperFlux måtten. Det er nemlig denne der både giver strøm, og har den indbyggede trådløse modtager. Selvom det gør det lidt mere besværligt hvis man ønsker sin mus med på farten, er det alligevel rart at se at Razer giver en muligheden for kabel trods alt.

Lad os fortsætte, og tage et kig på Firefly HyperFlux måtten som det næste. Ved første øjekast ligner det en normale musemåtte med en klump i toppen. Med sine 355 x 282 mm er det ikke den største musemåtte i verden, men jeg mener at Razer har lavet en god mellemstørrelse, som hverken er for stor eller for lille. Der er et lille klistermærke på måtten, som fortæller at der altså er en film der skal afmonteres inden måtten kan bruges – hvilken tænker du?

Det får du svar på lige om lidt, men først et nærmere kig på den såkaldte klump i toppen. Ligesom i bagenden af musen finder vi her også en status LED, som vil lyse op når musen er tilsluttet. Der er også et yderst diskret Razer logo påtrykt, som kun kan ses når man er i den rigtige vinkel. I bagenden af klumpen, finder vi et hul, hvor det medfølgende USB-kabel passer i. Bemærk dog at du skal bruge det samme kabel til både mus og måtten, hvilket gør det lidt svære hvis man vil have musen med uden måtten.

Selvom det kan være svært at se på billede nedenfor, er der altså en smal RGB strimmel hele vejen rundt om Firefly HyperFlux musemåtten. Det ville ikke være et rigtig Razer produkt uden Chroma RGB lys right?

Tilbage til det før nævnte skilt omkring folien. Firefly HyperFlux måtten består faktisk af to dele, en base som indeholder alt elektronikken og en tosidet musemåtte. Når måtte delen afmonteres, gemmer der sig et stykke plastik/folie nedenunder som skal afmonteres inden at måtten kan tages i brug. Folien beskytter en række små gummi dutter som er lidt klæbrige – det er vist det bedste ord for dem. Grunden til at de klister en smule, er at måtte delen naturligvis skal ligge fast når den ligges ned i basen.

Måtte delen er en tynd plade som på den ene side byder på en hård plastik overflade som skal sikre ubesværet glid (se billede to nedenfor). Den modsatte side er en blød stofside som giver lidt mere kontrol, men stadig tilbyder masser af fart over feltet (billede tre nedenfor). Fælles for begge sider er dog at de har ”skarpe” kanter, hvilket med tiden måske vil flosse op – især på stofsiden. Problemet er dog ikke helt så stort, eftersom at måtte delen naturligvis bliver lagt i basen, hvor højden matcher med resten.

Softwaren – Razer Synapse 3

Inden vi rammer test delen, tager vi lige et hurtigt pitstop og kigger på softwaren. Razer Synapse 3 er stadig i beta stadiet, men der er sket utrolig meget siden start, og det virker efterhånden som et færdigt stykke software. Man behøver ikke engang en tur ind forbi Razers hjemmeside, da der automatisk popper en besked op, første gang man tilslutter sættet – smart!

Når softwaren er installeret og man er logget ind med sin Razer konto, mødes man af det første skærmbillede nedenfor. Her har man en oversigt over de tilsluttede enheder som er understøttet, i vores tilfælde fremgår vores som: Razer Mamba HyperFlux. Hvis der trykkes på den tilsluttede enhed, kommer billede to nedenfor frem. Her har vi mulighed for at programmere samtlige knapper på Mamba HyperFlux musen til lige hvad vi har lyst til. Der er også en funktion kaldet Hypershift, som kort fortalt giver hver knap på musen to funktioner, som let kan skiftes mellem ved et tryk på én knap.

Under menuen performance, kan man indstille sensitiviteten på musen fra 100 – 16.000 DPI. Det er desuden muligt at vælge om man ønsker to, tre, fire eller fem forskellige hastigheder at vælge i mellem når man skifter på knapperne bag hjulet. Personligt plejer jeg at kunne nøjes med to hastigheder. 400 DPI til gaming, og 1200 når jeg bruger computeren til alt andet. Det er naturligvis også muligt at indstille X og Y akserne uafhængigt af hinanden, hvis dette ønskes, samt justere polling raten.

Menuen Lighting giver mere eller mindre sig selv. Her er det muligt at vælge lysstyrken på lyset i både mus og måtte, om power indikatorlysene skal være slukkede, eller hvilken farve de skal have. Det er naturligvis også muligt at vælge mellem en række forskellige effekter og farver, eller gå helt amok i Chroma studiet som vi ser på lige om lidt. Sidste hovedmenu er Calibration, hvor man kan fortælle Mamba HyperFlux hvilken måtte den kører på, eller lave en skanning af netop ens egen måtte – smart!

I Profiles kan du gemme og vælge mellem forskellige profiler på både musen og computeren. Det fede ved at have en Razer konto, er at du kan logge ind på enhver computer med Synapse installeret, og have alle dine indstillinger lige ved hånden da alt gemmes i skyen. I Chroma Studio kan du for alvor slå dig løs med RGB lyset og tilpasse de mange forskellige lyszoner som både Firefly måtten og Mamba HyperFlux musen tilbyder. Sidst men ikke mindst er der også en macro menu, hvor du kan optage, gemme og redigere i macroer som kan programmeres til lige den knap du syntes på musen.

Testen – Brugen og Komfort

Vi er nået til sidste stop inden konklusionen, vi skal snakke performance og hvordan det er at bruge dette spændende sæt af mus og måtte fra Razer. Som jeg vidst har nævnt flere gange efterhånden, er Mamba og Firefly HyperFlux de første af sin slags, selvom det er flere trådløse mus på markedet som lader trådløst. Hvis vi starter ud med at sige lidt omkring komforten som både måtten og ikke mindst musen tilbyder, er der her kun gode ting at rapportere. Formen på Mamba HyperFlux er yderst ergonomisk, hvilket betyder at hånden falder og hviler naturligt på musens form. Der er tale om en mus som henvender sig bedst til palm greb, hvor at hele håndfladen hviler på musens overflade. Placeringen af frem/tilbage knapperne på siden er super god, og de har også en god størrelse. Profilknappen som er placeret på bunden, på mange andre mus fra Razer, er flyttet om på den venstre side på Mamba HyperFlux. Dette er et kæmpe plus, da den er let at komme til, men alligevel sidder så langt fremme at man ikke kan trykke på den ved en fejl.

Alle knapperne på musen er naturligvis Razers egne mekaniske musekontakter, som er lavet i samarbejde med velkendte Omron. Det betyder lang levetid, og tilfredsstillende klik der ikke støjer unødigt. Hjulet som er monteret i Mamba HyperFlux er også et af de absolut bedste jeg har leget med længe. Rullemodstanden er perfekt, og det har gode ”klik” når der rulles som ikke er for løse. Ud over at kunne blive trykket lige ned, kan hjulet også vippes til højre og venstre, hvor modstanden også er tilpas og har samme klik som resten af knapperne på musen. Alt i alt er der ikke rigtig noget negativt at sige omkring komforten på selve musen, men hvad med måtten?

Firefly HyperFlux måtten er en smule tykkere end andre måtter, da der jo er gemt en masse avanceret elektronik inde i hele basen. Sammenlignet med min egen Corsair MM300 stofmåtte, er tykkelsen en smule mere, men absolut ikke noget jeg bemærkede i den tid jeg brugte dette sæt. Kanterne på måtten er afrundede, således at de ikke ”skær” i håndleddene når man flytter rundt på musen. Det er også lækkert at se at hullet i basen, matcher tykkelsen på den indre måtte perfekt, således at der ikke er nogen kant fra base til måtte – sådan! Jeg var lidt skeptisk hvad angik størrelsen, da jeg er vandt til en større stofmåtte og derfor frygtede at løbe tør for måtte når jeg spillede. Med hastigheden på musen sat på 400 DPI og PUBG fyret op på computeren, var der dog ingen form for problemer med måttens størrelse. Dog bemærkede jeg enkelte gange at ramme klumpen i toppen af måtten, når der skulle laves hurtige manøvre i spillet eller lignende. Det skete dog så få gange, at det ikke er noget jeg vil kalde et decideret problem, såfremt man blot er opmærksom med placeringen af måtten. Rykker man den lidt længere ind på bordet, er problemet elimineret.

Vi har nu fået sat på plads at både musen og måtten tilbyder lækker komfort, og at PUBG altså sagtens kan spilles med dette sæt resulterende i en masse Chicken Dinners (hvis i er med) – men hvad med resten af oplevelsen? Nu har vi jo trods alt med et trådløst produkt at gøre. Hvad end du vælger at bruge den hårde eller bløde overflade på Firefly måtten, kører Mamba HyperFlux naturligvis uden nogen former for problemer. I softwaren, kan du fortælle musen hvilken overflade den kører på og have en fejlfri oplevelse, hvilket var mit tilfælde.

