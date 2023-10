Lamzu Atlantis Mini

Lamzu er et forholdsvist nyt kinesisk brand, som i 2022 ud af ingenting indtog markedet med deres Atlantis mus, som blev yderst godt modtaget og generelt imponerede, især som første produkt fra Lamzu. Vi ser i dag på mini udgaven af den populære Atlantis.

18 sep. 2023 kl. 07:49 Af Nahassa DEL:

Atlantis Mini deler indmad med den originale Atlantis, men er naturligvis mindre og desuden har Lamzu et af de punkter, hvor den originale Atlantis fik lidt kritik.

Specifikationer

Som sædvanlig starter vi med specifikationerne, som i følge Lamzu selv er følgende:

Pixart 3395 sensor

TTC Silver encoder (scroll wheel)

Huano switches

49 g

117 x 63 x 37 mm

1000 Hz wired/wireless

Alt i alt fine specifikationer for en mus i 2023.

En tur rundt om Lamzu Atlantis Mini

Lamzu har holdt fast i den indpakning, som de brugte til den originale Atlantis og dermed kommer Atlantis Mini i en af de lækreste indpakninger jeg har modtaget en mus i. Der er virkelig tænkt over detaljerne, og der følger endda en lille stofpose med, så man kan beskytte musen under transport, eller bare lade tilbehøret blive i den.

Lamzu Atlantis Mini leveres med 100 % PTFE skates i to versioner, fire små skates, som er monteret fra fabrikkens side, Lamzu inkluderer også to store skates, hvis man hellere vil bruge det, eller fx har en meget blød musemåtte, hvilken kan skabe problemer med små skates. Som en ekstra bonus, er der også et sæt grips med, så hvis man ikke føles at coatingen på musen er grippy nok, kan man sætte de medfølgende grips på. Der er endda et lille ark med dot skates med.

Hvor den oprindelige Atlantis var inspireret af formen på Endgame Gear XM1, er Atlantis Mini på mange måder sin helt egen form, for den er ikke kun en Atlantis krympet 10 %. Lamzu Atlantis Mini har dog stadig en høj pukkel, men da musen føles både meget kortere og meget smallere end den originale Atlantis, er puklen mere tydelig og musen føles betydeligt anderledes i hånden. Den er dog stadig mindet på claw grip, forskellen er nok bedst beskrevet som at hvor den originale Atlantis lænede sig mod et relaxed claw grip, læner Atlantis Mini sig klart mere til aggressive claw grip. Med mindre man selvfølgelig bare har en lille hånd.

Imponerende nok er det lykkedes Lamzu at få musen ned på 49 gram uden at fylde den med huller. Ligesom på den originale Atlantis har de lavet udskæringer i bunden af musen, denne gang endda med udskæring til hjulet. I det hele taget er Lamzu Atlantis Mini en flot mus. Jeg har fået den i hvid med turkis/blå tommelfingerknapper og scrollhjul, men den fås også i helt sort, hvis man er mere traditionel.

Det største kritikpunkt jeg har haft med den original Atlantis var at dens skates var lidt små og burde være sluttet tæt på kanten, for den kunne godt have en tendens til at vippe lidt. Det var egentlig ikke et problem under brug, men det havde stadig været rart med lidt større stabilitet. Det har Lamzu heldigvis fikset på Atlantis Mini, så udskæringen til skates går tættere til kanten og faktisk har Atlantis Mini større skates end den originale Atlantis, hvis man sætter de to store skates på.

Lamzu Atlantis er så vidt jeg har kunne finde ud af hverken malet eller coatet og den fås dermed også kun i en mat version. Overfladen har rigtig godt grip, så umiddelbart har Lamzu valgt et rigtig godt materiale.

Software

Atlantis kommer med et meget simpel driver interface, som i sin simplicitet lidt gør nogle af de større producenter til skamme. Interfacet er let overskueligt, funktionerne er lette at finde rundt i og man kan endda optage macroer, hvis man skulle være tilbøjelig til det.

