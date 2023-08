BenQ Zowie EC3-CW

Endnu engang skal vi kigge på en mus fra BenQ. Her får du alt det bedste fra BenQ i en trådløs udgave, og uden software, hvor alle indstillinger klares på selve musen. Zowie har normalt Esport i tankerne, og det er også tilfældet med EC3-CW.

Inden vi går videre i testen, har jeg fundet specifikationer frem igennem BenQ’s hjemmeside.

Specifikationer og features Zowie EC3-CW

Type: Gamermus

Gamermus Materialer: ABS plastik

ABS plastik Sensor: -

- Max DPI: 3200

3200 IPS: -

- Maksimal acceleration: -

- Polling rate: 1000 Hz

1000 Hz Forbindelse: kabel, trådløs

kabel, trådløs Grip Style: Palm, Claw

Palm, Claw Antal knapper: 5

5 Kontakt type: -

- RGB-lys: Nej

Nej Vægt: 76 gram

76 gram Batteritid: 70 timer

70 timer Dimensioner: L120 x B61 x H41 mm

L120 x B61 x H41 mm OS support: Windows, Mac, Xbox, Linux

Windows, Mac, Xbox, Linux Software: Ingen

Rundt om Zowie EC3-C

BenQ er lidt sparsomme omkring nogle af oplysningerne på Zowie EC3-CW. Det er blandt andet ikke muligt at finde information omkring sensoren. De oplysninger som jeg kan skaffe, minder meget om Zowie EC3-C. Den har en maksimum DPI på 3200 og en polling rate på 1000 Hz. Som andre Zowie mus, så kan indstillingerne justeres fra selve musen, og der kommer ingen software med.

Tager vi et kig på indholdet, får vi udover selve musen, nogle ekstra puder, dongle, USB-A til USB-C kabel, receiver/oplader og manualer med.

Sætter vi alle ekstra tingene til side, og kigger på musen, kan vi se at den primært henvender sig til højrehåndsbrugeren. Både med de to knapper, men også selve formen som er optimeret til at bruges med højrehånd.

På den modsatte side af musen, har vi afrunding i designet, som skal give et bedre greb.

Zowie EC3-CW har en normal størrelse i formen. Selvom det er en trådløs mus, har BenQ stadig formået at få den ned på en vægt som hedder 76g. Det er kun 6 gram mere end EC3-C. Vægten er så langt nede, at det er svært at mærke forskel når den bruges, og EC3-CW skaber bare bedre komfort ved den også er uden ledning. Drejehjulet har en fornuftig højde og feedback. Den støjer dog en smule støj når den bruges, klikket fra knapperne er meget markant, og kan godt føles lidt støjende.

Zowie EC3-CW er som tidligere nævnt trådløs. Det giver en del muligheder for tilslutning. For ved siden af dongle, så modtager vi også en ”enhanced receiver”. Så det er både muligt at tilslutte enten via dongle eller receiveren. Ved siden af det kan receiveren også oplade musen, ved at ligge den op på.

I bunden af musen har vi 100% PTFE-puder på front, rundt om sensor og bag på musen. Jeg har ikke kunne finde information omkring sensoren, men tidligere testet model EC3-C har 3360, hvor det kan formodes det er den samme eller tilsvarende. I bunden kan der skiftes DPI mellem 400/800/1600/3200, og det er muligt at skifte polling rate 125/500/1000.

Testen – Brugen og komfort

Siden vi ikke skal bruge software, kan vi også hurtigt komme i gang med testen. Jeg har sat musen til computeren, og sat min primære mus til side. Under testen bruger jeg receiveren, som giver mulighed for at kunne oplade musen, når jeg ikke bruger den. .

Hvis vi starter med komforten, så har Zowie EC3-CW en god størrelse, og ligger rigtig godt i hånden. Med min størrelse hånd, har jeg mulighed for både at bruge claw og palm grebet med musen.

Selve knapperne har et relativt højt men blødt klik når de trykkes, og de er hurtig i respons. Det er også muligt at indstille hastigheden på klik, dog i praksis har jeg svært ved at mærke den store forskel.

Jeg er skiftet over fra en mus med lidt mere vægt, og det har også resulterede at jeg køre med en lidt højere DPI for at kompensere for dette. Dog gør den lave vægt på EC3-CW, at jeg sagtens kan nøjes med at bruge 1600 DPI som fungerede rigtig godt, og kun halvdelen af hvad jeg normalt bruger.

Pris

Jeg har fundet en pris på Zowie EC3-CW fra BenQ på 1299,- DKK.

Konklusion

Det er blevet tid til at slutte testen af på Zowie EC3-CW fra BenQ. Der er ingen tvivl om musen som andre i serien henvender sig til Esports markedet, specielt ved at musen ikke skal bruge software, og den lave vægt.

Det gør selvfølgelig også musen kan have nogle begrænsninger, blandt andet hvis du ønsker at være mere specifik omkring dine indstillinger, som for eksempel DPI. Hvor du her er låst til de forudindstillet muligheder. Jeg vil dog antage de færreste fint ville kunne leve med det som Zowie EC3-CW tilbyder, og specielt med den lave vægt, giver det stadig en god kombination af hurtighed og præcision.

Kigger vi på selve ydelsen og komfort, er det svært at sætte en finger på Zowie EC3-CW. Musen minder meget om EC3-C som jeg også har haft til test, hvor jeg heller ikke kunne finde noget, andet end en god oplevelse af musen. Det samme gør sig gældende med EC3-CW, hvor den bare give rmere fleksibilitet i forhold til den ikke skal bruge ledning, og har en receiver som også kan oplade musen, når den ikke bruges.

Kigger vi på prisen så kan den ved et hurtigt øjekast, godt virke lidt høj. Men sammenligner vi med andre modeller, som er trådløse og så ovenikøbet kommer med en oplader stander, så virker prisen fornuftig, og giver meget værdi for pengene.

For at sætte en slutning på konklusionen, så må BenQ gerne udvikle mere på deres drejehjul. For mig er det noget som ofte bruges, og her kan støjen godt reduceres, for at skabe en mere overordnet komfort af musen under brug.

Jeg slutter testen af Zowie EC3-CW med en score på 9 ud af 10. Musen i sig selv er rigtig god, og hvis du er på udkig efter en mus uden software, som også er trådløs, så er Zowie EC3-CW helt klart et kig værd. Selvom du bliver begrænset på nogle områder, så føler jeg stadig det opvejes i forhold til at være en stabil mus som er ren plug and play, specielt hvis du spiller Esport, hvor du skal sidde ved en anden computer end din egen.

Pros

Ergonomisk design

Trådløs

”Enhanced receiver” med oplader funktion

Gode PTFE-fødderne

Ingen software

Pris

Cons

Drejehjulet støjer

Score: 9