PUBLISHED : 2018-12-19 15:36:51

AMD EPYC Rome CPU’er med 200,000 Cores i alt til drift af Atos BullSequana XH2000 Supercomputeren

AMD EPYC Rome processorerne bliver de første til at blive monteret med AMD’s nye 7nm process node, og nu udvider AMD og dertilhørende EPYC Rome CPU’er i en af klodens såkaldte supercomputere.

En ny rapport fra finske Atos, inkluderer blandt andet firmaets nye BullSeqyuana X serie af supercomputere. Her vil AMD deltage med 200,000 AMD EPYC Rome cores med fokus på HPC. (High-performance computing)

Ifølge de frigivne detaljer, vil Atos frigive to nye supercomputere med hvert sit formål. BullSequana X400 udstyret med Intel Cascade Lake CPU og NVIDIA Tesla GPU. BullSequana X400 forventes lanceret i 2019, og i 2020 skulle Atos frigive deres første AMD EPYC Rome drevne BullSequana XH2000 og bydende på vanvittige 11 Petaflops.

”Atos is excited to reinforce the partnership with AMD with the planned launch of an EPYC Rome blade for our new BullSequana X2410 next year,” said Agnès Boudot, Vice President HPC & Quantum at Atos. “The HPC market was waiting for a new compute engine, offering higher memory bandwidth to increase application performance efficiency. The EPYC family will greatly complement our solution’s portfolio.”

Den nye supercomputer danner base for 3125 AMD EPYC Rome processors, som konfigureres i et nyt BullSequana X2410 Blade bestående af tre compute nodes som hver er udstyret med to AMD EPYC Rome processorer og 16 DIMM slots til DDR4 RAM. Det vil resultere i 200,000 cores og 400,000 threads i supercomputeren med AMD EPYC Rome CPU’er med op til 64 cores og 128 threads.

”AMD welcomes the announcement by Atos of their upcoming BullSequana X supercomputing system with AMD EPYC processors” fortæller Scott Aylor, corporate vice president and general manager, AMD datacenter products.

“As a global leader in high performance computing, Atos is perfectly suited to deliver on the promise of the EPYC product line and the industry’s first 7nm datacenter CPU coming to market from AMD next year.”

Regnestykket giver samlet set 6,4 Petaflops af computing performance som er fem gange bedre end nuværende supercomputere.

Målet er uomtvisteligt båndbredde og and compute-intensive HPC applikationer, som vil stille markante krav tul antallet af RAM og cores. Prisen er også i en klasse for sig selv. Supercomputeren kommer med et prisskilt på wooping cost $44.2 millioner.

Atos