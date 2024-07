Logitech G309 Lightspeed

I en verden, hvor præcision og komfort spiller en afgørende rolle for gameres ydeevne, står valget af den rette mus centralt. Logitech, et velrenommeret navn inden for gaming-udstyr, har igen sat en ny standard med deres Logitech G309 Lightspeed. Denne mus er designet til at imødekomme de krav, som både casual gamere og esports-entusiaster stiller. I denne test vil vi dykke ned i Logitech G309's specifikationer, ydeevne og ergonomiske design for at afgøre, om den virkelig lever op til forventningerne og kan gøre en forskel i dine spiloplevelser. Fra dens DPI-indstillinger til den generelle brugeroplevelse, vil vi udforske alle aspekter af denne nyeste tilføjelse til Logitech's imponerende portefølje af gaming-muser.

16 jul. 2024 kl. 15:47 Af Berger DEL:

Inden vi går videre i testen, har jeg fundet specifikationer frem igennem Logitech’s hjemmeside.

Specifikationer og features Logitech G309 Lightspeed

Type: Trådløs gamermus

Materialer: ABS plastik

Sensor: HERO 25K

Max DPI: 25.600

IPS: 400 IPS

Maksimal acceleration: 40G

Polling rate: 1000 Hz

Forbindelse: 2.4GHz og Bluetooth.

Grip Style: Palm, Claw, Fingertip

Antal knapper: 6

Kontakt type: Hybrid LIGHTFORCE taster

RGB-lys: Ja

Vægt: 86 gram / 68 gram med POWERPLAY

Dimensioner: L120 x B64 x H39 mm

OS support: Windows

Software: G HUB





Rundt om Logitech G309 Lightspeed

Logitech G309 Lightspeed er en avanceret trådløs gamingmus designet med høj ydeevne og komfort i tankerne. Den har en batterilevetid på op til 300 timer med et enkelt AA-batteri og er udstyret med HERO 25K-sensoren, som tilbyder præcis sporing med en DPI på op til 25.600. Musen har seks programmerbare taster og LIGHTFORCE-hybridtaster, der kombinerer optisk hastighed med mekanisk følelse, hvilket gør den ideel til både casual og hardcore gamere.

Pakken med Logitech G309 Lightspeed indeholder selve musen, et LIGHTSPEED USB-modtager, en USB-forlængeradapter, et AA-batteri, og brugervejledning.

Logitech G309 Lightspeed er designet med ergonomi og komfort i fokus. Venstre side af musen har to programmerbare knapper, der er nemt tilgængelige for tommelfingeren, hvilket øger funktionaliteten. Musens form passer naturligt til hånden, hvilket reducerer træthed ved længere tids brug. Det lette og aerodynamiske design kombineret med en struktureret overflade sikrer et solidt greb og præcis kontrol under intense gaming-sessioner.

Den højre side af Logitech G309 Lightspeed er glat og ergonomisk udformet for at passe naturligt til håndens konturer, hvilket sikrer komfort under lange gaming-sessioner. Designet er optimeret til højrehåndsbrugere, hvilket giver et stabilt og behageligt greb. Musens overflade er let struktureret, hvilket hjælper med at forhindre, at hånden glider under brug, og det aerodynamiske design bidrager til både stil og funktionalitet.

Logitech G309 Lightspeed vejer 86 gram med et AA-batteri og 68 gram med Powerplay. Musen tilbyder en batteritid på op til 300 timer med LIGHTSPEED trådløs forbindelse og op til 600 timer med Bluetooth. Dette gør den ideel til langvarige gaming-sessioner, hvor vægt og batterilevetid er kritiske faktorer.

Logitech G309 Lightspeed tilbyder fleksible forbindelsesmuligheder tilpasset forskellige behov. Den kan tilsluttes via LIGHTSPEED trådløs teknologi, som giver en ultrahurtig 1 ms responstid, ideel til gaming. Alternativt kan den også forbindes via Bluetooth, hvilket gør den velegnet til daglig brug med længere batterilevetid. Denne dual-forbindelsesfunktion sikrer, at musen kan bruges både til intensiv gaming og almindelige computeropgaver med maksimal bekvemmelighed og ydeevne.

Logitech G309 Lightspeed har en veludformet bund, der inkluderer PTFE-fødder for glidende bevægelser på alle overflader. Den avancerede HERO 25K-sensor, placeret centralt på bunden, sikrer præcis sporing med en DPI på op til 25.600. PTFE-fødderne reducerer friktion og forbedrer musens bevægelseshastighed og kontrol, hvilket er afgørende for præcis gaming.

Software

Logitech G HUB-software er en kraftfuld og brugervenlig platform til at tilpasse og optimere din Logitech-udstyr. Med G HUB kan du finjustere DPI-indstillinger, programmere knapper, tilpasse lysprofiler og oprette makroer for at forbedre din gamingoplevelse. Softwaren giver også mulighed for at administrere flere Logitech-enheder fra ét sted, hvilket gør det nemt at holde alt dit udstyr synkroniseret og optimeret.

Logitech G HUB-softwaren giver omfattende kontrol over G309 Lightspeed-musens følsomhedsindstillinger. I softwaren kan brugere justere DPI-værdierne fra et minimum på 100 til et maksimum på 25.600 DPI, med flere justerbare niveauer for forskellige spil og produktivitetsbehov. Brugere kan vælge forudindstillinger som FPS, MMORPG, MOBA, og mere, eller skabe brugerdefinerede indstillinger. Derudover kan man indstille den trådløse rapporteringsfrekvens op til 1000 Hz for optimal ydeevne.

I næste fane kan du tildele specifikke kommandoer til hver knap på G309 Lightspeed-musen. Brugere kan trække og slippe kommandoer, taster, handlinger, makroer og systemfunktioner til de ønskede knapper, hvilket giver en høj grad af tilpasning for både gaming og produktivitet.





Testen – Brugen og komfort

Vi skal selvfølgelig have testet musen igennem. Derfor jeg har jeg sat min normale mus til side, og erstattet den med Logitech G309 Lightspeed. Den bliver brugt i en periode, hvor den bliver kastet igennem lidt forskelligt, fra almindelig computerbrug og gaming.

Jeg gør brug af en hjemmeside, som tester polling rate på musen, ved at køre den rundt på hjemmesiden. Under testen fik jeg resultatet på 865 Hz i gennemsnit og 1000 Hz i maksimum.

Jeg ser G309 Lightspeed som en normal størrelse gamermus, hvilket også giver mulighed for at bruge flere forskellige greb på den. Selvom jeg kun har haft adgang til at teste med et AA batteri, hvilket giver musen en vægt på 78 gram, er det stadig en utrolig let mus. Sensoren reagerer rigtig godt, og jeg kunne have en ”lavere” DPI og stadig opnå en god response og hurtighed med musen.

Kontakterne larmede ikke mere end den mus jeg normalt brugere, hvilket også er i den lave ende. Det samme gør sig gældende med hjulet som slet ikke gav noget støj fra sig, men stadig havde noget feedback, når den blev brugt.

Under spil, og specielt FPS oplevede jeg en god bevægelse med musen. Det var nemt at manøvrere rundt med, og den gav mig en mulighed for hurtig reaktion.

Pris

Jeg har fundet en pris på G309 Lightspeed fra Logitech på 699,- DKK.

Ønsker du at finde flere oplysninger omkring G309 Lightspeed fra Logitech, kan du klikke på banneret ovenover.

Konklusion

Efter at have brugt Logitech G309 Lightspeed til både almindelig brug og gaming, er det tydeligt, at denne mus leverer en imponerende præstation på flere områder. I min testperiode, som omfattede alt fra dagligdags computerbrug til intens gaming, viste musen sig at være både alsidig og pålidelig. Polling rate-testen resulterede i en gennemsnitlig rate på 865 Hz og en maksimal rate på 1000 Hz, hvilket bekræfter dens høje responsivitet – en afgørende faktor for konkurrencedygtig gaming.

Musens ergonomiske design gør den behagelig at bruge i længere perioder, og dens relativt lave vægt på 78 gram (med AA-batteri) gør den let at manøvrere. Logitech G309 Lightspeed's HERO 25K-sensor leverer præcis sporing, hvilket gør det muligt at spille med en lavere DPI uden at gå på kompromis med præcision og hastighed. Musens kontakter og hjul støjer minimalt, hvilket bidrager til en mere behagelig brugeroplevelse.

Under gaming, især i FPS-spil, præsterede musen fremragende. Dens lette vægt og præcise sensor gjorde det muligt for mig at reagere hurtigt og præcist, hvilket er essentielt for succes i hurtige spilmiljøer. Musens PTFE-fødder sikrer glatte bevægelser på alle overflader, hvilket yderligere forbedrer dens ydeevne.

En af de store fordele ved denne mus er dens lange batterilevetid, som kan nå op til 300 timer med LIGHTSPEED og hele 600 timer med Bluetooth. Dette sikrer, at man kan spille i lange perioder uden at skulle bekymre sig om hyppig opladning. Fleksibiliteten ved at kunne skifte mellem LIGHTSPEED og Bluetooth-forbindelse gør den også ideel til forskellige brugsscenarier, fra intensiv gaming til mere afslappet brug.

Til slut har vi kun en score tilbage, som ender med at blive 9 ud af 10 til G309 Lightspeed fra Logitech. Samlet set er Logitech G309 Lightspeed en fantastisk gaming-mus, der kombinerer ydeevne, komfort og alsidighed. Den er en stærk konkurrent på markedet og et værdigt valg for enhver seriøs gamer, der søger pålidelig og højtydende udstyr. Musen leverer på alle de vigtige parametre, og dens kombination af avancerede funktioner og praktisk design gør den til en fremragende investering for både casual og hardcore gamere.

Fordele

Lav vægt

Lang batteritid

Simpelt design

Gode PTFE-fødderne

Avanceret HERO 25K sensor

Mulighed for Lightspeed og Bluetooth forbindelse

Ulemper

Pris

Score: 9