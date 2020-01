AUTHOR : Jan Blaszkevizc

PUBLISHED : 2018-10-02 12:00:00

SteelSeries Rival 650 Wireless

Med Rival 600 musen lancerede SteelSeries deres TrueMove 3+ dualsensor system, som faktisk viste sig at være brugbart da vi så på musen tilbage i juli. Nu er SteelSeries klar med deres anden gamermus med samme sensor system, og denne gang i trådløst format. Vi har set nærmere på deres nye Rival 650 Wireless gaming mus, som tilbyder mange af de samme features, plus lidt ekstra.

Tilbage i juli hilste vi på de nyeste medlemmer i SteelSeries’ Rival serie af gamermus. Nu skriver vi tredje oktober 2018 og SteelSeries er klar med en ny topmodel i deres populære Rival line-up. Navnet denne gang er Rival 650 Wireless som mest af alt faktisk ligner Rival 600 musen som vi allerede har set på. Hvor den tidligere 600 udgave af gaming-musen var kablet, er den nye Rival 650 computermus trådløs!

Der var en gang hvor trådløse gamer enheder var et bandlyst ord, men der er sket meget med teknologien siden da, og vi er faktisk nået der til hvor forskellene er så små at det er de færreste om nogen der kan mærke det. I forbindelse med lanceringen af Rival 650 Wireless musen har SteelSeries også lanceret deres Quantum Wireless teknologi, som netop skal sikre en hurtig og stabil forbindelse. Om dette er lykkedes og hvilke andre spændende features Rival 650 Wireless har at byde på ser vi nærmere på i denne test. Som altid starter vi med at få det tekniske overstået nedenfor, i form af specifikationer og features.

SteelSeries fortæller selv:

“We’ve truly revolutionized the wireless gaming mouse with features that have never been seen in the category, like the precision of the TrueMove3+ sensor and fast charging technology,” said SteelSeries CEO, Ehtisham Rabbani. “The Rival 650 is a gaming mouse designed for competitive gamers who want the most accurate sensor available and unlimited physical and technical customization options.”

Specifiktaioner og features

Eftersom at vi skriver denne test inden Rival 650 Wireless officielt er lanceret, har jeg været en tur i min review guide og fundet lidt oplysninger på Rival 650 Wireless PC musen til jer. Det betyder dog også at der kun er ét spændende billede at vise med features denne gang, mens at resten beskrives med ord og tal herunder:

Type: FPS Gamermus

Materialer: Fiberforstærket og softtouch plastik

Grebstyper: Palm og claw

Antal knapper: 7

Quantum Wireless trådløs teknologi

Batteritid: Over 24 timer på en opladning

Opladning: 10 timers brug på 15 minutters opladning

Mekaniske kontakter: SteelSeries Split-trigger (over 60 millioner klik)

Indbygget RGB.lys: Ja, i otte zoner (kan styres uafhængigt af hinanden)

Vægt: 121 – 153 gram – 256 forskellige vægtkombinationer

Dimensioner: 131 x 62/62/69 x 27/43 mm (LxBxH)

Justerbar løftehøjde: 0.5 – 2 mm

Sensortype: SteelSeries TrueMove3 + Dybdesensor/løftehøjde (optisk)

DPI/CPI: 100-12.000 (justeres i steps af 100)

IPS: 350+ på SteelSereis Qck overflader

Acceleration: 50 G

Polling rate: 1ms

Hardware acceleration: Ingen – ægte 1:1

Inkluderet kabel: 2 meter micro-USB til opladning

OS support: Windows, Mac eller Linux – kræver USB port

Software: Ja, SteelSeries Engine 3.11.10 eller højere

Unboxing og en tur rundt om SteelSeries Rival 650 Wireless

Som de fleste nye produkter fra SteelSeries kommer SteelSeries Rival 650 Wireless i en hvid kasse med et mønster i orange og grå. På fronten af kassen finder vi et stort billede af selve musen samt en række features listet op såsom den trådløse teknologi og det unikke dual sensor system som vi også så i Rival 600 musen.

