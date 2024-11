Sunlu 3D printer Resin

Det er blevet tid til endnu et kig på 3D Print Resin. Denne gang er turen kommet til Sunlu, som har sendt et udvalg af deres 3D Print resin på besøg.

12 nov. 2024 kl. 09:08 Af Kenneth Johansen DEL:

Water Washable eller almindelig resin

En af de helt store kategorier indenfor 3D Print resin er adskillelsen mellem de almindelige typer af resin, som skal efterbehandles med sprit eller lign, og så Water Washable typer, som kan efterbehandles med almindeligt vand.





På overfladen lyder det tiltalende at bruge Water Washable resin, da man på den måde kan undgå de kraftige kemikalier, som almindelige resin typer kræver. Det er både billigere og lugter betydeligt mindre end normal resin.

Water Washable resin har dog typisk et ry for at være mere skrøbeligt end almindelig resin. Det kan derfor være et dårligt valg til print som skal håndteres meget, eller mindre print som fx spilfigurer.

Almindelig resin kræver som sagt sprit eller lign. til at rense dine print når de er færdige. Det koster naturligvis penge og lugter betydeligt mere end vand. Det er dog også en resintype, som i mange sammenhæng, siges at være mere holdbar end Water Washable.

Eller sådan har det i hvert fald været tidligere. I dag tager vi et kig på om den teori stadig holder, når vi sammenligner begge typer.





En VIGTIG note omkring 3D Print Resin

Det er vigtigt at understrege, at uhærdet resin er en giftig substans og man derfor bør bruge den rette beskyttelse, som handsker osv når man håndterer det. Det samme gør sig gældende for de spildprodukter, som kommer ud af det når man renser sine resin 3D Print.

Det gælder uanset om man bruger almindelig resin eller Water Washable typer af resin. Selv plante baserede eller Eco resin typer skal regnes som giftige, og derfor skal resin rester og forurenet rensevæske IKKE hældes ud i kloakken eller naturen, da det kan skade dyr og vandmiljø.

I stedet for skal man skille sig af med tingene som kemi, via din lokale genbrugsstation. Så selv Water Washable resin skal altså regnes som giftig. Så det går IKKE bare at skylle dem under vandhanen, som visse producenter ellers viser i deres materiale.





Standard eller ABS-Like

En anden adskillelse som man kan løbe ind i med 3D Print resin er opdelingen mellem typer, der typisk angives som “standard” og så “ABS-Like”

ABS-Like er resin typer, der henviser til den mere holdbare ABS type af plastik filament, som bruges i FDM print. Det er altså en resin type, som er designet til at være mere holdbar end standard typerne.

En af ulemperne ved ABS-Like resin har været, at de har ry for at kunne miste lidt at detaljegraden, til fordel for den forbedrede holdbarhed. Så det ender med at være et spørgsmål om, man vil gå efter super sprøde detaljer, eller et mere holdbart print.

I dagens sammenligning ser jeg naturligvis også nærmere på om den sammenligning holder.





Kandidaterne

Sunlu har set os tre varianter af deres resin fordelt på almindelig, ABS-Like og Water Washable.





Sunlu Standard (Dark Grey) - Sunlus primære standard resin . Den kan fås i 16 forskellige farver.

Sunlus primære standard resin . Den kan fås i 16 forskellige farver. Sunlu Water-wash Standard Resin (Dark Grey) Sunlus Water washable version af deres standard resin. Kan fås i 10 forskellige farver.

Sunlus Water washable version af deres standard resin. Kan fås i 10 forskellige farver. Sunlu ABS-Like resin (Dark Grey) - En resin som er designet til at være mere hårdfør end den almindelige standard resin.

Min sammenligning af de forskellige resin typer har, som jeg var inde på tidligere, til formål at se på hvor lette de er at printe med, om der er nogen nævneværdig forskel i detaljerne på de færdige print, og så ikke mindst hvor holdbare de er.

Alle mine tests med de syv resin typer er lavet på Elegoos Mars 5 Ultra printer. Jeg startede med at finde den optimale eksponeringstid for hver af resin typerne. Det blev gjort i en kombination af Cones of Calibration v. 3 fra TableFlip Foundry og en test med to figurer fra Artisans Guild. Med de to tests fik jeg tunet mig ind på eksponeringstiderne, og i samme omgang fik jeg printet figurer, som jeg senere vil bruge til at teste holdbarheden af de forskellige resins i testen.

Ud over det har jeg også printet en række forskellige figurer i større skala. Det gjorde jeg for at sammenligne detaljer og dobbelttjekke de indstillinger, som jeg har tunet mig ind på.





Sunlu Standard (Dark Grey)

Eksponeringstid: 2 sekunder

Mine forventninger til denne resin var, at den ville være ret tilgængelig og let at arbejde med. I forhold til eksponeringstiden, så var det også ret hurtigt at tune ind. To sekunder er fornuftigt og betyder, at man kan printe ret hurtigt.





Lugten på denne resin er tydelig kemisk, men jeg finder den ikke udpræget ubehagelig og jeg mærkede den stort set ikke når jeg arbejdede med den normalt. Jeg skulle næsten af næsen helt ned til flasken, før jeg kunne opfange den.

Den mørkegrå farve betyder også, at det er let at vurdere kvaliteten af printene efterfølgende.

Desværre oplevede jeg at de færdige print var meget skrøbelige og “sprøde”. Der var meget lidt fleksibilitet i den færdige resin, hvilket betød at det var svært at få figurerne af pladen uden at supports og raft delen knækkede i mange dele.

Det hjalp meget at varme pladen op med en hårtørrer, men det var et irriterende ekstra skridt at have på arbejdsgangen.

Det var en oplevelse der overraskede mig, da jeg mest af alt havde forventet, at det ville være Water Washable resin typen, der havde dette problem.

Resultatet på den endelige figur var dog super fint, med en høj grad af fine detaljer. Så selve print kvaliteten var der ikke nogen problemer med på selv meget små og detaljerede dele.

På printet i større format var der også lækre skarpe detaljer på plads og resultatet var en fornøjelse at se på.





Sunlu Water-wash Standard Resin (Dark Grey)

Eksponeringstid: 2 sekunder

Igen fandt jeg hurtigt en fornuftig eksponeringstid og det var dejligt let at den lå på det samme som Standard Resin typen.

Lugten på denne resin er også tydelig kemisk, men på samme måde som deres standard resin var ikke ikke overvældende og jeg fornemmede det kun når jeg kom helt tæt på.

Baseret på min tidligere oplevelse med Standard Resin, frygtede jeg lidt at problemet med skrøbelige print, der ville være svære at få af pladen, ville være endnu mere udpræget her.

Det var dog ikke tilfældet, og stik imod det rygte som Water Washable resin har, så var der en del fleksibilitet i Water-wash Standard Resin fra Sunlu.





Det betød, at figuren var lette at få af pladen uden behov for opvarmning eller andre tricks.

Kvaliteten var også her i top og jeg endte med lækre og detaljerede print. Det gik igen både på de små figurer men i den grad også





Sunlu ABS-Like resin (Dark Grey)

Eksponeringstid: 2 sekunder

Endnu engang landede jeg med en eksponeringstid på 2 sekunder. Dejligt praktisk at den samme eksponeringstid gik igen på tværs af alle tre resin typer fra Sunlu.

Lugten falder helt i tråd med de andre. Kemisk ja, men ikke kraftigt og jeg skulle unaturligt tæt på flasken for at opfange lugten.

Helt som jeg forventede her var der ikke nogen skrøbelighed at spore i de færdige print, og de kom let af pladen uden jeg skulle bruge nogen tricks.

