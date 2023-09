Logitech G Pro X Superlight 2

Vi har lige set på Logitechs nye G Pro TKL Wireless tastatur og i samme ombøring lancerede Logitech også en opdatering til deres G Pro mus, som meget praktisk bare har fået navnet G Pro X Superlight 2

Specifikationer

MÅL

Højde: 125,0 mm

125,0 mm Bredde: 63,5 mm

63,5 mm Dybde: 40,0 mm

40,0 mm Vægt: 60 g

60 g TEKNISKE SPECIFIKATIONER_

Trådløs LIGHTSPEED-teknologi

LIGHTFORCE-hybridknapper

Indbygget hukommelse

PTFE-fødder uden additiver

5 knapper

REGISTRERING

Sensor: HERO 25K

HERO 25K Opløsning: 100-32.000 dpi

100-32.000 dpi Maksimal acceleration: >40 G 3Testet på Logitech G240 Gaming Mouse Pad

>40 G 3Testet på Logitech G240 Gaming Mouse Pad Maksimal hastighed: >500 ips 4Testet på Logitech G240 Gaming Mouse Pad

>500 ips 4Testet på Logitech G240 Gaming Mouse Pad Ingen udjævning/acceleration/filtrering

RESPONS

Maksimal rapporteringsfrekvens: 2000 Hz (0.5 ms)

2000 Hz (0.5 ms) Mikroprocessor: 32 bit RAM

32 bit RAM BATTERILEVETID

Konstant bevægelse: 95 timer

Specifikationer som har ændret sig, siden den originale version af Superlight musen, er et lille fald i vægt, og så er der kommet nye primære knapper og en ny sensor.





En tur rundt om Logitech G Pro Superlight 2

Har man allerede stiftet bekendtskab med Superlight musen fra Logitech, i sin originale version, så kan det være svært at se forskel. Det er det samme afdæmpede design, som tidligere. Vi har modtaget musen i den hvide version, men den kan også fås i sort eller lyserød/pink.

Faktisk er den ydre form holdt 100% som den tidligere version. Der er minimale ændringer på det ydre, men på bordet ved siden af hinanden er det stort set umuligt at se forskel.

Det er sket helt bevidst fra Logitechs side. Hele designet og tilpasningen af musen er sket baseret på feedback fra de professionelle gamere, som Logitech arbejder sammen med. Formen har de fået tunet så godt ind, at der ikke var nogen ønsker om ændringer her.

Stort set alle de nye ting er derfor sket til den indre hardware, som vi kommer ind på senere.

Der er dog et par ydre tegn der kan adskille Superlight 1 og 2 fra hinanden. Ser vi på fronten er jeg fx rigtigt glad for at se, at Logitech har taget springet til USB C til opladning.

Ser vi i bunden af musen, kan vi se den anden lille forskel, som er en minimalt anderledes form på den bagerste PTFE fod på musen.

Eller er det den nye Hero sensor der er det centrale her. Vi finder også stadig den samme lille lem i bunden, hvor der er plads til opbevaring af den medfølgende Lightspeed USB Dongle.

For de få fans af Power Play måtten, så er der også stadig understøttelse for det. Der medfølger i æsken også en alternativ lem, som også er forsynet med PTFE belægning.

Med i kassen er der også de let teksturerede gummigreb, som kan klistres på siderne og knapperne af musen, hvis man ønsker et bedre greb. De er dog sorte, så de vil naturligvis stikke lidt mere ud her, på den hvide version af musen, som vi har til test.

Den trådløse forbindelse er via Logitechs Lightspeed Dongle. Der er i den nye version mulighed for en polling rate på op til 2000 Hz, så altså en fordobling fra den originale Superlight.

Der er mulighed for tilslutning af to Lightspeed enheder på den samme dongle. Så hvis man også har fået fingrene i G Pro TKL Wireless fx, så kan de begge to tilsluttes via en Lightspeed Dongle.

Hvis vi skal se på de ting som vi ikke kan se, nemlig den indre hardware, så er et af de centrale skift den nye Hero sensor med mulighed for DPI trin helt op til 32.000.

Samtidigt har Logitech også opgraderet kontakterne på de to primære knapper med deres nye Lightforce Hybrid Knapper. De kombinerer optisk teknologi, som vi også kender fra andre producenter også, med en mekanisk microswitch, så man kan få det velkendte, og for nogen, tilfredsstillende klik fra en traditionel mekanisk kontakt.

For at runde de nye features af, så er vægten også faldet en smule, det er dog kun tre grams reduktion, så det vil nok næppe være noget de fleste lægger mærke til. Endeligt er batteritiden også blevet forbedret, med et batteri der kun kan klare op til 95 timers brug.

Så på overfladen er det måske en ret kedelig opdatering af Superlight serien. Det er dog som sagt helt bevidst fra Logitech, at de ikke har pillet ved den ydre skal. Den er ifølge de professionelle spillere, som de arbejder sammen med, lige som den skal være.