På bagsiden bliver der gået lidt mere i detaljer med enkelte features og vi ser her et billede af musen splittet fra hinanden, da vi naturligvis finder det samme fede vægtsystem som i den kablede lillebror til Rival 650 Wireless. Hvis du ikke læste vores test af Rival 600 kan du gøre det ved at klikke HER, eller blot blive i denne test og læse videre – vi tager et kig på vægtsystemet lidt senere.

Med den ydre skal af kassen væk, mødes vi af en sort kasse med teksten ”Rise Up” og en lille tekst der vil appellere til enhver gamer på eSports scenen, sluttet af med bogstaverne GLHF – Good luck have fun, fed detalje af SteelSeries. Med den indre sorte kasse åbnet op, finder vi øverst selve Rival 650 Wireless gaming musen placeret i en plastikskal, for at sikre at den kommer sikkert hjem til dig. Lad os få musen og tilbehøret ud af kassen, så vi kan danne os et overblik over hvad man får med.

Jeg har valgt at liste alt indhold i kassen op nedenfor, for at skabe det bedst mulige overblik for jer. I kassen finder vi følgende:

SteelSeries Rival 650 Wireless musen

Taske med de otte inkluderede vægte

2 meter langt USB-kabel

Trådløs modtager med adapter

Manual/quickstart guide

Ligesom vi så til Rival 600 musen, finder vi den samme lille gummi taske, eller hvad vi skal kalde den. Denne indeholder de otte inkluderede 4 grams vægte, så du kan tilpasse vægten på musen på helt op til 256 forskellige måder, så du får lige det tyngdepunkt som passer din spillestil. Dette tager vægtjustering på mus til et helt nyt niveau, som vi som sagt første gang så ved Rival 600 musen, og nu i 650 modellen også – fedt!

Da vi har med en trådløs mus at gøre, skal der naturligvis også en trådløs modtager og en form for lader med. Førstnævnte klares med et lille USB-stik som er yderst kompakt, dog ikke så kompakt som Logitechs Unifying modtagere. Ud over modtageren er der også en lille adapter som gør det muligt at tilslutte modtageren i enden af det to meter lange oplader kabel. Det er blot en omformer fra normal USB til micro, så intet fancy. Jeg er dog nødt til at knytte en kommentar her, da jeg faktisk blev en smule skuffet.

Vi skriver 2018 og USB Type-C er efterhånden ved at være den nye standard over hele linjen. Så det er mig lidt en gåde hvorfor at SteelSeries vælger at bruge mico-USB på deres nye high- end gamermus. I min optik havde det givet meget mere mening at bruge Type-C stikket, både for at gøre det lettere for brugeren da det kan vende begge veje, men også holdbarheden på sigt.

Nok om modtageren og det medfølgende kabel, lad os vende blikket mod selve Rival 650 Wireless musen som det næste. Hvis du læste vores test af Rival 600 tilbage i juli vil de næste par billeder nærmest være en repetition for dig, idet at Rival 650 Wireless på det ydre er fuldstændig identisk med sin kablede lillebror. Det betyder det samme aggresive design over hele linjen, med et stort SteelSeries logo i bagenden og RGB zoner langs toppen på musen.

Hjulet ligner ved første øjekast også det samme som på Rival 600 musen, men føles på en eller anden måde anderledes både ved rul og tryk. Jeg klagede over at hjulet var for let at trykke på i min test af Rival 600, men det føles som om at SteelSeries har lyttet og gjort det lidt hårdere på Rival 650 Wireless. Vi vender tilbage til dette lidt senere når vi når til test delen.

På den venstre side af SteelSeries Rival 650 Wireless, finder vi ikke bare to men hele tre knapper. Placeringen er super god og inden for rækkevidde, uden at man kommer til at trykke på dem ved en fejl. Standard konfigurationen er naturligvis frem/tilbage på de to øverste knapper, mens at den forreste faktisk intet gør. Det er dog muligt at ændre samtlige knappers funktioner i SteelSeries Engine 3 softwaren, som vi skal se på lidt senere.

Hvor at der var hele tre knapper på den venstre side af Rival 650 Wireless, er der absolut ingen på den højre. Her omme må vi nøjes med to store overflader med blødt gummi som skal sikre maksimal greb på musen. Det betyder samtidig også at Rival 650 Wireless kun henvender sig til højre hånd, da formen og knapperne placering ikke giver mening for venstre.

