ASUS ROG Keris II Ace

Det er blevet tid til at ASUS ROG har fornyet en af deres produkter. Som er en videre udvikling af deres ROG Keris mus, den har fået navnet ASUS ROG Keris II Ace og kommer med hurtig respons, lav vægt og en høj dpi.

8 may. 2024 kl. 09:06 Af Berger DEL:

Inden vi går videre i testen, har jeg fundet specifikationer frem igennem ASUS’ hjemmeside.

Specifikationer og features ASUS ROG Keris II Ace

Type: Trådløs gamermus

Materialer: ABS plastik

Sensor: ROG AimPoint Pro

Max DPI: 42.000

IPS: 750

Maksimal acceleration: 50G

Polling rate: 4000 Hz / 8000 Hz, henholdsvis trådløst og kablet med ROG Polling Rate Booster

Forbindelse: kabel, 2.4GHz og Bluetooth.

Grip Style: Palm, Claw, Fingertip

Antal knapper: 5

Kontakt type: ROG 100M Optical Micro Switch

RGB-lys: Ja

Vægt: 54 gram

Dimensioner: L121 x B67 x H42 mm

OS support: Windows,

Software: Armoury Crate

Rundt om ASUS ROG Keris II Ace

ASUS ROG Keris II Ace er en gamermus som henvender sig primært til FPS, MOBA og MMO spil. Der er specielt lagt vægt på det lette design og den hurtige respons, og mindre på en masse RGB som kan lyse hele rummet op. Med boosteren skulle den kunne opnå en polling rate på 8000 Hz, hvis den er kablet.

Kigger vi på indholdet, medfølger der en del sammen med musen. Udover selve musen, finder vi USB-A til USB-C kabel, en dongle, en booster adapter og til sidst nogle manualer.

ASUS oplyser selv at musen er til højre hånd. Som også hurtigt kan bekræftes med knapperne på siden, som er optimeret til at du har tommelfingeren der. Den har også en mindre hældning som gør den er optimeret til højrehånd.

Tager vi et kig på den modsatte side, har vi afrunding i designet, sammen med nogle riller, for at skabe bedre greb.

ROG Keris II Ace er en meget let mus, og med 54 gram har den ikke meget modstand i sig. Selve størrelsen er utrolig god, og med en batteritid på 107 timer (Uden RGB) så kan man sørge for at have den opladt op til et LAN, også ikke skulle tænke på det mere, mens man er afsted.

Med ASUS ROG Keris II Ace har vi tre muligheder for tilslutning af musen. Udover selvfølgelig at kunne bruge kablet, kan vi også tilslutte den via 2.4 GHz dongle og Bluetooth. Ved siden af det, kan man også bruge polling rate boosteren både med den trådløse dongle eller kabel, for at opnå højere polling rate.

I bunden af musen har vi 100% PTFE-puder på front og bag på musen, samt rundt om sensoren. Sensoren er ROG AimPoint Pro som giver dig mulighed for at justere DPI op til 42.000. Vi kan også ændre tilslutning i bunden, fra slukket/Kablet, Bluetooth og 2.4 GHz forbindelse.

Software

ASUS har samlet deres produkter i softwaren Armoury Crate. Det er også her vi skal ind, for at kunne se hvilke muligheder vi har med ROG Keris II Ace.

Første menu, byder på ”knapper”. Her er det muligt at ændre funktionerne på knapperne, hvis man ønsker andet.

Den næste menu, er ”effektivitet”. Her kan man justere DPI, samt pollinghastigheden. Hvis kablet er tilsluttet på boosteren, vil den ændre sig til 8000 Hz, som det højeste.

Efterfølgende har vi ”belysning”. Her ændrer vi lyset i hjulet på musen.

Den næste er ”kalibrering”. Her kan man vælge hvilken musemåtte, musen bruges på. Det er muligt at vælge mellem nogle forudindstillede, eller lave en manual kalibrering.

Den næst sidste er effekt, hvor vi her kan se batteriprocent, samt hvornår den skal give besked om, hvis den er ved at løbe tør. Det er også muligt at indstille dvale. Sidste menu er firmwareopdatering.

Testen – Brugen og komfort

Vi skal selvfølgelig have testet musen igennem. Derfor jeg har jeg sat min normale mus til side, og erstattet den med ASUS ROG Keris II Ace. Den bliver brugt i en periode, hvor den bliver kastet igennem lidt forskelligt, fra almindelig computerbrug og gaming.

Jeg gør brug af en hjemmeside, som tester polling rate på musen, ved at køre den rundt på hjemmesiden. Under testen fik jeg resultatet på 961 Hz i gennemsnit og 1075 Hz i maksimum. Da jeg foretog samme øvelse med booster adapteren i trådløs, fik jeg et resultat som hed 2380 Hz i gennemsnit og 3140 Hz i maksimum. Til slut lavede jeg øvelsen med Booster+kabel, her opnåede jeg 3060 Hz i gennemsnit og 4060 Hz i maksimum. Hvilket viser os at boosteren tydeligt gør en forskel, men også at kablet og trådløst ligger tæt på hinanden.

ASUS ROG Keris II Ace er i den ”almindelige” størrelse af gamermus, og specielt når der tales om FPS mus. Den har ikke mange ekstra knapper på sig, men mest de nødvendige. Den er utrolig let og er nem at arbejde med. Det er ikke fordi formen byder på noget specielt, og den minder meget om mange andre, den ligger dog godt i hånden og kombineret med den lave vægt, skaber det et godt produkt.

Kontakterne er optiske, og det gør også at de ikke støjer, som man kender det fra mange mekaniske kontakter. Det giver en blød følelse når de bruges, og respons føles rigtig hurtig. Drejehjulet har en "normal" placering, samt en utrolig blød og behagelig lyd når den bruges.

Pris

Jeg har fundet en pris på ASUS ROG Keris II Ace på 1.399,- DKK.

Ønsker du at finde flere oplysninger omkring ASUS ROG Keris II Ace fra ASUS, kan du klikke på banneret ovenover.

Konklusion

ROG Keris II Ace ligger sig ind som en mus, der deler samme form som mange andre. Men tager vi et kig længere ind, er det også her vi finder den store forskel. Musen er trådløs, og selvom ASUS har presset et batteri ind i musen, så har de stadig formået at holde en utrolig lav vægt.

Ved siden af den lave vægt, så er der stadig batteri nok til en weekend plus lidt ekstra med sine 107 timer, hvis du slukker for RGB i toppen.

Selve følelsen omkring musen er utrolig god, og det var helt underligt at vende tilbage til en mus, som næsten ikke vejer noget. Personligt kunne jeg godt have brugt en lidt større mus, da det giver mig følelsen af bedre kontrol, men dette er selvfølgelig en subjektiv holdning.

Med vores lille amatør test, fik vi også nogle utrolig flotte tal. Selvom det ikke nåede helt op på 8000 Hz. Så kom den stadig godt op af, og boosteren gjorde uden tvivl en forskel for resultatet.

Det er en mus som ikke kommer med så mange ekstra features, men fokusere på det nødvendige, og her gør den det utrolig godt.

Jeg ender med at give ROG Keris II Ace fra ASUS en score på 9 ud af 10. Selvom jeg ikke kan finde på nogle ulemper omkring musen, kan det stadig blive en blandt mange, og her mangler den måske lidt ekstra ting for at skille sig uden, andet end en booster optiske kontakter.

Fordele

ROG 100M Optical Micro Switch

Simpelt design

Gode PTFE-fødderne

ROG AimPoint Pro

Batteritiden

Vægt

Høj polling Rate

Ulemper

Intet nævneværdigt

Score: 9