Hvad end den stod på lange gaming sessioner med vennerne online, eller seriøst billede arbejde eller andet brug af computeren, var der ikke et eneste tidspunkt hvor jeg oplevede at den trådløse forbindelse fejlede, eller at sensoren trackede forkert. Hvis du hører til dem der ofte løfter din mus i spil for at bevæge dig hurtigere rundt eller lignende, så frygt ej – heller ikke selvom der ikke er nogen batterier i Mamba HyperFlux. Jeg tog tid på hvor længe der gik fra musen blev løftet af måtten, til den løb tør for strøm. Jeg landede på et sted mellem 15-20 sekunder hver eneste gang, hvilket må siges at være mere end rigeligt. Når musen igen lander på måtten går der omkring 2-3 sekunder hvor musen får strøm i sine kondensatorer og tilslutter trådløst, acceptabelt. Dette skete også fejlfrit hver eneste gang, hvilket fortæller lidt om hvor langt vi er nået inden for trådløst gaming udstyr. For blot få år siden, kunne ordene gaming og trådløst ikke have været længere fra hinanden. Alt i alt vil jeg give min oplevelse i testperioden 9/10. Mamba og Firefly HyperFlux er virkelig nogle solide produkter når de arbejder sammen, og giver en virkelig lækker ydelse – med de ord blev det tid til at konkludere!

Pris

I skrivende stund d. 19/04 2018 er det ret begrænset med danske forhandlere som har fået HyperFlux sættet fra Razer i deres sortiment. En af de danske forhandlere der har sættet er Komplett.dk. Her lyder prisen på omkring 2200,- DKK for mus og måtte. Dette er voldsomt mange penge for en computer mus, på trods af at man får en måtte med – det er de færreste der kan retfærdiggøre denne pris. ”Problemet” er at Razer er de absolut eneste på markedet i øjeblikket, som benytter denne teknologi og kan derved prissætte tingene som de har lyst til. Prisen er en af de absolut svageste sider ved dette produkt i min optik.

Ønsker du alle detaljer på Mamba + Firefly HyperFlux sættet kan du naturligvis finde dem alle sammen hos Razer selv. Klik blot på banneret med deres navn herunder, og bliv sendt direkte til deres side i en ny fane.

Konklusion

Vi har nu været hele møllen igennem og både set på design, og ikke mindst hvordan dette spænende sæt fra Razer var at bruge, og mangler nu kun konklusionen. Som jeg sluttede test delen med at sige, er det ikke mere end blot et par år siden hvor trådløse gaming produkter var noget man skulle kigge langt efter. Nu skriver vi 2018, og Razer har skabt noget nær det perfekte trådløse makkerpar. Hvis du er på udkig efter en gamermus og måtte som tilbyder noget, som ingen andre på markedet gør i øjeblikket, er Mamba og Firefly HyperFlux stedet du skal kigge. Den utrolig lave vægt på Mamba HyperFlux musen er intet mindre end imponerende. Dette kan vi takke Firefly måtten for, med det indbyggede trådløse strømsystem som Razer altså kalder HyperFlux.

En trådløs mus der aldrig skal oplades og som yder på højde med avancerede kablede mus er intet mindre end fantastisk. Kombiner dette med utrolig lækker komfort, gode mekaniske kontakter, nærmest perfekt hjul og naturligvis også lidt RGB lys, og du har Mamba HyperFlux. Selvom det er det trådløse aspekt der gør denne mus så speciel, kan du alligevel tilslutte et kabel til musen og bruge den som enhver anden på netop den overflade du ønsker. Det betyder dog også at du omvendt er tvunget til at bruge Firefly HyperFlux måtten, og KUN den såfremt du ønsker at bruge musen trådløst. Dette skal man have med i baghovedet inden man kaster de mange penge efter dette sæt. Razer har dog løst ”problemet” ved at udstyre måtten med både en hård plastikoverflade, og en blød stof så du selv kan vælge hvad du ønsker at bruge.

Jeg har valgt at tildele Mamba + Firefly HyperFlux sættet en score der hedder 9/10 samt vores Enthusiasts Exclusive award. Her har vi uden tvivl at gøre med nogle af de mest unikke produkter vi har set fra Razer længe. På trods af det høje prisskilt, har Razer i den grad ramt plet på stort set alle punkter, og får min varmeste anbefaling. Mamba og Firefly HyperFlux er virkelig en genial combo, for den krævende bruger der ønsker noget som ikke alle har!

Godt

Trådløs mus uden batteri!

God ergonomisk form på Mamba musen

Hjulet på musen er tæt på perfekt

Utrolig lav vægt for en trådløs mus

Topklasse ydelse uden lags/afbrydelser

Musemåtte med to flader (plastik og stof)

Razer Chroma lys i både mus og måtte

Kan bruges kablet på alle måtter…

Knap så godt

… Men trådløst er kun på HyperFlux måtten

Klumpen i toppen på måtten kan være i vejen

Prisen er i den høje ende

Score: 9 + Enthusiasts Exclusive award