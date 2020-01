AUTHOR : Patfigs

PUBLISHED : 2019-11-26 11:09

Godt nyt fra Synology

Synology DiskStation Manager, software som kan bruges, hvis man er ejer af en Synology NAS. Nu har producenten modtaget PC Pro Excellence Awards 2019, som man bestemt ikke kommer i besiddelse af uden hård kamp.





”Named Business Software of the Year in PC Pro Excellence Awards 2019"

Overstående Award kunne vi læse og skrive om via en pressemeddelelsen fra Synology, som de netop er blevet tildelt.

Synology DiskStation Manager (DSM 6.2,) er et stykke software, som man kan benytte sig af, hvis man er ejer af en Synology NAS, Selve programmet fungerer som et webbaseret operativsystem, som hjælper dig men at holde styre på dine filer. Programmet er mest målrettet til private samt til mindre virksomheder.





Yderligere informationer endnu ikke frigivet, men vil komme i PC Pro Magazine nummer 302. Her citeres Synology blandt andet for at sige:

"Synology DiskStation Manager 6.2 is pretty much a game-changer for the SME," said Jon Honeyball, a contributing editor of PC Pro. Performance, reliability, and richness of features differentiate Synology from the rest of the competition. "Synology in my view is the de facto gold standard–excellent features, reliability and value versus performance that cannot be beaten," commented Andy Beaney, a PC Pro reader.

Imens Nicole Lin fra Synology udtalte:

"Synology consolidates data management for IT admins across all industries," said Nicole Lin, Managing Director at Synology UK. "I am confident the solutions we're to reveal in 2019 and 2020 will satisfy more businesses with all levels of availability and diversified data needs."

Til pressemeddelelse kan vi koble på, at vi i længere tid har overvejet at lave en guide til opsætningen af NAS. Hvis dette tiltaler dig, så smid en kommentar i nedenstående kommentarfelt.