Profilerne gemmes direkte på musen og der er intet krav om hverken at installere driveren eller have den kørende i baggrunden for at musen fungerer. Det er muligt at indstille debounce på knapperne, vælge hvor mange DPI niveauer man vil bruge og DPI for hvert niveau, og samtidig kan man både vælge Polling Rate og LOD.

Designet på driveren er på ingen måde prangende eller flot, måske tværtimod, men den byder på de funktioner man måtte forvente af en musedriver, hverken mere eller mindre. Dog afslører driveren at Lamzu ikke har designet alt fra bunden op, hvilket giver god mening.

Test

Jeg har brugt Lamzu Atlantis Mini som min primære gaming mus siden over en længere periode. Jeg har spillet rigtig godt med den og Atlantis Mini har performet mindst ligeså godt som den originale Atlantis. Desværre er min hånd for stor til at jeg kan blive rigtig komfortabel med musen, men det skal ikke trække fra testen. Udover det, er min 9-årige endt med at stjæle den, så den lille størrelse er klart en positiv ting, hvis man enten selv foretrækker mindre mus eller har børn, der har svært ved at finde mus, der er små nok.

Pixart 3395 er en topmoderne sensor og jeg har ikke oplevet nogen som helst performance problemer med Lamzu Atlantis Mini. De primære knapper er lette at aktuere, uanset hvor på knappen man trykker, de giver god feedback og har praktisk talt ikke noget post- eller pretravel. Musehjulet er let, med klart definerede trin og er et af de bedre, jeg har prøvet på en gaming mus, især en letvægtsmus. Tommelfingerknapperne er også i den bedre ende af gaming-/letvægtsspektret, men naturligvis ikke på niveau med en high end produktivitetsmus. De er dog absolut godkendt på en gaming mus.

Lamzu Atlantis Mini vejer som sagt kun 49 gram, hvilket ikke er den letteste gaming mus på markedet, men den er dog stadig kun 4 gram tungere end Ninjutso Sora, som klart er den letteste mus jeg har testet. Lamzu Atlantis Mini føles dog mere premium i hånden end Ninjutso Sora gør.





Lamzu lover op til 70 timers batteritid, og det passer meget godt med hvor ofte jeg selv har måtte lade musen. Den lille LED indikator på toppen af musen lyser rødt allerede ved 25 %, så man får rigelig med varsel til at lade op, så selvom jeg naturligvis også har testet musen i wired mode, har jeg på intet tidspunkt været tvunget til at spille med musen i wired mode. Lamzu valgt at vinkle kablet opad fra USB-C stikket, så hvis man endelig er nødt til at bruge musen i wired mode, mærker man så lidt til ledningen som muligt og faktisk gøre den mindre størrelse på Atlantis Mini, at man ikke på samme måde føler at kablet ødelægger vægtfordelingen, som man oplevede på den originale Atlantis.

Lamzu har holdt fat i den samme type PTFE skates, som den originale Atlantis kom med, og det er kun en positiv ting, for de er efter min mening fuldt ud på niveau med de bedste aftermarket PTFE skates og jeg har på intet tidspunkt haft lyst til at skifte til Corepads eller lignende, som ellers er noget jeg ofte gør.

Pris

Lamzu Atlantis Mini forhandles udelukkende gennem MaxGaming i EU og de har den på lager til 799 DKK. Det er faktisk en virkelig god pris, når man tager i betragtning hvad Lamzu Atlantis Mini byder på.

Konklusion

Lamzu Atlantis Mini er et rigtig godt bud på en lille claw grip mus, som adskiller sig fra de andre produkter i samme kategori. Lamzu Atlantis Mini byder på eminent performance i en fysisk lille størrelse, som samtidig er rigtig fornuftigt prissat. Atlantis Mini har holdt fast i de positive noter, som Lamzu satte med deres første mus og har samtidig forbedret et af de få kritikpunkter jeg havde. Tilbehøret og indpakningen er også i topklasse, og ikke nødvendigvis noget man kan forvente i prisklassen.

Godt:

Lav vægt

Ingen huller i topskallen

Topklasse primær knapper

100 % PTFE skates på niveau med de bedste aftermarket skates

Simpel og funktionel software

God batteritid

Blødt og fleksibelt USB-C kabel

Generøs mængde tilbehør

Skidt: