MSI er kommet med en ny letvægter af en gamermus. Den kommer både som kablet og trådløs udgave, hvor vi i første omgang har fået lov til at tage et nærmere kig på den kablet version. Vi er nede på en vægt som hedder 58 gram, og med PixArt sensor, er vi spændt på til en solid ydelse fra GM31 Lightweight.

Inden vi går videre i testen, har jeg fundet specifikationer frem igennem MSI’s hjemmeside.

Specifikationer og features MSI Clutch GM31 Lightweight

Type: Kablet gamermus

Materialer: ABS plastik

Sensor: PixArt PMW-3360

Max DPI: 12.000

IPS: -

Maksimal acceleration: -

Polling rate: 1000 Hz

Forbindelse: kabel.

Grip Style: Palm, fingertip, claw

Antal knapper: 6

Kontakt type: OMRON (60 millioner kliks)

RGB-lys: Ja

Vægt: 58 gram (without cable)

Dimensioner: L120 x B64 x H37mm

OS support: Windows 10 and above

Software: MSI center

Rundt om MSI Clutch GM31 Lightweight

GM31 fra MSI, er deres nyeste bud på en light weight gamermus. Selvom den har en lille størrelse, har MSI stadig haft fokus på ergonomien, samt kablet ikke skulle komme i vejen, når du kæmper dig til sejr i dit spil.

Kigger vi på indholdet, har vi ikke fået så meget med. Dette kan sagtens være fordi det er en test enhed fra MSI. Men det eneste vi finder i pakken er selve musen, GM31.

Tager vi et nærmere kig på musen, kan vi se hvordan de har optimeret siderne på musen, til at give et bedre og mere stabilt greb. Selve formen er identisk på siderne af musen. Men på grund af knapperne i venstre side. Begrænser musen sig til primært at være højrehånds brugerne.

Tager vi et kig på den modsatte side, har vi samme design, som nævnt tidligere. Vi har også i denne side gummi til at skabe et bedre greb.

GM31 har en fin størrelse, og minder meget om andre letvægtsmuse på den front. Den gør brug af OMRON kontakter, som skulle kunne håndtere 60 millioner klik.

I bunden af musen har vi 100% PTFE-puder på front og bag på musen, samt rundt om sensoren. Sensoren er PixArt PMW-3360 som giver dig mulighed for at justere DPI op til 12.000. Hvilket burde kunne klare de flestes behov.

Software

Som en del af MSI universet, betyder det også vi skal i MSI Center, for at kunne justere og arbejde med musen. Vi er dog meget begrænset i muligheder, og har kun to menuer vi skal igennem. Første menu er ”buttons”, hvor vi har mulighed for at ændre på funktionen på kontakterne.

Næste menu er sensoren, hvor vi kan ændre på DPI, samt finjustere DPI i de forskellige niveauer. Vi kan ændre på Polling Rate og Lift-off distance.

Testen – Brugen og komfort

Vi skal selvfølgelig have testet musen igennem. Derfor jeg har jeg sat min normale mus til side, og erstattet den med GM31. Den bliver brugt i en periode, hvor den bliver kastet igennem lidt forskelligt, fra almindelig computerbrug og gaming.

GM31 deler størrelsen med mange af de honeycomb muse jeg har prøvet gennem tiden, og jeg er heller ikke i tvivl om det er lidt en konkurrent til dem, hvor de ønsker en letvægtsmus, men ikke er vild med det hullet design. Selvom MSI påstår der kan bruges de tre gængse greb, så føler jeg dog størrelsen er så lille at det hurtigt blev naturligt at gøre brug af claw grebet, fremfor de andre.

Musen har en vægt på 58 gram, og det kan godt mærkes, i forhold til jeg er skiftet fra en som vejer godt det dobbelte. Selv det er med kabel, så oplevede jeg ikke at kablet kom i vejen eller på anden måde generede. Selve musen har også en god glidning når den køre over musemåtten, og både sensor og kontakter har en god respons og reaktion.

OMRON kontakterne har en blød og behagelig lyd, og det samme gør sig gældende med drejehjulet, som ved langsomt brug er næsten lydløs. Hvor hvis der scrolles lidt hurtigt, kommer lidt støj fra den. Den har også en god feedback, som giver en fin føling med hjulet.

Pris

Jeg har fundet en pris på GM31 på 380,- DKK, hvilket jeg vil mene er fornuftigt sat.

Ønsker du at finde flere oplysninger omkring GM31 fra MSI, kan du klikke på banneret ovenover.

Konklusion

Det er blevet tid til afslutningen på testen af GM31 fra MSI. Det er ikke fordi man tænker MSI, når vi snakker mus, og selvom de er begyndt at have en stort udvalg, så plejer det stadig at være andre komponenter som er i fokus når vi snakker MSI. De har dog alligevel formået at udvide sortimentet inden for kategorien, og dækker nu letvægt både i kablet og trådløs udgave.

Det er en mus som uden problemer lever op til forventningerne, og kommer med et fint resultat, hvor jeg kan have svært ved at sætte en finger på noget skidt omkring den. Selve designet fungere rigtig godt, og min hånd ligger godt i musen. Selvom jeg føler mig bundet til ét greb, så fungere det greb uden problemer.

OMRON kontakterne fungere rigtig godt, og det samme kan siges om PMW-3360 sensoren. Det er jo ikke noget MSI har udviklet selv, men har valgt at bruge fra tredjepart, hvor de sikre sig stabil ydelse, med teknologi som er blevet testet og brugt i mange muse før GM31.

Det er måske også lidt her, jeg får den flade fornemmelse, for GM31 føles nemlig som mange af de andre muse, og der er intet specielt over den. Alt er som det skal være, og som vi ser på mange andre konkurrenter med lav vægt, god sensor og gode kontakter.

Heldigvis har MSI holdt prisen nede på et niveau, hvor de vinder lidt igen, og med en pris på under 400 kroner, ligger den fornuftigt, hvor de fleste ikke vil løbe skrigende bort.

GM31 ender med en score på 8 ud af 10. For selvom jeg ikke kan finde noget negativt omkring musen, så føler jeg heller ikke den imponere mig, som andre har gjort, med enten ny teknologi eller anden måde at adskille sig fra markedet.

Pros

OMRON kontakter (60 millioner kliks)

Ergonomisk design

Gode PTFE-fødderne

PMW-3360

Lav vægt

Pris

Cons

Intet nævneværdigt

Score: 8