I stedet for har Logitech fokuseret på den indre hardware og her forbedret de ting som var muligt.





Software

Tilpasning af indstillingerne på Logitech G Pro Superlight 2 sker naturligvis igennem Logitechs G Hub software. Her finder du også kontrol med alle andre G produkter fra Logitech samlet praktisk på et sted.

Mulighederne for indstilling af DPI er ret omfattende med Superlight 2. Den kan indstilles i fem trin fra 100 til 32.000 DPI i trin af 5 DPI af gangen.

Der er en række forudindstillede muligheder via softwaren, baseret på forskellige typer af spil. Det er dog naturligvis også muligt at tilpasse tingene helt, som man selv vil.

Det er endda muligt at indstille DPI settings uafhængigt af hinanden på X og Y aksen, samt din lift off-afstand, så man kan gå helt ned i detaljen med indstillingerne.

De seks knapper på musen kan også tilpasses, som man vil med et hav af forskellige muligheder. Det er alt fra genveje, Windows kommandoer, funktioner og makroer man kan bindes op på knapperne.

Helt som vi har set tidligere, kan der i G Hub også oprettes profiler, så man kan have specielt tilpassede indstillinger baseret på spil eller programmer.





Testen

Jeg har haft Logitech G Pro Superlight 2 musen på bordet i et par uger nu. Den har været brugt til rigtigt meget dagligt arbejde, og så en god portion gaming. Gaming delen af programmet har været en blanding af en god del Baldur’s Gate 3l men også krydret med noget mere krævende Call of Duty: Modern Warfare II multiplayer spil.

Formen og designet på Superlight 2 er dejligt velkendt, og da jeg allerede har brugt den tidligere version af musen, faldt jeg let og behageligt tilbage i brugen af den nye mus.

Jeg synes dog stadig at overfladen på musen i sin bare form er en anelse for glat til mig. Det var også derfor, at jeg med den originale Superlight mus valgte at bruge de medfølgende greb. Hvis jeg skal fortsætte med at bruge Superlight 2, ville det også være mit valg her.

Den trådløse Lightspeed forbindelse er super stabil og jeg har ikke oplevet skyggen af problemer under min test på den front. Jeg kan personligt ikke mærke forskel mellem 1000 og 2000 Hz polling rate men det er bestemt målbart så det kan gøre en forskel.

På samme måde mærker jeg med mine, måske lidt begrænsede, evner heller ikke nogen nævneværdig forbedring til mit spil, med nye nye kontakter. De er dog dejligt responsive og præcise, og jeg følte jeg havde fuld kontrol hele vejen igennem min testperiode.

Jeg synes dog at klikket er blevet tydeligt mere skarp i lyden. Personligt foretrækker jeg en stille mus til normalt brug, men i gaming situationer er det lige meget.

Jeg har dog fået et par kommentarer med fra konen, når jeg om aftenen har siddet med musen, men hun så TV i sofaen ved siden af.





Pris

Logitech G Pro X Superlight 2 kommer pt med en pris på lige under 1200 kroner. Det placerer den som en af de dyreste trådløse gaming mus på markedet lige nu.

Til sammenligning kan den originale version af G Pro Superlight pt findes online til omkring 800-900 kroner.





Konklusion

Baseret på mængden af professionelle spillere, der bruger Logitechs G Pro Superlight mus, så har Logitech øjensynlige fat i noget af det rigtige, med deres Superlight serie. Den tråd forbedrer Superlight 2 musen helt sikkert på.

Det kommer dog med en heftig pris, som en af de dyreste mus på markedet pt. Det betyder, at man som almindelig dødelig gamer, skal vurdere om man synes det er prisen værd.

Jeg er ikke i tvivl om, at i den professionelle arena, så kan de små detaljer, som minutiøst indstillede DPI setting, latency, polling rate osv være det, som flytter de sidste 3%, som kan betyde forskellen mellem sejr og nederlag.

For mig personligt er jeg dog overbevist om, at de marginaler ikke gør den store forskel i mit spil, som i milevidt fra professionelt niveau. Set i det lys er 1200 kroner for en mus mange penge!

Når det er sagt, så er G Pro X Superlight 2 dog på alle måder en gennemført og lækker mus. Den er afdæmpet, og nogen vil måske sige kedelig, men for en +40 nørd som mig, så er det efterhånden et stort plus.

Ydelse, materialer og byggekvalitet er i top, og jeg har ikke en finger at sætte på ret meget andet end prisen.

Vi lander med en endelig karakter på 9 og en Enthusiast Only Award, for en high end gaming mus målrettet lige så high end spillere, og som kommer med et prisskilt der matcher High End stilen.





Godt:

Materialer og byggekvalitet i top

Nøjagtig og hurtigt sensor

Responsive kontakter

Lang batteritid





Skidt:

Prisen