Som med de andre resin typer så var der også her rigtigt fine detaljer hele vejen rundt og den mørkegrå farve betød at det var let at se tingene.

Hvis man maler sine figurer, er det naturligvis ikke så vigtigt på den lange bane, men det er rart at kunne få en god ide om kvaliteten selv inden der kommer farve på.

Både de små og de store print var også her rigtigt lækre at se på og med skarpe kanter og detaljer hele vejen rundt.





Holdbarhed

For at teste holdbarheden på de forskellige resin typer, har jeg printet et udvalg af ens figurer i hver af de forskellige resin typer. Det er to forskellige 32 mm tabletop gaming figurer fra Artisans Guild.

Begge to er valgt fordi de havde dele, som stikker lidt ud og altså vil være oplagte svage punkter på en figur.

Jeg har lavet testen todelt, hvor jeg i første omgang tester fleksibiliteten i delene. Jo mere fleksible de er, jo bedre vil de typisk være til at modstå at blive håndteret og bumpet rundt på et bord.

Anden del af testen er en simpel drop test, hvor jeg fra almindelig bordhøjde (73 cm) lader figurerne falde ned på gulvet, og ser hvordan de klarer den oplevelse.

Både valget af figurer og typen af test er tæt på “worst case scenario” for en resin test af denne type.





Sunlu Standard (Dark Grey)

Baseret på mine oplevelser med at få printene af pladen, havde jeg ikke høje forventninger til denne resin i forhold til holdbarhed. Med denne resin var fleksibiliteten ikke specielt høj. Der skulle altså ikke meget til, før delene begyndte at knække.

Den klarede heller ikke drop testen specielt godt, og stort set hver gang brækkede der noget af figurerne.





Sunlu Water-wash Standard Resin

Sunlu har lavet en eller anden form for magi i deres Water-wash resin, der går imod det ellers meget skrøbelige rygte den slags resin har. Deres resin viste sig at være den mest holdbare i testen.

Fleksibiliteten i det helt færdigt eksponerede produkt var rigtigt fint og jeg kunne bøje fx sværdet på den ene figur ret meget før det knækkede.

Også drop testen klarede figuren fint. Jeg skulle lade den falde fire gange før der var noget der knækkede.





Sunlu ABS-Like resin

På trods af, på papiret ihvertfald, at skulle være den mest holdbare resin i sammenligningen her, vandt Sunlu ABS Like altså ikke den pris, og måtte se sig selv slået af Water Wash varianten.

Når det er sagt, så synes jeg dog at resultatet var meget fint. Fleksibiliteten var rigtigt fin og her klarede den sig lige så fint, som Water Wash typen.

Drop testen var dog mere drabelig for figuren, der kun overlevede en tur på gulvet før jeg så det første brud.





Konklusion

Efter mine tests af de tre forskellige resintyper fra Sunlu sidder jeg tilbage med et godt indtryk af deres resin.

Forskellene mellem de tre typer jeg har set på i denne guide er ikke så stor. Der var slet ikke det store spænd i eksponeringstider, som jeg så da jeg testede Elegoo resin i en guide I kan finde her.

Med Sunlu var det den samme eksponeringstid på to sekunder, der gik igen i dem alle. Det betyder, at det er dejligt let at arbejde med dem, hvis man skulle have mere end en type på lager.

På samme måde var der heller ikke nogen speciel adskillelse i dem i forhold til finish og detaljer. Her klarede de alle tre at levere gode og rigtigt detaljerede resultater.

Den eneste der skilte sig specielt ud af de tre var Sunlu Water Wash Standard, og det var heldigvis på en god måde

Det var den resin type af de tre, som klarede sig bedst i holdbarhedstesten.

Overordnet set synes jeg at Sunlu har lavet noget rigtig god resin som har en god balance imellem detaljegrad og holdbarhed. Samtidigt er det også til en fornuftig pris som kun gør Sunlu resin mere tiltalende.