Dette kan vi også tydeligt se når vi ser på musen forfra, hvor den ergonomiske form rigtig kan ses. Kontakterne der er brugt i Rival 650 Wireless er SteelSeries egne Split-trigger, som vi efterhånden har set på en lang række af deres mus. Kontakterne er lavet i samarbejde med velkendte Omron og har en levetid på over 60 millioner tryk. Det er også her i fronten at vi finder micro-USB stikket til opladning af musen, godt gemt væk inde under hjulet. Bagenden byder på en softtouch overflade med et stort SteelSeries logo som samtidig fungerer som en af de i alt otte RGB-lys zoner.

For at få adgang til det indbyggede vægtsystem kan begge sider på Rival 650 Wireless musen afmonteres forholdsvis let da de er fastgjorte med magneter. Inde bag hvert sideskjold finder vi plads til fire vægte, som let kan trykkes fast for at tilføje vægt til musen og ændre tyngdepunktet markant. Med de otte inkluderede 4 grams vægte er det muligt at lave helt op til 256 forskellige kombinationer af vægten på Rival 650 Wireless. Med andre ord tilpasser musen sig til DIG og ikke omvendt!

Inden vi springer videre til et kig på softwaren, skal vi lige en tur i bunden af musen også. På stort set alle andre mus på markedet finder vi en enkelt sensor placeret hernede, sammen med nogle teflonplader – men på Rival 650 Wireless er det anderledes, der er nemlig to sensorer. Ud over den normale sensor til at tracke musens bevægelser er der nemlig også en sekundær der gør det muligt at finjustere løftehøjden via software. Der er endnu ikke andre mus på markedet der tilbyder denne type af løftehøjde justering, ud over Rival 600 og nu også 650. Jeg ved allerede hvad der er i vente, da jeg som nævnt tidligere har haft fornøjelsen af at se på Rival 600, men mere om dette lidt senere.

Ud over de to sensorer finder vi også en connect knap, som kan bruges til at tilslutte musen hvis den af en eller anden årsag ikke gør det automatisk. Derudover er der naturligvis også en tænd/sluk knap da vi har med et trådløst produkt at gøre med batterier.

Softwaren – SteelSeries Engine 3

Hvis du i forvejen ejer et SteelSeries produkt, er de næste par billeder ikke noget nyt for dig. I så fald behøver du ikke engang en tur forbi SteelSeries hjemmeside for at hente softwaren. Det er blot at tilslutte musen og hente en tilføjelse og så er du oppe og kører. Når softwaren åbnes op, mødes vi af det første billede nedenfor. Såfremt du har flere understøttede enheder tilsluttet, vil disse komme frem på en liste. Som vi kan se på billede et herunder har jeg både Arctis PRO Wireless og Rival 650 Wireless tilsluttet – vi trykker på Rival 650 Wireless.

Der åbnes dernæst et nyt vindue hvor vi mere eller mindre har adgang til alle indstillingerne på musen. Ude i højre side kan vi justere DPI hastigheden i to niveauer samt se hvor gode vi er til at spare på strømmen. Det er muligt at indstille hvor lang tid der skal gå før at musen slukker og skal tændes ved et tryk på en knap. Hvis du deaktiverer det indbyggede RGB-lys vil du naturligvis kunne spare en masse strøm = længere tid der kan games trådløst inden en opladning er nødvendigt.

Hvis vi ruller lidt ned ude i højre side finder vi flere indstillingsmuligheder. Der justeres løftehøjden som vi var lidt inde på ovenfor. Ved at have en dedikeret sensor alene til dette formål betyder det at justeringen er yderst præcis. Det er også muligt at finjustere accelerationen hvis du ønsker at musen skal have dette, men da vi har at gøre med en sensor med ægte 1:1 tracking – i hvert fald ifølge SteelSeries selv – vil det næsten være en skam at lege med acceleration. Polling rate, og angle snapping kan også justeres her. Hvis du klikker på en hvilken som helt af de syv knapper på musen, kan du også give dem nye funktioner.

