Nyt på vej fra Bambu Lab

Bambu Lab har delt en lille teaser på deres hjemmeside der peger på et refresh af deres populære P series af 3D Printere.

10 oct. 2025 kl. 10:03 Af Kenneth Johansen

Det er ikke mange oplysninger som vi får i teaseren der blot består af et enkelt billede. Baseret på billedet og grafikken omkring en lille skærm på printeren kunne det dog tyde på at det er her vi kommer til at se de støste opdateringer. Et lille display og interfacet på P seriens af 3D Printere har været en af de ting der har adskilt P serien mest fra de øvrige Bambu Lab 3D Printere.

Alle de andre serier fra Bambu Lab har et Touch Display interface som betyder at betjeningen på de serier er lettere og noget mere intuitiv. På P serien har det kun været muligt via tredjeparts dele som BIGTREETECH Panda Touch skærmen som vi har set på tidligere.

Bambu Lab løfter sløret for flere detaljer om deres P serie Refresh den 14. oktober kl. 15.00.





Bambu Lab modtager inovations hæder

Mens vi venter på nyheder om opdateringen til P serien af 3D printere er nyheden dog også landet om Bambu Labs nyeste hæder. Hver år udgiver Times Magazine en liste over de bedste opfindelser for året. Det sker i et væld af kategorier der dækker bredt fra robotteknologi, landbrug, mad, drikke, mode og underholdning. På årest liste er Bambu Lab med hele to gange i kategorierne "Manufacturing & Materials" og "Toys & Play".

I den første kategori er det deres nye H2D printer der komme rmed på listen med de inovationer som den kommer med samt den hæje grad af brugervenlighed.

I Tays & Play kategorien er det CyberBrick som er kommet på listen. CyberBrick er en serie af 3D Print filer som sammen med et udvalg af forskellige kits kan bruges til at lave et væld af legetøj med fokus på STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), læring.




