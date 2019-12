AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-08-02 10:26:29

AMD Threadripper 1950X rammer 5.2GHz på LN2

Knap er NDA officielt udløbet før AMD Threadripper 1950X viser tænder i samarbejde med en velkendt overclocker.

Allrerede før ThreadRipper bølger for alvor har ramt, viser AD ThreadRipper tænder i overclocking.

Under Siggraph 2017 show, fremviste AMD lidt skills sammen med en velkendt overclocker, Alva Jonathan, og han formåede at sende en Threadripper 1950X på imponerede 5,187MHz, og en score i Cinebench R15 på vilde 4122 – altså en ny verdensrekord på en 16 kernet processor.

De valgte RAM i rekordforsøget er 2133MHz, for at give processoren bedre arbejdsmuligheder.



Det sender et vink med en vognstang mod overclocker området om, at ThreadRipper meget vel kan ende med at blive en god ven i dette miljø.



Bundlinjen må være, at AMD's Threadripper HEDT CPU måske vil sende flere rekorden ind på kontoen, så snart overclockerne får tid til at tweake.

