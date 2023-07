Corsair lancerer Darkstar Wireless

Corsair har netop præsenteret deres Darkstar Wireless mus der sigter efter MMO spillere med et specielt layout af knapper.

20 jun. 2023 kl. 09:19 Af Kenneth Johansen

Corsair fremhæver selv MMO generen af spil i deres markedsføring af den nye Darkstar Wireless mus. Den kan dog naturligvis bruges til alle typer af spil og arbejdsopgaver, hvor man gerne vil have flere knapper til rådighed.









15 programmerbare knapper

En af de centrale features ved Darkstar Wireless er ikke mindre end 15 programmerbare knapper. De er fordelt både på toppen og siden af musen. Specielt knapperne på siden skiller sig lidt ud. Her får man seks knapper fordel omkring et tekstureret greb.

De primære knapper er Corsairs Quickstrike knapper med optiske kontakter.

Alle knapperne kan naturligvis tilpasses helt som man vil via Corsairs iCue software.





Gode forbindelser

Darkstar Wireless kan tilsluttes via Corsairs Slipstream Wireless forbindelse via USB dongle. Her får man mulighed for 2000 Hz polling rate. Den forbindelse kan dog suppleres af både kabel og Bluetooth, hvis man vil.

Tracking klares via Corsairs Marksman optiske sensor på 26.000 DPI. Den kan tilpasses helt ned i detaljen med mulighed for justering helt ned til et DPI trin af gangen. Corsair angiver batteritid på Darkstar Wireless på helt op til 80 timer.

Corsair Darkstar Wireless lander med en pris på omkring 1300 kroner, så vi er i den dyre ende.