Du kan fortage nye ”konfigurationer” som kan gemmes direkte på musen så du altid har dine indstillinger med dig. SteelSeries burde måske have kaldt dette for profiler, da det i princippet er det vi har med at gøre. Der er også en dedikeret macro editor, hvor du kan optage og redigere i macroer, som du der efter kan programmere til en eller flere knapper på musen – mulighederne er mange!

Sidst men ikke mindst har vi naturligvis det indbyggede RGB-lys. Som jeg har nævnt et par gange er der hele otte forskellige RGB-zoner der kan justeres via softwaren. Seks af dem består af de to streger på toppen af musen, mens at de sidste to er hjulet og logoet på bagenden af musen. Det er muligt at programmere alle otte zoner uafhængigt af hinanden, hvis man ønsker total disco, eller blot holde dem alle i én simpel farve – valget er dit. Ønsker du fuld kontrol og samhørighed mellem dine forskellige RGB-produkter fra SteelSeries, kan du med fordel hente PRISM udvidelsen til softwaren.

Testen – Brugen og Komfort

Sidste stop inden konklusionen er nået, og det betyder at det er blevet tid til at se på hvordan Rival 650 Wireless musen fra SteelSeries rent faktisk er at bruge. Til testen blev der brugt min trofaste Corsair MM300 stofmusemåtte, som efterhånden har haft mange mus på sin overflade. SteelSeries skriver ikke noget om hvorvidt sensorerne virker bedst på stof eller hårde plastik overflader. Men eftersom at den er bygget til eSport antager jeg at stofmåtter er første prioritet.

Ganske som på din kablede lillebror Rival 600, er TrueMove3 sensoren i Rival 650 Wireless også i stand til at køre med helt op til 12.000 DPI, hvilket vi dog på ingen måde kommer i nærheden af i denne test. På skrivebordet plejer at jeg bruger mellem 800-1000 DPI, mens at hastigheden ryger ned på 400 når jeg spiller FPS spil. Det er derfor disse to hastighedsniveauer jeg går ud fra nedenfor. Da jeg allerede tidligere har testet Rival 600, vidste jeg mere eller mindre hvad jeg gik ind til med Rival 650 Wireless på skrivebordet. Med ikke bare én men hele to sensorer – kan du selv bestemme i hvilken grad musen skal registrere når du løfter den og ligger den på et andet sted på måtten. Dette åbner helt nye muligheder for finjustering, som de mest hardcore gamere helt sikkert vil sidde stor pris på. Det virkede imponerende på den kablede Rival 600 mus, så jeg forventer intet mindre med Rival 650 Wireless.





Inden vi når dertil starter vi dog lige ud med at knytte nogle ord til komforten som Rival 650 Wireless tilbyder. Her kan vi med fordel drage vores observationer og tekst ind fra Rival 600 testen, da formen på de to mus er fuldstændig identisk. I den test skrev jeg følgende: Selvom formen på Rival 600 ikke er helt så ergonomisk som på sin lillebror 310, er den faktisk stadig rigtig behagelig at holde på – overraskende behagelig faktisk. I min test af Rival 310 musen skrev jeg at den var en af de mest komfortable mus jeg havde lagt min hånd på i 2018 ind til videre.

Selvom Rival 600 ikke helt kommer op på det samme niveau, er den stadig yderst lækker at have i hånden hvad end du er til palm og claw grebet. Selvom siderne i gummi ikke var helt så ”klistrede” som på Rival 310, gjorde de stadig at man havde et rigtig godt greb på musen, hvilket er et must, især hvis man benytter claw grebet – det var hvad jeg skrev i Rival 600 testen, og de ord gør sig stadig gældende ved Rival 650 Wireless. Et sted hvor vi dog finder nogle forskelle, er i vægten på de to mus. Hvor at den kablede Rival 600 mus kan justeres fra 96-128 gram, er trådløse Rival 650 Wireless noget tungere og kan justeres fra 121-153 gram. Dette kan måske være et turnoff for nogle der foretrækker en lettere mus, som mig selv. Derfor valgte jeg også at afmontere samtlige vægte i testperioden.



