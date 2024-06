Elegoo viser deres første Core XY Printer

Elegoo fremviser Centauri Carbon, deres første CoreXY flagship FDM 3D printer ved RAPID + TCT 2024.

26 jun. 2024 kl. 09:30 Af Kenneth Johansen DEL:

Kærlig kaldet "CC" af produktteamet, har printeren til formål at virkelig forenkle 3D-print for begyndere, hvilket eliminerer den stejle indlæringskurve og høje omkostninger, der traditionelt har været barrierer. Dette markerer et potentielt vendepunkt, der kunne udvide 3D-printing ud over hobbyister til hverdagsteknologi, til gavn for folks liv.

”Efter omfattende test for at sikre, at det er 100 % klar, har vi nu besluttet officielt at lancere vores første CoreXY-printer,” siger Chris Hong, grundlægger og CEO af ELEGOO. ”Centauri Carbon har til formål at sætte en ny industristandard ved at være utrolig brugervenlig og tilgængelig for alle. Det fungerer også som en arbejdshest for hobbyister, kunstnere, designere, studerende, lærere, små virksomheder og alle, der elsker at skabe og lave ting, hvilket frigør deres kreativitet med blot et par klik.”





Her virker det nærlæggende at Elegoo har set hvordan fx Bambu Lab har formået at skabe en helt ny tilgang til 3D Print. Med printere som deres Bambu Lab A1 og A1 Mini har de gjort 3D Print mere tilgængeligt og utroligt meget lettere end tidligere. Det er sandsynligvis den slags konkurrence som Elegoo gerne vil komme i forkøbet med en printer som Centauri Carbon, der tilmed bærer lidt af det samme navn og design stil, som den meget populære X1 Carbon fra netop Bambu Lab.

3D-print har aldrig været nemmere med "CC"

Om Centauri Carbon projektet skriver Elegoo:

Da Centauri Carbon-projektet blev etableret i begyndelsen af 2023, var målet ikke blot at skabe en anden FDM 3D-printer, men at udvikle en ægte game-changer, der var klar til at revolutionere industrien. Forventet at udmærke sig på forbrugermarkedet, er Centauri Carbon kendetegnet ved sit rumgrå metaldesign og fuldt indkapslede ramme. Den har smarte AI-kamerafunktioner og en robust integreret aluminiumstrykkonstruktion.

I modsætning til ELEGOOs tidligere produktlinjer, som er opkaldt efter planeter, trækker Centauri Carbon inspiration fra Liu Cixins berømte science fiction-roman "The Three-Body Problem." I romanen beboer en race af rumvæsener kendt som Trisolarans et tripel-stjernesystem baseret på Alpha Centauri, det nærmeste stjernesystem til Jorden.

Centauri Carbon, ligesom sit navnebror, legemliggør modstandsdygtighed og innovation, hvilket gør det til den mest tilgængelige og brugervenlige model for begyndere inden for 3D-print.

På RAPID + TCT kan deltagere få det første glimt af Centauri Carbon, som forventes at blive frigivet inden september.