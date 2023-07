Mountain Makalu Max

Mountaingglobal er nok ikke det mest kendte mærke i Danmark. Firmaet har en mantra som hedder ”Reach your Summit”, hvilket er det de prøver at opnå med alle deres produkter, og Makalu Max er ingen undtagelse. De har skabt en fleksibel mus, som har fået en masse gode komponenter ind i sig. Følg med i testen, om det hele kun fungere på papiret eller om Makalu Max også kan imponere i praksis.

Inden vi går videre i testen, har jeg fundet specifikationer frem igennem Mountain.gg’s hjemmeside.

Specifikationer og features Mountain Makalu Max

Type: Trådløs gamermus

Materialer: ABS plastik

Sensor: PixArt PAW-3370

Max DPI: 19.000

IPS: 400

Maksimal acceleration: 50g

Polling rate: 1000 Hz

Forbindelse: kabel og trådløs

Grip Style: Palm, claw

Antal knapper: 8

Kontakt type: Kailh GM 8.0 (80 millioner klik)

RGB-lys: Ja

Vægt: ca 110 gram (Uden kabel og skiver)

Dimensioner: L127 x B70.2-99 x H42.2mm

OS support: Windows 10 and above

Software: Base Camp (Windows only)

Rundt om Mountain Makalu Max

Makalu Max fra Mountain er en mus med stor fleksibilitet. Det er muligt at skifte siderne på den, hvilket kan gøre den mere ergonomisk, sammen med muligheden for at justere vægten.

Kigger vi på indholdet, får vi en masse med. Udover selve musen, har vi tre vægtskiver, ekstra sider til musen, USB-C til USB-A kabel, adapter, dongle og nogle manualer.

Kigger vi nærmere på musen, har den fra start et meget ”standard” design, med afrundet sider og muligheden for at kunne bruges af både venstre og højre hånd. Den kan dog ændres til et mere ergonomisk design, hvor du enten kan ændre enten højre eller venstre side. Selvom designet ligger op til at kunne bruges med begge hænder, har den dog tre knapper i siden som gør den henvender sig primært til højrehåndsbrugeren.

Tager vi et kig på den modsatte side, har vi samme design, som nævnt tidligere. Hvor det som sagt også er muligt at ændre på siden, hvis man ønsker at have musen hævet og en plads, hvor lille fingeren kan ligge.

Makalu Max har en fin størrelse, og minder meget om andre ”almindelige” muse i forhold til størrelsen. Den gør brug af Kaihl kontakter, som skulle kunne håndtere 80 millioner klik.

I bunden af musen har vi 100% PTFE-puder front og bag på musen, samt rundt om sensoren. Sensoren er PixArt PAW-3370 som giver dig mulighed for at justere DPI op til 19.000. Ved siden af det, så vil der være PTFE-puder, hvis du ændre designet på musen, og gør den en smule større. Samt er det muligt at montere vægtskiver, som øger vægten med henholdsvis 6.6g, 8.4g eller 10.6g. En anden detalje er Mountain giver mulighed for STL filer, så hvis du ønsker et andet design en de medfølgende sider, kan du printe andre ud og montere.

Software

Til at kunne justere på Makalu Max skal vi bruge Mountains egen software, som har navnet Base Camp. Den minder meget om andre producenter, og det er derfor nemt at finde rundt i den.

Første menu er ”Profiles”, hvor vi har mulighed for at gemme de indstillinger på selve musen. Det gør det derfor nemt at altid kunne have den ønsket opsætning, selv hvis du ikke sidder ved din egen computer, hvor du har softwaren på.

Næste menu er lighting, her kan vi ændre på lyset, effekt, lysstyrke, hastighed og retning. Det er muligt at synkronisere opsætningen til alle profiler samt enheder, hvis man har flere enheder fra Mountain.

Den næste er ”Key Binding”. Som navnet indikere, kan vi ændre på funktionen kontakterne, eller helt deaktivere dem. Efter denne har vi Macro.

Som den sidste menu har vi ”settings”. Her har vi mulighed for at ændre på de ”tekniske” indstillinger i musen, såsom DPI, polling rate eller hvornår musen skal gå i soft eller deep sleep.

Testen – Brugen og komfort

Vi skal selvfølgelig have testet musen igennem. Derfor jeg har jeg sat min normale mus til side, og erstattet den med Makalu Max. Den bliver brugt i en periode, hvor den bliver kastet igennem lidt forskelligt, fra almindelig computerbrug og gaming.

Makalu Max har som sagt den ”almindelige” størrelse af mus, hvor den giver muligheden for næsten alle kan være med, og bruge den. Hvis du har behov for et mere ergonomisk design, er det nemt at tage en af siderne af, og blot sætte den del på du ønsker. Det sidder fast med magnet, og du behøver derfor ikke bruge vold for at klare dette.

Musen er i den lidt tungere ende, men da jeg normalt bruger en tung mus, var det ikke noget som generede. Jeg fandt dog hurtigt ud af vægtskiverne for mig, ikke gav meget mening, men muligheden er der. Selvom musen er trådløs følte jeg kombinationen med PAW-3370 sensoren og Kaihl kontakterne fungerede rigtig godt, og gav hurtig respons.

Kaihl kontakterne har blød og behageligt klik. Hvor det samme gør sig gældende med drejehjulet som giver en fin feedback, og er næsten lydløs, selv ved hurtigt brug.

Pris

Jeg har ikke kunne finde en pris på Makalu Max andre end hos Mountain selv. Her lyder prisen på €89,99, hvilket er svarende til 670,- DKK, hvilket jeg vil mene er fornuftigt sat, for en trådløs mus.

Konklusion

Vi er kommet til slutningen af testen på Makalu Max fra Mountain. Et mærke jeg aldrig har lagt mærke til før denne test, men det må siges at have ændret sig. Det er ikke fordi Mountain er kommet med en mus som er blevet over dimensioneret i specs og hardware. Mountain er kommet med en trådløs mus, hvor de har prioriteret sensor, fleksibilitet og godt håndværk.

Det er også resulteret i en mus, som harmonere utrolig godt, og kommer med noget som fungere rigtig godt. Hvor de også er gået det videre og gjort det muligt at du kun behøver en mus, hvor du så efterfølgende kan justere den, så den passer til din hånd.

Jeg endte med en opsætning, hvor jeg ikke brugte vægtskiver, men havde monteret den ekstra side, med støtte til tommelfingeren. For mig gav det ekstra komfort, om jeg spillede eller sad og surfede på internettet.

Kaihl GM 8.0 kontakterne samt PAW-3370 fungerede rigtig godt og det må siges at være to gode komponenter, som er blevet sat sammen her. Det leder selvfølgelig videre til prisen, for den sammensætning og fleksibilitet som musen byder på, får man som bruger utrolig meget for pengene.

Makalu Max ender med en score på 9 ud af 10 sammen med Great Product Award. Jeg kan som sådan ikke finde noget nævneværdigt omkring musen, og det leder også op til en høj score, som er til fortjent for et godt produkt, til en god pris.

Pros

Kaihl GM 8.0 kontakter (80 millioner kliks)

Fleksibelt design design

Gode PTFE-fødderne

PAW-3370

Justerbar vægt

Pris

Cons

Intet nævneværdigt

Score: 9 + Great Product