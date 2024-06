Razer DeathAdder V3 HyperSpeed præsenteret

Razer lancerer den nye DeathAdder V3 HyperSpeed, en ergonomisk trådløs esports-mus inspireret af den ikoniske, prisvindende DeathAdder V3 Pro.

24 jun. 2024 kl. 10:29 Af Kenneth Johansen

Elsket af esports-fællesskabet med over 20 millioner solgte enheder verden over, fortsætter DeathAdder-linjen med at udvikle sig. I bestræbelserne på at skabe en tilgængelig professionel esports-mus til fællesskabet, blev faktorer som grebsstil, musens form og størrelse anset som afgørende.

Som resultat blev designvinkler og højdetilpasninger behandlet med ekstrem omhu, testning og validering for at sikre, at DeathAdder V3 HyperSpeed opfylder fællesskabets og de professionelles standarder. Denne mus leverer topfunktioner i et mere tilgængeligt format, perfekt til gamere og håbefulde mestre, der ønsker at forbedre deres gameplay med Razers betroede ydeevne og teknologi.

Funktionerne inkluderer: