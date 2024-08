Intel-aktier kan falde i kampen med TSMC og NVIDIA

Intel kæmper i et højrisiko kapløb for at generobre sin position som førende inden for halvlederfremstilling. Trods milliardinvesteringer, er udfordringerne stadig massive.

28 aug. 2024 kl. 10:23 Af Maria DEL:

Intel, engang den utvivlaomme leder inden for semiconductor produktion, er i øjeblikket involveret i en kamp for at genindlevere sin position mod Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) og Nvidia. Under Pat Gelsinger har Intel investeret milliarder for at matche TSMC's dygtighed i at producere avancerede chips, men forskellen mellem de to selskaber fortsætter med at vokse.

Gelsingers strategi afhænger både af innovation i chipdesign og sikring af eksterne kunder til Intels produktion, men det økonomiske pres fortsætter med at stige.

Intel har investeret milliarder af dollars i at indhente TSMC's avancerede chipproduktionskapaciteter. Men på trods af disse bestræbelser, kæmper Intel for at holde trit med TSMC på nøgleområder som chipdensitet, omkostninger og strømeffektivitet. Denne kamp forværres af aftagende forretning, der begrænser Intels evne til at generere den nødvendige kapital for at opretholde sin ambitiøse investeringsstrategi.

Intel var engang den dominerende spiller i chipindustrien, men har tabt terræn til konkurrenter, der har omfavnet en mere fleksibel design-og-produktionsmodel. Da rivaler outsourcede produktion til TSMC, høstede de fordelene ved det taiwanske selskabs teknologiske fremskridt, mens Intels integrerede tilgang betød at det sakkede bagud.

Resultatet har været en betydelig erosion af Intels markedsandel og en aktiekurs, der er halveret i løbet af de sidste fem år.

Pat Gelsinger, arkitekten bag Intels banebrydende 80486 chip, vendte tilbage til virksomheden i 2021 med en mission om at trække den ud af sin teknologiske stagnation. Han hævder, at Intel er på randen af et gennembrud, med nye chips sat til at konkurrere med TSMC's bedste tilbud næste år. Men den virkelige test vil være, om Intel kan producere disse chips i stor skala, effektivt, og tiltrække eksterne kunder til dets produktions tjenester - en udfordring, der stadig er stor.

Opbygning af chipproduktion og opgradering af faciliteter årligt er en enormt kostbar bestræbelse. TSMC planlægger at investere 30 milliarder dollars i 2024, primært i de mest avancerede halvledere, med hver ny fabrik med en pris omkring 25 milliarder dollars.

Intel, derimod, må finde måder at matche dette investeringsniveau, delvist ved hjælp af offentlige tilskud og medinvestorer som Brookfield. Selv med denne støtte, skal Intel bruge omkring 19 milliarder dollars årligt bare for at holde trit med TSMC's tempo.

Gelsinger har forpligtet sig til at begrænse kapitaludgifterne til omkring 25% af indtægten på lang sigt. Hvis vi antager, at Intel kan generere 75 milliarder dollars i salg, giver dette tilstrækkelig plads til investering. Men analytikere forudser, at Intel vil generere betydeligt mindre indtægt næste år, hvilket strammer budgettet for kapitaludgifter.

Samtidig stiger omkostningen ved at bygge nye fabrikker, og TSMC's kapitaludgift forbliver robust med en gennemsnitlig andel på 40% af indtægten over de sidste ti år. Denne voksende økonomiske forskel mellem de to virksomheder understreger den udfordring, Intel står overfor i at indhente.

Intels turnaround-strategi hviler på to søjler: at revitalisere sine chip-design og genoprette produktionsdominansen. Mens virksomheden måske kan opnå succes i den tidligere, er den sidstnævnte i stigende grad usikker på grund af voksende økonomiske begrænsninger.

Medmindre Intel kan gennemføre en dramatisk vendepunkt, kan Gelsinger blive tvunget til at genoverveje virksomhedens tilgang til produktion, potentielt søger alternative strategier for at forblive konkurrencedygtige i en hurtigt udviklende industri.