Som nævnt finder vi SteelSeries egne mekaniske kontakter inde i Rival 650 Wireless musen, kaldet Split-trigger. Med en levetid på over 60 millioner per kontakt, er det bare med at slå sig løs og få skudt nogle modspillere. Lydniveauet på kontakterne er hvad jeg vil kalde normalt, og absolut ikke noget man bemærker ved normalt brug hvis man har musik i baggrunden eller et headset på hovedet.



Lad os få sat nogle ord på sensoren, eller skulle man sige sensorene. SteelSeries kalder deres TrueMove3 for verdens første ægte 1:1 sensor til eSport. Som i min test af Rival 310 og 600, skal jeg ikke kunne sige hvor vidt der er tale om ægte 1:1, da jeg simpelthen ikke er god nok til at vurdere dette. Jeg kan derimod fortælle hvordan jeg opfattede sensoren, hvilket mere eller mindre bliver en gentagelse af hvad jeg skrev i min Rival 600 test på trods af at 650 er trådløs. Sensoren der er monteret i Rival 650 Wireless, er uhyre lækker at arbejde med. Til hverdagsbrug med omkring 800-1000 DPI er den hurtig og præcis, mens at præcisionen blot bliver endnu bedre når sensitiviteten sænkes (gør det lettere at styre og være præcis, en præference sag), og der skal flækkes skaller i PUBG som er mit absolutte favoritspil i øjeblikket.

Som jeg startede med at nævne i indledningen af denne test, er der stadig mange der bandlyser ordet ”wireless” når det kommer til seriøst gamer udstyr. Rival 650 Wireless er dog endnu et godt bevis på at der ikke er nogen grund til dette. Jeg oplevede på intet tidspunkt nogle unormale ting eller forstyrrelser med det trådløse signal – det fungerede bare! Det giver desuden også en anden følelse når der skal laves hurtige bevægelser i spil, da man ikke har vægten/modstanden fra kablet, hvilket klart er en fordel som skal prøves.

Min oplevelse med den sekundære sensor i Rival 650 Wireless, var fuldstændig magen til den kablede Rival 600 mus. Jeg prøvede at lege lidt rundt med løftehøjden i softwaren, for at se om jeg kunne fornemme nogen forskel til forskellige opgaver og spil. Da jeg spiller med lav DPI-hastighed, løfter jeg ofte min mus, hvis jeg skal dreje mig meget i spillet. Med løfte højden sat til minimum, oplevede jeg at jeg ofte drejede lidt længere rundt, end hvis højden var indstillet til max – så der er altså en forskel der kan mærkes. Personligt ville jeg sidde løftehøjden på max, og aldrig røre den igen da det var der jeg personligt fik det bedste resultat og oplevelse. Det er en smart og lækker feature, men hvorvidt det rent faktisk er noget man vil komme til at bruge, kan diskuteres og er meget op til den enkelte person der bruger musen.

Hvad angår batteritiden så lover SteelSeries over 24 timers brug hvilket må siges at være ret imponerende. Jeg har dog ikke haft muligt for at teste hvorvidt dette helt holder stik, da jeg kun har haft begrænset tid til at teste Rival 650 Wireless inden lanceringen. Jeg kan dog informere om at jeg med fire dages intensiv brug af musen kun har brugt lidt over 30% batteri, MED fuld smæk på det indbyggede RGB-lys. Dette må siges at være et ganske fornuftigt resultat, kombineret med hurtigopladning hvor du kan få over ti timers brug ved blot at lade musen op i femten minutter. Dette må siges at være ret imponerende, sammen med alle vores andre observationer ovenfor!

Alt i alt er der ikke rigtig nogle fingre at pege efter den ydelse og komfort som Rival 650 Wireless tilbyder. SteelSeries har taget alt det gode ved Rival 600 og gjort det trådløst, samt forbedret hjulet som jeg syntes var en anelse for blødt at trykke på i Rival 600 musen. Jeg forstår dog ikke valget af micro-USB frem for Type-C stikket som er lettere at arbejde med og mere holdbart. Men hvis man kan leve med dette og den lidt høje vægt sammenlignet med andre mus, er Rival 650 Wireless virkelig et imponerende stykke hardware – lad os få konkluderet!

