SteelSeries Rival 650 Wireless og Rival 710 lanceret

De nye familiemedlemmer i form af SteelSeries Rival 650 Wireless og Rival 710 er lanceret, og i går stiftede redaktionen personlig bekendtskab gennem vores test af SteelSeries Rival 650 Wireless.

Efter endt test resulterede det i en af vores eftertragtende Editors Choice Award.

Vi venderfor blikket i retning af Rival 710 gaming musen, hvor keypoints blandt andet er high performance og præcision via deres TrueMove3 sensor og bydende på op imod 60 millioner klik for alt skal tjekkes efter i sømmende.

Omtalte TrueMove3 sensor krydres med en 12,000 CPI, 350 IPS optical sensor, som er SteelSeries egen, og udviklet i samarbejde med PixArt. Her er fokus ultra-lav-latency og hurtig respons tracking, som er en hjælpende hånd under hardcore gaming.

“Unlike other mouse sensors bogged down with inefficient jitter reduction and tracking latency, TrueMove 3’s 1-to-1 tracking from 100 to 12,000 CPI delivers true eSports-level performance. The TrueMove3 was first introduced with the Rival 310 and Sensei 310 gaming mice. The custom-engineered TrueMove3 SROM dramatically reduces response time and greatly increases accuracy.”

SteelSeries Rival 710 gaming musen er prissat til €110.