Pris

Da vi skriver denne test under NDA, hvilket betyder at Rival 650 Wireless officielt ikke er lanceret endnu, betyder det også at der ikke er nogle forhandlere af musen endnu. Vi har dog fået oplyst at den vejledende udsalgspris på Rival 650 Wireless musen kommer til at lande på 999,- DKK. Dette lyder måske som mange penge for en mus, hvilket det da også er. Men det koster at være unik og det er Rival 650 Wireless i den grad. Med TrueMove 3 + sensoren sammen med højdejustering og voldsom batteritid med hurtig opladning er der i den grad tale om en highend gamer mus.

Du kan klikke på SteelSeries banneret nedenfor og komme direkte til deres hjemmeside med alle informtaioner på den nye Rival 650 Wireless mus!

Konklusion

Enden er nået, i hvert fald i vores test af Rival 650 Wireless musen gaming musen fra SteelSeries, og det er blevet tid til at konkludere. Det har været en fornøjelse at have Rival 650 Wireless forbi testbænken, selvom jeg mere eller mindre vidste hvad jeg gik ind til, og så alligevel ikke. Jeg var imponeret over hvor mange lækkerier SteelSeries havde formået at proppe ned i Rival 600, og havde på ingen måde set eller håbet på en trådløs udgave som Rival 650 Wireless. Med Rival 650 Wireless, har SteelSeries taget alt hvad der var godt ved Rival 600 og gjort det trådløst, samtidig med at hjulet har fået en overhaling i samme ombæring. Man får en rigtig fin komfort, som tillader både palm og claw greb, så man helt selv kan vælge hvordan man ønsker at holde på musen.

TrueMove 3 sensoren sammen med den sekundære sensor til højdejustering, formåede endnu engang at imponere mig, og gjorde at Rival 650 Wireless var virkelig lækker og præcis at bruge. Det kan igen diskuteres hvor vidt højdejusteringen reelt er en brugbar feature, måske jeg bare ikke er god/professionel nok når jeg spiller computer? Men omvendt vil man hellere havde flere features end man har brug for end at mangle nogle – sådan har jeg det i hvert fald. SteelSeries kontakterne er lækre at bruge og har en dæmpet lyd som er omkring standard støjniveau og identiske med dem i Rival 600. Indbygget RBG-lys, enkel men kraftfuld software og det unikke vægtsystem gør Rival 650 Wireless virkelig programmerbar og med voldsomt mange indstillingsmuligheder. Jeg sagde det også i min Rival 600 test, men gør det gerne igen: Musen tilpasser sig til dig, og ikke omvendt!



Vi skal endnu engang et godt stykke op ad pointstigen, når scoren til Rival 650 Wireless skal findes. Jeg har valgt at give den samme score på 9/10, som jeg også gav Rival 600, mens at prisen har fået et bump op til vores Editors Choice award. SteelSeries har gjort en allerede lækker og virkelig gennemført mus endnu bedre og gjort den trådløs. TrueMove 3 sensor systemet, Split-trigger kontakter, hele 256 forskellige måder at justere vægten i musen på, over 24 timers brug på en opladning og lag-free trådløs oplevelse – kan man forlange meget mere? Det skulle lige være at SteelSeries havde valgt at bruge USB Type-C stikket i stedet for det efterhånden meget gamle micro-USB. Dette er faktisk det eneste reelle kritikpunkt jeg har kunne finde ved Rival 650 Wireless musen, som ud over dette virkelig slog benene væk under mig, og nu er fast inventar på mit skrivebord. Virkelig godt gået SteelSeries, Rival 650 Wireless er klart en af jeres mest imponerende mus til dato!

Godt

TrueMove 3+ sensor systemet imponerer endnu engang!

God til både palm og claw greb

Quantum Wireless trådløs sender/modtager

Over 24 timers brug på én opladning

Vægtsystem med 256 forskellige muligheder (121-153 gram)

SteelSeries PRISM RGB-lys i 8 zoner!

Lækre mekaniske Split-trigger kontakter

Godt scrollhjul med tilpas modstand (rul/klik)

Hurtig opladning: 10 timers brug på 15 minutter

Knap så godt

Micro-USB brugt i stedet for Type-C

Vægten er lidt høj (for nogen)

Score: 9 + Editors Choice award